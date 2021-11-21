Медногорск, Оренбургская область, , 11:12 — REGNUM В Медногорске Оренбургской области инвалид передвигался по одной из больниц на коленях. Об этом пишут СМИ.

Форма прокурора

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В интернет попало соответствующее видео. На нём видно, что маломобильный гражданин передвигается без инвалидной коляски, а также без сопровождения персоналом.

Прокурор Медногорска Андрей Черепанов организовал проверку этих сведений. Как сообщает пресс=служба облпрокуратуры, по её результатам будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, если для этого возникнут основания.