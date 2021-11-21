Москва, 21 ноября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Правительство РФ отменой запрета на вывоз леса-кругляка оставило с носом инвесторов, которые вложили средства в деревообработку. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг (СРЗП).

Пиломатериалы

«Пиломатериалы взлетели в три раза. Надо это останавливать? Надо. Что с этим делать? Нужно либо вводить квоты, либо вообще запрет на вывоз древесины, причем на длительный период. Запретили, потом отменили», — отметил Гартунг.

В итоге инвесторы вряд ли снова согласятся вкладывать деньги в такое рисковое дело.

«Инвесторы пришли, вложили деньги в развитие деревообработки, а вы взяли в этот момент и отменили вот этот запрет на вывоз кругляка. И все. И все инвесторы остались с носом, второй раз они, наверное, сюда не придут. Давайте будем более последовательны», — призвал парламентарий.

Читайте также: «Чёрных лесорубов» вынудят перейти на глубокую переработку внутри РФ