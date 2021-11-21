Москва, 21 ноября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. На разницу в окладах госслужащих в аппаратах обратил внимание депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«На самом деле оклады государственных гражданских служащих совершенно разные. Например, должность главного советника в правительстве — оклад 32 тыс., в Госдуме — 8 тыс. рублей, а вообще разница доходит до шести раз. Нередко бывает так, что в других органах власти 30%, а в Госдуме и Совфеде 5% составляет доля оклада», — отметил Смолин.

Вместе с тем согласно закону о государственной гражданской службе все государственные служащие, независимо от того, в каких федеральных органах власти они работают, равны, подчеркнул парламентарий.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, устанавливающий новый порядок формирования оплаты труда гражданских служащих и работников государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями гражданской службы.