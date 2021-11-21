София, , 11:45 — REGNUM В Болгарии стартовал второй этап президентских выборов, кандидатуры на котором представлены действующим главой государства Руменом Радевым и профессором Софийского университета Анастасом Герджиковым. Об этом 21 ноября сообщило Болгарское телевидение.

Необходимость проведения очередного тура голосования возникла из-за низкой явки избирателей 14 ноября нынешнего года. Обеспечение волеизъявления голосования граждан обеспечивают более 13 тысяч избирательных участков в Республике Болгария и 751 отделений ЦИК РБ в 68 странах мира. Всего избирательным правом в Болгарии и за ее пределами обладают 6,7 млн человек.

Голосование проходит в условиях проведения строгих карантинных мер. На участках в Болгарии, открывшихся с 7:00 по местному времени (8:00 мск) и планирующих завершить свою работу к 20:00 часам, допуск граждан к избирательным урнам осуществляется при наличии у голосующих лиц стерильных масок и при условии соблюдения специальной дистанции.

Напомним, в ходе первого тура выборов президента неделю назад РБ Р. Радев получил 41,49% голосов избирателей. Его оппонент А. Герджиков набрал 22,82%.