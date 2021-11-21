Салехард, , 10:43 — REGNUM Ямальскому учителю начальных классов школы №3 города Салехарда Начии Гизатулиной присвоено почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Начия Гизатулина Пресс-служба горадминистрации Салехарда

Начия Гизатулина удостоена государственной награды РФ за большой вклад в развитие образования и многолетнюю добросовестную работу. С присвоением звания её поздравил глава Салехарда Алексей Титовский, пожелав заслуженному педагогу удачи, благодарных учеников и новых свершений.

Начия Гизатулина посвятила 40 лет своей жизни воспитанию подрастающего поколения столицы ЯНАО. Она является почётным работником общего образования России, ветераном труда и ветераном Ямала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тюменскому учителю Лидии Русаковой присвоено звание «Народный учитель Российской Федерации». Указ о присвоении звания подписал президент России Владимир Путин.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области ещё одна учительница стала «народной»