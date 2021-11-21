Лондон, 21 ноября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Электрический самолёт Spirit of Innovation от компании Rolls-Royce стал самым быстрым полностью электрическим летательным аппаратом. Об этом сообщает пресс-служба Rolls-Royce.

Эмблема Rolls-Royce

В ходе испытаний на полигоне министерства обороны Великобриатнии Boscombe Down электросамолёт Spirit of Innovation установил три мировых рекорда. Средняя скорость самолёта на дистанции 3 км составила 555,9 км/ч, на дистанции 15 км — 532,1 км/ч.

Максимальная скорость, которую развил электросамолёт во время этих полётов, достигла 623 км/ч. В Rolls-Royce отмечают, что эти показатели стали рекордными для полностью электрических самолётов. Компания передала данные об испытаниях во Всемирную федерацию воздушного спорта, которая удостоверяет мировые авиационные рекорды.

Rolls-Royce разработала электрический самолёт совместно с правительством Великобритании. В компании рассчитывают на широкое применение подобных аппаратов в будущем для сокращения выбросов углекислого газа.