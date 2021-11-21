Красноярск, 21 ноября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Красноярском крае за минувшие сутки выявлено ровно 700 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Наибольший прирост зафиксирован в городах Красноярск, Минусинск, Канск, а также в Берёзовском, Новосёловской, Курагинском и других районах. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 146 264.

«Под медицинским наблюдением на дому находится всего 55 240 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 392 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки — 4 213», — добавили в управлении.