Красноярск, 21 ноября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В Красноярском крае утром 21 ноября произошло сразу два смертельных ДТП. В 11 часов утра на федеральной трассе под Красноярском водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу и врезался в грузовой Mercedes, сообщает телеканал ТВК6.

Pravovoyicentr.ru ДТП

В результате на месте погибли два пассажира легкового автомобиля — мужчина и женщина. Водитель и 10-летний пассажир госпитализированы. В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия.

Чуть ранее на дороге в Енисейском районе столкнулись Subaru Impreza и Toyota Raum. По предварительным данным, водитель Subaru выехал на встречную полосу. В результате погиб 48-летний водитель Toyota.

Добавим, что сегодня, 21 ноября, отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Красноярском крае грузопассажирский автомобиль столкнулся с локомотивом. В результате погибли пять человек. Прокуратура в связи с этим организовала проверку.

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