Екатеринбург, 21 ноября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Свердловской области примерный уровень коллективного иммунитета по оптимистичной оценке сможет составлять 62,8%. Именно такая доля населения может иметь антитела к коронавирусу, написал у себя в Facebook врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Поводом для его подсчёта стало заявление замгубернатора региона Павла Крекова о том, что свердловчане уже близки к достижению популяционного иммунитета. «Это достаточно высокие показатели, благодаря которым сможем прекратить распространение вируса», — заявил чиновник.

Соловьёв задался вопросом, а действительно ли регион так близок к такому уровню иммунитета и можно говорить о якобы «качественно новом этапе борьбы», а также чувствовать себя увереннее от слов о стабилизации. По его словам, население Свердловской области условно можно разбить на три группы. Среди них максимально восприимчивые, частично восприимчивые и невосприимчивые. Также он подсчитал оптимистичный уровень коллективного иммунитета.

«Грубая оценка текущего уровня коллективного иммунитета (оптимистичный сценарий):

Офиц. Переболевшие ковидом (170 тыс. чел.) * 5 = 850 тыс. человек. Получившие как минимум 1 дозу вакцины = 1,845 млн. человек. Итого: 2 695 млн. чел = 62,8% с каким-то уровнем антител к ковиду», — оценил эксперт.

При этом он отметил, что количество реально встретившихся с ковидом оценить сложно, а существенная доля людей может быть как в группе переболевших, так и в группе вакцинированных. Кроме того, после вакцинации или болезни не все имеют антитела, отметил Соловьёв.

«Однако можно надеяться на то, что примерно 50−55% населения сейчас имеют какой-то уровень антител. Будем рассматривать оптимистичный сценарий», — добавил врач.