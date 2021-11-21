Манама, 21 ноября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас встретился со своими коллегами из Египта, Иордании и Ирака, а также с Генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абул Гейтом в ходе своего визита в Бахрейн в субботу, 20 ноября. Об этом сообщает AMNA.

Cc Υπουργείο Εξωτερικών Никос Дендиас

В столице страны Манаме Дендиас примет участие в ежегодном форуме «Диалог Манамы».

21 ноября Дендиас встретится с премьер-министром Иракского Курдистана Масруром Барзани и с иорданским коллегой Айманом Сафади. Он также примет участие в дискуссии «Прекращение конфликта в более широком регионе» на «Диалоге в Манаме».

22 ноября Дендиас встретится со своим коллегой из Бахрейна Абдуллатифом бен Рашидом Альзаяни — как ожидается, переговоры будут посвящены двусторонним отношениям, событиям в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке, в Персидском заливе и в Ливии, а также сотрудничеству Греции с Советом сотрудничества стран Персидского залива.

Затем Дендиаса примет премьер-министр Бахрейна и наследник престола принц Салман бен Хамад Аль Халифа.