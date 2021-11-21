Москва, 21 ноября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа на территории России было выявлено 36 970 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 9 331 158.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 1252 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 264 095.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 8 024 930 человек вылечились от нового заболевания, 32 504 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 37 120 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.