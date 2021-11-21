Омск, 21 ноября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Омскую область с начала года по программе переселения соотечественников переехали более 3 тыс. человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, регион входит в десятку лидеров в РФ по приёму соотечественников.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Омск

70% переехавших в область соотечественников, как отмечается, находят работу благодаря различным мерам поддержки, в том числе профессиональному обучению и выплатам на открытие своего дела в размере 334,8 тыс. рублей. Кроме того, прибывшие могут получить единовременное пособие на себя и на членов семьи, компенсацию расходов на аренду жилья и так далее.

Всего за 12 лет реализации программы Омская область приняла около 44 тыс. человек. Срок действия программы продлён до 2025 года.