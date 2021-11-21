11:58 01.12.2021

Зеленский закончил выступление в Раде. Вот что он ещё успел сказать.

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Также президент заявил, что «нельзя закончить войну без прямых переговоров с Россией», но подчеркнул, что у Украины «лучшая армия в мире», а сам он не боится прямого разговора с Путиным.

Затронул Зеленский и тему олигархов, правда, заявив, что не удостоит их такой чести, как тратить время своего выступления. (Конечно, вместо него это говорят надписи на футболках, ранее выданных депутатам).

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В настоящее время не идет никакой речи о посредничестве Турции в урегулировании конфликта на востоке Украины. Об этом 1 декабря заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова .

«Мы должны говорить [с РФ], зная, что у нас сильная и мощная армия», — сказал он. Тем не менее Россия не является стороной конфликта в Донбассе. Согласно Минским соглашениям, Киев должен вести переговоры напрямую с лидерами ДНР и ЛНР.

Зеленский объявил, что не сможет остановить войну в Донбассе без переговоров с Россией.

Более того, Украина принимает законы, которые прямо противоречат этим соглашениям. Усилия Киева направлены на полный отказ от этих соглашений — при явном попустительстве западных стран — участниц «нормандского формата».

Сенатор Алексей Пушков : «Из выступления Лаврова в СФ и его оценки позиции Киева относительно Минских соглашений следует, что Украина не выполняет и не будет выполнять Минские соглашения.

Читайте подробнее: В МИД РФ заявили о стягивании половины армии Украины в Донбасс

Вооруженные силы Украины стянули в зону конфликта в Донбассе 125 тыс. человек, заявила 1 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

И это несмотря на то, что «Киев становится всё более и более наглым в своей агрессивности по отношению к Минским договорённостям, по отношению к Российской Федерации и в своих попытках спровоцировать Запад на поддержку его воинственных устремлений».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не поддерживает введение санкций против Киева за невыполнение Минских соглашений и готова прилагать усилия для урегулирования на Украине.

Россия намерена обсудить и с госсекретарем США Блинкеным, и с ОБСЕ стягивание украинской армии в Донбасс, заявил глава МИД России Сергей Лавров .

Власти Украины никогда не заявляли о своем выходе из Минских соглашений. Об этом 1 декабря заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак .

Читайте также: Боррель обсудил со Шмыгалем обстановку на востоке Украины

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем обстановку на украинской восточной границе. Об этом глава дипломатии ЕС написал 1 декабря в Twitter.

Украина, по сути, готовится к войне не с Донецкой и Луганской народными республиками, а с Россией. Так прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM сообщение о том, что Украина стянула половину армии к Донбассу, и фактический отказ Киева от Минских соглашений главный редактор научного журнала «Архонт» Антон Бредихин . При этом Киев, считает эксперт, фактически признаёт территорию Донбасса российской.

Отмечается, что никогда ранее подобного рода мероприятия с офицерским составом ВСУ не проводились.

В анкетах офицерский состав должен указать ближайших родственников, которых власти должны эвакуировать в случае критической военной ситуации.

В ВСУ составляют списки родственников на случай войны с Россией. Источники телеграм-канала @wargonzo в Донецкой области, котораянаходятся под контролем ВСУ, сообщают, что офицерский состав украинской армии получил анкеты для эвакуации на случай полномасштабной войны с РФ.

Пострадавшему в результате обстрела в Петровском районе Донецка 1 декабря ампутировали нижнюю конечность. Об этом информирует телеграм-канал «Донбасс решает».

Завод по изготовлению современных военных дронов будет возведен на Украине. Об этом 1 декабря заявил украинский президент Владимир Зеленский , во время своего выступая в Верховной раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины, которое транслируют телеканалы страны.

В Кремле глубоко озабочены стягиванием Украиной войск к линии разграничения в Донбассе, считают это опасным авантюризмом — Песков.

Россия не является ее стороной. Россия делает все возможное, чтобы помочь Украине справиться с этой проблемой. Работает в этом контексте в Нормандского формате. Сохраняет свою приверженность Нормандскому форманту и Минским договорённостям. И прежде всего ожидает выполнение Киевом всех взятых на себя обязательств».

«Война в Донбассе всё-таки является внутриукраинской. Мы знаем о попытках представить Россию как участницу конфликта. Это не так. Остановить войну на Донбассе можно только путём переговоров украинцев с украинцами. Это Гражданская война, которая была спровоцирована событиями 2014 года.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил Зеленскому о необходимости переговоров с Россией для решения конфликта на Донбассе:

«Остановить войну в Донбассе можно только путем переговоров украинцев с украинцами. Это гражданская война, которая была спровоцирована известными событиями 2014-го года», — сказал Песков.

Война на территории Донбасса прекратится лишь в результате внутриукраинских переговоров. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

Участники несколько активизировались — некоторые бьют в барабан, некоторые митингующие жгут файеры. При этом акция протеста пока проходит достаточно мирно.

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«Вы знаете, что такого признания до сих пор не было, они остаются самопровозглашенными республиками, но мы видим, что процесс урегулирования этого внутриукраинского конфликта затягивается, по многим параметрам заходит в тупик», — сказал Песков.

На сегодняшний день ДНР и ЛНР остаются самопровозглашёнными республиками, однако процесс урегулирования конфликта в Донбассе заходит в тупик. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

«Остановить войну в Донбассе можно только путем переговоров украинцев с украинцами. Это гражданская война, которая была спровоцирована известными событиями 2014-го года», — заявил Песков.

Россия не участвует в конфликте на востоке Украины, остановить его смогут только переговоры между самими украинцами. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 1 декабря журналистам.

«Именно это вызывает наши опасения о том, что в Киеве могут возобладать настроения в пользу силового решения в Донбассе. Это очень опасный авантюризм», — сказал Песков.

Украина концентрирует своих военнослужащих в зоне конфликта в Донбассе, такой «опасный авантюризм» беспокоит Россию. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 1 декабря журналистам.

Подробности в материале: Прилепин не исключил, что Киев пойдет на кровавые провокации

Таким образом Киев, по мнению политика, хочет дать Западу возможность вмешаться в конфликт на Донбассе и спровоцировать масштабное противостояние с Россией.

Ради начала полномасштабного конфликта с Россией Украина может пойти на провокации с человеческими жертвами. Об этом 1 декабря заявил сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина, вероятно, рассматривает возможность провести в Донбассе молниеносную операцию с выходом к российским границам и окружением непризнанных республик. Об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко .

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Истчоник: kmu.gov.ua

На декабрь у нас количество людей, работающих в бригадах, составит порядка 92 человек. Это 15−16 бригад, которые работают ежедневно», — сказал Дмитрий Шевченко.

«Одна — инвестиционная республиканская, где мы ремонтируем дома за счет средств Республики. И вторая — это то, что вы видели сегодня, это бригады, сформированные через центр занятости. Они также выполняют работы по восстановлению.

ДНР. Украина артобстрелами разрушает, а ДНР восстанавливает Ясиноватую. В этом году в прифронтовом городе удалось восстановить около 200 домов частного сектора и порядка 20 социальных объектов. Об этом каналу « Донбасс решает» рассказал глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко .

Правительство Украины увеличило почти на 3,7 млрд гривен ($137 млн) расходы на национальную безопасность и оборону в доработанном проекте государственного бюджета на 2022 год. Таким образом, оборонные расходы составят 323,138 млрд гривен (примерно $12 млрд), или 6% ВВП.

Помощь НАТО Украине и Грузии будет заключаться в том, что альянс будет «активно способствовать созданию военных возможностей» этими республиками, сообщил 1 декабря журналистам генсек военного блока Йенс Столтенберг .

Соединённые Штаты призывают Россию и Украину к диалогу на основе Минских соглашений, что является наиболее оптимальным путём разрешения сложившегося кризиса, — RT цитирует госсекретаря США Энтони Блинкена.

Напоминать коллегам по НАТО, ООН и ЕС о проблемах Украины пообещала эстонский министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс главе украинского МИД Дмитрию Кулебе , сообщили 1 декабря в пресс-службе внешнеполичесткого ведомства Эстонии.

Помочь Украине с урегулированием ситуации в Донбассе, как это было сделано в «2014−2016 годах», предложила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд 1 декабря на Киевском форуме по безопасности.

Подробности в материале: Нуланд пообещала защищать Киев от Москвы при помощи санкций

Жёсткие санкции пообещала ввести в отношении России замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд 1 декабря на Киевском форуме по безопасности.

Информация, согласно которой министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вариант «вторжения России» на Украину «находится на столе» в Москве, но свидетельств о принятии решения о его реализации нет, вызвала реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 1 декабря в социальной сети Facebook.

Протестующие против политики украинских властей собрались на Майдане в Киеве, сообщает 1 декабря Страна.ua.

Читайте также: Блинкен и глава МИД Турции обсудили ситуацию на границе России и Украины

Ситуация на границе России и Украины обсуждалась в ходе встречи американского госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу , 1 декабря сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

Читайте подробнее: Митинг в центре Киева прошёл с участием нескольких тысяч человек

Акция в центре Киева с призывами к действующей власти завершилась без нарушений, в ней приняли участие несколько тысяч человек, сообщили 2 декабря в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Киеве.

Американские власти будут реагировать на «враждебные шаги России», в частности на недружественную риторику в отношении Украины, вводя новые экономические ограничения. Об этом 1 декабря заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки .

Экономика России потерпит крах в случае военной агрессии на Украине, написал бывший посол Канады в Афганистане Крис Александер в статье для газеты Globe and Mail.

«В 503-й отдельный батальон морской пехоты прибыло около 30 боевиков националистического бандформирования «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сказал он. Он не исключил увеличения числа провокаций со стороны украинских силовиков на донецком направлении.

Боевики «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прибыли на фронт в Донбассе. Об этом сообщил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин .

«Блинкен, видимо, позабыл о том, что, согласно Минским же соглашениям, Россия не является стороной конфликта. А диалог должен проходить между Киевом и народными республиками Донбасса», — напоминает телеграм-канал «Донбасс решает».

Блинкен призвал Россию и Украину к диалогу на основе Минских соглашений. По словам госсекретаря США, у кризиса в Донбассе есть дипломатическое решение.

Стрельба, по сообщениям местных жителей, слышна и сейчас. Подробности выясняются.

Мощному минометному и стрелковому обстрелу со стороны Военных сил Украины ранним утром сегодня, 2 декабря, подвергся промышленный город Докучаевск в 30 км от Донецка. Об этом сообщает телеграм-канал « Донбасс решает ».

Об этом: Блинкен намерен призвать Россию отвести войска от границы с Украиной

«Мы призываем Россию следовать этому пути. Отвести военных от границы», — заявил Блинкен и добавил, что поговорит об этом с Лавровым.

По его словам, Минские соглашения — это дипломатический путь разрешения ситуации на Украине, но «Россия не сдерживает своих обещаний», и потому договорённости не выполняются.

России следует отвести свои войска от границы с Украиной, этот призыв намерен адресовать Москве госсекретарь США Энтони Блинкен на предстоящих переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым . С таким заявлением Блинкен выступил на пресс-конференции.

В ноябре вооружённые формирования Украины (ВФУ) в нарушение Минских соглашений нанесли на территории ЛНР максимальное с начала 2021 года количество повреждений и разрушений: режим прекращения огня нарушался 36 раз, пострадало шесть объектов гражданской инфраструктуры. Об этом сказано в отчёте представительства ЛНР в СЦКК.

14 ноября 2021 г. в н.п. Ломоватка получили повреждения линия электропередачи и газопровод среднего давления .

Трижды (15, 17 и 27 ноября) получило повреждения ГБОУ ЛНР « Золотовская средняя общеобразовательная школа №4 имени Романа Салькова » в н.п. Золотое-5 (Михайловка). Обстрелы происходили как в ночное, так и в дневное время. Учебный процесс останавливался, а дети и сотрудники учебного учреждения были эвакуированы. С начала года эта школа уже восемь раз подверглась обстрелам со стороны ВФУ.

Минометный огонь (установки 120 и 82 мм) по территории ЛНР открывали 11 раз, выпущено 104 боеприпаса. Помимо этого, была взорвана одна противотанковая управляемая ракета. Также 17 раз стреляли из гранатомётов (70 боеприпасов), пять раз применялся крупнокалиберный пулемёт, трижды — стрелковое (снайперское) оружие.

В ноябре 2021 года представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 40 обстрелов территории со стороны ВФУ. Артиллерию использовали 11 раз, взорвано 88 боеприпасов.

Сегодня утром, 2 декабря, скончался третий раненный 30 октября с беспилотника ВСУ мирный житель поселка Гольмовский в Горловке.

Подробности в материале: Столтенберг: у России нет права на собственную сферу влияния

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия не имеет права на собственную «сферу влияния». Он заявил об этом 1 декабря на брифинге по итогам встречи глав МИД стран альянса.

Подробности в материале: Глава Пентагона: США обеспокоены присутствием войск РФ у границ с Украиной

Соединенные Штаты обеспокоены присутствием российских войск около границ с Украиной. Об этом 2 декабря заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе пресс-конференции в Сеуле.

«Наращивание» Россией войск у границы с Украиной вызывает беспокойство у Вашингтона. В этой связи Соединённые Штаты призывают Россию быть более открытой и «снизить температуру в регионе» в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом 2 декабря на совместной пресс-конференции со своим южнокорейским коллегой Со Уком в Сеуле сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

В России задержали трех агентов спецслужб Украины. Как сообщает ФСБ, они собирали данные о стратегических объектах. При обыске было найдено оружие. По данным ведомства, один из задержанных планировал совершить теракт, подорвав два самодельных взрывных устройства.

Подробности в материале: ВСУ провели учения артиллерии около границы с Крымом

Учения на одном из полигонов Херсонской области около границы с Крымом провели украинские артиллеристы. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба командования объединенных сил ВС Украины (ВСУ) на своей странице в соцсети Facebook.

Подробности в материале: Украина ударила по ЛНР из миномётов

Также сказано, что сегодня, 2 декабря, в 09:30 по местному времени из района н.п. Крымское ВФУ подвергли обстрелу н.п. Сокольники с применением минометов калибра 120 мм (9 мин).

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) продолжают нарушать режим прекращения огня, используя тяжелое вооружение, которое в соответствии с Минскими соглашениями должно быть отведено. Об этом 2 декабря сообщает представительство ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.

В результате ранение получил мужчина 1987 года рождения. Пострадавший эвакуирован в Центральную городскую больницу №14 г. Донецка. В настоящее время ему оказывается квалицированная медицинская помощь. Требуем от руководства представительств ОБСЕ и ООН, находящихся в ДНР, зафиксировать данный террористический акт и дать оценку действиям киевских боевиков.

ДНР. 30 ноября с позиции 54-q бригады, расположенной в районе н.п. Марьинка, был открыт прицельный снайперский огонь с применением прибора бесшумной стрельбы по жителю посёлка шахты «Трудовская» г. Донецкf.

Украинская сторона продолжает блокировать работу БПЛА ОБСЕ. Так, с целью недопущения фиксации наблюдателями миссии размещения запрещенного вооружения 25-й и 128-й бригад, для радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации во время полётов БпЛА СММ ОБСЕ в районах н.п. Троицкое и Водяное противник применил станции РЭБ « Буковель-АД » из состава мобильных групп 305-го и 502-го отдельных батальонов РЭБ.

Государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления обязаны принимать все возможные правомерные меры для взыскания с Российской Федерации компенсации за ущерб, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины , а также возмещения, осуществленные Украиной в соответствии с частью третьей указанной статьи.

Возмещение имущественного и морального (неимущественного) вреда, причиненного Российской Федерацией как государством-агрессором, государством-оккупантом на территории Украины, в полном объеме осуществляет Украина в порядке, определенном кабинетом министров Украины, с последующим предъявлением требований о возмещении ущерба к Российской Федерации.

Напомним, в частях 2−4 статьи 3 законопроекта « Об основах государственной политики переходного периода », разработанного Зеленским, указывается, что ответственность за нарушение прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированных территориях, а также за имущественный и моральный (неимущественный) вред, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам в результате вооруженной агрессии, возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с принципами и нормами международного права.

Россию не беспокоит угроза США ввести из-за Украины новые санкции, полагает украинский журналист и телеведущий Максим Назаров . Об этом он заявил в эфире телеканала «НАШ».

ФСБ России заявила, что располагает сведениями о террористической угрозе со стороны украинской разведки.

Россия, в случае если решится на агрессию в отношении Украины, получит более решительный ответ, чем это было ранее. Об этом 2 декабря после встречи глав МИД стран Североатлантического альянса в Риге заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Такие мощные были обстрелы тут, что врачи просто не смогли приехать. И хоронили сына под грохот снарядов, в страшной спешке», — вспоминает она.

«Сыну до войны была сделана серьезная операция на сердце, постоянные обстрелы ухудшили его состояние, а когда стало совсем плохо, мы так и не смогли вызвать скорую», — рассказала свою горькую историю дончанка.

«Виктория Нуланд заявила, что многие россияне просто мечтают о жизни в такой стране, как Украина. А в случае агрессии Россия столкнется с невиданными раннее санкциями и от нее отвернется весь демократический мир…»

«Молодежь вся выехала, потому что мы очень близко находимся к линии разграничения. Вот мой дом находится в 500 метрах от неё», — говорит Елена.

Ясное, окраинный поселок городка Докучаевска под Донецком, видит украинских вояк чуть не в лицо. В некоторых местах до них тут 150−200 метров. Неудивительно, что в посёлке остались почти одни старики. Об этом каналу « Донбасс решает » рассказала руководитель местного сельхозпредприятия Елена.

Об этом: Песков обвинил Украину в агрессивной риторике

«Мы в целом видим достаточно, наверное, даже агрессивную, можно сказать, риторику со стороны украинских властей. Мы видим повышение интенсивности провокационных действий на линиях соприкосновения», — сказал Песков.

Российские власти видят агрессивную риторику со стороны властей Украины. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

Вероятность военных действий на Украине все еще высока, агрессивная риторика Киева говорит о возможности силового сценария в Донбассе, заявил Песков.

Об этом: Песков назвал высокой вероятность войны на Украине

«Вероятность военных действий на Украине [на территории Донбасса] по-прежнему высока», — сказал Песков.

Вероятность военных действий на территории Донбасса со стороны Украины является высокой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

Об этом: Песков оценил вероятность военных действий в Донбассе

Вероятность военных действий на юго-востоке Украины оценивается как высокая. Об этом 2 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Над комплексным пакетом «сдерживания России от дальнейших агрессивных действий» и в том числе — жестких экономических санкций, ведут в настоящее время работу США и Украина. Об этом 2 декабря сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам встречи с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в Стокгольме.

В Кремле отмечают агрессивную риторику Киева и анализируют высказывания Владимира Зеленского по российской проблематике, сообщил Песков.

Киевский режим намерен использовать все возможности, чтобы посягнуть на российский Крым, заявил Песков.

Риторика в Киеве наводит на мысль, что руководство Украины не исключает начала боевых действий против ЛНР и ДНР, заявил Песков.

13:27 02.12.2021

Власти Украины не планируют проводить наступательные действия в Донбассе, заявил 2 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Читайте также: Глава МИД Украины: Киев не планирует наступление в Донбассе

13:28 02.12.2021 Военная «накачка» Украины со стороны НАТО подогревает настрой Киева на саботаж минских соглашений, заявил Лавров.

13:47 02.12.2021 Если руководство России хочет восстановления позиций страны на пространстве бывшего СССР или хотя бы сохранения того, что мы имеем сейчас, то США надо выдавливать и из Донбасса, и с Украины в целом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Как сообщалось ранее, Нуланд заявила, чтопереговоры по Донбассу зашли в тупик, а США готовысыграть«вспомогательную роль« в урегулировании ситуации. Об этом: Россия должна вытеснить США и из Донбасса, и с Украины

13:55 02.12.2021 ОБСЕ должна послать Киеву четкий сигнал о неприемлемости пересмотра минских соглашений, заявил Лавров.

13:56 02.12.2021 Лавров на пленарном заседании СМИД ОБСЕ: «Внутриукраинский кризис не будет преодолен, пока нынешний киевский режим уклоняется от взятых на себя международно-правовых обязательств, от прямого диалога с Донецком и Луганском и предоставления этим территориям, закрепленного в Конституции, «особого статуса». Попытки вскрыть эти ключевые положения Минского комплекса мер — путь к катастрофе».

13:59 02.12.2021 Последние заявления президента Украины Владимира Зеленского о его намерении вернуть Крым являются не чем иным, как прямой угрозой в адрес России. Об этом 2 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом: Песков увидел в словах Зеленского о Крыме прямую угрозу России

14:21 02.12.2021 Украина не входит в Североатлантический альянс, поэтому в случае «вторжения» России, не сможет рассчитывать на такие же гарантии безопасности, как его члены. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает американский канал CNN. Подробности в материале: Столтенберг оценил вероятность помощи НАТО Киеву в случае «агрессии» РФ

14:35 02.12.2021 Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не исключает своего обращения к РФ за помощью в том случае, если Украина начнет военное решение проблемы Донбасса.

14:51 02.12.2021 Танк ВСУ. mil.gov.ua

15:01 02.12.2021 Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин не исключает обращения к России за помощью в случае полномасштабного силового сценария в отношении ДНР. Читайте также: Пушилин допустил обращение за помощью к России в случае войны

15:06 02.12.2021 В случае, если Россия продолжит «конфронтацию» на Украине, она столкнется с последствиями со стороны США. Об этом 2 декабря заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен перед началом встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Стокгольме. Читайте подробнее: Блинкен пригрозил России последствиями в случае «конфронтации» на Украине

15:25 02.12.2021 Украина нужна Западу, чтобы развязать войну с Россией. Об этом 2 декабря заявил политолог Михаил Маркелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его словам, Запад будет поставлять Киеву вооружение и способствовать развитию нацистских движений, лишь бы Украина начала полномасштабный конфликт против России. Читайте также: «Жупел, который смердит» — о роли Украины для Запада

15:39 02.12.2021 Ситуации вокруг Украины будет посвящена встреча министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, запланированная на 13 декабря. Об этом представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил 2 декабря на брифинге. Европейский дипломат добавил, что участники встречи коснутся темы возможного усиления антироссийских санкций в случае агрессии против Украины. Подробности в материале: Главы МИД ЕС обсудят ситуацию вокруг Украины 13 декабря

15:44 02.12.2021 МИД Украины заявил, что Совет ЕС предоставит Киеву 31 миллион евро для укрепления оборонного потенциала.

16:07 02.12.2021 Призывы президента Украины Владимира Зеленского официально оформить «Крымскую платформу» в виде организации являются элементом политического фарса. Об этом 2 декабря заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой на телеканале «Россия 24». Подробности в материале: «Политический фарс, и градус растёт» — о призывах Украины по Крыму

16:10 02.12.2021 США и НАТО активно вооружают Украину в последнее время и подталкивают её на конфликт. Об этом 2 декабря заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой на телеканале «Россия 24». Подробности в материале: «НАТО уже в открытую стоит на стороне Украины» — мнение

16:13 02.12.2021 Сумма в размере €31 млн будет выделена ЕС Украине на оборону, написал 2 декабря украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter. Читайте подробнее: ЕС выделит Украине €31 млн на оборону

16:18 02.12.2021 На Украине разыгрывается картина, призванная показать, будто бы в стране идёт не гражданская война, а вооружённый конфликт с Россией. Об этом 2 декабря заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой на телеканале «Россия 24». Читайте также: «Внушают, что идёт война с Россией» — о заявлениях Зеленского

16:22 02.12.2021 Представление, будто бы Украина ведёт войну не с собственным народом, а Россией, призвано приучить мировое сообщество к бездоказательным обвинениям в адрес России. Об этом 2 декабря заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой на телеканале «Россия 24». Читайте подробнее: США приучают мир к безосновательным обвинениям в адрес России — эксперт

16:25 02.12.2021 США пытаются разыграть на Украине сценарий 2008 года. Об этом 2 декабря заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой на телеканале «Россия 24». Об этом: США подталкивают Зеленского к повторению судьбы Саакашвили?

16:34 02.12.2021 Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев будет оценивать действия президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно Крыма, а не его слова, однако если Минск действительно признает полуостров российским, Украина будет действовать «по полной программе», вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 2 декабря в социальной сети Facebook. Подробности в материале: Сеть: «Сумасшедший дом без санитаров» — Киев угрожает Минску из-за Крыма

16:35 02.12.2021 Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что необходимо различать членов альянса и его партнеров, поэтому Украина может рассчитывать только на поддержку со стороны Североатлантического альянса, но не на гарантии безопасности и коллективную оборону, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 2 декабря в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: «В НАТО дебилов нет» — Киеву объяснили, почему за него не будут воевать

17:15 02.12.2021 Вопрос мирного урегулирования ситуации в Донбассе обсудили на встрече в Стокгольме американский госсекретарь Энтони Блинкен и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщил в опубликованном 2 декабря заявлении глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс. Читайте подробнее: В Госдепе США отчитались о встрече Блинкена с украинским коллегой

17:26 02.12.2021 Роль ОБСЕ в урегулировании ситуации в Донбассе обсудили 2 декабря на встрече в Стокгольме российский министр иностранных дел Сергей Лавров и генсек ОБСЕ Хельга Шмид, сообщили в пресс-службе МИД РФ. Об этом: Лавров и генсек ОБСЕ обсудили вопрос Донбасса

17:51 02.12.2021 Заявление белорусского президента Александра Лукашенко о том, что в случае агрессии Украины против России экономически, юридически и политически Белоруссия встанет на сторону Москвы, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения на данный счёт 2 декабря в социальной сети Facebook. Читайте также: «Многовекторность иссякла» — сети о позиции Минска в «войне» Москвы и Киева

17:55 02.12.2021 «В настоящий момент на Украине наблюдается внутриполитический кризис. Президент Украины на весь мир заявляет о подготовке государственного переворота в стране. Владимир Зеленский таким образом призывает избирателей или своих политических сторонников прийти к нему на помощь. Если это не политический кризис, тогда что?» — заявил кандидат политических наук Максим Бардин. Читайте также: Зеленский призывает своих политических сторонников прийти на помощь

18:03 02.12.2021 Проблему Украины подняла на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Стокгольме его британская коллега Элизабет Трасс, сообщили 2 декабря в Форин-офисе. Об этом: На встрече с Лавровым глава МИД Британии подняла вопрос Украины

19:32 02.12.2021 Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной раде с ежегодным посланием. president.gov.ua

21:04 02.12.2021 Запад, пытаясь все вопросы решить давлением, забыл, что значит вести диалог, заявил 2 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров на полях заседания Совета глав МИД ОБСЕ. Читайте подробнее: Лавров заявил, что Запад разучился вести диалог

21:06 02.12.2021 Читайте также: Председатель ОБСЕ осудила Россию за политику на Украине

21:32 02.12.2021 «Украинская армия сосредоточила половину личного состава в зоне конфликта в Донбассе — это 125 000 человек, почти 3000 танков, огромное количество ствольной и реактивной артиллерии. Очевидно, что над Донбассом нависла реальная угроза. Начнёт ли ВСУ действовать в декабре или феврале — вопрос. Но ведь все понимают, что просто так половина личного состава государства не передислоцируется», — сообщил в своем Telegram-канале директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

22:16 02.12.2021 В случае войны с Украиной Донецкая Народная Республика (ДНР), вероятно, обратится за помощью к России и Белоруссии. Об этом 2 декабря заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его словам, ДНР не собирается сдаваться. И в случае агрессии Украины жители народной республики будут сражаться за свою свободу всеми доступными способами. Читайте подробнее: Глава ДНР готов обратиться за военной помощью к России и Белоруссии

22:23 02.12.2021 Украина готовится к полномасштабной войне. Об этом 2 декабря заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Также он отметил, что ДНР не стремится к войне с Украиной, но готова к ней. Подробности в материале: Глава ДНР заявил о подготовке Украины к полномасштабной войне

23:00 02.12.2021 ВСУ. (сс) Ministry of Defense of Ukraine

07:54 03.12.2021 «Нам не нужно смотреть телевизор, чтобы узнать сводки. Война у нас за окном», — говорят жители Куйбышевского района Донецка, которые редко могут похвастаться тишиной. Говорят, что с лета количество обстрелов значительно выросло. [[[video-23]]] «Стреляют и на рассвете, и поздней ночью. Со стороны села Пески, где стоит Украина, достается Путиловке, Первой площадке, Октябрьскому. Остались на улице только пожилые люди, живем, как на пороховой бочке», — рассказала каналу «Донбасс решает» местная жительница Сания Власкина.

07:55 03.12.2021 Информационный шум вокруг ситуации в Донбассе, поднятый украинской стороной, показывает, что Киев не готовит реального вторжения. Об этом заявил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.

07:58 03.12.2021 ЛНР. За 2 декабря 2021 г. со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В 09:30 по местному времени стреляли в н.п. Крымское — Сокольники: миномет 120 мм (9 мин). Представительство ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.

08:10 03.12.2021 Интересы национальной безопасности США и стран НАТО «поставлены на карту» в ситуации конфликта в Донбассе. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, сообщает Reuters.

08:31 03.12.2021 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с якобы продолжающимися попытками России подорвать суверенитет и территориальную целостность соседнего государства. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе Трюдо. Читайте также: Трюдо поддержал Зеленского перед «лицом российской агрессии»

09:05 03.12.2021 Значительные интересы национальной безопасности США и стран НАТО «поставлены на карту» в ситуации на границе России и Украины. Об этом председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил журналистам на борту самолета, возвращающегося из Сеула в Вашингтон. По словам Милли, достаточное количество признаков вызывает «большую обеспокоенность» США — это действия российских войск вблизи украинских рубежей. Риторика России, утверждает он, в последнее время стала более жёсткой. Читайте подробнее: В Пентагоне очень встревожены ситуацией на границе Украины и РФ

09:10 03.12.2021 Украина добровольно отдала Крым в 2014 году — рассказал экс-советник Пентагона и Конгресса США Ариэль Коэн. «Киеву необходимо избавиться от привычки добровольного саботажа, которая проявилась в 2014 году, когда армия Украины отдала Крым и свой черноморский флот» — пояснил он.

09:28 03.12.2021 Глава офиса президента Украины Андрей Ермак вновь поговорил по телефону с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Ермак отметил, что очень ценит такое постоянное и эффективное общение и в целом качественно новый уровень сотрудничества между Украиной и США.

09:55 03.12.2021 Своим заявлением о поддержке Белоруссией России в случае якобы возможного конфликта последней с Украиной белорусский президент Александр Лукашенко фактически объявил Киеву войну. Об этом 3 декабря написал в колонке для издания «Главред» бывший депутат Верховной рады Тарас Черновол. Подробности в материале: В Киеве заявили, что Лукашенко словами о поддержке РФ объявил Украине войну

10:27 03.12.2021 Крис Александер (сс)Harvey K

10:53 03.12.2021 Комплексный пакет сдерживания России «от агрессивных действий» будет включать три направления. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в видеообращении в Facebook из Стокгольма. Так, первое направление — это чёткое уведомление России по открытым и закрытым каналам о «непоправимых последствиях», которые повлечёт военная операция на территории Украины. Читайте также: Кулеба рассказал о «трёх направлениях» сдерживания РФ

10:56 03.12.2021 «В сегодняшнем The Economist опять прогнозируют вторжение России на Украину в январе, поскольку русские танки якобы боятся грязи. Автор доказывает, что Москва ждет морозов, которые позволят танкам легко передвигаться по замёрзшей Украине. Автор явно не слышал доклада Зеленского, который отчитывался о «тысячах километров современных дорог», якобы построенных при нём! В противном случае знал бы, что русским танкам можно ехать по шикарным автобанам, не дожидаясь холодов». (Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов).

11:19 03.12.2021 За истекшие сутки, 2 декабря, представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщало о четырёх нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины (ВФУ). По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, была выпущена 61 единица боеприпасов. Читайте также: Украина ударила по ДНР десятками выстрелов

11:21 03.12.2021 ВСУ открыли огонь из минометов калибра 82 мм по н. п. Старомихайловка. Цитата канала RtrDonetsk.

11:41 03.12.2021 Командующий операцией Объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант Александр Павлюк подтвердил, что у подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) действительно есть на вооружении противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin. «Мы укомплектованы «Джавелинами». Подразделения постоянно изучают варианты действий на наиболее угрожающих направлениях. В случае необходимости мы готовы их применить», — сказал он. При этом факты боевого применения этого вооружения генерал опроверг, но заявил, что в ООС «постоянно совершенствуют свое мастерство в этом направлении». Цитата канала «Украина. ру».

11:51 03.12.2021 Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на границе сосредоточены 94 300 российских военных, которые «в конце января могут быть задействованы в эскалации».

12:10 03.12.2021 Вся военная обстановка и постоянные обстрелы плохо сказываются на живущих в Донбассе людях с нервными, генетическими болезнями и психическими расстройствами. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал педагог-психолог реабилитационного центра «С надеждой на будущее» Сергей Дорохов. «Это и нервозность, и замкнутость, которая возникает в процессе. Также можно отметить, что все навыки, которые они здесь приобрели, могут быть таки же успешно и потеряны. Да, это потом восстанавливается, конечно же, но все же имеем такой факт», — говорит Сергей Дорохов.

12:23 03.12.2021 Более 94 тыс. военнослужащих может задействовать Россия для «эскалации» ситуации вблизи украинской границы. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил 3 декабря в Верховной раде. Читайте также: В минобороны Украины оценили численность войск РФ у своих границ

12:42 03.12.2021 Россия может спровоцировать эскалацию конфликта на востоке Украины в конце января, но это лишь вероятный сценарий. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил 3 декабря во время выступления в Верховной раде. «Наша разведка анализирует все сценарии и отмечает, что вероятность эскалации со стороны РФ существует, наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января», — сказал Резников. Читайте подробнее: В минобороны Украины ожидают «эскалации со стороны России» в конце января

12:53 03.12.2021 Большой войны в Донбассе не будет. Разве что информационная. Так считает депутат парламента ДНР Александр Хряков. [[[video-24]]] «Дестабилизация обстановки, запугивание, попытка подыграть американцам по «Северному потоку», по нападению на Россию. Все это — потуги сыграть в пугающую политтехнологию», — считает депутат. Он заверил канал «Донбасс решает», что противостояние России, Донбасса и Запада с Украиной будет наблюдаться только в информационном пространстве.

13:26 03.12.2021 Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону демонтировало забор, незаконно установленный несколько лет назад вокруг здания. Сноса добились городские власти. Читайте подробнее: В Ростове-на-Дону снесли забор у здания генконсульства Украины

13:50 03.12.2021 Министр обороны Украины Алексей Резников во время часа вопросов к правительству в Верховной раде страны не ответил прямо на вопрос о том, применялись ли украинской стороной в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Подробности в материале: В Минобороны Украины не ответили на вопрос о применении Javelin в Донбассе

14:02 03.12.2021 Президент Украины Владимир Зеленский в Верховной Раде. Фото: president.gov.ua

14:16 03.12.2021 Россия не готовится к наступлению в Донбассе. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в ответ на обвинения украинской стороны.

14:16 03.12.2021 Россия будет делать все, чтобы военный сценарий в Донбассе не состоялся. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

14:18 03.12.2021 Бездействие официального Киева на переговорах, а также нарастающая агрессия ВФУ в отношении Донбасса довели кризис в сфере безопасности до критической отметки. Эскалация должна быть прекращена дипломатическими методами. В связи с этим нами был разработан и направлен участникам для дальнейшего согласования проект заявления Контактной группы о механизмах обеспечения реализации мер по усилению перемирия от 22 июля 2020 г. В заявлении предусмотрены конкретные шаги по возврату Украины к исполнению данных договоренностей. К ним относятся в том числе официальное опровержение Украиной заявлений командования ВФУ о разрешении солдатам открывать огонь по своему усмотрению, скорейший запуск механизма верификации и предотвращения нарушений на основе оперативного прямого взаимодействия с республиками, обеспечение неотвратимости наказания за допускаемые нарушения. Принятие данного заявления позволит стабилизировать ситуацию и вернуться к предметному диалогу на треке безопасности. Данное предложение со стороны Республик будет предварительно проработано во вторник на ближайшем заседании Рабочей группы по безопасности. Пресс-секретарь делегации ДНР в Контактной группе Владислав Московский.

14:20 03.12.2021 «Вэлком» по-украински: страна открывает границы для регулярных частей США и Великобритании. В Бердянске и Очакове появятся иностранные военные базы. Об этом 3 декабря заявил министр обороны Украины Резников.

14:34 03.12.2021 США должны разрешить Киеву договариваться с Донбассом. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, украинские власти зависимы от Вашингтона. Если Белый дом действительно хочет помочь урегулированию в Донбассе, то должен дать зеленый свет на переговоры с народными республиками. «Не имитировать, не прятаться за чужими спинами, не разглагольствовать на международных площадках о том, какую и откуда они агрессию ждут, а открыто садиться за стол переговоров и договариваться», — сказал он. Цитата канала «Донбасс решает».

14:35 03.12.2021 Россия будет готова к ответным мерам, если Украина перейдет красные линии в Донбассе. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

14:58 03.12.2021 Минские соглашения об урегулировании ситуации в Донбассе могут прекратить своё действие. Об этом 3 декабря заявил политолог из ФРГ Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По мнению эксперта, произойдет это по инициативе США и Великобритании. После ухода и. о. канцлера Германии Ангелы Меркель с поста главы правительства Евросоюз сильно ослабел в политическом плане, и Вашингтон с Лондоном наверняка захотят этим воспользоваться, отметил политолог. Читайте подробнее: Политолог из Германии не исключил аннулирования Минских соглашений

15:08 03.12.2021 Это сегодняшняя Верховная рада в момент, когда украинский министр обороны докладывал о том, как Россия собирается напасть на Украину в конце января и как ВСУ собираются отражать нападение. По всему видать, угроза серьезная, раз в парламенте такой интерес к столь важному выступлению. Владимир Корнилов, политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня».

15:11 03.12.2021 Применение украинской стороной турецких ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar в Донбассе было осуществлено только один раз и не нарушило Минские договоренности. С таким утверждением 3 декабря выступил министр обороны Украины Алексей Резников во время часа вопросов к правительству в Верховной раде. Читайте также: Министр обороны Украины: применение БПЛА Bayraktar не нарушает «Минск»

15:55 03.12.2021 Проект заявления о механизмах, обеспечивающих соблюдение перемирия на линии соприкосновения в Донбассе, разработали Донецкая и Луганская Народные Республики. Об этом заявил пресс-секретарь делегации ДНР на минских переговорах Владислав Московский, сообщает 3 декабря телеграм-канал делегации ДНР. Проект направлен на согласование участникам контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В ней предусмотрены механизмы обеспечения реализации мер по усилению перемирия от 22 июля 2020 года, отметил он. «В заявлении предусмотрены конкретные шаги по возврату Украины к исполнению данных договорённостей», — указано в сообщении. Об этом: ДНР и ЛНР предложили механизмы по возвращению Украины к перемирию

16:12 03.12.2021 Необходимо документально оформить обязательства НАТО о нерасширении на восток, сообщил 3 декабря журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. Подробности в материале: Москва требует гарантий о нерасширении НАТО на восток — Ушаков

16:19 03.12.2021 Су-30М2 ВВС России. (сс) Vitaly V. Kuzmin

16:22 03.12.2021 Ряд важных тем, таких как война в Донбассе, будут обсуждать на будущих переговорах российский и американский президенты Владимир Путин и Джо Байден, сообщил 3 декабря журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. Подробности в материале: Ушаков назвал темы будущей видеовстречи Путина и Байдена

16:34 03.12.2021 Информации о том, чтобы российское руководство вело подготовку к переговорам с украинском президентом Владимиром Зеленским, пока не поступало, сообщил 3 декабря журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. Читайте также: Ушаков: не слышал, чтобы Кремль готовился к переговорам с Зеленским

18:11 03.12.2021 Противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin. (сс) U.S. Army

19:24 03.12.2021 ВСУ. (сс) Ministry of Defense of Ukraine

19:35 03.12.2021 Заявление уполномоченного по вопросам управления государственным долгом Украины Юрия Буцы о том, что Украина попросила у Европейского союза дополнительную финансовую помощь, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 3 декабря в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: Сеть: «Комедия продолжается» — Украина вновь просит у ЕС финансовой помощи

19:35 03.12.2021 Заявление министра иностранных дел РФ о том, что нужно использовать возможности США для урегулирования ситуации на Украине, учитывая, что именно Вашингтон оказывает решающее влияние на режим в Киеве, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 3 декабря в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: «Им война нужна, не мир» — сети о США и урегулировании ситуации на Украине

19:39 03.12.2021 Заявление пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова о том, что в Кремле обеспокоены высокой вероятностью боевых действий в Донбассе, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 3 декабря в социальной сети Facebook. Читайте также: «С кошмаром надо покончить» — сети об угрозе возобновления войны в Донбассе

19:39 03.12.2021 Заявление главы Пентагона Ллойда Остина о том, что США обеспокоены «присутствием российских войск» около границы с Украиной, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 3 декабря в социальной сети Facebook. Подробности в материале: «Мы на своей земле!» — сети о беспокойстве США из-за российских войск

19:51 03.12.2021 Российской группировки войск на границе с Украиной недостаточно для захвата этой страны. Об этом 3 декабря заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Военный отметил, что разведка США наверняка располагает информацией относительно российской и украинской группировок войск на границе двух стран. Поэтому Вашингтон должен понимать, что Москва нападать не собирается. Об этом: Генерал Бужинский: 100 тыс. солдат недостаточно для захвата Украины

20:23 03.12.2021 Россия может прекратить войну Украины против жителей Донбасса, признав ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Об этом 3 декабря заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Если Москва пойдет на такой шаг, то бесчинства радикалов, садистов и боевиков с Украины сразу же прекратятся. России не придется даже ставить на территории ДНР и ЛНР свои военные базы по примеру Абхазии и Южной Осетии. Достаточно будет гарантий помощи в случае агрессии Киева. Об этом: Российский генерал назвал «самый простой способ» закончить войну в Донбассе

20:25 03.12.2021 Россия при необходимости поставит в ДНР и ЛНР комплексы вооружения, которые нивелируют превосходство Украины в воздухе над народными республиками. Об этом 3 декабря заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его словам, речь идет о высокоточных современных комплексах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО). Об этом: Генерал Бужинский допустил поставки комплексов РЭБ и ПВО в ЛДНР

20:25 03.12.2021 Сумма в размере €1,4 млн поступит на Украину от ЕС, чтобы та смогла «реагировать на гибридные атаки», написал 3 декабря глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас в Twitter. Читайте также: ЕС даст Украине €1,4 млн

21:06 03.12.2021 «Набор инициатив», которые помешают Москве проявить агрессию в отношении Украины, готовится Белым домом, сообщил 3 декабря журналистам американский президент Джо Байден. Подробности в материале: Байден признался, что готовится вредить России ради Украины

21:12 03.12.2021 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. kmu.gov.ua.

23:11 03.12.2021 Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью международному информационному агентству Россия сегодня. president.gov.by

01:29 04.12.2021 Украина закупила в Турции значительно больше ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2, чем об этом сообщалось ранее, и рассчитывает на новые поставки. Об этом со ссылкой на источники в турецких правительственных структурах 3 декабря сообщает агентство Bloomberg. Читайте подробнее: Турция продала Украине больше ударных «Байрактаров», чем сообщалось ранее

06:13 04.12.2021 Власти Украины могут вести переговоры о мире в Донбассе в любом формате, заявил 3 декабря украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Дом». Читайте также: В Киеве заявили о готовности вести переговоры по Донбассу в любом формате

06:30 04.12.2021 Украина закупила у турецкой компании Baykar Makina значительно больше ударных беспилотников, чем было объявлено официально. Об этом 3 декабря сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Читайте подробнее: СМИ сообщили о закупке Украиной большего количества дронов Bayraktar

07:12 04.12.2021 Соединённые Штаты и возглавляемый ими блок НАТО прибегали к сотням спецопераций с целью вмешательства во внутренние дела других стран, написала 3 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале. Читайте также: Захарова напомнила Блинкену о сотнях спецопераций США с признаками агрессии

07:43 04.12.2021 Напомним, в частях 2−4 статьи 3 законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода» указывается, что ответственность за нарушение прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированных территориях, а также за имущественный и моральный (неимущественный) вред, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам в результате вооруженной агрессии, возлагается на Российскую Федерацию — как на государство-оккупанта в соответствии с принципами и нормами международного права. Возмещение имущественного и морального (неимущественного) вреда, причиненного Российской Федерацией как государством-агрессором, государством-оккупантом на территории Украины, в полном объеме осуществляет Украина в порядке, определенном кабинетом министров Украины, с последующим предъявлением требований о возмещении ущерба к Российской Федерации. Государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления обязаны принимать все возможные правомерные меры для взыскания с Российской Федерации компенсации за ущерб, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также возмещения, осуществленные Украиной в соответствии с частью третьей указанной статьи.

07:49 04.12.2021 Поставки Киеву оружия из США и Британии — лишь вершина айсберга под названием «подготовка к войне с Россией». Его невидимая часть — военные базы, диверсии и киберцентры информационно-психологических атак, объясняет военкор «КП» Александр Коц.

08:12 04.12.2021 Президент США Джо Байден заявил, что не признает никакие «красные линии» в ситуации с Украиной. Он рассказал об этом 3 декабря журналистам. Читайте также: Байден заявил, что не признает ничьи «красные линии» в ситуации с Украиной

08:17 04.12.2021 Москва разместила больше войск на границе с Украиной и создаёт линии снабжения на случай затяжного конфликта, сообщает CNN со ссылкой на администрацию США.

08:17 04.12.2021 Президент США Джо Байден заявил, что готовит комплекс инициатив, касающихся России и Украины. По словам Байдена, они помешают России «сделать то, чего люди опасаются».

08:19 04.12.2021 Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений. Об этом свидетельствует провокационная активность вооружённых сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов «Байрактар». Подчёркнута необходимость того, чтобы Киев отказался от любых попыток силового воздействия на Донбасс. Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и Турции.

08:20 04.12.2021 Крым. Истребители Су-30СМ и Су-27СМ3 были подняты в воздух для сопровождения разведывательных самолетов иностранных государств над акваторией Черного моря. Работали по американским RC-135V Rivet Joint и CL-600 ARTEMIS. Нарушения государственной границы РФ допущено не было.

08:27 04.12.2021 «Блинкен заявил, что именно Россия, а не Украина не выполнила большую часть обязательств в рамках Минских соглашений. Блинкена и Лавров уже спрашивал — где он в международных документах нашел какие-то обязательства России, Блинкену даже Минские соглашения распечатали и дали прочитать. Бесполезно. Вы видели, как баран смотрит на новые ворота?». Цитата канала председателя комитета НС ДНР Владислава Бердичевского.

09:20 04.12.2021 Издание The Washington Post со ссылкой на источник в американской разведке сообщает, что Россия якобы уже в начале следующего года может начать военную операцию на Украине с привлечением до 175 000 военнослужащих. Также накануне президент США Джо Байден заявил, что Белый дом давно знал о действиях России, и разговор с Владимиром Путиным будет долгим. Наиболее жёсткими в заявлениях Байдена стали слова, что он не приемлет никаких «красных линий». Цитата канала «Военный обозреватель».

09:23 04.12.2021 С 1 января по 3 декабря 2021 года, на территории ДНР ранения и травмы различной степени тяжести в результате агрессии со стороны ВСУ получили 124 человека: 93 военнослужащих республики и 31 гражданское лицо. Омбудсмен ДНР.

09:24 04.12.2021 Глава ЛНР Леонид Пасечник: «Я убежден, что если речь идет не об имитации и политическом кривлянье, а о реальных шагах по урегулированию конфликта, то это возможно только в прямом диалоге Киева и Донбасса. Роль всех остальных — и США, и ЕС, и России — только в том, чтобы способствовать процессу достижения мирных договоренностей».

10:23 04.12.2021 По информации разведки США, «вторжение» России на территорию Украины якобы может произойти в начале следующего года. Об этом 4 декабря сообщает Associated Press со ссылкой на анонимного сотрудника американской администрации. Читайте подробнее: Разведка США ожидает «вторжения» России на Украину в начале 2022 года — AP

10:37 04.12.2021 За прошедшие сутки, 3 декабря, украинские боевики один раз нарушили комплекс дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня. На Донецком направлении боевики 54-й бригады с позиций, расположенных в районе н. п. Красногоровка десятью 82-мм минами обстреляли н. п. Старомихайловка. Информация о повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.

10:51 04.12.2021 Президент США Джо Байден надеется на «долгий разговор» с президентом России Владимиром Путиным и в том числе — по ситуации на Украине. Об этом американский лидер заявил 3 декабря журналистам. Читайте подробнее: Байден заявил, что он рассчитывает на «долгий разговор» с Путиным

11:00 04.12.2021 В США заявили, что Россия планирует наступление на Украину в первые недели 2022 года. Об этом написали The Associated Press со ссылкой на американскую разведку. В разведке считают, что во вторжении могут быть задействованы до 175 тысяч российских военных и половина из них уже находится на границе с Украиной. Цитата канала lentadnya.

11:04 04.12.2021 Пока госсекретарь США Энтони Блинкен не умолкает на тему миролюбия НАТО, многолетней российской агрессии и неисполнения Россией же Минских соглашений (судя по всему, Блинкен так и не удосужился их прочитать), прямым текстом о раскачке американцами ситуации на Украине говорит не только глава российского МИД Сергей Лавров. На одном из немногих официальных армейских порталов Китая China Military Online появилась весьма прямолинейная и оттого в высшей степени неудобная для «американских партнёров» статья «Зачем США намерены вооружать Украину?». Речь в ней идёт о том, что за показной щедростью США, с 2014 года оказавших Украине военную помощь на сумму более $2,5 млрд, стоят совершенно иные мотивы, нежели декларируемая поддержка суверенитета и территориальной целостности. А именно — попытка сковать Европу. Цитата RT.

11:09 04.12.2021 Слишком много денег вложил в разжигание войны коллективный Запад, отмечает журналист, ополченец первой волны (позывной Прокурор), доброволец из Запорожья Артем Тимченко. [[[video-25]]] «Для Путина потеря людей (будь то россияне, которые обязательно вновь поедут к нам на помощь, будь то граждане ДНР, будь то жители Украины) — это все единый народ. Он хочет избежать жертв политическим путем, решить вопрос без крови», — поделился журналист своим мнением с каналом «Донбасс решает».

11:58 04.12.2021 Кристина Квин, временная поверенная в делах США на Украине, заявила, что США окажут стране помощь в случае обострения ситуации на границе. Об этом 4 декабря отмечается на сайте МВД Украины. Читайте подробнее: В США обещают помочь Украине в случае обострения ситуации на границе

12:08 04.12.2021 «Киев готов к любым форматам мирных переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. А зачем строить воздушные замки и придумывать «любые форматы», если есть ОДИН действующий — Минские переговоры? Цитата канала reactiv_dnr.

12:10 04.12.2021 Напомним, президент США Джо Байден координирует свои действия с европейскими союзниками, для того чтобы помешать России вторгнуться на Украину. «Чем я занимаюсь, так это разработкой того, что, по моему мнению, будет наиболее всеобъемлющим и значимым пакетом мер, призванных сделать сложным, очень сложным для мистера Путина совершить то, чего люди опасаются», — сказал он. В конце ноября Пентагон обвинил Россию в продолжении стягивания вооруженных сил к границе с Украиной. Пресс-секретарь ведомства Джон Кирби отметил, что США с «большой тревогой» относятся к маневрам российской армии, и призвал Москву быть «более прозрачной» насчет передвижения войск.

12:14 04.12.2021 Похоже, Украина окончательно уверовала в возможность переломить ход вооруженного противостояния в Донбассе с помощью турецких беспилотников. По данным расследования Bloomberg, которое ссылается на источники в правительственных структурах Анкары, Киев может получить еще одну крупную партию Байрактаров с ракетами и станциями управления уже в ближайшее время. «Сейчас принимаются заказы по меньшей мере еще на две дюжины дронов», — говорится в статье западного издания. Официальные представители турецкого правительства и производителя Байрактаров отказались комментировать эту информацию. Цитата канала donbassr.

12:31 04.12.2021 Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе трёх населённых пунктов в Донбассе. Об этом 4 декабря передает Луганский информационный центр. Об этом: ЛНР зафиксировала работу РЭБ ВСУ около трёх населённых пунктов

12:43 04.12.2021 Украина может в самое ближайшее время получить дополнительно до 24 ударных БПЛА Bayraktar TB2 турецкого производства, наземные станции и управляемые боеприпасы MAM-C/L для применения в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. Соответствующий запрос уже направлен Анкаре. Bloomberg.

12:55 04.12.2021 Виктория Гриб, депутат Верховной рады Украины, потребовала наладить отношения с Россией, чтобы обеспечить развитие Украины. «Согласятся ли страны воевать и начать новую мировую войну из-за Украины? — заявила Гриб в эфире телеканала «Наш». — Уверена, что нет». Читайте подробнее: Депутат Рады Гриб потребовала «мира с Россией»

13:16 04.12.2021 Реакция депутатов Верховной рады на доклад министра обороны Украины Алексея Резникова об опасности «российского вторжения» удивила депутата от украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича. Он написал об этом 4 декабря на своей странице в соцсети Facebook. Читайте также: Депутат Рады удивился реакции своих коллег на доклад о «вторжении» России

14:27 04.12.2021 В частях 2−4 статьи 3 законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода» указывается, что ответственность за нарушение прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированных территориях, а также за имущественный и моральный (неимущественный) вред, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам в результате вооруженной агрессии, возлагается на Российскую Федерацию, как на государство-оккупанта в соответствии с принципами и нормами международного права. Возмещение имущественного и морального (неимущественного) вреда, причиненного Российской Федерацией как государством-агрессором, государством-оккупантом на территории Украины, в полном объеме осуществляет Украина в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, с последующим предъявлением требований о возмещении ущерба к Российской Федерации. Государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления обязаны принимать все возможные правомерные меры для взыскания с Российской Федерации компенсации за ущерб, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также возмещения, осуществленные Украиной в соответствии с частью третьей указанной статьи.

14:39 04.12.2021 Донбасс прошел точку невозврата: нет такой силы на земле, что вернула бы регион в состав Украины. В этом уверен глава крымского парламента Владимир Константинов. Читайте также: Глава крымского парламента: «Донбасс прошел точку невозврата»

14:42 04.12.2021 На линии фронта расстреляно всё. Но, лишь один нетленен — непострадавший Ленин. Докучаевск, поселок Ясное, до Донецка всего 30 километров. В некоторых местах до позиций украинских войск 150−200 метров. Символ этой войны находится прямо в центре поселка. [[[video-26]]] Почти на линии фронта. В этом полуразрушенном здании когда-то размещалась управляющая контора сельхозпредприятия. Его регулярно обстреливают из тяжелого оружия. Количество попаданий сосчитать невозможно. А вот Ленин сохранился. И бюст его на постаменте даже не пострадал. donbassr.

20:33 04.12.2021 Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) мониторинговой миссии ОБСЕ в районе поселка городского типа Новгородское (на Украине переименован в Нью-Йорк) два раза обстреляли вооруженные формирования Украины. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил 4 декабря заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин. Читайте также: ВСУ дважды обстреляли беспилотник ОБСЕ в Донбассе

22:45 04.12.2021 Более 350 тыс. человек с гражданством России проживает в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE». «Уже более 350 тыс. (граждан РФ проживает в ДНР)», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Читайте также: Названо число жителей ДНР с гражданством России

23:44 04.12.2021 Властям Донецкой Народной Республики (ДНР) необходимо начать диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским «о соседстве». Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE». Читайте также: Пушилин: власти ДНР готовы вести диалог с Зеленским «о соседстве»

06:36 05.12.2021 По данным издания, Россия готовит вторжение на территорию Украины в конце января — начале февраля 2022 года. Об этом: Газета Bild опубликовала схему возможного вторжения России на Украину

07:32 05.12.2021 Разбирательство по факту обстрела Донецка. dnr-sckk.ru.

07:44 05.12.2021 Президенты России и США в ходе предстоящего 7 декабря разговора обсудят Украину, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы, известил Белый дом.

07:44 05.12.2021 Под Киевом проходят учения сил территориальной обороны, а в самой украинской столице массово проверяют бомбоубежища и объекты двойного назначения на случай «российской агрессии». Цитата канала «Военный обозреватель».

07:45 05.12.2021 На пляжах украинского Мариуполя военные установили заграждения на случай «российского вторжения».

08:01 05.12.2021 Пассажирский борт Москва — Тель-Авив поменял курс из-за самолета-разведчика НАТО. Это произошло, когда самолет находился посередине моря, на участке между Турцией и Туапсе. Это не сценарий фильма-катастрофы, а реальная ситуация, которая могла закончиться печально. Летящие из Израиля в Москву пассажиры даже не подозревали о происходящем за бортом к которому на опасное расстояние приблизился военный борт. При этом нарушитель на запросы с земли ответа не давал. Как отметили в Росавиации, большая интенсивность полетов самолетов-разведчиков НАТО у границ России создает риски опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов.

08:41 05.12.2021 Джон Салливан, посол США в РФ, считает, что дипломатическое взаимодействие позволит избежать «трагического насилия» на Украине. «США надеются, что катастрофического и трагического насилия на Украине удастся избежать благодаря дипломатическому взаимодействию», — отметил Салливан 5 декабря в беседе с РБК. Подробности в материале: Посол США Салливан: «трагического насилия» на Украине можно избежать с помощью дипломатии

08:44 05.12.2021 Алексей Пушков — российский государственный и общественный деятель, сенатор Российской Федерации — раскритиковал немецкий журнал Bild, опубликовавший карту «агрессии России» — гипотетического нападения РФ на Украину. Подробности: Сенатор Пушков оценил схему «агрессии России» от Bild

09:00 05.12.2021 Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, отреагировала 5 декабря на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что членство Украины в НАТО «не зависит от РФ». Подробности в материале: Захарова ответила Псаки о возможности вступления Украины в НАТО

09:32 05.12.2021 Глава ДНР Денис Пушилин. council.gov.ru.

09:39 05.12.2021 Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов в своём телеграм-канале обратил внимание на антироссийскую пропаганду по украинскому вопросу в голландской газете NRC: «Одна из главных тамошних специалисток по России Лора Старинк пишет статью о том, что нельзя решать украинский вопрос без Украины, то есть в переговорах между США и Россией. Но вот вам пример маленькой лжи, на которой строятся обвинения против России. Старинк пишет, что Украина якобы хочет выполнить Минские соглашения и предоставить Донбассу автономию. Но сделает это якобы после того, как возьмёт под контроль границу. И, видите ли, коварная Россия препятствует этому, цепляясь к тому, что в Минских соглашениях порядок этих действий… не прописан!» Читайте также: «Коварная Россия»: голландскую NRC уличили во лжи о Минских соглашениях

09:48 05.12.2021 Глава ДНР Денис Пушилин на XX съезде «Единой России»: «Им Донбасс давно не нужен. Они прекрасно понимают, что мы стали чужими, нас разделила кровь. Но откровенно сказать они этого не могут. Даже радикально настроенные элементы в киевской власти все равно говорят, что есть Минские соглашения и мы и привержены — это абсолютно не соответствует действительности. Ни о какой территориальной целостности оставшейся уже части Украины говорить уже не приходится. Но открыто говорить об этом они не могут — это будет политическое самоубийство». Цитата телеграм-канала Владимира Соловьёва.

10:03 05.12.2021 ЛНР и ДНР получили фантастические возможности благодаря Путину. «Владимир Владимирович Путин сделал гениальный ход. Все играли в шахматы, а он пришел и сыграл в «чапаева». И подписал указ (указ президента России Владимира Путина о гумподдержке ЛНР и ДНР — прим. телеграм-канала «Донбасс решает»)». Такое мнение каналу Донбасс решает выразил депутат Народного Совета ДНР Александр Хряков. [[[video-27]]] «Тут же возможности фантастические. Легализуется весь промышленный комплекс, в том числе и военный. А мы умеем выпускать продукцию военного назначения. И завод у нас есть, по-моему, даже два», — уверен депутат.

10:05 05.12.2021 Украина — боевая пешка коллективного Запада, которую пытаются «науськать», натравить на Россию. Это как раз то, что нужно США и их союзникам по НАТО. Так сказал российский журналист донецкого происхождения Руслан Мармазов, комментируя изданию News Front заявление главы ДНР Дениса Пушилина о возможном обращении к России за помощью в случае обострения на фронте. «Заявление вполне адекватное ситуации. Такие заявления просто так не случаются. Значит, ситуация такова, что вялотекущее противостояние может перерасти во что-то более серьезное», — отметил Мармазов.

10:11 05.12.2021 Совет Федерации должен уже сейчас дать разрешение на право ввести войска в Донбасс, считает военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его мнению, Украина ждёт не только команды со стороны Вашингтонского обкома, но и гарантий того, что Россия никаких действий не предпримет. Под такие гарантии Украина пойдёт в атаку. Сегодня все делается для того, чтобы сковать Россию. «Совет Федерации должен дать право ввести войска на Донбасс в случае агрессии против жителей ДНР. Чего мы ждём? Очевидно, Украина Донбасс в покое не оставит!» — призывает эксперт. Цитата канала «Донбасс решает».

10:13 05.12.2021 Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе — одна из самых серьезных с 2014—2015 годов.

10:14 05.12.2021 Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что американская администрация готовит план, призванный не допустить возможную «агрессию России» против Украины, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 4 декабря в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: Сеть: «Намекают, что надо напасть» — США помешают РФ вторгнуться на Украину

10:14 05.12.2021 Информация, согласно которой российский лидер Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о том, что украинские власти продолжают деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений, стала поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 5 декабря в социальной сети Facebook. Об этом: «Выполнит любую команду Запада» — сети о срыве Минских соглашений Украиной

10:15 05.12.2021 Опубликованную немецкой газетой Bild «карту» со схемой возможного вторжения России на Украину активно обсуждают в социальных сетях. В особенности после того, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова разнесла её, что называется, в пух и прах в своём телеграм-канале: «Львов на карте обозначен как «Лемберг». Современный Львов по-немецки будет Lwiw. Именно под таким названием он фигурирует в официальных материалах МИД ФРГ. А вот на карте 1942 года, когда город был оккупирован, использовался ещё австро-венгерский топоним «Лемберг». Фашистами. Так с какой карты срисовывали-то немецкие журналисты?». »Может, пришло время поддаться на провокацию? Ну, например, заплыли янки в наши территориальные воды, так и засадить им болванку под ватерлинию? Потом, конечно же, из воды вытащить, но только потом, после того как их кораблик благополучно пойдёт на дно», — предлагает Константин. Читайте подробнее: «Бульварная трепаловка»: Сеть разнесла карту «вторжения» России на Украину

10:15 05.12.2021 Заявление министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Натальи Никоноровой о том, что Киеву были направлены новые предложения по стабилизации ситуации в Донбассе, чтобы вернуть Украину в рамки мирного дипломатического урегулирования процесса, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 5 декабря в социальной сети Facebook. Подробности в материале: «Не поможет, нужно звать экзорциста» — сети о попытке ДНР вразумить Украину

10:44 05.12.2021 Министр обороны Украины Алексей Резников обратился с призывом к странам Запада сдержать Россию от якобы готовящегося ею «полномасштабного вторжения». Он написал об этом 5 декабря в своей статье для американского аналитического центра Atlantic Council (организация, признанная в РФ нежелательной). Читайте подробнее: В Киеве предупредили Европу о 5 млн беженцев в случае «вторжения» России

10:59 05.12.2021 Глава ДНР Денис Пушилин на Соловьёв Live: «Если проанализировать все, что было сделано в Донбассе за последние восемь лет, — все это тесно связано именно с партией «Единая Россия» и непосредственно с президентом Путиным. Уже 350 тысяч граждан России живут сейчас в ДНР».

11:00 05.12.2021 Зафикисрованные нарушения режима прекращения огня 1 декабря 2021 года. dnr-sckk.ru.

11:02 05.12.2021 Напомним, в частях 2−4 статьи 3 украинского законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода» указывается, что ответственность за нарушение прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированных территориях, а также за имущественный и моральный (неимущественный) вред, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам в результате вооруженной агрессии, возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с принципами и нормами международного права. Возмещение имущественного и морального (неимущественного) вреда, причиненного Российской Федерацией как государством-агрессором, государством-оккупантом на территории Украины, в полном объеме осуществляет Украина в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, с последующим предъявлением требований о возмещении ущерба к Российской Федерации. Государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления обязаны принимать все возможные правомерные меры для взыскания с Российской Федерации компенсации за ущерб, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также возмещения, осуществленные Украиной в соответствии с частью третьей указанной статьи.

11:09 05.12.2021 Народная милиция ДНР: «За прошедшие сутки, 4 декабря, украинские боевики один раз нарушили комплекс дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня. На Донецком направлении боевики 54 бригады с позиций, расположенных в районе н.п. Красногоровка десятью 82-мм минами обстреляли н.п. Старомихайловка».

11:23 05.12.2021 Киевские оккупанты разместили 19 единиц вооружения и военной техники в трёх подконтрольных Украине населенных пунктах. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает Народная милиция ДНР. Известно о прибытии 17 танков Т-64 на гражданский объект в н.п. Артёмовск. Один бронетранспортер БТР-60 пригнали в н.п. Клиновое. Ещё один бронетранспортер БТР-70 находится в районе н.п. Номобахмутовка. Читайте подробнее: Украинские боевики стягивают танки к границам ДНР

11:33 05.12.2021 Мария Захарова — официальный представитель МИД России, комментируя статью немецкого таблоида Bild с «планом вторжения РФ на Украину», обратила внимание на то, что при составлении «схемы нападения» авторы статьи использовали топоним 1942 г., а также переработали «американские картинки» из публикации американского издания The Washington Post. Читайте также: Захарова нашла в публикации Bild о «вторжении» фашистский топоним

12:03 05.12.2021 Глава ДНР Денис Пушилин: «Минские соглашения позволяют, но это уже призрачные надежды, проговорить условия соседства. Но, увы, Украина даже это перечерчивает, нивелирует. Минский процесс заблокирован».

12:04 05.12.2021 В сети обсуждают фото с заграждениями на пляжах в Мариуполе. Многие уверены — это подготовка к «войне с РФ», о которой так много говорят на Украине. Цитата канала reactiv_dnr.

12:06 05.12.2021 В Вашингтоне надеются на то, что взаимодействие в дипломатической сфере позволит избежать «трагического насилия» на Украине. Об этом 5 декабря заявил посол США в России Джон Салливан. Подробности в материале: Салливан: дипломатия позволит избежать «трагического насилия» на Украине

12:33 05.12.2021 Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов в своём телеграм-канале 5 декабря высмеял заявление украинского посла Андрея Мельника, призвавшего Германию уже с 8 декабря ввести «жесткие карательные меры» против России: «Обожаю это феерическое чудо! Посол Украины в Германии Мельник призвал нового канцлера Германии уже с 8 декабря ввести «жесткие карательные меры» против России, среди которых — полное эмбарго на поставки из России нефти, газа и угля! Но при этом Киев требует не только сохранить транзит российского газа через Украину, но еще и резко увеличить его. Задай им вопрос, куда же этот газ должен идти в условиях эмбарго на его поставки — даже удивятся самой постановке вопроса. Мол, вы же не путайте транзит и покупку газа». Читайте подробнее: Украина призвала Германию срочно ввести карательные меры против России

12:44 05.12.2021 Глава ДНР Денис Пушилин не исключает возобновления военными силами Украины полномасштабных боевых действий. Об этом он сообщил сегодня, 5 декабря, в ходе дискуссии московского клуба «Добрые русские люди». Его слова цитирует телеграм-канал «Республиканский актив»: "С тем количеством вооружения, с тем количеством личного состава, который стянули в зону конфликта — это всё говорит о том, что Украина готова». Читайте подробнее: Глава ДНР Денис Пушилин считает, что Украина готова к войне

12:46 05.12.2021 Обмен пленными в Донбассе в ближайшее время вряд ли произойдет. Об этом на неофициальной встрече в Московском доме национальностей заявил глава ДНР Денис Пушилин.

12:49 05.12.2021 По нашим данным, американцы потребовали от своих польских партнёров помочь вооружением украинской армии на фоне усиливающихся слухов о «готовящемся Москвой наступлении», которые сами же США везде и разгоняют. Польская оружейная компания «Металэкспорт-С» в декабре планирует поставить на Украину 5 тысяч 122-мм реактивных снарядов к РСЗО БМ-21 «Град». Эти системы давно не применялись украинскими военными на Донбассе. Одна из причин, к слову, это имеющийся дефицит реактивных снарядов. Теперь же, благодаря польским партнерам, склады боеприпасов ВСУ существенно пополнятся. Однако состояние этих снарядов оставляет желать лучшего. Поляки за деньги из украинского бюджета избавляются от ненужного хлама, десятилетиями хранившегося на открытых площадках под палящим солнцем, дождем и снегом. Цитата канала svarschiki.

12:50 05.12.2021 В ходе встречи в Стокгольме министра иностранных дел России Сергея Ларова и госсекретаря США Энтони Блинкена произошёл напряжённый спор во время обсуждения «российской агрессии» в отношении Украины. Об этом 5 декабря сообщает Bloomberg. Читайте также: Лавров и Блинкен в ходе встречи в Стокгольме поспорили из-за Украины

12:55 05.12.2021 Одна из причин, почему ЛНР и ДНР не могут пока объединиться, — это Минские соглашения. Об этом на неофициальной встрече в Московском доме национальностей заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Так как в них указан состав подписавших, объединение республик даст Украине повод их переписать. Но если потребуется, мы проработаем вопрос с объединением», — пояснил глава ДНР

13:09 05.12.2021 Применение Россией военной силой против Украины положит конец реализации проекта газопровода «Северный поток 2», заявил глава крупнейшей фракции Европарламента — Европейской народной партии Манфред Вебер. «Когда Путин пустит в ход оружие, тогда это будет конец газопровода «Северный поток — 2», — приводит его слова газета «Хандельсблатт».

13:20 05.12.2021 Военная техника ВСУ. mil.gov.ua.

13:22 05.12.2021 Мы работаем над тем, чтобы избежать кризиса, но при любом развитии событий ЕС будет твердо стоять за Украину — глава Евродипломатии Боррель.

13:32 05.12.2021 Украина не будет выполнять Минские соглашения по собственной воле, её надо заставлять — Лавров.

13:33 05.12.2021 ДНР готовит разные варианты относительно возможного обращения к России в связи с обострением в Донбассе. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «В плане обращения: мы будем реагировать по ситуации, по-разному всё может происходить, конечно, мы готовим разные варианты», — сказал он на встрече с общественниками и журналистами Москвы.

13:36 05.12.2021 С призывом свернуть проект газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») в случае «вторжения» России на Украину выступил лидер фракции центристской Европейской народной партии, сопредседатель баварского Христианско-социального союза Манфред Вебер. Он заявил об этом 5 декабря в интервью газете Bild am Sonntag. Читайте подробнее: В Европарламенте призвали закрыть «СП-2» при «вторжении» России на Украину

13:52 05.12.2021 Денис Пушилин — глава Донецкой Народной Республики (ДНР) — 5 декабря заявил, что допускает возможность возобновления боевых действий со стороны ВСУ. Читайте также: Пушилин допустил возможность возобновления боевых действий со стороны ВСУ

13:56 05.12.2021 Все жители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики получат российское гражданство — глава ДНР Денис Пушилин. Нападение на ДНР в таком случае будет является агрессией против граждан РФ, последствия которой можно наблюдать по истории войны-2008. Также жители ДНР смогут пользоваться всеми положенными гражданам РФ льготами, выплатами и т.п., равно как и нести ответственность и обязанности, как другие граждане России.

14:03 05.12.2021 Сергей Лавров — министр иностранных дел России — заявил 5 декабря, что Киев не намерен следовать Минским договоренностям, и «если Украину оставить наедине с самой собой и своей совестью, то она ничего не будет делать». Поэтому ее «надо заставлять это делать», считает он. Читайте подробнее: Лавров: Украина не собирается выполнять минские соглашения, надо заставлять

14:11 05.12.2021 Народная милиция республики будет уничтожать турецкие беспилотники Bayraktar в случае попыток Киева нанести ими удар на территории ДНР, заявил в Москве глава ДНР Денис Пушилин. «Пока они держатся на безопасном расстоянии», — подчеркнул он. При этом Пушилин напомнил, что Киев однажды уже применил беспилотник Bayraktar для нанесения удара в Донбассе.

14:33 05.12.2021 «Политически Россия делает для Донбасса даже больше, чем требуется». Об этом на неофициальной встрече в Московском доме национальностей заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Нельзя не учитывать вариант, что республики еще долго будут в подвешенном состоянии, но реальные события говорят об обратном», — отметил он.

14:35 05.12.2021 Из Латвии пишут: «У нас в Латвии обычно под предлогом нападения Путина закупают обычно старое списанное вооружение у партнёров по НАТО. Когда откаты поделены, а Путин не напал, то правящие хвалят себя за прозорливость и выписывают себе премии за за успешное противостояние российской агрессии». Цитата телеграм-канала председателя Комитета НС ДНР Владислава Бердичевского.

15:26 05.12.2021 Всё более очевидно, что цель искусственной эскалации на границе России и Украины — помешать «Северному потоку — 2». Глава фракции «Европейской народной партии» (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что в случае военного столкновения властям ФРГ нужно будет закрыть «СП-2». Западные и украинские СМИ не устают сообщать о якобы наращивании Россией военных сил на границе с Украиной. Газета Bild даже опубликовала карту «вторжения России на Украину». На которой Львов, кстати, почему-то называется Лембергом. Цитата канала SputnikLive.

15:38 05.12.2021 Применяемые Украиной беспилотники (БПЛА) Bayraktar «будут уничтожены» при любой возможности. Об этом 5 декабря заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Об этом: В ДНР заявили о намерении уничтожать киевские БПЛА Bayraktar

16:01 05.12.2021 На сегодняшний день предпосылок для официального обращения Киева к Донецкой Народной Республике (ДНР) за поставками угля нет, однако ДНР все равно не стала бы осуществлять таковые, так как коммерческие интересы не могут доминировать над моральными. Об этом 5 декабря заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе встречи с общественниками и журналистами в Москве. Подробности в материале: Глава ДНР оценил перспективы поставок угля из Донбасса на Украину

17:13 05.12.2021 Снайперов в район населенного пункта Счастье для проведения провокаций перебросило командование вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает Луганский Информационный Центр, сообщил 5 декабря официальный представитель Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко, ссылаясь на данные разведки. «На позиции подразделений 79-й бригады (ВСУ) в район населенного пункта Счастье отмечено прибытие снайперских пар из состава 131-го разведывательного батальона», — сказал Филипоненко. Об этом: В ЛНР сообщили, что ВСУ перебросили снайперов в район Счастья

18:32 05.12.2021 Экс-начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко оценил возможность нанесения «упреждающего удара» по РФ. По его мнению, ВСУ не готовы начать «превентивную» войну против РФ. Об этом он заявил в интервью журналу «Краiна» 5 декабря. Читайте подробнее: Экс-начальник Генштаба ВСУ: у Украины нет сил нанести «упреждающий удар»

18:33 05.12.2021 Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил, что в ДНР ведется работа для защиты от беспилотников (БПЛА), которые используют ВСУ.

18:55 05.12.2021 Слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о необходимости заставить Украину выполнять Минские соглашения активно обсуждают в социальных сетях. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные из них. «Украину приготовили на мясо против России, поэтому ей будут позволять делать все, ее не жалко», — отмечает Александр Московский. «Поколение уже сменилось. В Крыму в школу пошли дети, которые родились в РФ. Они видят что происходит в украинском болоте. И все, кроме упоротых укров, понимают, что Крым ушел не для того, чтобы получать высокие зарплаты, а совсем по другой причине», — отмечает Валентин Ливанов. Читайте также: Украину нужно заставить держать обещания. Сеть поддержала Лаврова

19:08 05.12.2021 ВСУ разместили танки и БТРы в трех населенных пунктах в Донбассе. Об этом 5 декабря сообщил представитель Народной милиции ДНР. Читайте также: ДНР: ВСУ разместили танки и БТР в Донбассе

19:25 05.12.2021 Власти Украины пытаются использовать сам факт невыполнения Минских соглашений, чтобы удержать Евросоюз на позициях санкций против России. Об этом 5 декабря заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Подробности в материале: МИД РФ: Киев пытается удержать ЕС на позиции санкций против Москвы

19:44 05.12.2021 Доклады СММ ОБСЕ о жертвах в Донбассе крайне редки, и это невыгодно тем, кто продолжает военные действия в данном регионе. Об этом 5 декабря заявил Александр Грушко — замглавы МИД РФ. Читайте также: Замглавы МИД Грушко отметил редкость докладов ОБСЕ о жертвах в Донбассе

19:59 05.12.2021 Видеоролик, опубликованный Госпогранкомитетом Белоруссии, на котором видно, как украинский вертолёт Ми-8 нарушает государственную границу республики в районе КПП «Новая Рудня» Мозырского погранотряда, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 5 декабря в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: Сеть: «Сбивать нельзя, помиловать» — вертолёт Украины вторгся в Белоруссию

20:13 05.12.2021 Обвинения в невыполнении Минских соглашений, которые выдвигают в адрес Российской Федерации, абсурдны. Об этом заявил 5 декабря замминистра иностранных дел России Александр Грушко журналистам. «Обвинения, которые выдвигаются в наш адрес … абсурдны», — заявил дипломат. Читайте также: Грушко назвал абсурдом обвинения о невыполнении РФ Минских соглашений

20:15 05.12.2021 Информация, согласно которой американские разведслужбы утверждают, что Россия готовится разместить на границе с Украиной до 175 тысяч военнослужащих и планирует вторжение на территорию Украины в начале 2022 года, вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 5 декабря в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: Сеть: «А Россия в курсе?» — США сказали, когда РФ нападёт на Украину

21:23 05.12.2021 Основной причиной, не позволяющей объединится Донецкой и Луганской Народным Республикам, является необходимость выполнения Минских соглашений. Об этом 5 декабря заявил глава ДНР Денис Пушилин на встрече с общественностью в Москве. Читайте также: Пушилин объяснил, почему ДНР и ЛНР пока не объединились

21:39 05.12.2021 Магазины в Попасной грабят украинские силовики. Об этом, как передает Луганский информационный центр, сообщил 5 декабря официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, ссылаясь на сообщения от жителей населенного пункта. «Боевики 24-й бригады (ВСУ) на днях наведались в несколько магазинов города и вынесли алкогольные напитки, не заплатив за них», — сказал официальный представитель. Об этом: В ЛНР сообщили, что украинские силовики грабят магазины

22:51 05.12.2021 Информация, согласно которой президент США Джозеф Байден отказался признавать какие-либо «красные линии» в ситуации на Украине, от кого бы они ни исходили, после того как президент России Владимир Путин назвал недопустимым размещение вооружений на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Российской Федерации, стала поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение 5 декабря в социальной сети Facebook. Читайте также: Сеть: «Кого он лечить пытается?» — Байден не признает «красные линии» РФ

23:19 05.12.2021 Заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что он призвал нового канцлера Олафа Шольца сделать «недвусмысленное предупреждение» России и её президенту Владимиру Путину в виде списка «жёстких карательных мер», вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 5 декабря в социальной сети Facebook. Подробности в материале: Сеть: «Каратели у них в крови» — Украина призвала Германию покарать Россию

00:10 06.12.2021 В случае военной агрессии против суверенитета и целостности Украины России грозят серьезные последствия. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эксклюзивном интервью шведскому телеканалу SVT. В опубликованном вечером 5 декабря разговоре госсекретаря с журналистами SVT ситуация на границе России и Украины описывается как «серьезная» и «принципиально важная». Читайте также: Блинкен прокомментировал ситуацию на границе России и Украины

02:22 06.12.2021 Дипломат пояснил, что членство Украины в НАТО может стать «красной чертой» для России. При этом Ишингер отметил, что сейчас нельзя сделать прогноз о том, примут ли Украину в Североатлантический альянс. Об этом: Глава Мюнхенской конференции дал совет Украине брать пример с Финляндии

07:09 06.12.2021 «Северный поток — 2». (cc) Андрей Перцев

08:08 06.12.2021 Соединенным Штатам пришлось снабдить страны Европейского союза и НАТО «разведданными» для того, чтобы навязать им мнение о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на Украину. Об этом 6 декабря сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Подробности в материале: FT: США убедили Европу поверить в подготовку Россией «вторжения» на Украину

08:29 06.12.2021 Украинские вооружённые формирования стягиваются у посёлка Ясное (пригород Докучаевска), расположенного всего в 30 километрах от Донецка. Как сообщает телеграм-канал «Донбасс решает», боевики вплотную придвинулись к поселку, от местных жителей не скрываются. [[[video-28]]] Читайте также: Украинские боевики вплотную придвинулись к Донбассу

08:48 06.12.2021 Заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о «миллионах» беженцев в Европе в случае «вторжения» России является всего лишь попыткой запугать западные страны, считает глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Читайте также: Пушков оценил готовность НАТО воевать за Украину

09:11 06.12.2021 Глава ДНР Денис Пушилин: «Люди, проживающие в подконтрольной Украине части Новороссии, ждут прихода Русского мира».

09:12 06.12.2021 Надежду на то, что Россия предпочтет деэскалацию в ситуации с Украиной и отведет свои войска от границы, выразил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил об этом в интервью шведскому телевидению, стенограмму беседы распространила 5 декабря пресс-служба Госдепа. Читайте подробнее: Блинкен призвал Россию к деэскалации в ситуации с Украиной

09:24 06.12.2021 Конфликт на востоке Украины — это «война между братьями» и в то же время — противостояние между Россией и США. Такое мнение 6 декабря высказал мэр Полтавы Александр Мамай в эфире телеканала «Наш». Подробности в материале: Мэр Полтавы заявил, что в Донбассе ведется война между Россией и США

10:16 06.12.2021 Статистика нарушения режима прекращения огня ВСУ за ноябрь 2021 года. Фото: dnr-sckk.ru

10:41 06.12.2021 Глава минобороны Украины Алексей Резников предложил направить в страну дополнительно 500 канадских военных инструкторов.

10:59 06.12.2021 Канаде следует направить на Украину 500, а не 50 военных инструкторов, заявил украинский министр обороны Алексей Резников в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, опубликованном 5 декабря. «Вместо 50 инструкторов пошлите 500 инструкторов», — сказал Резников. Об этом: Министр обороны Украины попросил у Канады 500 военных инструкторов

11:28 06.12.2021 Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов: «Financial Times: американцы смогли убедить своих европейских союзников в том, что Россия в самом деле готовится вторгнуться на Украину. Я так понимаю, осталось убедить в этом только Россию?»

11:43 06.12.2021 За прошедшие сутки, 5 декабря, украинские вооруженные формирования в нарушение Минских соглашений разместили еще четыре единицы вооружения и военной техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории. Об этом сообщает Народная милиция ДНР. Из подробностей известно, что две БМП-1 украинские боевики разместили у н.п. Гладосово. Также БМП-2 расположилась на территории гражданского объекта в н.п. Николаевка. Помимо этого, один МТ-ЛБ (многоцелевой транспортёр — тягач лёгкий бронированный — прим.) прибыл в жилой район н.п. Красногоровка. Подробности в материале: ВСУ наращивают военное присутствие на подступах к ДНР

11:51 06.12.2021 Евросоюз внёс свой вклад в обострение ситуации вокруг Украины, так как вёл себя подобно пироману. К напряжённости привели попытки нарушить сферу влияния России, заявила кандидат в президенты Франции, председатель партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в опубликованном 6 декабря интервью польской газете Rzeczpospolita. Ле Пен прокомментировала версии о том, что Россия якобы намерена напасть на Украину. Российские власти на такой шаг не пойдут, считает политик. «Но я считаю, что в этом вопросе Евросоюз сыграл роль пожарного-пиромана», — заявила Ле Пен. Читайте подробнее: Ле Пен: Евросоюз выступил «поджигателем» в ситуации с Украиной

12:08 06.12.2021 Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не собирается «нападать» на Украину, это придумано, чтобы «молотить Россию». Об этом пишет «Белта».

12:25 06.12.2021 Россия не собирается нападать на Украину, более того, в Москве и Минске видят, каковы намерения США и НАТО относительно Украины. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 6 декабря, передаёт БелТА. «Надо же повод для того, чтобы молотить Россию. Вот они повесили этот ярлык. Хотя никто в России не собирается нападать на Украину», — заявил Лукашенко. Белорусский лидер добавил, что в течение декабря многое поменяется, все увидят «эту развязку от Черного до Балтийского моря». Подробности в материале: «Развязки будут»: Лукашенко отверг версию о «нападении» России на Украину

12:50 06.12.2021 Часть 1 статьи 4 украинского законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода» определяет: «Временно оккупированные территории — части территории Украины, в границах которых оккупационные силы, оккупационные администрации Российской Федерации установили и осуществляют контроль, а именно: 1) сухопутная территория Автономной Республики Крым и г. Севастополя, внутренние воды Украины этих территорий; 2) внутренние морские воды, прилегающие к сухопутной территории, определенной пунктом 1 настоящей части, и территориальное море Украины вокруг Крымского полуострова; 3) сухопутная территория в пределах отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, внутренние воды Украины этих территорий; 4) внутренние морские воды, прилегающие к сухопутной территории, определенной пунктом 3 настоящей части; 5) недра под территориями, указанными в пунктах 1−4 настоящей части, и воздушное пространство над такими территориями».

12:53 06.12.2021 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перечислил основные темы обсуждения в рамках грядущих переговоров между Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом. Среди таких тем — напряжённость вокруг Украины.

13:38 06.12.2021 Сергей Лавров и Энтони Блинкен в Стокгольме. Фото: mid.ru

13:46 06.12.2021 Россия может задействовать скопившихся в Белоруссии мигрантов для провокации в Сувалкском коридоре, а затем отсечь прибалтийские страны от союзников по НАТО, сообщили британскому изданию The Times источники в альянсе и на Украине. Собеседники издания полагают, что Россия может направить мигрантов к польско-литовской границе — так называемому Сувалкскому коридору, который «соединяет» Калининградскую область с Белоруссией. Там мигранты якобы устроят беспорядки, а Россия направит в коридор военные патрули. «Это позволит России объединить находящиеся в Калининградской области силы с Белоруссией. Всё это может быть сделано, по оценке украинской стороны, меньше чем за два часа», — говорится в публикации. Подробности в материале: Россия может за два часа отрезать Прибалтику от НАТО — Times

14:10 06.12.2021 Европейский союз, являющийся непосредственным соседом Украины, внимательным образом следит за ситуацией в этой стране. Об этом 6 декабря заявил пресс-секретарь Европейской комиссии Петер Стано, комментируя статью Financial Times о том, что в ЕС вначале не доверяли предупреждениям США о якобы возможном «вторжении России». Читайте подробнее: В Брюсселе раскритиковали статью о недоверии ЕС к данным США по Украине

14:17 06.12.2021 Украинский вертолет Ми-8 нарушает государственную границу Белоруссии. Фото: gpk.gov.by

14:35 06.12.2021 Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстановка в зоне военного конфликта в Донбассе деградирует и может привести к боевым действиям.

15:05 06.12.2021 «Надо же повод для того, чтобы молотить Россию. Вот они повесили этот ярлык. Хотя никто в России не собирается нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что творится на Украине. И то, что там творится и что планируют натовцы и американцы там, неприемлемо не только для России, но и для нас, потому что тут мы рядом», — сказал Лукашенко. Подробности в материале: Лукашенко: Россия не собирается нападать на Украину

16:00 06.12.2021 Россия готова к адекватному ответу на военные провокации Украины. Об этом 6 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Участник ток-шоу отметил, что Россия не собирается, в отличие от Украины, демонстрировать агрессивное поведение. Но при необходимости применит свои ресурсы для стабилизации ситуации на своих границах. Читайте подробнее: «Сидите тихо и будете целы» — армию Украины призвали не бряцать оружием

16:16 06.12.2021 Денис Пушилин. (cc) Совет министров Республики Крым

16:43 06.12.2021 Заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Украина не собирается придерживаться минских договоренностей по своей воле, поэтому ее нужно «заставлять» их выполнять, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 6 декабря в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: Сеть: «Нужно признать Донбасс» — как «заставить» Киев выполнять соглашения?

17:56 06.12.2021 Владимир Константинов Crimea.gov.ru

19:43 06.12.2021 Необходимо принять меры, чтобы Украина не смогла попытаться силой вернуть Донбасс, заявил 6 декабря заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Первому каналу. Об этом: Песков заявил, что Киев надо перехитрить

20:18 06.12.2021 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Дарья Антонова © ИА REGNUM

21:37 06.12.2021 Жозеп Боррель. (cc) Unión Europea en Perú from Lima, Perú

21:51 06.12.2021 Не только вопрос Украины и «действий России» в этой связи будет обсуждаться на переговорах завтра, 7 декабря, между российским президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом. Читайте подробнее: Псаки пообещала, что Байден будет говорить с Путиным не только про Украину

22:12 06.12.2021 Заявления руководства НАТО показывают, что в попытках «сдерживания России» альянс может далеко зайти, заявил 6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT. Об этом: Песков назвал четыре признака обострения агрессии НАТО

22:48 06.12.2021 Министр обороны Украины Алексей Резников выступает в Верховной раде. president.gov.ua.

22:53 06.12.2021 Обстрел окраины Горловки (ДНР) осуществили украинские боевики вечером 6 декабря, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня. Об этом: ВСУ обстреляли Горловку из тяжёлых миномётов

22:59 06.12.2021 Заявление шефа Пентагона Ллойда Остина о том, что США обеспокоены происходящим на российско-украинской границе и готовы, «чтобы у Украины было, что ей нужно для защиты своей суверенной территории», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 6 декабря в социальной сети Facebook. Об этом: Сеть: «Помогут, что потом помогать станет некому» — Пентагон обнадёжил Киев

02:40 07.12.2021 Украинской армии для защиты не нужны американские солдаты, только оружие, заявил 6 ноября министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телеканала CNN. Читайте также: Украине нужно американское оружие, а не солдаты — Резников

03:17 07.12.2021 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о намерении использовать «все экономические и дипломатические инструменты» для предотвращения предполагаемой российской агрессии против Украины. Об этом он сказал по итогам телефонного разговора с президентами США и Франции, Джо Байденом и Эммануэлем Макроном, и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Италии Марио Драги. Читайте также: Джонсон: Британия применит все средства для предотвращения русской агрессии

03:30 07.12.2021 Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский считают, что конфликт в Донбассе должен быть улажен дипломатическим путем. Стороны согласились с этим в ходе телефонного разговора, сообщила 6 декабря пресс-служба американского Госдепа. Читайте также: Блинкен и Зеленский поддержали мирное урегулирование конфликта в Донбассе

03:53 07.12.2021 В ходе телефонного разговора, который главы США, Великобритании, Франции, Германии и Италии провели 6 декабря, они выразили обеспокоенность «всё более жёсткой риторикой России» в отношении Украины. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Читайте подробнее: Лидеры западных стран обеспокоились жёсткой риторикой России по Украине

05:48 07.12.2021 Послом США на Украине может быть назначена Бриджит Бринк, являющаяся опытным кадровым дипломатом. Об этом со ссылкой на осведомлённые источники 6 декабря сообщает журнал Foreign Policy. Читайте подробнее: Байден, возможно, определился с кандидатурой посла США на Украине

07:06 07.12.2021 Вашингтон не планирует применения военной силы в качестве контрмер против России — администрация США.

07:06 07.12.2021 В случае «вторжения РФ на Украину» США, вероятно, окажут военную помощь союзникам на восточном флаге НАТО.

07:06 07.12.2021 Администрация США считает, что наблюдает «ясное планирование» Москвой «нападения» на Украину с юга, запада и северо-востока.

07:07 07.12.2021 Возможное присутствие военных НАТО на Украине заставит Россию принимать действия по защите своих интересов — Песков.

07:07 07.12.2021 Белый дом заявляет, что встреча Байдена и Путина — это возможность продемонстрировать поддержку США суверенитета Украины.

07:10 07.12.2021 Директор ЦРУ считает, что Россия может быть готова к риску по Украине. Российские военные и силы безопасности находятся на позициях, откуда могут предпринять решительные действия, отметил Уильям Бернс.

07:12 07.12.2021 Чиновники обсуждают отключение России от SWIFT, от которой Россия по-прежнему сильно зависит. Это считается «ядерным» вариантом. Весной Европейский парламент принял необязательную резолюцию, призывающую к такому шагу, если Россия вторгнется на Украину, и США обсуждают ее с коллегами из ЕС.

07:14 07.12.2021 ВСУ. (сс) Ministry of Defense of Ukraine.

07:30 07.12.2021 Американские и европейские партнёры России могут вскоре ввести санкции против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Об этом 6 декабря сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Об этом: СМИ сообщили о подготовке в США санкций против банков России

07:53 07.12.2021 Американской разведке неизвестны намерения России относительно Украины, однако в США должны понимать готовность Москвы пойти на риск в вопросе использования силы, заявил 6 декабря директор ЦРУ Уильям Бернс. Читайте также: Глава ЦРУ считает, что Россия может «рискнуть» напасть на Украину

08:24 07.12.2021 Обещание Вашингтона Москве о том, что НАТО не продвинется на Восток, не нарушено, ведь США проводят «политику открытых дверей». Об этом официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил на брифинге. «Идея о том, что НАТО или претенденты на членство, как Украина, могут представлять угрозу России — это смехотворно, если бы ситуация не была так серьезна», — сказал дипломат и заверил, что США поддерживают Украину в её праве «определять собственное будущее» в контексте участия в Североатлантическом альянсе. Подробности в материале: Госдеп объяснил расширение НАТО на Восток «политикой открытых дверей»

09:11 07.12.2021 В настоящее время в Европе ведутся дискуссии по поводу продвижения Украины в Североатлантический альянс (НАТО) и Евросоюз, и потому Киев может стать членом НАТО в первую очередь через партнёрство с США. Такое мнение 6 декабря высказал экс-глава украинского МИД Павел Климкин в эфире телеканала ICTV. Подробности в материале: В Европе идет дискуссия о продвижении Украины в НАТО и ЕС — Климкин

09:21 07.12.2021 Украина попросила у США вооружение, предназначавшееся Афганистану, сообщил журнал Foreign Policy. По словам источника издания, министр обороны Украины Алексей Резников на встрече в ноябре передал главе Пентагона Ллойду Остину список, который включал средства для воздушной, морской обороны и электронной борьбы. Украина в числе прочего заинтересована в принадлежащих США вертолетах Ми-17 и боеприпасах, которые планировалось отправить афганской армии, уточнил источник.

09:29 07.12.2021 Соединенные Штаты способны убедить страны — члены Европейского союза в том, что Россия якобы опасна для Украины. Об этом 7 декабря заявил депутат народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Владислав Бердичевский. Об этом: В ДНР заявили, что США могут убедить ЕС в «опасности» России для Украины

09:30 07.12.2021 Пентагон направил в Конгресс США запрос о предоставлении Украине дополнительного противотанкового вооружения на «случай российского вторжения». Минобороны просит выделить на реализацию этого плана до $100 млн.

09:31 07.12.2021 «Блумберг»: США могут ограничить возможность обмена рубля на иностранные валюты и ввести санкции против российских банков в случае «вторжения РФ на Украину».

09:32 07.12.2021 Депутат народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Владислав Бердичевский: «Полагаю, что уже все поняли, что истерические угрозы от США «адских санкций» в отношении России — не за ВЕРОЯТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ на Украину, а за ОТВЕТ России на массированное наступление Украины на ДНР и ЛНР, на которое бандеровцев толкают Вашингтон и Лондон».

09:40 07.12.2021 Украинские военные продолжают размещать вблизи жилых массивов в городах и селах Донбасса свою военную технику. В частности, как сообщил журналистам 6 декабря официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин, военная техника размещалась ВСУ в населенных пунктах Гладосово, Николаевка и Красногоровка под Донецком.

09:41 07.12.2021 Украинские специалисты по информационным диверсиям готовы поддержать любые преступления своей власти. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал военкор из Донецка Дмитрий Астрахань. [[[video-29]]] По его мнению, они явно готовятся поддержать диверсионные и шпионские акции в России или продолжение террора в Донбассе так, чтобы изолировать российские источники информации или подавать их украинскому обывателю как вражеские.

09:44 07.12.2021 Несмотря на войну, люди возвращаются в свои разбитые дома в Донецке. Общение с жителями прифронтового поселка Октябрьский под донецким аэропортом проходит под саундтрек стрельбы, она ненадолго смолкает и начинается снова. [[[video-30]]] «Здесь на такое уже никто внимания нее обращает, включая детей, до того привыкли. При этом Украина лупит постоянно, независимо от времени суток. Но домой люди заходят только в случае, если летит что-то тяжелое, тут это уже на слух воспринимают. В последнее время люди, несмотря ни на что, возвращаются в свои разбитые дома, ремонтируют кое-как и живут. Не у всех есть деньги начинать жизнь с нуля где-то», — рассказывает каналу «Донбасс решает«Александр Мальцев.

10:20 07.12.2021 Украинские вооружённые силы вплотную придвинулись к Донбассу и в нарушение Минских соглашений продолжают наращивать военную технику на территории подконтрольных населённых пунктов и применять орудия крупного калибра. Как сообщает 7 декабря Народная милиция ДНР, два БТР-70 разместили в жилом районе н.п. Белая Гора. Одна боевая машина пехоты поставлена близ н.п. Троицкое. Кроме того, на ж/д станции в н.п. Красноармейск зафиксировано тридцать танков Т-64. Читайте также: Украина стягивает танки к границам Донбасса

10:33 07.12.2021 По утверждению главы ЦРУ Уильяма Бернса, на протяжении последних недель Соединенные Штаты якобы наблюдают «необычное наращивание войск РФ» у границ Украины и планы по дестабилизации ситуации в последней. Он заявил об этом 7 декабря в интервью Wall Street Journal. Читайте также: Глава ЦРУ заявил, что Россия «наращивает» количество войск у границ Украины

11:09 07.12.2021 Известие о том, что США в связи с возможным обострением ситуации вокруг Украины готовят новые санкции против России, в частности, планируют отключение от SWIFT (международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей), доктор экономических наук Никита Кричевский встретил с иронией. В своей заметке «Черти и ладан», опубликованной в телеграм-канале 7 декабря, он отметил: «То санкции исчерпаны, то они вдруг опять появились, да еще «чертовски агрессивные». Несколько соображений, почему это пустой трёп. Читайте также: «Берут на понт»: Кричевский о новых санкциях против РФ и отключении SWIFT

11:12 07.12.2021 Зеленский на украинских позициях в Донбассе. Яркий пример того, как Украина «собирается соблюдать Минские соглашения». Цитата канала reactiv_dnr.

11:29 07.12.2021 Имя мэра украинского города Полтавы попало в список «врагов Украины», публикуемый на скандальном сайте «Миротворец». Александра Мамая администраторы сайта признали 7 декабря «пособником террористов и российских оккупантов». Ранее Мамай высказался о войне в Донбассе. По его словам, на украинской земле идёт война между братьями, но вместе с тем «воюют две сверхдержавы — это Соединенные Штаты Америки и Россия». Читайте также: Мэра Полтавы причислили к «врагам Украины» за оценку конфликта в Донбассе

11:37 07.12.2021 В подразделениях Госспецсвязи Украины прошла проверка готовности сил и средств на «случай российского вторжения».

11:58 07.12.2021 Никаких «конкретных договоренностей», исключающих дальнейшие продвижения НАТО, ни с американцами, ни с НАТО в целом руководству нашей страны достичь не удастся, и даже если формально что-то подобное нам будет обещано, таким гарантиям грош цена, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 7 декабря, комментируя высказывания официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса. Как сообщалось ранее, Прайс заявил, что США не считают себя нарушителями данного России обещания не расширять НАТО на восток, поскольку «двери НАТО открыты» и США привержены этой «политике открытых дверей». Читайте также: Курс «открытых дверей» должна объявить и Россия. На первом этапе — для ЛДНР

12:11 07.12.2021 В Верховную раду внесли законопроект о лишении гражданства Украины тех, кто добровольно получил российский паспорт. Депутаты хотят внести изменения в закон «О гражданстве Украины», говорится на сайте парламента.

12:34 07.12.2021 Министр обороны Украины просит натовских партнеров разместить их подразделения поближе к вероятной передовой. И бог с ним, что перед этим Резников в интервью CNN заявил, что Украине «не нужны военные США и Канады для защиты от России». Сам подход подкупает своей простотой. И, вы будете смеяться, он заложен в новой военной стратегии Украины, принятой в марте этого года. Главные акценты в документе — противостояние России, упор на милитаризацию населения и втягивание иностранных государств в вооруженный конфликт с Россией. В документе Россия прямо названа военным противником. В военной стратегии Украины описан алгоритм предполагаемой войны. Так, стратегия позволяет Киеву начать военную операцию в Крыму и в Донбассе в любое время. При этом закончиться война должна «при содействии международного сообщества на выгодных для Украины условиях», а также «при военной поддержке Украины мировым сообществом в геополитическом противостоянии с Российской Федерацией». Только никто что-то воевать за Украину с такой хитровылупленной военной стратегией не хочет. (Военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц).

12:53 07.12.2021 Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 в войсках Украины. President.gov.ua.

13:35 07.12.2021 Война в Донбассе идёт в интересах марионеток западных корпораций. Начиная с 2014 года Украина под влиянием внешних сил потеряла свою независимость. Против страны была применена технология «экономического убийства» государства. Такое мнение каналу «Донбасс решает» высказал правозащитник Иван Копыл. «В итоге, государственный переворот, в результате которого к власти пришли марионетки западных корпораций. Как следствие — война в Донбассе», — считает Копыл. Танк ВСУ. (сс) Ministry of Defense of Ukraine.

13:36 07.12.2021 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос о том, что Россия якобы направила на линию соприкосновения на востоке Украины танки и снайперов для того, чтобы спровоцировать Украину на ответный огонь.

13:50 07.12.2021 В частях 2−4 статьи 3 украинского законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода» указывается, что ответственность за нарушение прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированных территориях, а также за имущественный и моральный (неимущественный) вред, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам в результате вооруженной агрессии, возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с принципами и нормами международного права. Возмещение имущественного и морального (неимущественного) вреда, причиненного Российской Федерацией как государством-агрессором, государством-оккупантом на территории Украины, в полном объеме осуществляет Украина в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, с последующим предъявлением требований о возмещении ущерба к Российской Федерации. Государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления обязаны принимать все возможные правомерные меры для взыскания с Российской Федерации компенсации за ущерб, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также возмещения, осуществленные Украиной в соответствии с частью третьей указанной статьи.

13:57 07.12.2021 Мирное урегулирование в Донбассе через прямой диалог Киева с Донецком и Луганском — единственно возможный путь. Глава МИД России Сергей Лавров.

14:05 07.12.2021 Министр обороны Украины Резников в интервью CNN: «Русские будут возвращаться в гробах».

14:27 07.12.2021 Суд на Украине удовлетворил ходатайство прокурора о задержании Натальи Поклонской для избрания ей меры пресечения по делу о госизмене.

14:28 07.12.2021 Украина получила американский уголь. Второе из семи судов «Панамакс» привезло из США на Украину 66 тысяч тонн угля для ТЭС. В то же время долг Центрэнерго перед украинскими шахтерами к концу года составит 2,5 млрд гривен. Цитата TK_Union.

14:31 07.12.2021 Associated Press публикует очередную статью о «наращивании российских войск» у границ Украины и «планах Москвы вторгнуться на территорию соседа». При этом новость сопровождается фотографией Зеленского в военной форме, который ранее посетил Донбасс. Цитата RT.

14:34 07.12.2021 Киев необходимо заставить выполнять Минские соглашения. По словам Сергея Лаврова, об этом в сегодняшнем разговоре с Байденом заявит Владимир Путин.

14:35 07.12.2021 США пытаются выставить дело так, как будто Россия должна выполнять минские соглашения, — сказал во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров. По его мнению, «Вашингтон трактует этот текст совершенно неприемлемым образом». Он подчеркнул, что мирное урегулирование на Украине может состояться «исключительно на основе прямого недвусмысленного выполнения минских договоренностей».

15:21 07.12.2021 Президент Украины Владимир Зеленский с военнослужащими ВСУ. Источник: president.gov.ua

15:27 07.12.2021 Украинские власти меняют свою позицию по нескольку раз в день, а их заявления свидетельствуют о «разнонаправленных потоках сознания» в Киеве. Об этом 7 декабря заявил на брифинге министр иностранных дел России Сергей Лавров. Читайте также: Лавров: заявления Киева говорят о «разнонаправленных потоках сознания»

15:42 07.12.2021 Россию серьёзно беспокоят попытки украинских властей провоцировать своих кураторов на Западе в преддверии переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил 7 декабря на пресс-конференции. «Посмотрим, чем закончится разговор [Путина и Байдена], но у нас очень серьёзную озабоченность вызывает то, как Киев пытается своих кураторов ещё и провоцировать», — сказал Лавров. Об этом: Лавров: Киев провоцирует своих западных кураторов перед разговором РФ и США

16:07 07.12.2021 «Американский президент намерен четко заявить Путину, какое наказание Соединенные Штаты и их союзники приготовили для России на случай вторжения. Вместе с тем он предложит дипломатический путь, в котором учитывается обеспокоенность России действиями НАТО, а также озабоченность США и Европы в связи с деятельностью Москвы», — The Washington Post о предстоящей беседе Владимира Путина и Джо Байдена.

16:10 07.12.2021 «Особое внимание к бывшей советской республике [Украине] красной нитью проходит через выступления Путина и его ближайших соратников. Тезис заключается в том, что украинцы составляют «один народ» с русскими, при этом украинцы живут в якобы разваливающемся государстве. И убежденность Путина находит отклик у многих россиян, считающих себя тесно связанными с Украиной многими поколениями своих предков», — The New York Times.

17:45 07.12.2021 Украине нужна защита от возможного нападения, поэтому британские власти приняли решение, согласно которому Киев нуждается в большей оборонной помощи, заявила 7 декабря заместитель британского министра иностранных дел Виктория Форд в парламенте Великобритании. Об этом: Британия решила усилить оборонную помощь Украине

18:04 07.12.2021 Власти США изучают возможность эвакуации с Украины американских граждан на фоне сообщений о возможном «российском вторжении», — CNN.

18:08 07.12.2021 В ближайшие минуты должен начаться виртуальный саммит президентов России и США. Среди вероятных тем беседы Владимира Путина и Джо Байдена — кризис вокруг Украины.

18:24 07.12.2021 США прилагают все усилия к тому, чтобы ситуация вокруг Украины не привела к военной конфронтации — Пентагон.

19:19 07.12.2021 Возможные антироссийские санкции США не могут в достаточной мере сдержать Россию, заявила 7 декабря заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд, передаёт CNN. Читайте также: Нуланд заявила, что США не могут сдерживать Россию так, как хотелось бы

19:54 07.12.2021 Президент США Джо Байден. (сс) The White House

20:53 07.12.2021 Американское руководство допустило ситуацию, в которой российское вторжение на Украину может вот-вот начаться, заявил 7 декабря в Сенате американский сенатор-республканец Тедд Круз. Читайте также: Американский сенатор обвинил Байдена в том, что тот «сдался Путину»

21:11 07.12.2021 «На Украине возбуждено уголовное дело против сайта «Миротворец» из-за распространения им персональных данных», — РИА Новости.

21:31 07.12.2021 Тема Украины обсуждалась на переговорах российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена, сообщили 7 декабря в пресс-службе Белого дома. Читайте также: Байден высказал Путину претензии по Украине

21:43 07.12.2021 Вопрос стратегической стабильности обсуждался 7 декабря на российско-американском саммите в формате видеоконференции, сообщили в пресс-службе Белого дома. Также обсуждались темы Ирана и Украины. Читайте также: Путин и Байден обсудили вопрос стратегической стабильности

22:06 07.12.2021 Американское и европейское руководство готово ввести антироссийские санкции в случае военной агрессии России в отношении Украины, заявил 7 декабря президент США Джо Байден на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Так интерпретирует беседу пресс-служба Белого дома. Подробности в материале: Байден предупредил Путина о возможных санкциях «за Украину»

22:26 07.12.2021 Информация, согласно которой США вместе с Евросоюзом собираются ввести против Российской Федерации худшие экономические санкции, которые когда-либо были введены против другой страны, за исключением Ирана и КНДР, если Россия решит напасть на Украину, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 7 декабря в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: «Почтовыми голубями будут за газ платить?» — сети о «худших» санкциях к РФ

23:08 07.12.2021 Украинская политика направлена на срыв Минских соглашений, заявил российский президент Владимир Путин 7 декабря на переговорах с американским коллегой Джо Байденом, сообщили в пресс-службе Кремля. Киев провоцирует военные действия в Донбассе. Об этом: Путин указал Байдену на срыв Киевом Минских соглашений

23:35 07.12.2021 Информация, согласно которой США снабдили страны Евросоюза и НАТО «разведданными», чтобы убедить их в том, что Россия готовит «вторжение» на Украину, вызвала реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 7 декабря в социальной сети Facebook. Читайте также: «Флэшкой потрясли?» — сети о «разведданных» США о скором нападении России

01:37 08.12.2021 Вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан с территории Украины не рассматривался властями США. Подробности в материале: Посольство США не планирует эвакуацию сотрудников из Киева

06:37 08.12.2021 Функционирование газопровода «Северный поток — 2» является приоритетом Соединённых Штатов, поскольку через него можно будет продолжать оказывать давление на Россию и препятствовать её вторжению на Украину, заявил 7 декабря журналистам советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Подробности в материале: Салливан: США сохранят рычаг давления на Россию через «Северный поток — 2»

07:30 08.12.2021 Заявление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о том, что предпосылок, что Киев может официально обратиться к ДНР с просьбой о продаже угля, нет, но и республика не пошла бы на такие поставки, потому что коммерческие интересы не могут доминировать над моральными, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 7 декабря в социальной сети Facebook. Читайте также: «Киев отблагодарит бомбёжками» — сети о продаже Украине угля с Донбасса

07:49 08.12.2021 ВСУ. (сс) Ministry of Defense of Ukraine

08:07 08.12.2021 В настоящее время Украина вышла из около 50 соглашений в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом 8 декабря сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин. Подробности в материале: МИД РФ: Украина вышла из примерно 50 соглашений в рамках СНГ

08:33 08.12.2021 Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов: «Американский сенатор Менендес заявил, что готовит против России «Мать всех санкций» в случае «вторжения на Украину». Ему бы вспомнить, что на американскую «Мать всех бомб» в России есть «Папа всех бомб». Уж на «Мать всех санкций» тем более «Папу» своего найдём».

08:34 08.12.2021 Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов: «Все-таки ничему американцы на примере Афганистана не научились. Вот они разработали план эвакуации своих граждан с Украины «в случае российского вторжения» (см. ниже). А коллаборационистов, сотрудничавших с оккупационным режимом, опять бросают. Ведь снова будут за шасси американских самолетов цепляться, как в Кабуле!»

08:40 08.12.2021 В Киеве заявили, что переговоры Путина с Байденом ничего не изменили непосредственно на местах. Напряженность сохраняется. Телефонный разговор Байдена с Зеленским перенесён на 9 декабря.

09:10 08.12.2021 Наземный пункт управления Bayraktar TB2 ВВС Украины. armyinform.com.ua

09:19 08.12.2021 Необходимость годами выживать под обстрелами, в атмосфере неопределенности и ежедневного риска сплотила жителей прифронтовых районов Донецка. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал дончанин Александр Мальцев. [[[video-31]]] «Жители, оставшиеся на нашей улице, вблизи донецкого аэропорта, стали как одна семья. Вместе кушаем и на чаепития соседей зовем. Если, не дай Бог, мощный обстрел, то после него самое первое — это проверить, живы ли соседи и не засыпало ли их в укрытии. Ведь пока сюда доберутся какие-то службы, помощь уже может не понадобиться. Поэтому человеческая взаимовыручка — это самое главное в таких районах, как наш», — рассказал Александр.

09:21 08.12.2021 Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов: «Все делается для того, чтобы представить Байдена победителем. Смотрите, январь, а Россия не вторглась на Украину! Вот если бы не встреча…»

09:51 08.12.2021 Патрульные катера типа «Остров» из США переданы Украине. © Министерство обороны Украины

10:19 08.12.2021 Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине обнародовала данные о десятках тысяч нарушений прекращения огня и взрывах на территории Донбасса. С 22 июля 2020 года, когда Трехсторонней контактной группой (Украина, Россия, ОБСЕ) была достигнута договоренность о всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения, в Донецкой и Луганской областях зафиксировано не менее 89 796 нарушений (в том числе 24 652 взрыва, 21 308 пролетевших неопределенных боеприпасов, 403 вспышки дульного пламени, 390 осветительных ракет, а также не менее 43 043 очередей и выстрелов). Читайте подробнее: Минские соглашения? Как Украина разносит Донбасс

10:31 08.12.2021 Часть 1 статьи 4 украинского законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода» определяет: «Временно оккупированные территории — части территории Украины, в границах которых оккупационные силы, оккупационные администрации Российской Федерации установили и осуществляют контроль, а именно: [[[list-9]]]

10:59 08.12.2021 Донецк и Луганск настаивают на подписании в Контактной группе содержательного документа, способствующего прекращению обстрелов в Донбассе. Об этом заявил представитель ДНР в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров. Республики направили в Контактную группу план шагов по возврату Украины к мерам по возобновлению перемирия. Позже, как сообщила делегация ЛНР, Киев представил свой вариант, представляющий «выхолощенный проект Республик, из которого удалены почти все практические шаги и добавлены политические лозунги».

11:02 08.12.2021 За прошедшие сутки, 7 декабря, украинские боевики один раз нарушили Комплекс дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня. Боевики 95-й бригады с позиций, расположенных в районе н.п. Майорск, обстреляли из гранатометов поселок шахты «6/7» г. Горловка. Информация о повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.

11:03 08.12.2021 Президент Украины Владимир Зеленский внес для рассмотрения в парламенте законопроект «О гражданстве Украины». В нем прописаны процедуры получения и лишения украинского гражданства. Примечательно то, что данный закон предусматривает санкции в отношении граждан Украины, также имеющих паспорта РФ. Ключевым моментом является то, что российским гражданам может грозить не только лишение украинского паспорта, но и штрафы, а также тюремные сроки.

11:07 08.12.2021 Во время телефонного разговора, который прошел после переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в формате видеосвязи, лидеры США, Великобритании, Франции, Германии и Италии призвали Москву к «деэскалации напряженности» на границе с Украиной. Об этом 8 декабря сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт по итогам указанного телефонного разговора. Читайте подробнее: Лидеры пяти стран Запада призвали РФ к «деэскалации» на границе с Украиной

11:44 08.12.2021 Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом США Джозефом Байденом. kremlin.ru

12:13 08.12.2021 ЛуганскИнформЦентр: «Киевские силовики использовали средства радиоэлектронной борьбы для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вблизи посёлка городского типа Трехизбенка. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР».

12:15 08.12.2021 Россия ждет удобного момента для признания ДНР и ЛНР. Об этом заявил экс-глава Совбеза ДНР, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский. Он подчеркивает, что признание республик Москвой может состояться и завтра, и послезавтра, и через год. «Не могу понимать всех тонких соображений, которые витают в кремлёвских коридорах, поэтому сказать, почему выжидает Россия, мне сложно. Но мне кажется, Россия не торопится сделать этот шаг в расчёте на то, что, возможно, завтра придётся сделать этот шаг более совершенней, чем этот. Потому что, приняв в свой состав усечённые по своим границам территории, будет сложно потом что-то переигрывать. Проще дождаться уже конкретной развязки событий, к чему мы сейчас подходим, и потом уже принимать решение», — рассуждает Ходаковский.

12:50 08.12.2021 В нарушение третьего пункта дополнительных мер киевские оккупанты разместили три единицы военной техники в двух подконтрольных Украине населённых пунктах, сообщает 8 декабря Народная милиция ДНР.

13:23 08.12.2021 Цитата из видео Последствия обстрела 120 мм минометами. ДНР. Канал ВПБ Солдатская Правда

13:58 08.12.2021 Информация МИД ЛНР от 8 декабря: «По сообщениям представительств ЛНР в СЦКК за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины (ВФУ) нарушили режим прекращения огня 1 раз».

14:08 08.12.2021 ДНР. Александра проживает со своим сыном, тоже Сашей, в обстреливаемой Старомихайловке. Мальчик перестал ходить три года назад и врачи диагностировали у него болезнь Дюшенна. [[[video-32]]] «Мышцы у сына медленно отмирают. Сами понимаете, что в подвал при обстрелах я его не спущу, даже в кресло усадить — проблема не из легких. Накрываю его матрацами при обстрелах, а они здесь почти каждый день. Самый последний был два дня назад, творилось что-то страшное, а вот в сводки это не попало», — рассказывает женщина каналу «Донбасс решает».

14:36 08.12.2021 Цитата из видео Обстрел г. Докучаевск, ДНР со стороны ВСУ. Канал ВПБ Солдатская Правда

15:35 08.12.2021 Донбасс не ждет деэскалации после переговоров Путина и Байдена. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вряд ли приведет к деэскалации в Донбассе, поскольку Вашингтону это не выгодно. Так считает председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.

15:43 08.12.2021 Переговорные каналы России с США по урегулированию на Украине возобновляются. Об этом 8 декабря заявил исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий. Читайте также: Россия и США возобновляют переговорные каналы по урегулированию на Украине

16:00 08.12.2021 Украина разворачивает группировку войск на белорусской границе с привлечением самолётов и вертолётов, а это может спровоцировать локальный конфликт. С таким предупреждением выступил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, сообщает 8 декабря БелТА. По его словам, украинское руководство почему-то решило провести учения вблизи государственной границы под видом борьбы с нелегальной миграцией. Об этом: В Минске предупредили Украину об опасности учений вблизи Белоруссии

16:37 08.12.2021 Вооружённые силы Украины нуждаются в значительно большем финансировании, чем теперешнее, заявил 8 декабря украинский министр обороны Алексей Резников в интервью «Армия Информ». По его словам, финансирование сейчас остаётся в пределах 15−20% от необходимого. Об этом: Министр обороны Украины заявил о бедности вооружённых сил

17:01 08.12.2021 Вашингтон отказывается воспринимать разумные доводы Москвы относительно ситуации на Украине. Об этом ИА REGNUM заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. «США пока не готовы воспринимать разумные доводы со стороны России по вопросам Украины. Поведение Джо Байдена это явно проиллюстрировало. Попытки убедить лидера России в агрессивном настрое его страны и завуалированные угрозы о том, что поведение России будет обсуждаться США и их сторонниками, не позволяют надеяться на конструктивный диалог», — сказал Липовой. Подробности в материале: В «Офицерах России» назвали хорошим признаком переговоры с США по Украине

18:56 08.12.2021 Цитата из видео. Брифинг офицера пресс-службы УНМ ЛНР старшего лейтенанта Мазейкина А. Н. mil-lnr.su

19:43 08.12.2021 Отправки американского контингента на Украину не планируется, даже при том, что действия России близ украинской границы вызывают у Вашингтона недовольство. Об этом 8 декабря заявил американский президент Джо Байден в ходе пресс-конференции у Белого дома. Читайте также: Байден заявил, что США не намерены отправлять войска на Украину

20:41 08.12.2021 Информацию, согласно которой президент США Джозеф Байден во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным призвал Россию к деэскалации вокруг Украины и возврату к дипломатии, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 8 декабря в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: Сеть: «Какой же это бред!» — Байден призвал Путина к деэскалации на Украине

21:52 08.12.2021 Министр обороны Сергей Шойгу и президент России Владимир Путин. kremlin.ru

22:21 08.12.2021 Вопрос Украины и «действий России» у своих границ обсудил по телефону 8 декабря американский госсекретарь Энтони Блинкен с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс, заявив, что переговорщики «разделили обеспокоенность по поводу наращивания Россией военной мощи рядом с Украиной». Об этом: Блинкен обсудил проблему Украины с руководством ЕС

22:31 08.12.2021 Сообщение Госдепа США, согласно которому американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил с ним урегулирование в Донбассе и «восстановление суверенитета» Киева над Крымом, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 8 декабря в социальной сети Facebook. Об этом: Сеть: «Клоун отвлекает внимание» — Зеленский и Блинкен поговорили о Крыме

23:27 08.12.2021 Обстрел запада Горловки и села в Новоазовском районе на юге ДНР осуществили украинские боевики 8 декабря, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня. На западе Горловки под обстрел попал посёлок Широкая Балка. Об этом: Украинские боевики обстреляли окраины Горловки и село в ДНР

23:32 08.12.2021 Сообщение пресс-службы офиса президента Украины о том, что глава страны Владимир Зеленский проведёт телефонный разговор с американским лидером Джозефом Байденом после того, как тот закончит переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 8 декабря в социальной сети Facebook. Подробности в материале: Сеть: «Зеля, пиши завещание!» — Байден позвонит Зеленскому после Путина

23:40 08.12.2021 На тему действий НАТО в случае «российской агрессии» против Украины поговорили 8 декабря по телефону госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс. Обсуждались варианты действий альянса «в ответ на дальнейшую российскую агрессию против Украины». Подробности в материале: Блинкен и Столтенберг обсудили переговоры Путина и Байдена

00:30 09.12.2021 Украинская сторона в течение семи лет игнорирует необходимость согласования с Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР) будущего статуса Донбасса, заявил 8 декабря журналистам полпред России в Трёхсторонней контактной группе (ТГК) по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов. Об этом: Грызлов заявил об отказе Украины согласовывать будущий статус Донбасса

05:28 09.12.2021 Украина готова пойти на уступки в диалоге с Россией, но при условии встречных шагов со стороны Москвы, заявил 8 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью британскому телеканалу Sky News. Читайте подробнее: Глава МИД Украины заявил о готовности пойти на уступки России

05:39 09.12.2021 Соединённые Штаты на этой неделе завершат поставки на Украину стрелкового оружия и боеприпасов — последней партии вооружений, запланированной на 2021 год. Об этом 8 декабря сообщил журналистам официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Читайте также: США завершают поставки военной помощи на Украину в 2021 году

07:52 09.12.2021 Рано или поздно украинская проблема будет разрешена. Такое мнение каналу «Донбасс решает» по поводу переговоров между Владимиром Путиным и Джо Байденом высказал писатель, автор повести «Зеркало для героя» Святослав Рыбас, уроженец Макеевки. «Воевать не хотят и не могут, сотрудничать им не в чем. Рано или поздно украинская проблема будет разрешена, но очень не скоро», — говорит Святослав Юрьевич. В то же время он уверен: «Россия пошагово будет что-то решать».

08:07 09.12.2021 Украинский солдат и ПТРК Javelin американского производства на линии боевого соприкосновения сил в зоне боевых действий в Донбассе. Цитата канала «Военный обозреватель».

08:08 09.12.2021 Соединенные Штаты не рассматривают возможность использования своих вооруженных сил в связи с разногласиями с Россией по Украине. (Президент США Джо Байден).

08:09 09.12.2021 Соединенные Штаты не будут в одностороннем порядке применять военную силу против России в «случае вторжения на Украину». (Джо Байден).

08:10 09.12.2021 Соединенные Штаты на этой неделе отправят на Украину последнюю в текущем году партию военной помощи. По информации Пентагона, поставка будет включать в себя стрелковое оружие и боеприпасы. Цитата канала «Военный обозреватель».

08:11 09.12.2021 В Пентагоне тонко намекнули украинским партнёрам касательно применения ПТРК Javelin. Минобороны США надеется, что Украина будет использовать противотанковые ракетные комплексы Javelin ответственно и только для самообороны.