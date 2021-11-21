Москва, , 11:34 — REGNUM Более 1,1 млрд рублей будет направлено в 15 регионов России на социальные доплаты неработающим пенсионерам. Об этом сегодня, 21 ноября, информирует телеграм-канал российского правительства.

Деньги Https://pixabay.com

Поясняется при этом, что такие выплаты получают неработающие пенсионеры с доходами ниже прожиточного минимума. Правительство направит деньги тем регионам, в которых увеличилось число получателей социальных доплат.

Среди этих регионов — Бурятия, Карелия, Якутия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Амурская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская и Новосибирская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о выделении финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 17 ноября.

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