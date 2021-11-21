Вашингтон, , 10:52 — REGNUM Рейтинг самых надёжных автомобилей некоммерческой американской организации Consumers Union возглавили японские бренды Lexus, Mazda и Toyota. Об этом сообщается в журнале организации Consumer Reports.

Эмблема Lexus leginmat

Специалисты Consumers Union ежегодно составляют рейтинг самых надёжных автомобилей на основе опроса автовладельцев в США. Участников опроса просят оценить надёжность принадлежащего им авто по 100-балльной системе. Позже результаты опроса обобщаются, а на их основе составляется итоговый рейтинг.

В 2021 году лидерство в рейтинге надёжности автомобилей сохранили азиатские бренды. Средняя оценка надёжности автомобилей из этого региона составила 62 балла. Общую надёжность европейских производителей автовладельцы в США оценили в 44 балла, средний рейтинг американских брендов составил 42 балла.

Самым надёжным брендом 2021 года стал Lexus с показателем 76 баллов. Вторую строчку с отставанием в 1 балл заняли автомобили Mazda. Замкнули тройку автомобили марки Toyota со средним рейтингом надёжности в 71 балл.

В первую пятёрку самых надёжных брендов также вошли Infiniti (69 баллов) и Buick (66). Десятку замкнули Honda (66), Subaru (66), Acura (64), Nissan (63) и Mini (60).