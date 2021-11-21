Москва, , 11:10 — REGNUM Правительство РФ направит более 1,1 млрд рублей на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство РФ Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

Финансирование получат 15 регионов, в которых увеличилось число получателей социальных доплат. Выплаты получат в том числе Бурятия, Карелия, Якутия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Амурская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская и Новосибирская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа.

Социальные доплаты получают неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для этой категории граждан.

Вопрос о выделении финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 17 ноября.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, более 134 млрд рублей выделит российское правительство в 2022—2024 годах на доплаты неработающим пенсионерам с доходом ниже регионального прожиточного минимума.

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