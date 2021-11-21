Москва, , 10:55 — REGNUM Пенсия за выслугу лет для госслужащих аппарата Госдумы в четыре раза ниже пенсии госслужащих из аппарата правительства. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщила депутат Госдумы Елена Драпеко (СРЗП).

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Пенсия за выслугу лет для наших государственных служащих аппарата в четыре раза ниже пенсии федеральных государственных гражданских служащих аппарата администрации президента и правительства РФ, Счетной палаты и Министерства иностранных дел РФ», — сказала Драпеко.

Причиной этому является диспропорция в должностных окладах, которые служат расчетной базой для назначения пенсий за выслугу лет, отметила парламентарий.

Вместе с тем с принятием закона о новом порядке формирования оплаты труда гражданских служащих и работников государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями гражданской службы, «перерасчет пенсий составит 2,3 раза по всей системе», уточнили в Минтруде.

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