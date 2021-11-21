Тюмень, 21 ноября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Тюмени подсчитали, во сколько обойдётся содержание домашних кошек и собак в год. Издание «Тюменская область сегодня» ориентировалось в своих подсчётах на рекомендации ветеринаров.

(сс) StockSnap Кошка и собака

Эксперты не рекомендуют кормить кошек и собак «со стола», а также перекармливать питомцев. Причём совсем не обязательно чередовать сухой и влажный корма.

Собакам в день необходимо 170−230 граммов сухого корма или 84 килограммов в год. За год затраты составят 15,6 тыс. рублей. Специализированная еда для собак с проблемами может обойтись в сумму до 70 тыс. рублей. При использовании подкормки в процессе дрессировки расходы могут увеличиться на 10,5 тыс. рублей.

Кошкам ветеринары рекомендуют съедать 40 граммов сухого корма в день или около 15 кг в год. Затраты составят от 2,7 до 10,5 тыс. рублей в год — в зависимости от его цены.

Ежегодная вакцинация кошки или собаки обойдется владельцу примерно в одну тысячу рублей, полное обследование питомца стоит от трёх тысяч рублей. Приём препарата от глистов рекомендуется четыре раза в год — это ещё 200−600 рублей.

Кроме того, владельцам кошек придётся заплатить около пяти тысяч рублей на простой наполнитель для лотка, собачникам — около 600 рублей за пакеты в год.