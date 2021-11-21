Нью-Йорк, США, 21 ноября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Калгари Флеймз» уверенно обыграл команду «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 21 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Resolute Символика клуба Калгари (НХЛ)

Игра прошла на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (Нью-Йорк) и закончилась победой гостей со счетом 2:5.

В составе победителей голы забили Брэд Ричардсон (5-я минута), оформивший в матче дубль Эндрю Манджапане (14-я и 27-я, обе в большинстве), Тревор Льюис (59-я, в пустые ворота) и Джонни Годро (60-я, в пустые ворота).

У «Айлендерс» обе шайбы забросил Брок Нельсон (20-я, в большинстве и 42-я), также оформивший в матче дубль.

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров не отметился в матче результативными действиями. Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов смог отразить 26 из 29 ударов по своим воротам.

Отметим, эта победа стала второй подряд для «Калгари». Для «Айлендерс» это пятое подряд поражение.