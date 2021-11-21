Челябинск, 21 ноября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Челябинской области 20 ноября выявили 619 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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Всего в регионе зафиксировали уже 122 789 случаев заражения. Вылечились 98 513 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается в регионе уже 18 095 человек. А скончались от этого заболевания 4869 пациентов.