Москва, 21 ноября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Проект миссии «Венера-Д» по отправке автоматической станции к Венере будет реализовываться Россией совместно с США, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин 20 ноября в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Www.venera-d.cosmos.ru Межпланетная станция «Венера-Д»

Рогозин напомнил, что наибольший вклад в изучение Венеры внесли советские аппараты, которым удалось достичь поверхности этой планеты. Он добавил, что новая миссия по изучению этой планеты — «Венера-Д» — будет реализовываться совместно с США.

Глава Роскосмоса объяснил, что совместная работа позволит уменьшить затраты на реализацию этой миссии. Также применение технологий двух стран позволит сделать миссию более надёжной.

Проект «Венера-Д» разрабатывается с 2012 года. В 2013 году была создана объединённая рабочая группа по этому проекту, в которую вошли представители России и США. В 2014 году работа объединённой группы была приостановлена. Запуск миссии «Венера-Д» состоится не ранее 2029 года.