Туруханский район, Красноярский край, , 11:16 — REGNUM В Красноярском крае будет создано два новых природных заказника — «Озеро Виви» и «Река Бахта». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Олень (сс) Warren Sammut

Озеро Виви расположено в юго-западной части плато Путорана и северных отрогах плато Сыверма. В заказник войдёт также одноимённая река, которая является местом нереста и нагула более 40 видов рыб. Комплекс также включает места обитания боровой дичи, пути миграции дикого северного оленя и места зимовок лося.

Инициативу о создании заказника «Река Бахта» выдвинули жители Туруханского района. На площади 27,3 тыс. га здесь обитают 19 видов рыб, 160 видов зверей и птиц, в том числе 14 видов, включённых в красные книги региона и страны, места произрастания 214 видов сосудистых растений.

«Сейчас материалы экологического обследования этой территории проходят согласование. Предполагается, что заказник «Река Бахта» будет создан в следующем году», — отметили в правительстве.