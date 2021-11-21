Даллас, США, 21 ноября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Даллас Старз» проиграл команде «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 21 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Sarah Connors Хоккеист «Сент-Луис Блюз»

Игра прошла на льду арены «Американ Эйрлайнс — центр» в Далласе и закончилась победой гостей со счетом 1:4.

В составе «блюзменов» оформили дубли Джейми Бенн (26-я минута, в большинстве и 59-я, в пустые ворота) и финский нападающий Роопе Хинц (31-я и 44-я, обе в большинстве).

Автором единственной забитой шайбы «Старз» стал Брэндон Саад (33-я, в большинстве).

Российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов записал на свой счет в матче одну результативную передачу. Еще один российский нападающий «Старз» Александр Радулов не смог реализовать буллит во втором тайме. Российские форварды «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, Павел Бучневич, Иван Барбашев и Клим Костин не отметились во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Даллас» 24 ноября примет на своём льду команду «Эдмонтон Ойлерз», «Сент-Луис» днем ранее также у себя примет клуб «Вегас Голден Найтс».