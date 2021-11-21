21 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что первая судовая партия угля (60,5 тыс. тонн.) из законтрактованных 1,5 млн тонн прибыла на Украину из США и Колумбии.

Мирослава Романенко, , 12:05 — REGNUM Первая судовая партия угля из законтрактованных 1,5 млн тонн прибыла на Украину из США и Колумбии. Об этом 21 ноября сообщила пресс-служба украинской компании «ДТЭК Энерго».

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

На первом из семи законтрактованных ДТЭК судов прибыла партия угля в 60,5 тыс. тонн. Уточняется, что уголь предназначен для нужд государственных ТЭС компании «Центрэнерго».

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Новость обсудили в социальной сети Facebook на странице канала 112.ua, а также в телеграм-канале Klymenko Time. Многие указали на то, что на Украине имеются шахты, на которых, по мнению комментирующих, теоретически мог быть добыт уголь, в котором нуждается страна. Иные добавили, что не факт, что доставленный на Украину уголь подойдет для украинских ТЭС.

«Страна, которая имеет свой уголь, закупает уголь где-то, дайте работу своим людям, откройте шахты, и будет свой уголь», — отреагировала Оксана Ш.

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«Уже забылось, как уголь из ЮАР при Порохе (Петр Порошенко — М. Р.) привезли, а он не горел… На станциях очень тонкая настройка под марки и качество угля. Зольность, серность чуть не та, и всё, спекся и шлак. Выкидывай», — добавил Сергей Петрович П.

«Это таки да — достижение», — с сарказмом отреагировала Александра Д.

«Своим шахтёрам работать и зарабатывать не дают… Зачем им поддерживать свой народ… Складывается такое впечатление, что их задача… уничтожение промышленности в стране… хотелось бы ошибиться в своих суждениях…» — пишет Алексей С.

«Страна, в которой вся таблица Менделеева, которая могла быть так же богата, как Эмираты, по уши в долгах. Чем мы гордимся???» — не понимает Светлана К.

«Побираемся по всему миру. Дайте угля, дайте газа, дайте света. Скоро начнем продукты закупать, землю ведь продали. Страх и ужас творится, когда дураки у власти, которых мы сами же и выбираем. Замкнутый круг. Когда он уже разорвется?» — недоумевает Ирина М.

«Больше всех «рады» наши шахтеры, которым зарплату через раз платят», — добавил Василий И.

«Вот так и живём. Огурцы покупаем у «агрессора», свет — у Белоруссии и т. д.», — посетовал Ал А.

«Зимний период они пройдут. Но какой ценой, вот в чем вопрос, и за чей, как обычно, счёт», — задался вопросом Иван.

«Это перемога (победа — М. Р.)!!! Это уже «достижение». Поздравляю!!!» — с сарказмом написал JJ.

«А сувенирные мешочки с углем, как бывало раньше, чиновникам раздавали?» — иронизирует Владімір.

«Да ладно вам. Тот же донецкий или российский уголь, оформленный через американскую фирму-прокладку. Никто в здравом уме не станет тащить 60 тыс. [тонн] через полпланеты, не придумав как на этом заработать», — считает Vitalii.

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