21 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Ярослав Чингаев, , 14:08 — REGNUM



«Это маленькое и незамечательное место оставило во мне самое глубокое и сильное впечатление на всю потом жизнь». — Ф.М. Достоевский о Даровом

В Московской области под Зарайском после реставрационных работ открыт единственный в стране музей-усадьба Фёдора Михайловича Достоевского «Даровое». В этих местах писатель провел своё детство.

Памятник Ф.М. Достоевскому. Даровое. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Усадьба «Даровое» входит в состав Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль» и является объектом культурного наследия федерального значения. Реставрационные работы были проведены в рамках мероприятий, утвержденных Указом президента РФ «О праздновании 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского». В частности, был реконструирован флигель по фотографиям XIX века и по рисунку с планом флигеля. Общая сумма затрат составила 66,5 миллионна рублей из средств государственной программы Московской области «Культура Подмосковья».

Гостиная. Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Гостиная. Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В музее воссоздали мир маленького Фёдора и его родителей. Экспозиция поделена на две части. В первой части посетители могу увидеть две комнаты: гостиную и женскую спальню-кабинет. Предметов, принадлежащих семье Достоевского, в Даровом нет. Все предметы в свое время были переданы музею-квартире в Москве на Божедомке. Но обстановка этих комнат воссоздана типологическими предметами, которые могли находиться в среднепоместной усадьбе 30-х годов XIX века.

Письмо Михаила Андреевича Марии Федоровне. Женская спальня-кабинет. Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Гостиная. Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Гостиная. Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Гостиная. Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Женская спальня-кабинет. Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Секретер. Женская спальня-кабинет. Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Женская спальня-кабинет. Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Женская спальня-кабинет. Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Вторая часть экспозиции — мультимедийная, отражающая этапы формирования усадьбы и как усадьба отразилась в произведениях Фёдора Достоевского. Также посетители могут увидеть археологические предметы, обнаруженные на территории усадьбы.

Мультимедийная часть экспозиции. Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Обнаруженные на территории усадьбы предметы. Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Специально к открытию усадьбы был создан мультимедийный гид, который позволит посетителю самостоятельно исследовать атмосферу деревенского детства писателя. Вокруг усадьбы парк, яблоневый сад, пруд. Здесь гулял Достоевский.

Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Маменькин пруд. Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Яблоневый сад. Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Яблоневый сад. Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Усадьба «Даровое» была приобретена Михаилом Андреевичем Достоевским, отцом писателя, в 1831 году. В Даровом Фёдор Михайлович провел часть своего детства. Достоевские были небогатыми и жили в Москве на Божедомке. Писатель потом описывает Москву как «безрадостная обстановка моего детства». «Даровое» для Достоевского стало местом счастливого детства. Солнце, поля, леса, игры, сверстники — для Фёдора эта обстановка свободы и воли. Позже Достоевский писал о Даровом: «Это маленькое и незамечательное место оставило во мне самое глубокое и сильное впечатление на всю потом жизнь».

Вид из окна на парк. Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Чай по Достоевскому. Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Чай по Достоевскому. Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Чай по Достоевскому. Музей-усадьба Ф.М. Достоевского. Даровое. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

И действительно, этап жизни в Даровом отразился в большинстве произведений Достоевского. Герои писателя в трудную минуту обращаются ко воспоминаниям своего детства.

Поле возде усадьбы. Даровое. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В «Подростке» Аркадий смутно вспоминает свою детскую жизнь в деревне: «Помню еще около дома огромные деревья, липы, кажется, потом еще иногда сильный свет солнца в отворенных окнах, палисадник с цветами…» Это описание усадьбы Даровое.

Памятник Ф.М. Достоевскому. Даровое. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Братья Карамазовы» пропитаны детством писателя. Достоевский не был в Даровом почти 40 лет. Перед написанием своего последнего романа, в 1877 году, Федор Михайлович посещает Даровое, воскрешая воспоминания своего детства. После этого он едет в Старую Руссу и очень быстро пишет своих «Братьев Карамазовых».

Пименов В. С. Достоевский в Зарайске. Выставка «Мы сами рязанские». Зарайский кремль. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выставка «Мы сами рязанские». Зарайский кремль. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выставка «Мы сами рязанские». Зарайский кремль. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Выставка «Мы сами рязанские». Зарайский кремль. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В Государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль» к 200-летию Достоевского открылась выставка о жизни Зарайска в XIX столетии, переплетённая с биографией и творчеством писателя. В основу названия выставки легла цитата из романа Достоевского «Преступление и наказание».