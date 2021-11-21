Чита, 21 ноября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 21 ноября 2021 года, за последние сутки общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 84 943 (+356).

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Вместе с тем 71 202 пациента (+266 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1 851 (+9 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 204 находятся в тяжёлом состоянии (-6 за сутки), 67 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+4 за сутки).

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