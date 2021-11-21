Улан-Удэ, 21 ноября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Бурятии зарегистрирована рекордная за всю её историю урожайность зерновых культур. По словам министра сельского хозяйства республики Галсана Дареева, по итогам уборочной кампании был достигнут результат в 19,3 центнера с гектара, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уборка урожая

Прежний рекорд был установлен в 1988 году, когда ещё советские колхозы в республике собрали 18 центнеров с гектара. Таким образом, всего аграрии Бурятии собрали 119 тыс. тонн зерна, что стало наивысшим показателем с 2012 года, когда было собрано 125,7 тыс. тонн.

«На полученный результат большое влияние оказали благоприятные погодные условия, но не менее важное значение имело техническое и технологическое перевооружение отрасли растениеводства», — отметил министр.

По его словам, с 2019 по 2021 годы было приобретено 27 комбайнов, 21 трактор «энергонасыщенный» и 73 простых тракторов, 12 посевных комплексов, более 400 единиц кормозаготовительной, прицепной, навесной техники и так далее.