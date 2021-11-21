Северный район, Оренбургская область, , 11:40 — REGNUM Прокурор Северного района Оренбуржья Евгений Войтин контролирует ход доследственной проверки по факту смертельного ДТП, случившегося 20 ноября на трассе Москва — Челябинск. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Прокурор

Следственный орган устанавливает причины ДТП и условия, которые ему способствовали. А прокуратуре района со своей стороны предстоит оценить законность процессуального решения, которое будет принято после проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла в двух километрах от села Жмакино. Столкнулись легковая машина и грузовик. Водитель и пассажир легковушки погибли.

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