В больнице Оренбуржья инвалид передвигался на коленях
Медногорск, Оренбургская область, 21 ноября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Медногорске Оренбургской области инвалид передвигался по одной из больниц на коленях. Об этом пишут СМИ.
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Форма прокурора
В интернет попало соответствующее видео. На нём видно, что маломобильный гражданин передвигается без инвалидной коляски, а также без сопровождения персоналом.
Прокурор Медногорска Андрей Черепанов организовал проверку этих сведений. Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, по её результатам будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, если для этого возникнут основания.