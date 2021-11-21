Филадельфия, США, 21 ноября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» уверенно обыграл команду «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 21 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась в пользу гостей со счетом 2:5.

В составе «Брюинз» голы забили чешский нападающий Томаш Носек (19-я минута). оформивший в матче дубль Дерек Форборт (21-я и 37-я), Крэйг Смит (42-я) и еще один чешский форвард — Давид Пастрняк (53-я, при игре 4×4)

У «Флайерз» отличился оформивший в матче дубль Дерик Брассар (22-я и 30-я, в большинстве).

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов записал на свой счет во встрече одну результативную передачу.

Отметим, в следующем матче «Бостон» 22 ноября примет у себя клуб «Калгари Флэймз», а «Филадельфия» 24 ноября на выезде сыграет с командой «Тампа-Бэй Лайтнинг».