Вашингтон, , 10:18 — REGNUM Представители разведки США заявили партнерам из Европы о якобы увеличивающейся вероятности «вторжения» России на Украину, возможность которого, по их мнению, нарастает по мере похолодания. Об этом 21 ноября сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники в американском правительстве.

«Вторжение зависит от погодных условий, но может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства Запада», — утверждается в сообщении CBS News.

Также телеканал отмечает, что возможность такого развития ситуации якобы увеличивается «по мере того, как погода становится холоднее».

Как передавло ИА REGNUM, 20 ноября газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что для того чтобы помешать России «вторгнуться» на территорию Украины осталось немного времени, и потому США и их союзникам нужно ускорить принятие мер для ее сдерживания.