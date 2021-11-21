Усть-Коксинский район, Алтай, 21 ноября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 24 043. За минувшие сутки выявлено 40 новых носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Лидером по приросту стал Усть-Коксинский район, где зарегистрировано 15 новых случаев инфицирования. Диагноз также подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Майминского, Чойского и других районов.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 43, за весь период — 21 345. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 886, за весь период — 325 114», — добавили в оперштабе.