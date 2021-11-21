Киев, , 10:33 — REGNUM На Украину поступила первая судовая партия угля из США и Колумбии объемом 60,5 тыс. тонн из законтрактованных 1,5 млн тонн. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба украинской компании «ДТЭК Энерго».

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«Сегодня на Украину прибыло первое из семи законтрактованных ДТЭК судов с углем из США и Колумбии», — говорится в сообщении.

Также указывается, что объем первой партии составляет 60,5 тыс. тонн и добавляется, что этот уголь предназначается для государственных ТЭС компании «Центрэнерго».

Кроме того, отмечается, что компания договорилась с поставщиками из-за рубежа об импорте в Украину семи судовых партий с углем: пяти поставок с углем из США и двух поставок из Колумбии.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинские чиновники, своевременно не закачавшие голубое топливо в подземные газовые хранилища страны и не сделавшие необходимые запасы угля, искусственно создали в стране энергетический кризис.