Минские соглашения? Не слышали. Провокации Украины в Донбассе — все новости
На украинской территории Донбасса сегодня быть русским не просто невыгодно — страшно, убеждён заместитель руководителя центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Артём Тимченко.
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США руками Киева упорно пытаются исключить Донецк и Луганск из процесса урегулирования, а на Россию навесить ярлык «агрессора» и представить внутренний конфликт с ДНР и ЛНР как международный конфликт с Россией, что прямо противоречит Минским соглашениям.
Известие о том, что сенатор США, глава комитета по международным делам Роберт Менендес предложил ввести санкции против России в случае «вторжения на Украину», нашло отклик в социальных сетях.
Из комментариев следует, что многие ещё помнят недавние слова президента России Владимира Путина, который, отвечая на вопросы журналиста телеканала «Россия 1» Павла Зарубина 13 ноября 2021 года, сказал, что «англосаксы хорошо поднаторели в провокациях».
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ВСУ сегодня, 21 ноября, нанесли артиллерийский удар по крупнейшему железнодорожному узлу Донбасса.
«Нас бьют. Прицельно. Похоже, что попадания в районе заводоуправления машзавода», — сообщил каналу «Донбасс решает» житель города Ясиноватая Денис Мельников. Там, в 19 км северней Донецка, расположен крупный железнодорожный узел.
Жительница Донецка Ирина Петровская невольно стала военкором. Её дом находится на окраине, в поселке шахты «Трудовская», который постоянно обстреливают украинские боевики.
«Это они с Россией так воюют. Своих земляков в Донбассе убивают», — комментирует женщина прилеты мин на поселок.
Жительница Донецка Ирина Петровская каждый день размещает в социальной сети видео с комментариями из своего разбитого украинской артиллерией поселка. Так она пытается рассказать миру, что творится возле ее дома, улицы.
Сама Ирина объясняет свои действия очень просто: «Здесь нет каких-то военных объектов. Здесь живут обычные мирные граждане, многие из которых стары и немощны, деваться им некуда. Но именно сюда кладут снаряды ВСУ. Нельзя молчать об этом».
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Только за 18 ноября украинская армия дважды нарушала перемирие. По словам официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, боевики 25-й и 54-й бригад обстреляли из 120-мм и 82-мм миномётов поселок шахты «Трудовская» на окраине Донецка и поселок Васильевка. Всего они выпустили 14 мин.
Напомним, Украина выходит из Минских соглашений, принимая закон о переходном периоде, который уже одобрен Венецианской комиссией. Документ, в частности, ограничивает права жителей Донбасса на передвижение.
Украина бьет крупным калибром по мирному городу и машзаводу. Сегодня утром, 21 ноября, в результате обстрела поврежден цех на Ясиноватском машиностроительном заводе. Подробности выясняются, — сообщает глава администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко.
Представительство ДНР в СЦКК со ствоей стороны сообщило, что по Ясиноватой выпущено 5 снарядов калибром 122 мм.
«Качают, качают ситуацию «наши дорогие партнёры»…Ближе к утру порядка тридцати прилётов по Ясиноватой в район машзавода — поздравили с воскресным днём. Большинство прилётов в «молоко», но есть и попадания — последствия изучаем, позже доложу», — написал в блоге создатель и командир бригаты «Восток» Александр Ходаковский.
Цитата канала «Донбасс решает».
ВСУ на 90% готовы к захвату Авдеевской промзоны. Об этом заявил каналу «Донбасс решает» создатель и командир бригады «Восток» Александр Ходаковский.
«На некоторых участках он вышел уже на такие рубежи, которые только по щелчку пальцев позволят ему сразу завладеть какими-то ключевыми нашими позициями», — говорит он.
Поэтому, по его мнению, нужно приложить все усилия, чтобы не допустить этого.
Создатель и командир бригады «Восток» Александр Ходаковский:
«Если сейчас мы потеряем эту промзону, то сразу же под угрозой окажутся несколько направлений: Ясиноватское направление, направление поселка Спартак, — и противник подойдет вплотную к нашей основной линии обороны — к трассе».
Помимо цеха Ясиноватского машзавода, от утреннего обстрела ВСУ пострадала пожарная-спасательная часть. Как сообщили в пресс-службе МЧС ДНР, в 8:17 местного времени в результате прямого попадания снарядов было повреждено караульное помещение части и стекла с двух сторон здания.
Никто из личного состава не пострадал. 20 сотрудников, которые находились в дежурном карауле, успели спуститься в укрытие.
Фото МЧС ДНР.
Напомним дату — сегодня исполняется 8 лет Евромайдану. На видео — наивные мечты и планы. Дальше — кровь и, по мнению экспертов, «примерно 9 лет до конца государства».
Дальше последовали потеря Крыма, война в Донбассе, «Северный поток — 2», внешнее управление, безвиз лишь для туристов, падение производства, ликвидация высокотехнологичных отраслей (авиа‑ и судостроение), жесткое квотирование аграрной продукции для европейских рынков, падение в индексах процветания, качества жизни и инвест-рейтингах.
А еще массовое обнищание населения, рост тарифов ЖКХ и безработицы, массовый отъезд трудоспособных украинцев, разрешение Рады на размещение ЯО и учения НАТО, импорт даже огурцов, продажа сельхозземель иностранцам и «красные зоны» по ковиду. Олигархи все так же (пока) рулят страной, журналистов убивают, а президентом стал бывший комик-стендапер, игравший членом на рояле.
Цитата канала mayday_7700.
ВСУ пытается навести мосты через Кальмиус на юге ДНР. Это в своем отчете отметили наблюдатели ОБСЕ.
«В 200 метрах к юго-западу от понтонного моста на окраине Гранитного БПЛА заметил бетонные плиты, находившиеся под водой через реку Кальмиус. Это оценивается как вероятный автомобильный переход в направлении Старомарьевки», — сказано в документе.
Создатель бригады «Восток» Александр Ходаковский опубликовал снимки, на которых запечатлены сегодняшние попадания украинских 122-мм снарядов в здание экспериментального цеха Ясиноватского машзавода.
«Никто не погиб, слава Богу, но завод пострадал», — написал он. Фото Александра Ходаковского.
Цитата канала donbassr.
Разведка США вновь предупредила о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину. «Вторжение зависит от погоды, но может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства со стороны Запада», — сообщили CBS информированные источники из числа официальных лиц.
Источники отмечают, что якобы имеющее место наращивание РФ войск на границе с Украиной в последнее время превышает предыдущие аналогичные действия российских властей.
На Украину прибыла первая партия импортного угля из США. Первый из семи законтрактованных компанией ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания) кораблей с 60,5 тыс. тонн угля причалил в порт «Южный». Уголь предназначен для потребностей государственных ТЭС ПАО «Центрэнерго».
На Ясиноватской трассе, по которой проходит линия обороны, много так называемых мертвых зон — их военнослужащие ДНР не перекрывают из-за того, что позиции разнесены друг от друг на большую дистанцию.
«Если сейчас мы потеряем эту промзону, то сразу же под угрозой окажутся несколько направлений: Ясиноватское направление, направление поселка Спартак, и противник подойдет вплотную к нашей основной линии обороны — к трассе».
Представители разведки США заявили партнерам из Европы о якобы увеличивающейся вероятности «вторжения» России на Украину, возможность которого, по их мнению, нарастает по мере похолодания. Об этом 21 ноября сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники в американском правительстве.
«Вторжение зависит от погодных условий, но может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства Запада», — утверждается в сообщении CBS News.
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«Очень необычное и показательное мнение по Украине и Минским соглашениям прозвучало из США. Вашингтон должен надавить на Украину для того, чтоб она согласилась выполнять Минские соглашения. Об этом на страницах Politico написал Самуэль Чарап, старший эксперт RAND Corporation — одного из крупнейших американских исследовательских центров, работающего с правительственными структурами США, с Пентагоном в том числе.
Чарап предлагает администрации Байдена отказаться от нынешнего принципа полной поддержки Киева (включая военные поставки и экономическую помощь) и постоянного давления на Москву (санкции, угрозы «о тяжёлых последствиях, которые ждут Россию в случае вторжения» и прочие инструменты сдерживания).
Вместо этого, полагает он, надо воздействовать на Украину, с тем чтобы она серьёзнее подошла к своим минским обязательствам. Иначе риск большой войны с катастрофическими последствиями кажется всё реальнее. А большая война в Европе Соединённым Штатам сегодня точно не нужна.
Вот такое вот предательство идеалов «майдана» из самого сердца глубинного американского государства».
(Telegram-канал МАРДАН @mardanaka специально для @rt_russian).
Американские военные посетили позиции ВС Украины в районе н. п. Пески на Донбассе.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Президент Болгарии Румен Радев повторно назвал крымский полуостров принадлежащим России, отметив, что произошла противоречащая международному праву аннексия территории.
«Нет никакой драмы. Проблема абсолютно ясна. Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я и сказал вчера вечером, есть политические реалии и на данный момент Крым является российским», — считает болгарский президент.
Сначала Киев даёт Донбассу особый статус. Только после этого Россия согласится на очередную встречу в «нормандском формате». Об этом заявил Лавров.
«Будем встречаться исключительно, когда нам доложат о том, как всё, что было записано в прежних решениях, Киевом будет выполнено», — пояснил министр.
Обязательства Киева:
«Потеря каждого куска земли, который мы контролируем, это не только тактические потери, это и моральная потеря». Так заявил каналу «Донбасс решает» создатель и командир бригады «Восток» Александр Ходаковский, говоря об угрозе захвата ВСУ Авдеевской промзоны.
Часть ее уже потеряна, как и ряд других участков фронта. Самый последний пример — Старомарьевка.
«На нас это действует деморализующе и в то же время повышает мотивацию противника», — отметил Ходаковский.
Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный и генеральный директор турецкого оборонного гиганта Вaykar Makina Халук Байрактар обсудили поставки БПЛА и дальнейшее расширение сотрудничества, включая строительство в Киевской области учебно-испытательного центра по ремонту и обслуживанию беспилотников ВСУ, а также обучению персонала.
Верховная Рада Украины также одобрила межправительственное соглашение с Турцией об углублении сотрудничества в сфере безопасности, в рамках которого Анкара обязалась предоставить $18,5 млн на военные потребности Украины.
Сам же Халук Байрактар отметил, что «стратегическим средством» для Украины в будущем может стать и высотный БПЛА AKINCI.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Отказ межведомственного штаба во въезде в ДНР через КПВВ с Украиной — это повод пересмотреть свое заявление. Об этом каналу «Донбасс решает» сказала сотрудник оперативного штаба «Здоровое движение» Оксана Бевцык.
«Человек может быть не согласен с отказом и имеет право подать заявление повторно, возможно изменив причину въезда, дополнив ее. А также приложив полный комплект документов. Мы же готовы оказать всем консультационную помощь», — рассказала Оксана Бевцык.
Начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью американскому изданию Military Times заявил, что Россия якобы начнёт боевые действия против его страны в январе-феврале следующего года.
«Такая атака, скорее всего, будет включать в себя авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушные атаки на востоке, морские атаки в Одессе и Мариуполе и меньшее вторжение через соседнюю Беларусь», — отметил Буданов.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Донецкий журналист Рамиль Замдыханов передал привет киевским блогерам, на которых «нападает» и восьмой год «захватывает» Путин.
«Слушаю в окно — вроде по нам стреляют. Не как в Сталинграде, но стреляют. Недавно общался с товарищем, который на Украине живёт, тот тоже говорит — наши по вам стреляют чаще, чем вы по нам», — рассказывает Замдыханов.
«В общем, увидите киевских блогеров, на которых опять Путин напал, передайте им, что хватит уже звиздеть», — пишет Рамиль.
Цитата канала donbassr.
Новый министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Washington Post заявил, что Киеву пока неизвестно, «принял ли Владимир Путин окончательное решение» о нападении на Украину.
Статья в американском издании совпала по времени с визитом Резникова в Пентагон, где он в очередной раз призвал США оказать помощь в «сдерживании российской агрессии».
Украинские военные на данный момент не имеют единого мнения касательно «намерений» подразделений ВС РФ, размещённых в районе границы с Украиной.
Цитата канала «Военное обозрение».
Генерал Мороз наступает.
Украинская и американская разведки разошлись во мнениях о сроке нападения России. Глава главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится напасть на его страну уже к концу января-началу февраля 2022 года.
Разведка США, в свою очередь, сообщила, что «вторжение» произойдет уже в ближайшие недели. При этом сроки (внезапно) зависят от погоды. Чем холоднее становится, тем вероятность нападения возрастает.
Цитата канала SputnikLive.
Сразу после обстрела Ясиноватского машзавода дорожники отремонтировали асфальт возле него. Как сообщил в своем Телеграм-канале глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко, несмотря на обострение военной обстановки, работы не останавливаются.
В Донбассе привыкли наводить порядки сразу после обстрелов или даже во время них. Были случаи, когда дворники продолжали мести улицы в то время, когда неподалеку разрывались снаряды.
Фото Дмитрия Шевченко.
Американские спецслужбы считают, что вторжение России на территорию соседнего государства может произойти в течение нескольких недель в зависимости от погодных условий, если не будет вмешательства Запада. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на чиновников в США.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» с удивлением воспринял такую информацию.
«Такие статьи вызывают улыбку. Честно говоря, не ожидал, что такая уважаемая спецслужба американская может сделать подобные выводы. Значит, если похолодание, мы вторгаемся, а вдруг внезапно потеплеет, мы убежим обратно, да? Откровенно говоря, для серьёзных политиков и спецслужб делать подобные выводы несерьёзно».
Кремль отреагировал на заявления Запада о скором «вторжении» России на Украину. Песков подчеркнул, что истерика нагнетается искусственно. При этом нельзя исключать провокаций.
«Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки», — сказал представитль Кремля в эфире телеканала «Россия 1».
Песков добавил, что учения НАТО в Чёрном море, где всё больше американских и британских солдат, могут повлечь самые серьезные последствия.
На мировом рынке цены на удобрения выросли в два-три раза, поэтому многим аграриям ДНР они стали не по карману. Выходом из положения могло бы стать их собственное производство.
Как сказал каналу «Донбасс решает» глава минагропрома ДНР Артем Крамаренко, еще в августе их ведомство выходило с предложением возобновить выпуск карбамида и аммиачной селитры на горловском заводе «Стирол», остановленный после начала войны. Однако близость к линии фронта не позволяет запустить это взрывоопасное производство.
Между тем местные коксохимики на днях предложили минагропрому партию сульфата аммония, который можно использовать в качестве удобрения. Но одного его для обогащения почвы недостаточно.
Подписанты Минских соглашений со стороны Украины, Франции и ФРГ — бывшие президенты Пётр Порошенко, Франсуа Олланд и и.о. канцлера Ангела Меркель — не хотят понимать, что этот документ является краеугольным камнем украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Буквально через месяц останется единственный действующий свидетель Минских договоренностей — это президент Путин», — сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».
Песков не исключает попытки провокаций, чтобы оправдать заявления Запада о якобы существующей угрозе вторжения России на Украину.
Донесение разведки США о якобы увеличивающейся по мере похолодания вероятности «вторжения» России на Украину высмеяли в социальных сетях. Впрочем, ирония — иронией, но люди понимают, что речь идет об очередной провокации, призванной понудить Украину развязать войну в приграничных с Россией территориях. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.
«А почему всё та же Америка всему миру не расскажет, как два дня назад обстреляли Первомайск (ЛНР) — район шахты Менжинской, где пострадали больница и школа. Где ваша разведка слепая была в это время?» — ставит вопрос Иван Коданев.
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Грузовое судно с двумя американскими катерами типа Island для ВМС Украины прошло проливом Босфор в направлении Чёрного моря.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Глава ГУР Украины в беседе с корреспондентами Military Times поделился «планами» о том, каким будет вторжение России на Украину.
По словам Буданова, ожидается атака с разных направлений, при этом Россия задействует более 40 БТГр общей численностью почти 100 000 военнослужащих. Как предполагают в ГУР, будут наносится артиллерийские и авиационные удары, удары танковыми подразделениями с последующим вводом частей ВДВ. Дата же, по мнению киевской разведки, — январь-февраль. Сами же атаки будут превосходить те, что «были в 2014 году» (как заметил Буданов).
Также глава ГУР отметил, что этому будут предшествовать психологические операции с целью дестабилизации обстановки среди жителей Украины.
ДНР. На Ясиноватском машзаводе латают дыры после украинского артналета. Сегодняшний обстрел украинской артиллерией Ясиноватой пришелся и по местному машзаводу. Напомним, пострадал экспериментальный цех предприятия — пробита кровля, повреждены стены и окна.
«Урон еще оцениваем, но уже приступили к восстановлению. С завтрашнего дня все выходим на работу», — рассказал каналу «Донбасс решает» исполнительный директор завода Владислав Мурай.
«Здесь трудятся мирные люди, никакой опасности украинской стороне не представляют. Мы хотим работать, и мы будем дальше работать!» — добавил Мурай.
Из США на Украину направляются два патрульных катера «Сумы» и «Фастов» класса Island. Об этом сообщило посольство США на Украине на своей странице в Facebook.
Два американских патрульных катера класса Island отправились из Балтимора, штат Мэриленд, в Одессу на грузовом судне.
«Они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость ВМС Украины с НАТО» — отметили в посольстве.
Берлин и Париж ведут двойную игру и намеренно передергивают российскую позицию по теме Украины, это стало причиной обнародования Москвой переписки министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-ИвомЛе Дрианом и Хайко Маасом о возможности проведения министерской встречи в нормандском формате.
(Замглавы МИД РФ Сергей Рябков).
Единственным действующим свидетелем Минских договоренностей через месяц останется президент России Владимир Путин, а ФРГ, Франция и Украина не понимают или не хотят понимать, что Минские соглашения являются краеугольным камнем для решения внутреннего украинского конфликта. Об этом 21 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на телеканале «Россия-1» в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».
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Непредвзятое мнение общественности позволит сформировать публикация переписки министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ по ситуации с урегулированием конфликта на востоке Украины. Об этом 21 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на телеканале «Россия-1» в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин».
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Под прикрытием учений НАТО в Чёрном море Киев пытается добиться силового решения своих проблем, однако этим может только «сотворить еще одну беду» для Украины и всей Европы. Об этом 21 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на телеканале «Россия-1» в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».
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Российская Федерация, которая якобы готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля 2022 года, сосредоточила у границ страны более 92 тыс. военнослужащих. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times.
«Наши оценки (Главного управления разведки Украины — прим. ИА REGNUM) почти такие же, как у наших американских коллег», — сказал он.
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ДНР. «О состоянии людей в Новой Марьевке говорит один факт — из 250 жителей осталось 14 человек. Жилье у многих разбито, а выдают только пленку и брезент, о капитальном ремонте не может быть и речи», — рассказал каналу Донбасс решает волонтер Андрей Лысенко, привезший в село продуктовые наборы.
В Новой Марьевке, которая в 4 км от Старомарьевки, недавно занятой ВСУ, нет ни магазинов, ни аптек, а ближайшая цивилизация — в райцентре, в 5 км.
«Люди устали ждать. Одна пожилая женщина так и сказала: «Дайте мне автомат, я этих из ВСУ сама покрошу», — рассказал волонтер.
Украина ищет способ вернуться к попыткам силового урегулирования ситуации в Донбассе под прикрытием увеличивающегося присутствия в регионе натовских военных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот что добивается Украина», — сказал Песков в телевизионном интервью.
За свои поражения под аэропортом украинцы мстили Донецку, расстреливая город из «Градов».
"Украинской боевой технике удавалось прорываться в аэропортнесмотря на наш огонь. Потом они докладывали своему руководству, что доехали. После этого из поселка Пески, где стояли их части, один пакет «Града» летел по нам, а два или три летели на город, на Киевский район Донецка». Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал ополченец и военкор Владислав Евтушенко.
Подразделение батальона «Восток», в котором служил Владислав, находилось в 2014 году в здании напротив донецкого аэропорта.
«Это была, наверное, своеобразная месть нам. Она оказывала серьёзное моральное воздействие на нас. То, что они летели по мирным кварталам нас угнетало», — вспоминает Евтушенко.
Производимые в ЛНР и ДНР товары будут выпускаться без украинской маркировки. Об этом заявил советник гендиректора Луганского завода трубопроводной арматуры «Маршал» Вячеслав Светлов.
«Раньше в рамках программы импортозамещения наши предприятия считались украинскими предприятиями. И очень трудно было конкурировать, участвуя в тендерных процедурах, поскольку российские производители имеют преференцию 15%, а в бюджетных закупках — 30%», — отметил он.
Светлов добавил, что после того, как президент России Владимир Путин дал добро на допуск к российским госзакупкам товаров из ЛНР и ДНР, предприятия из республик Донбасса смогут фактически на равных участвовать в тендерах.
Вооружённые силы Украины (ВСУ) уже шесть часов обстреливают окраины Горловки. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщает телеграм-канал «Донбасс решает».
"С половины пятого вечера украинские боевики обстреливают западные и северо-западные окраины Горловки из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и минометов. Интенсивность огня не стихает уже около шести часов подряд. Почти все районы города слышат разрывы снарядов и звуки перестрелок. Как сообщают жители, в некоторых районах, в частности возле Майорска, завязались бои».
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Информация о том, что Россия рассчитывает на содействие США, которые окажут давление на Украину, чтобы та выполняла обязательства по мирному урегулированию в Донбассе, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 22 ноября в социальной сети Facebook.
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Родственники «героев Небесной сотни» проводили Зеленского криками «малорос» и «ганьба». Президент пришёл на аллею Героев Небесной сотни, чтобы почтить память погибших. Его появление семьи встретили неодобрительно.
Киев поставил себе в заслугу задержку запуска «Северного потока — 2». По мнению главы МИД Украины, СП-2 уже давно должен был быть запущен. Но Киев «вместе с партнерами существенно затормозили» реализацию проекта.
Напомним, после известия о том, что власти ФРГ приостановили сертификацию газопровода (причина — оператор должен быть немецким юрлицом), газ для европейцев подорожал сразу на 4%. Так, 19 ноября стоимость тысячи кубометров превышала $1000.
Доведенные до отчаяния пенсионерки готовы уже сами защищать ДНР с оружием в руках. 80-летняя Лидия Васильевна из поселка Еленовка говорит, что просила военных дать ей оружие и отправить на передовую вместо молодых солдат — ей жалко, что они гибнут.
Цитата канала «Донбасс решает».
Ранее 80-летняя жительница донецкого поселка шахты «Октябрьская» Тамара Антоновна тоже заявляла каналу «Донбасс решает»: «Мне бы дали автомат, я бы пошла в войска».
А пожилая женщина из села Новая Марьевка Тельмановского района сказала: «Дайте мне автомат, я этих из ВСУ сама покрошу».
В замерзающем на линии фронта в Донбассе Коминтерново на растопку пустили последние заборы. Жители Коминтерново (прифронтовое село на юге ДНР) замерзают без электричества в своих избушках. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказала местная жительница Светлана.
«Наша сторона запросила режим тишины, но Украина пока ничего не подтверждает. Ситуация снова затягивается, в прошлый раз мы ждали почти 1,5 месяца. Признаться, мы во время активных боевых действийв 2014−15 годах так не страдали, как в этот год. Пускаем на растопку последние заборы»,— призналась женщина.
Международный правозащитник Оксана Челышева сообщила, что написала о ситуации в ООН, но те не торопятся вмешиваться в ситуацию.
ВСУ впервые применили Javelin в Донбассе. Об этом в своем Twitter сообщил главред американского издания Military Times Говард Олтмен. Якобы эту информацию ему сообщил начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов.
Официального подтверждения от минобороны Украины пока нет.
Напомним, Киев получил противотанковые комплексы Javelin от США в 2018 году. Украинское руководство объявило это своей большой победой. При этом Вашингтон запретил применять «джавелины» в Донбассе, дабы не обострять отношения с Россией.
Внезапно. Посольство Украины в Риге решило поздравить Латвию с Днем независимости песней про Бандеру. Цитата канала SputnikLive.
В Госдуме советуют Украине успокоиться и не спешить готовиться к войне.
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В ДНР очень много стариков, детство которых выпало на Великую Отечественную войну. А теперь на старости лет они снова переживают лишения и обстрелы уже украинских боевиков.
Только в поселке Еленовка, что южнее Донецка, таких детей той войны больше сотни. Им регулярно привозит гуманитарную помощь международная волонтерская группа «Москва — Донбасс».
Одна из тех, кому волонтеры передали продуктовые наборы на прошлой неделе, — Александра Семеновна Левчук. Когда немецкие фашисты оккупировали ее село в Днепропетровской области, ей было 5 лет, потом в 11 лет, в 1947 году, она пережила страшный голод.
А теперь уже восьмой год пожилая женщина живет под обстрелами ВСУ, от которых ее дом сильно пострадал.
Цитата канала «Донбасс решает».
Напомним, после официального визита президента Украины Владимира Зеленского в США, состоявшегося 1 сентября 2021 г., официальные лица Украины на различных публичных площадках начали активно продвигать идею о том, что США якобы одобрили отказ Украины от выполнения Минских соглашений.
В частности, вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил в своем интервью от 2 сентября 2021 г., что Минский формат переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе — это «мертвая история», а спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в интервью от 3 сентября 2021 г., обратившись лично к министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову, заявил, что Украина «снялась с крючка Минских соглашений» и больше не обязана их выполнять.
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Лукашенко прокомментировал угрозу Польши закрыть границу.
«Закроют — пожалуйста. Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться с Россией, Китаем, вообще с востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят», — сказал глава государства.
Цитата канала SputnikLive.
Смещённый в 2014 году со своего поста в результате государственного переворота президент Украины Виктор Янукович заявил, что из-за нынешних украинских властей появилась угроза перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия, сообщает ТАСС.
Украине необходимо немедленно перейти к новой стратегии развития. Об этом 22 ноября заявил бывший украинский президент Виктор Янукович в своем обращении по поводу очередной годовщины трагических событий на «майдане» в Киеве зимой 2013−2014 года, опубликованном представителем бывшего украинского лидера Юрием Кирасиром на своей странице в соцсети Facebook.
Об этом: Украине необходим немедленный переход к новой стратегии развития — Янукович
По вине нынешних властей Украины конфликт в Донбассе может перерасти в полномасштабные боевые действия. Об этом 22 ноября заявил бывший украинский президент Виктор Янукович в своем обращении по поводу очередной годовщины трагических событий на «майдане» в Киеве зимой 2013−2014 года, опубликованном представителем бывшего украинского лидера Юрием Кирасиром на своей странице в соцсети Facebook.
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Лавинообразное нагнетание информационных страстей вокруг якобы предстоящего вторжения России на Украину преследует сразу несколько целей, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.
Об этом: Косачёв назвал цели нагнетания вокруг планов о якобы вторжении на Украину
Следует отметить, что чиновники Украины не первый раз делают в публичном пространстве заявления, противоречащие официальным позициям и взятым на себя обязательствам Киева в рамках международных переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.
Так, Владимир Зеленский еще 10 октября 2019 г. заявлял, что Минские соглашения не являются для него чем-то обязательным к выполнению, а 20 мая 2020 г. говорил о том, что Минские соглашения необходимы исключительно для сохранения санкций против России.
13 ноября 2020 г. глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук публично заявил, что Минские соглашения — это «удавка на шее Украины», а в своем интервью от 6 июня 2021 г. сравнил Донбасс с «раковой опухолью» для Украины, «которую необходимо отрезать».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вбросами публикацию о готовящемся российском «вторжении» на Украину. По его словам, это нагнетание напряженности и попытка представить Россию стороной, угрожающей урегулированию.
Россия исходит из того, что США лучше Европы понимают ситуацию вокруг «Минска-2», и эта тема поднимается при контактах с американской стороной. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Целенаправленная информационная кампания, целью которой является попытка представить Россию в качестве угрозы урегулированию ситуации на Украине, ведется на Западе. Об этом 22 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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На сегодняшний день число провокаций со стороны Вооруженных сил Украины значительно увеличилось, и они делаются с применением поставляемых Киеву странами НАТО вооружений. Об этом 22 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Песков: количество провокаций Киева с использованием оружия НАТО возросло
Власти России с большой тревогой наблюдают за наращиванием военных сил украинской стороной, в том числе путем внешних поставок вооружений. Об этом 22 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: В Кремле заявили, что Россия обеспокоена наращиванием Киевом военных сил
Есть сомнения, что заявления главы украинской военной разведки о «военном вторжении» России на Украину стоит воспринимать всерьез, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.
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МИД России не обладает информацией о применении ракетных комплексов «Джавелин» в Донбассе. Об этом 22 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом в Москве.
«Я не слышал эту новость, я не видел никаких сообщений», — заявил Лавров.
«В принципе, в последние недели, месяцы мы наблюдаем такой поток сознания со стороны украинского руководства, особенно со стороны военных. Поток сознания такого, знаете, чрезмерно воспалённого и очень опасного. Потому что когда такая воинственная риторика нагнетается, это, видимо, отражает желание провокации, перевести конфликт в горячую фазу», — указал он.
Россия в своих контактах с США поднимает тему минских договоренностей, так как американская сторона понимает ситуацию вокруг последних лучше Европы. Об этом 22 ноября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом в Москве.
Читайте подробнее: Лавров: США лучше Европы понимают ситуацию с минскими договоренностями
«Нормандский формат» в настоящее время уже не приносит никакой пользы. Об этом 22 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом в Москве.
«Российские войска» уже находятся на территории Украины, заявил 22 ноября украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Такое сообщение он сделал, комментируя сообщения СМИ о готовности Британии перебросить до 600 бойцов сил спецназначения на Украину из-за опасений вторжения России.
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Заявления Госдепа США о подготовке России к военному вторжению на Украину — абсолютно ложная информация, запущенная Вашингтоном в дипломатические каналы, заявляет 22 ноября пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
«Пресс-бюро СВР России сообщает, что в последнее время вашингтонские чиновники активно запугивают мировое сообщество якобы подготовкой России к «агрессии» в отношении Украины. По поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения на Украину», — указано в заявлении пресс-бюро СВР.
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Украинские боевики активизировали применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) у линии соприкосновения сторон в Донбассе, заявил 22 ноября журналистам официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР)Иван Филипоненко.
«Украинские силовики активизировали полеты беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения, продолжив нарушать Минские договоренности», — сообщил Филипоненко на брифинге.
В качестве примера он привёл события 21 ноября, когда Народная милиция зафиксировала в небе у линии соприкосновения беспилотник-разведчик ВС Украины.
Множество официальных представителей Болгарии дали Украине заверения в неизменности отношения к территориальной принадлежности Крыма после «возмутительного» заявления болгарского президента Радева, сообщил журналистам глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
По его словам, заверения болгарских представителей по Крыму были получены Киевом после вызова посла Болгарии в МИД.
«Мы не только словами отреагировали, потому что вызов посла Болгарии в МИД — это действие в дипломатии, а не слова, и за последние два дня мы получили от многих официальных представителей Болгарии заверение в неизменности позиции Болгарии по территориальной принадлежности Крыма», — заявил Кулеба агентству Укринформ.
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что провокации Украины, которая целенаправленно обостряет ситуацию в Донбассе, вызывают озабоченность Москвы, сообщает 22 ноября пресс-служба Кремля.
Президент России особо отметил, что украинские провокации производятся с применением вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.
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Донбасс устал выживать, он хочет жить мирными заботами и развиваться. Об этом, отвечая на вопрос журналиста Sputnik, рассказал глава ДНР.
Денис Пушилин согласился с тем, что жителям республики уже недостаточно просто выживания — они стремятся к такому же уровню жизни, который есть в России.
Экономическая блокада, невозможность свободы транспортного передвижения, урезанная банковская система и многое другое — это огромная проблема для граждан ДНР.
«Мы же видим, как далеко за восемь лет войны в Донбассе ушла вперед Россия, да и весь мир. И в этом отношении последний указ Владимира Путина относительно допуска нашей промышленности на российский рынок наглядно показывает, что эту проблему отлично осознают и решают», — пояснил Пушилин.
На Украине говорят, что Донбасс — это территория, оккупированная Россией. И это они адресуют жителям Донбасса. Отметил в интервью проекту «Русская весна»: уроки и ошибки» бывший председатель парламента Новороссии Олег Царев.
«На Украине не понимают, что люди в Донбассе не только за то, чтобы Дмитрий Козак ими занимался — сильнее, активнее вникал в их вопросы. Они за полное присоединение к Российской Федерации», — поясняет политик.
По мнению Олега Царева, жители Донбасса считают, что проблема не в том, что они «оккупированы». А в том, что они недостаточно «оккупированы».
Цитата donbassr.
Заявления США о возможном вторжении России на Украину стимулируют Киев к наращиванию военной группировки в Донбассе, возобновлению артобстрелов гражданских объектов. Такое заявление опубликовала Служба внешней разведки России.
Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда Михаил Саакашвили «сорвался с цепи» и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось.
Одно из следствий военного конфликта в ДНР — рост числа брошенных животных. Их владельцы не раздумывая расстаются с ними, чтобы уехать в тихое место. Об этом рассказала владелец единственного в ДНР кошачьего приюта «Кошкин дом» Евгения Михайлова. Сам приют находится недалеко от обстреливаемого Украиной Докучаевска.
«Пару дней конкретно нас кошмарят обстрелами, и за сутки пик обращений в наш приют от уезжающих: 22 кота могут пойти на улицу потому, что их владельцам страшно оставаться здесь и не хочется заморачиваться с оформлением документов для животного и вывозом», — рассказала Евгения Михайлова.
Поэтому часто на улице оказываются здоровые и породистые животные. Цитата канала «Донбасс решает».
ВСУ продолжали разрушать жилые дома и предприятия. Согласно сводкам представительства ДНР в СЦКК, с 15 по 21 ноября на территории республики было зафиксировано 12 нарушений перемирия со стороны ВСУ — на 6 меньше, чем на предыдущей неделе.
Украинские силовики выпустили 161 боеприпас (в том числе 5 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 79 мин) — на 130 меньше, чем неделей раньше. Обстрелы велись в донецком, горловском и мариупольском направлениях.
Так, 17 ноября в результате обстрела поселка Лозовое на западной окраине Донецка пострадали три дома. А 21 ноября снарядами ВСУ были повреждены экспериментальный цех Ясиноватского машзавода и расположенная рядом пожарно-спасательная часть.
Хорватский сценарий для Донбасса: военные ДНР должны быть в тонусе. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Россия 24».
По его словам, Киев не оставляет надежды разрешить конфликт в Донбассе военным путем.
«А с учетом того, что Резников был назначен министром обороны, это про хорватский сценарий. Они об этом мечтают. Мы этого не допустим, но для этого нужно быть готовыми, что Донбасс и делает», — сказал он.
Военное обострение в Донбассе закончится восстановлением ДНР и ЛНР в границах областей и вводом российских миротворцев. Об этом в своем телеграм-канале рассказал военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.
Он в частности пишет: «Я предполагаю, что миротворческая операция России в Донбассе будет. Но речь о принуждении к миру и восстановлении ЛНР и ДНР в полноценных границах прежних Луганской и Донецкой областей. По опыту западных КФОР на Балканах».
«Поводом для начала миротворческой операции России в Донбассе может стать обострение на фронтах гражданской войны и удобные экономические и внешнеполитические условия для России», — отмечает российский журналист.
Цитата канала donbassr.
Воинственная риторика киевских властей отражает их желание перевести конфликт в Донбассе в горячую фазу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, сообщения СМИ о том, что Киев впервые использовал американские противотанковые ракетные комплексы Javelin («Джавелин») на юго-востоке Украины, лишь подтверждает этот факт.
В Донбассе растет число провокаций с украинской стороны с применением натовского оружия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Заявления о готовящемся вторжении России на Украину — камуфляж для силового решения Киевом конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Украина собралась строить на своей территории американские АЭС. «Энергоатом» и Westinghouse подписали меморандум о возведении двух энергоблоков Хмельницкой АЭС.
В основе проекта — американская технология ядерного реактора АР-1000. Стоимость одного блока составляет около $5 млрд, а срок строительства — 5 лет, рассказал глава украинской компании.
Деньги на строительство Киев планирует взять в кредит у американского банка US Eximbank.
США обеспокоились из-за заявления президента Болгарии о российском Крыме.
«В последние несколько дней мы выражали глубокую обеспокоенность болгарским властям, как в Вашингтоне, так и в Софии… из-за заявлений президента Болгарии Румена Радева, в которых он назвал Крым «русским», — говорится в сообщении посольства США.
Американцы указали, что США, G7, Евросоюз и НАТО «всегда были чёткими и едиными в своей позиции», что «Крым является неотъемлемой частью Украины».
Ранее президент Болгарии дважды высказал мнение, что в настоящее время Крым — российский. Его слова также вызвали возмущение в Киеве, болгарского посла вызывали в МИД Украины.
Цитата SputnikLive.
В Совбезе Украины не знают, будет ли «нападать Путин».
«Единственное, что осталось неизвестным, так это то, будет ли наступать Путин, и если будет, то когда. Впрочем, мы должны быть готовы в любом случае…» — сообщил секретарь Совбеза Данилов в интервью украинским СМИ.
Ранее в Кремле рассказали, что публикации о готовящемся «российском вторжении» на Украину — это вбросы. Их цель — замаскировать агрессивные планы Киева по решению проблемы Донбасса силой.
Цитата канала SputnikLive.
Сегодня ситуация вокруг Украины подобна той, что была в Грузии перед августом 2008 года. Об этом рассказал глава Службы внешней разведки РФ Нарышкин.
По его словам, провокационная политика США и ЕС укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. Одновременно госдеп США распространяет абсолютно ложную информацию о концентрации на российской территории сил для вторжения на Украину.
SputnikLive.
Запустить поезда с Донецкого вокзала пока невозможно. Они могут оказаться под обстрелом ВСУ. Глава ДНР Денис Пушилин в интервью @SputnikLive рассказал, с какими трудностями приходится сталкиваться региону из-за действий Киева.
Информация, согласно которой министр обороны Украины Алексей Резников заявил во время визита в США о том, что президент РФ Владимир Путин «играет в шахматы» с Западом, перемещая войска по собственной территории, и попросил у США и Европы убедить Россию отказаться от «вторжения» на Украину, стала поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 22 ноября в социальной сети Facebook.
Об этом: Сеть: «Что за детский сад?» — Киев призвал США убедить Россию не вторгаться
Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что президент Болгарии Румен Радев нанёс удар по дружеским украинско-болгарским отношениям, назвав Крым российским, а также подыграл российской пропаганде и подставил свою страну под критику Европейского союза, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 22 ноября в социальной сети Facebook.
Подробности в материале: «Никто не хочет дружить с нацистами» — сети о расколе Украины и Болгарии
Информация, согласно которой министр обороны Украины Алексей Резников заявил во время визита в США о том, что президент РФ Владимир Путин «играет в шахматы» с Западом, перемещая войска по собственной территории, и попросил у США и Европы убедить Россию отказаться от «вторжения» на Украину, стала поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 22 ноября в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: Сеть: «Что за детский сад?» — Киев призвал США убедить Россию не вторгаться
Украина не планирует наступление в Донбассе. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал 22 ноября в своем микроблоге в Twitter.
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Соглашение о кредите на сумму 1,7 млрд фунтов, который Лондон намерен предоставить Украине на её военно-морские силы, опубликовал 22 ноября МИД Британии.
После того как этот документ будет одобрен парламентом Британии, Киеву предоставят возможность финансирования контрактов с британскими компаниями.
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Район села Ленинское (ДНР) подвергся миномётному обстрелу со стороны ВСУ вечером 22 ноября, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.
Об этом: Украинские боевики обстреляли ДНР из тяжёлых миномётов
Госдепартамент США не знает точных намерений России на предмет «вторжения на Украину», но знает схемы, по которым действует Москва, заявил 22 ноября на брифинге официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Такое заявление он сделал, комментируя сообщения СМИ о готовящемся «российском вторжении» на Украину.
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Возможность отправки на Украину своих военных советников и дополнительного вооружения рассматривают США. Об этом сообщает CNN.
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Украину обучают на Западе работать с ботами. Это неприятно, но не сверхугроза. Глава ДНР Денис Пушилин в интервью @SputnikLive рассказал, как жителям Донбасса приходится сталкиваться с информационными атаками украинских ботов.
«Наши граждане научились реагировать на это достаточно ровно. Когда человек пытается комментировать вне реалий нашей республики, это сразу понято. Мы не считаем это сверхугрозой», — сказал он.
США рассматривают возможность отправки Украине военной помощи — СМИ.
Вашингтон может предоставить Киеву военных советников и начать поставки нового оборудования, включая вооружение, считают издания. Речь о противотанковых ракетах Javelin, минометах и системах ПВО. В Белом доме отказались комментировать сообщения СМИ.
Представитель МИД России Мария Захарова:
«НАТО регулярно обвиняет Россию в «непрозрачности действий» и «агрессивном поведении». И всё это они умудряются говорить о манёврах российских вооружённых сил на нашей же собственной территории! Россия предостерегает НАТО от создания напряжённости вблизи российских границ. НАТО молчит и продолжает.
На днях посольство США в Эстонии объявило о проведении совместных учений Сил обороны Эстонии и Сил специальных операций армии США. Американская дипмиссия сообщила о том, что в ходе маневров отрабатываются «нетрадиционные методы доставок». Даже представлять себе не хочу, о чём это они.
В военных играх Пентагона эта страна является не чем иным, как натовским плацдармом у наших границ. Никаких других целей эти мероприятия, направленные на развитие взаимодействия и «сопряжения» вооруженных сил, не несут и нести не могут.
Сам факт того, что учения прошли через несколько дней после заключения очередного военного соглашения между Таллином и Вашингтоном о взаимном обеспечении войск топливом, только подтверждает настрой НАТО искусственно создавать напряжённость вблизи России.
А теперь хотелось бы узнать, насколько генсек НАТО Столтенберг считает подобные действия прозрачными, предсказуемыми и неагрессивными? Если, с его точки зрения, всё нормально, то какие могут быть претензии к внутрироссийским манёврам, которые постоянно вызывают у него тревогу?»
Нынешняя ситуация на Украине похожа на ту, которая складывалась во время военного конфликта 2008 года с Грузией, также известного как пятидневная война, говорится в заявлении Службы внешней разведки России.
«Вызывает крайнюю обеспокоенность провокационная политика США и Евросоюза, которая сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда Михаил Саакашвили «сорвался с цепи» и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось», — заявило ведомство.
В СВР добавили, что Соединенные Штаты в последнее время «активно запугивают мировое сообщество», утверждая, что Россия готовится к агрессии в отношении Украины. Ведомство заявило, что американский Госдепартамент передает союзникам и партнерам США «абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения на Украину».
Сообщения СМИ о планах властей США отправить на Украину американских военных советников и оружие не стала комментировать 23 ноября в ходе брифинга официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
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Из-за непризнанности в ДНР большие проблемы с изданием книг. В республике нельзя оформить авторские права и поставить на книге международный стандартный книжный номер ISBN. А без этого нельзя выйти даже на российский книжный рынок.
Как сказала каналу «Донбасс решает» донецкий издатель Наталья Чернецкая, по этой причине в ДНР мало издательств. Книги они выпускают, как правило, тиражами порядка 100 экземпляров. Тираж в 500 экземпляров считается уже большим. Распространяются эти издания на внутреннем рынке.
Соединённые Штаты могут отправить на Украину военных советников, а также дополнительное вооружение, в том числе новые противотанковые ракеты Javelin, миномёты и ПЗРК Stinger. По данным источников, на которые ссылается телеканал CNN, такая возможность в администрации президента США Джозефа Байдена изучается из-за опасений «вторжения России», которое, по заявлениям Киева, может произойти уже в январе 2022 года.
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Во вторник, 23 ноября, поступит на счета украинского правительства новый транш Международного валютного фонда (МВФ). Об этом 23 ноября сообщил заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован на своей странице в социальной сети Facebook.
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9 августа 2021 г. кабинетом министров Украины был внесен в Верховную раду законопроект «О государственной политике переходного периода», который содержит целый ряд прямых запретов на урегулирование конфликта на основе Минских соглашений. В законопроекте вопреки Минским соглашениям официально закрепляется статус России как государства-агрессора и стороны конфликта.
НАТО готово действовать на опережение в случае, если действия России будут угрожать Украине, заявил украинский министр обороны Алексей Резниковв эфире украинского телеканала ICTV.
«И меня заверили, что проходят очень серьёзные консультации между другими партнерами стран альянса и ЕС о готовности предпринять очень решительные шаги, причем на опережение», — рассказал Резников об итогах переговоров с американским и британским коллегами.
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ДНР готова принимать на работу специалистов с территории, контролируемой Украиной. Об этом в интервью корреспонденту «Sputnik на русском» сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Пока речь идет преимущественно о жителях Донбасса, находящихся во власти киевского режима. Тем более что Пушилин считает, что будет справедливо, если вся территория бывшей Донецкой области Украины со временем войдет в ДНР.
Но и других регионов в Донецке не забыли, например, об Одессе, где, по словам Пушилина, тоже живут «наши люди». Другое дело, что воплощать в жизнь идеи Новороссии сейчас сложно. Тем не менее о ней тоже в ДНР помнят.
Военные преступления Украины в Донбассе требуют активного освещения в информационном пространстве. Так считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
«Если ОБСЕ молчит и не замечает бомбежек мирного населения, школ и других социальных объектов, если некоторые страны — гаранты Минских соглашений, а именно Франция и Германия, не могут остановить такие преступные действия Украины, значит, остается лишь обращаться к международным организациям, чтобы добиться справедливости», — подчеркнул политик.
Цитата канала donbassr.
Два американских патрульных катера береговой охраны типа Island, переданные Украине, доставлены в Одессу 23 ноября. Об этом сообщает пресс-служба украинских ВМС.
Катера, названные «Фастов» и «Сумы», «начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности» в акваториях Черного и Азовского морей. Они предназначены для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах.
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ЕС и НАТО готовы к решительным мерам в случае «российской агрессии» на Украине. Заявил об этом не ЕС или НАТО, а глава минобороны Украины.
По словам Резникова, с партнерами «проходят очень серьезные консультации».
Ранее CNN сообщил, что США рассматривают возможность отправки на Украину дополнительных военных специалистов, ПТРК Javelin, ПЗРК Stinger, вертолетов Ми-17 и другого вооружения.
Цитата канала SputnikLive.
Напомним, на Украине продавливают принятие законопроекта «О государственной политике переходного периода».
После «деоккупации» на переходный период на территориях Донбасса в прямом противоречии с Комплексом мер запрещается проведение местных выборов и предусматривается введение переходных военно-гражданской и международной администраций.
Должны быть проведены зачистки и выдворения из страны иностранных граждан.
В нарушение Минских соглашений в отношении значительной части жителей Донбасса (в том числе иностранцев) не может быть применена амнистия. Не предусматривается участие органов местного самоуправления в формировании местных судов и органов прокуратуры.
США могут отправить на Украину военных советников, вооружение и Ми-17, сообщили источники CNN. По информации телеканала, речь идет о комплексах Javelin и Stinger. Вертолеты российского производства США изначально покупали для передачи Афганистану.
МВФ одобрил предоставление Украине $699 млн. Фонд продлил действие кредитной программы до конца июня 2022 года. В общей сложности Киев должен получить около $5 млрд.
Два патрульных катера типа Island во вторник прибыли из США на Украину, вскоре они будут обеспечивать морскую безопасность в акваториях Черного и Азовского морей, сообщила пресс-служба военно-морских сил ВС Украины.
Начальник ОКНШ ВС США генерал Марк Милли провел телефонный разговор с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным.
Соединенные Штаты помимо ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger могут предоставить Украине многоцелевые вертолёты Ми-17, изначально предназначенные для ВВС Афганистана.
(CNN).
В Кремле в очередной раз заявили, что Россия не вынашивает никаких планов по нападению на кого-то, при этом отметили, что вызывают глубокую обеспокоенность провокации со стороны украинских вооруженных сил и подготовка Киева к возможному силовому решению проблемы Донбасса.
Два патрульных катера типа Island, переданные ВМС Украины американской Береговой охраной, прибыли в Одессу.
Согласно сообщению минобороны Украины, в ближайшее время новые суда заступят на боевое дежурство в акватории Черного и Азовского морей.
На Украину прибывают иностранные военные советники и поступает вооружение из США и других стран НАТО, что ведет к дальнейшему обострению обстановки в этой стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Наилучшей гарантией безопасности в ситуации украинского конфликта является выполнение Минских соглашений, отсутствие прогресса в их реализации — существенный триггер, который ведет к повышению уровня напряженности в целом в Европе, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На Украину прибывают иностранные военные советники и поступает вооружение из США и других стран НАТО, что ведет к дальнейшему обострению обстановки в этой стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Все стремления США «помочь» Украине ведут ее к пропасти. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).
Об этом: В Госдуме отреагировали на данные о военной помощи Украине от США
Россия не планирует применять военную агрессию в отношении других стран. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Американские и украинские СМИ утверждают, что Россия готовится к агрессии против Украины, к нападению, а мы утверждаем, что Украина планирует агрессивные действия против Донбасса, ЛНР и ДНР, это нюанс, который нужно правильно понимать и правильно трактовать. Неоднократно заявляли на самых разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать, не вынашивает никаких агрессивных планов», — сказал Песков.
Читайте также: Песков опроверг слухи о планах по нападению России на Украину
Власти ФРГ хотят улучшения отношений с Россией, однако для этого необходим прогресс в решении конфликта в Донбассе. Об этом 23 ноября заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе своего выступления на внешнеполитическом форуме в Берлине.
Читайте подробнее: В МИД Германии заявили о желании улучшить отношения с Россией
Военная помощь, оказываемая Украине Соединёнными Штатами и другими государствами Североатлантического альянса, ведёт к дальнейшему обострению обстановки в этой стране. Об этом 23 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления администрации главы Белого дома Джозефа Байдена о возможной отправке Вашингтоном военных советников и вооружения на Украину.
Подробности в материале: Военная помощь Украине ведёт к дальнейшему нагнетанию обстановки — Кремль
В случае «нападения» России на Украину Североатлантический альянс (НАТО) не станет оказывать помощь Киеву. Об этом 23 ноября заявил бывший глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк в эфире телеканала «Украина 24».
Подробности в материале: Генерал СБУ призвал Киев изменить свою внешнюю политику
Для американцев Украина — это удобный и почти безотказно работающий инструмент давления наРоссию, и нам настоятельно необходим такой же инструмент в непосредственной близости от США, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 23 ноября, комментируя публикацию CNN.
Как сообщалось ранее, по данным телеканала, администрация США рассматривает возможность отправки на Украину военных советников и вооружения «в связис наращиванием российских войск у украинской границы».
Читайте подробнее: России необходим инструмент давления на США вблизи их границ
«Замечательным «пушечным мясом» для Запада которое обязательно будет использовано в нападении на ДНР», — назвал поколение нынешних 18-летних на Украине ополченец Донбасса первой волны Артём Тимченко.
«Подросло поколение, которое кричит «Слава Украине, смерть врагам» совершенно искренне. Для них Россия — враг», — делится Тимченко своим личным мнением с каналом «Донбасс решает».
В ДНР очень много стариков, детство которых выпало на Великую Отечественную войну. А теперь, на старости лет они снова переживают лишения и обстрелы уже украинских боевиков, пишет телеграм-канал «Донбасс решает».
Только в поселке Еленовка, что южнее Донецка, таких детей той войны больше сотни. Им регулярно привозит гуманитарную помощь международная волонтерская группа «Москва — Донбасс». Одна из тех, кому волонтеры передали продуктовые наборы на прошлой неделе, — Александра Семеновна Левчук.
Когда немецкие фашисты оккупировали ее село в Днепропетровской области, ей было 5 лет, потом в 11 лет, в 1947 году, она пережила страшный голод. А теперь уже восьмой год пожилая женщина живет под обстрелами ВСУ, от которых ее дом сильно пострадал.
Читайте подробнее: Минские соглашения? Не слышали! Отчаявшиеся старики сами хотят защищать ДНР
Запад довёл экономику Украины до разрушения, миллионы украинцев могут покинуть свою страну. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в опубликованном 23 ноября интервью «Аргументам и фактам».
Читайте также: Миллионы людей побегут с Украины из-за протектората Запада — Патрушев
Некоторые европейские страны не считают, что Россия, как это утверждают в США, планирует наступление на Украину. Об этом американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила 22 ноября.
Издание со ссылкой на двух дипломатов ЕС отмечает, что во многих столицах Европы укрепилось понимание «серьёзного характера наращивания сил РФ». «Однако некоторые страны не убеждены в том, что Россия планирует наступление на Украину», — пишет газета без уточнения названий этих стран.
Об этом: Не все страны Европы верят в «планы» России о войне с Украиной — WSJ
Вашингтон не смог убедить страны ЕС в том, что Москва якобы готовится атаковать Киев, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на двух европейских дипломатов.
Президент Украины Владимир Зеленский выступит с посланием к Верховной раде 1 декабря.
Эксперты уверены, что Киев будет всячески продолжать провоцировать Россию, поскольку Украине и НАТО нужна война.
Цели США весьма далеки от установления мира на Украине, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Читайте подробнее: Слуцкий: в Европе есть осознание реальности относительно Украины
Военный эксперт Владимир Язиков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не обладает достаточной политической волей для того, чтобы произвести полномасштабное наступление на Донбасс, а все его заявления можно сравнить с «лаем маленькой собачки».
Журналист Кирилл Вышинский на YouTube-канале Соловьёв Live прокомментировал ситуацию на Украине: «О войне можно говорить, когда возникает внутриполитический кризис. У Зеленского внутриполитический кризис налицо».
Минобороны Украины опровергает сообщения о боевом применении американских ПТРК Javelin в зоне проведения операции Объединенных сил в Донбассе. Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».
Действия Киева в Донбассе фактически подтверждают его отказ от выполнения принятых на себя обязательств по Минским соглашениям, заявил 23 ноября представитель Донецкой Народной Республики (ДНР) в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу Алексей Никоноров.
Читайте подробности: В ДНР заявили о фактическом выходе Киева из Минских соглашений
Украина, США и Великобритания обменялись данными разведслужб о якобы скоплении российских войск возле украинской границы.
Об этом: Глава минобороны Украины заявил об обмене разведданными с США и Британией
Запад оказывал давление на Киев накануне выдачи бывшего командира одного из подразделений ПВО ДНР Владимира Цемаха. В этом признался «главный расследователь» Bellingcat Христо Грозев.
Напомним, Цемаха, проходящего свидетелем по делу о крушении самолета рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, украинские диверсанты выкрали с территории республики.
В сентябре того же года он вышел на свободу в рамках одновременного освобождения задержанных.
Цитата канала donbassr.
Напомним, в августе 2021 года кабинетом министров Украины был внесен в Верховную раду законопроект «О государственной политике переходного периода».
В соответствии с этим законопроектом в Киеве с целью чествования памяти жертв вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины будет построен Музей преодоления агрессии Российской Федерации, филиалы которого открываются после «деоккупации» в городах Донецке, Луганске, Севастополе и Симферополе.
Учреждается Национальный день памяти жертв вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, который должен отмечаться ежегодно во вторую пятницу марта. Дата «деоккупации» населенного пункта, района должна ежегодно торжественно отмечаться как памятная дата — День освобождения от российской оккупации. Будут построены мемориальные комплексы памяти жертв вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
Продолжая предоставлять квазигарантии безопасности Украине, Вашингтон ведет опасную игру в эскалацию отношений с Москвой. Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь в размере $2,5 млрд с начала боевых действий в Донбассе.
Учитывая риск ядерной эскалации, администрация Байдена должна честно оценить, стоит ли начинать третью мировую войну на территории, не имеющей большого значения для общей безопасности США.
(The Business Insider).
Внесение законопроекта «О государственной политике переходного периода» кабинетом министров Украины следует рассматривать как официальную заявку правительства на выход Украины из Минских соглашений.
Если данный закон будет принят, государственным органам и должностным лицам Украина юридически будет запрещено согласовывать и исполнять принятые Украиной обязательства в соответсвии с Минскими соглашениями.
Вассерман: «Если украинская армия не поймет умом, то поймет поротым задом». Знаменитые котлы под Иловайском и Дебальцево, которые устроило ополчение Донбасса украинской армии, это не случайная ошибка, а закономерность. Так считает Анатолий Вассерман.
«Если Украина решится на масштабное наступление, то эти котлы ей покажутся сущей мелочью. Именно поэтому большая часть киевских террористов не рискнет начать боевые действия.
А если не поймут, то есть хорошая поговорка: «Кто не понял умом, поймет поротым задом», — сказал он каналу «Донбасс решает».
Итальянские СМИ вслед за американскими пишут о военных приготовлениях России на границе с Украиной. В частности, издание La Repubblica опубликовало спутниковые снимки российской военной базы в 300 км от границы, где происходит «непрерывное увеличение военной техники и личного состава».
Читайте подробнее: «Невероятно! У русских есть военные базы в России» — соцсети Италии
Очередной «подарок» из Америки. Два патрульных катера из США прибыли в Одессу укреплять обороноспособность Украины. Прибыли не бесплатно. Это часть обещанной помощи на 2,5 млрд долларов. И прибыли не своим ходом, а на борту транспортного судна. Своим ходом из Балтимора не дошли бы, потому что требуется ремонт.
Цитата канала «Вести FM».
Украина, ее органы власти, армия, значительная часть общества ведут себя по отношению к Донбассу, его народу как «коллективный Карандышев». Тот самый, который убил Ларису в бессмертной пьесе Островского «Бесприданница» со словами: «Так не доставайся же ты никому!» Примерно так можно понять высказывание известного донецкого журналиста Игоря Фарамазяна, пишет 24 ноября телеграм-канал «Донбасс решает».
Рассуждая о причинах столь рьяного, сколь и бессмысленного уничтожения Украиной в Донбассе всего, до чего дотянется артиллерийский снаряд, Фарамазян отметил:
«Если вы заметили, акцент военных провокаций Киева против республик все более смещается в сторону нанесения как можно большего ущерба инфраструктуре и промышленным объектам Донбасса».
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Российские военные провели в Черном море учения, в которых задействованы около 10 самолетов, а также корабли, сообщил Черноморский флот.
Учения состоялись на фоне маневров украинской армии на полигоне «Широкий Лан» (Николаевская область, юг Украины).
США хотят помешать переговорам России и Украины по Донбассу и потому нагнетают напряжение вокруг якобы имеющихся у Москвы агрессивных планов. Об этом украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал в статье для издания «Главред».
«У американцев другая мотивация: они нагнетают напряжение, чтобы помешать сепаратным переговорам Киева и Москвы за спиной США по урегулированию конфликта на Донбассе», — заявил Жданов.
Подробности в материале: Украинский эксперт рассказал о планах США сорвать переговоры по Донбассу
Никаких доказательств концентрации российских войск на границе с Украиной нет, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
По его словам, маневры и запугивания США в Черном море направлены на то, чтобы разделить Европу и Россию посредством «маленькой войнушки».
Горожане на обстреливаемых ВСУ окраинах Донецка, ностальгируют по Советскому Союзу, когда все народы были братскими, а путешествовали с одним паспортом. Пожилых печалит невозможность поехать к родственникам на ту сторону Донбасса, которая сейчас под Украиной.
«Кто это придумал, что через Россию, значит, можно ездить, а через Украину — нет?» — возмущаются жители донецкого поселка шахты «Октябрьская».
Такая поездка, говорят они каналу «Донбасс решает», не только не по карману, но просто здоровья нет проводить сутки в пути.
Москва прилагает дипломатические усилия, чтобы Киев в ситуации вокруг Донбасса не потерял разум и не довел дело до большой войны. Об этом 24 ноября заявил глава делегации России в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов.
«Главная цель… киевского режима, который сейчас не знает уже, что делать, — хоть как-то отвлечь внимание от проблем внутри Украины. А для американцев — это разделить Европу и Россию посредством маленькой войнушки. Их не волнует, какие будут результаты», — сказал Гаврилов, комментируя активизацию военной риторики вокруг Донбасса и сообщения о возможной новой военной помощи Киеву со стороны США.
Мотострелки вооруженных сил ДНР провели учения. Тренировались в стрельбе из пушек боевых машин пехоты, — сообщает управление Народной милиции ДНР.
Министр обороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили тактико-специальные учения на полигоне «Широкий Лан».
В рамках учений авиация Воздушных сил ВСУ накануне вечером отработала нанесение ударов по объектам противника на полигонах «Широкий Лан» и «Киево-Александровский».
Цитата канала «Военный обозреватель».
Истребители Су-27СМ3 и Су-30М2 Южного военного округа ВС РФ уничтожили корабли условного противника в акватории Черного моря. Учения стали ответом на украинские маневры на юге страны.
Россия не располагает информацией, где и как использовались американские комплексы Javelin, но тот факт, что они есть на Украине, очевиден. Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ЕС призывает власти России отменить президентский указ от 15 ноября о гуманитарной поддержке Донбасса. Вот он, знаменитый европейский «гуманизм» в отношении Донбасса в действии!
Цитата канала donbassr.
Растущая активность НАТО вблизи границ России диктует необходимость повышения потенциала сил неядерного сдерживания, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Украина готовится к войне с Россией и ждет военную помощь со стороны США, говорится в материале британского издания The Times.
Военная риторика понадобилась Киеву, чтобы отвлечь внимание от проблем самой Украины. Никаких доказательств агрессивных намерений, приписываемых Москве, нет, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24».
«Ни одного доказательства концентрации российских войск на украинской границе нет», — подчеркнул Гаврилов.
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Напомним, законопроект № 5844
Россия в документе обозначена, как «страна-агрессор», «страна-оккупант». Не международный конфликт на Донбассе представлен в качестве международного.
Евросоюзу не нравится свободный доступ товаров из ДНР и ЛНР на российский рынок. Речь идёт о гуманитарном поручении Путина, по которому Россия будет признавать сертификаты на товары, произведённые в Донбассе. Также эту продукцию будут допускать к участию в госзакупках РФ.
Евросоюз выразил сожаление и призвал отменить этот закон.
По мнению ЕС, такие меры ведут «только к обострению конфликта на востоке Украины, затрудняя будущий процесс реинтеграции этих регионов», заявили во внешнеполитической службе.
Цитата канала SputnikLive.
Ранее Владимир Путин указал, что применение ВСУ беспилотной авиации для ударов в Донбассе нарушает Минские соглашения и обостряет ситуацию.
Но президент Украины прямо заявляет: «Применили и будем применять». Однако никакой осуждающей реакции из Европы так и не последовало.
Европа «беременна» войной. Об этом в беседе со SputnikLive заявил зампрезидента РАРАН Константин Сивков:
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень тревожной текущую ситуацию в Донбассе.
Читайте также: Песков назвал очень тревожной ситуацию в Донбассе
Подразделениями Народной милиции ДНР перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат, оснащённый самодельными взрывными устройствами, сообщил 24 ноября журналистам представитель ополчения Донецкой Народной Республики.
По его данным, аппарат был перехвачен на окраине Донецка. Беспилотник нёс три взрывных устройства с поражающими элементами.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на слова руководителя главного управления разведки украинского минобороны Кирилла Буданова, который заявил в интервью изданию Military Times, что Москва якобы готовится к нападению на Украину. Песков указал на то, что Россия не собирается ни на кого нападать и «не вынашивает никаких агрессивных планов», а ассоциировать с этим перемещение военных по территории нашей страны совершенно неправильно, заявление Пескова стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение 24 ноября в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: «На кой чёрт нам нападать?» — сети о «планах» Кремля напасть на Украину
Информация американского телеканала CNN, согласно которой США могут отправить на Украину военных советников и вооружение, что стало бы ответом на якобы наращивание Россией военной группировки на границе с соседним государством, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 24 ноября в социальной сети Facebook.
Об этом: «Америка живёт войной» — сети о планах США оказать Украине военную помощь
Украина должна соблюдать Минские соглашения, заявил 24 ноября российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, сообщили в пресс-службе Кремля.
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Украинские власти перешли все разумные границы, продолжая обстреливать мирных жителей и инфраструктуру Донбасса, публично заявляя при этом о применении ударных беспилотников, заявил 24 ноября журналистам постпред России в контактной группе Борис Грызлов.
Такое заявление прозвучало по итогам заседания контактной группы.
Читайте также: Действия Украины в Донбассе вышли за все разумные границы — Грызлов
Информация Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в лице двух европейских дипломатов, согласно которой Вашингтон не смог убедить страны Евросоюза в том, что Москва якобы готовится атаковать Киев, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 24 ноября в социальной сети Facebook.
Об этом: «Нам нужен мир, а не война» — США не верят, что Россия нападёт на Украину
Правительство Канады рассматривает варианты усиления канадского воинского контингента на территории Украины, сообщает 24 ноября газета The Globe and Mail со ссылкой на неназванные военные источники.
Отмечено, что эти раздумья вызваны «усилением военной активности России» у границ Украины.
Читайте также: Канада может нарастить свой военный контингент на Украине — СМИ
О повреждении украинской миной очистных сооружений у посёлка Ясное в пригороде Докучаевска (ДНР) сообщает 24 ноября Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.
Читайте подробнее: Украинская мина повредила очистные сооружения в ДНР
«Необычная военная активность», которая якобы исходит от России рядом с Украиной, стала одной из тем телефонного разговора американского госсекретаря Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.
Читайте далее: Блинкен и Столтенберг обсудили Россию и встречу НАТО
Идею выделить на военную помощь Украине дополнительно $50 млн выдвинули сенаторы США республиканец Роб Портман и демократ Джин Шахин, сообщила газета Politico.
Читайте также: В Сенате США предложили выделить еще $50 млн на военную помощь Украине
Ситуация с безопасностью вдоль линии соприкосновения в Донбассе крайне нестабильна, заявил специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Микко Киннунен.
Читайте также: В ОБСЕ назвали крайне нестабильной ситуацию в Донбассе
Три взрывных устройства сбросили с беспилотного летательного аппарата в центре города Ясиноватая, который находится на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), украинские силовики. Об этом 25 ноября сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко.
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Киевские силовики установили видеокамеру для слежения за передвижением наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на участке разведения сил и средств в районе Золотого. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР (канал ЛуганскИнформЦентр).
Канал «Народная милиция ДНР»: «В нарушение третьего пункта дополнительных мер, украинские вооруженные формирования разместили три единицы вооружения и военной техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории».
Поддержка со стороны России — единственный залог соблюдения базовых прав граждан на терриории ДНР и ЛНР. Об этом 25 ноября заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова на телеканале «Россия 24».
Подробности в материале: В ДНР оценили призыв Евросоюза прекратить поддержку Донбасса
За восемь лет Украина так и не выполнила пункты Минских соглашений. Об этом 25 ноября заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова на телеканале «Россия 24».
Читайте также: Минские соглашения: в Донбассе ждут претензий Евросоюза к Киеву
Киев пытается скрыть военные преступления в Донбассе. Об этом 25 ноября заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова на телеканале «Россия 24».
Подробности в материале: В ДНР объяснили нежелание Украины идентифицировать пропавших без вести
Глава ЛНР Леонид Пасечник: «В ЕС обеспокоены решением России о расширении доступа товаров, выпускаемых на Донбассе, на российский рынок. По мнению Европейского союза, это обостряет военный конфликт и противоречит Минску. Исходя из этой логики, экономическое удушение Донбасса Минск не нарушает. Странно…».
Специальный представитель председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе Микко Киннунен: «Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения крайне нестабильна. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает о повреждениях жилых домов и объектов инфраструктуры, нанесенных тяжелым вооружением».
ДНР. Глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко: «Сегодня утром на центр города Ясиноватая, что в 19 км на север от Донецка, украинский беспилотник сбросил три взрывных устройства. Поврежден легковой автомобиль, пострадавших, к счастью, нет».
В последнее время после обстрелов в Донбассе стали чаще находить пули, характерные для вооружений НАТО. Об этом 25 ноября заявил начальник бюро судебно-медицинской экспертизы ДНР Дмитрий Калашников на телеканале «Россия 24».
Об этом: «Начали находить пули натовского образца» — в ДНР об обстрелах
Украинские вооружённые силы вновь нарушили военное перемирие, открыв огонь по территории ДНР. Как сообщил сегодня, 25 ноября, в своём телеграмм-канале глава администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко, артиллерия обстреляла школу в селе Красный Партизан. Несколько осколков снарядов попали в здание учебного заведения.
Помимо этого, сегодня утром украинский беспилотник сбросил три взрывных устройства на центр Ясиноватой.
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Экс-депутат украинской Верховной рады, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко считает, что президент Украины Владимир Зеленский с 1 декабря намерен ввести в стране военное положение. Он заявил об этом 25 ноября в эфире телеканала «Наш».
Читайте также: Экс-депутат Рады: Зеленский с 1 декабря введет на Украине военное положение
ВС Украины ведут наступательные действия в ряде районов Донбасса — МИД РФ
Украина не видит ограничений в вопросе поставок Киеву вооружений и будет обсуждать этот вопрос с новым правительством ФРГ. Об этом 25 ноября заявил на брифинге украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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В разработанном украинским правительством законопроекте «Об основах государственной политики переходного периода» указывается:
«Государством-агрессором и государством-оккупантом является Российская Федерация, которая вопреки положениям Устава Организации Объединенных Наций, IV Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны и приложения к ней: Положения о законах и обычаях сухопутной войны от 18 октября 1907 года, Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года и Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), от 8 июня 1977 года, Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года (Будапештского меморандума), других международных договоров и двухсторонних договорных обязательств осуществила и осуществляет вооруженную агрессию против Украины, временно оккупировала часть территории Украины».
Вооружённые силы Украины (ВСУ) ведут наступательные действия в ряде районов Донбасса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 25 ноября.
«Продолжает поступать информация об использовании запрещенных минским комплексом мер вооружений, которые поставляются на Украину странами НАТО», — сказала Захарова.
Так, в отчётах специальной мониторинговой миссии говорится о наступлении ВСУ в районе Гранитного и Старомарьевки в ДНР.
Читайте подробнее: МИД России: ВСУ наступают в ряде районов Донбасса
Более пяти тысяч мирных жителей ДНР стали жертвами украинской агрессии. В том числе 91 ребёнок. Эти цифры на конференции «Опаленная память Донбасса» назвала омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
В нынешнем году объем материально-технической помощи США Украине составил свыше $130 млн. Об этом 25 ноября заявил на брифинге украинский министр иностранных дел Димитрий Кулеба.
Об этом: Кулеба назвал объем американской помощи Украине в 2021 году
В разработанном украинским правительством законопроекте «Об основах государственной политики переходного периода» сказано, что ответственность за нарушение прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированных территориях, а также за имущественный и моральный (неимущественный) вред, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам в результате вооруженной агрессии, возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с принципами и нормами международного права. Возмещение имущественного и морального (неимущественного) вреда, причиненного Российской Федерацией как государством-агрессором, государством-оккупантом на территории Украины, в полном объеме осуществляет Украина в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, с последующим предъявлением требований о возмещении ущерба к Российской Федерации.
Государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления обязаны принимать все возможные правомерные меры для взыскания с Российской Федерации компенсации за ущерб, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также возмещения, осуществленные Украиной в соответствии с частью третьей указанной статьи.
Если Россия и введет свои войска на Украину, то это будет не нападение, а защита. Об этом 25 ноября сообщил политолог Михаил Маркелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, на территории ДНР и ЛНР находятся граждане России. И если их жизням будут угрожать зверства украинских карателей, РФ неизбежно будет вынуждена вмешаться.
Об этом: Зеленского назвали «перевёртышем» из-за отказа от клятв по Донбассу
Даже ОБСЕ увидела наступление ВСУ в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Отчеты СММ свидетельствуют о наступательных действиях Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Гранитное, Старомарьевка», — сказала она. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Киев, нагнетая обстановку в Донбассе, пытается отвлечь внимание от ситуации в стране».
С начала поисковых работ в ДНР и ЛНР удалось идентифицировать останки 44 человек, погибших по вине ВСУ. Об этом на конференции рассказал начальник бюро судмедэкспертизы ДНР Дмитрий Калашников.
«Народная милиция» ДНР сбила коптер ВСУ гружённый взрывчаткой.
Цитата канала «Военный обозреватель».
В заседании глав МИД стран — членов НАТО, которое должно пройти в конце текущего месяца, примет участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он рассказал об этом 25 ноября на брифинге.
Подробности в материале: Украина примет участие во встрече глав МИД стран НАТО в Риге — Кулеба
Более 24 тысяч домов были разрушены в ходе боевых действий в ЛНР. Семь тысяч из них восстановить уже невозможно. Об этом на онлайн-конференции «Опаленная память Донбасса» рассказала замглавы МИД ЛНР Анна Сорока.
Канада рассматривает возможность переброски на Украину нескольких сот военнослужащих, истребителей CF-18 из Румынии или размещения боевого корабля национальных ВМС в акватории Черного моря в качестве ответа на активность ВС РФ возле украинской границы.
Соответствующие иницииативы, как сообщают местные СМИ, сейчас якобы находятся на рассмотрении у нового министра обороны Канады Аниты Ананд.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Ракетный эсминец USS Arleigh Burke ВМС США идёт в Чёрное море для «проведения операций с союзниками и партнёрами по НАТО». Корабль является головным одноимённого проекта и был спущен на воду в 1989 году.
НАТО якобы видит необычную концентрацию российских сил близ границы с Украиной, агрессивную российскую риторику и кампанию по дезинформации. С таким утверждением выступил 25 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с премьер-министром Польши Анджеем Дудой.
«НАТО видит необычную концентрацию российских сил близ границы с Украиной, агрессивную риторику и кампанию по дезинформации. НАТО призывает Россию к деэскалации и намерено оказывать политическую и практическую поддержку Украине», — цитирует ТАСС Столтенберга.
Он высказал мнение, что эти действия НАТО «не являются угрозой для России».
Меркель призвала ЕС показать единство по ситуации на Украине, в том числе в вопросе новых санкций, которые могут быть введены при отсутствии прогресса. Она заявила, что не хотела бы вдаваться в спекуляции по вопросу о новых санкциях против России в связи с конфликтом в Донбассе, сообщают РИА Новости.
В вопросе украинского урегулирования следует оставаться открытыми для диалога, отметила Меркель.
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 ноября, проведет пресс-марафон «30 вопросов президенту Украины», посвященный достижению половины его президентского срока. В связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов, к участию в мероприятии этого года приглашены журналисты из 30 ведущих украинских и иностранных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать главе государства свой вопрос и получить исчерпывающий ответ.
Будут освещены различные актуальные и общественно важные темы, в частности, проведение реформ на Украине, ситуация на востоке страны и достижение мира, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и т. д., говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.
Военное положение на Украине вводиться не будет, заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк. Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что на ближайших заседаниях Совета нацбезопасности и обороны может быть инициирован вопрос введения военного положения в стране.
«Украина обороняется уже не первый год без такого специфического политико-юридического состояния, как военное положение. И не считает нужным применять его сейчас — даже на фоне имеющейся информации об угрожающей военной активности на территории России вблизи наших границ», — сказал советник главы офиса президента страны МихаилПодоляк 25 ноября в комментарии агентству РБК-Украина.
Украина и её хозяева попробуют загнать Россию в ситуацию выбора. Или Россия не вмешивается в процесс уничтожения республик Донбасса, или вмешивается, но тогда «принуждение к миру Украины» выливается в глубочайший политический кризис по линии РФ — Европа и серьёзные экономические проблемы для Москвы. Разумеется, эта шахматная «вилка» кратко описывается известной формулой «Выбирая между позором и войной позор, ты получаешь в итоге и то и другое».
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Вместе с тем МЧС России сообщило 25 ноября, что приступило к доставке 104-й партии гуманитарной помощи для Донбасса. Из Донского спасательного центра автомобили выдвинулись в Донецкую и Луганскую области. В составе груза изделия медицинского назначения. Транспортировка осуществляется в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.
Разумная основа для решения спора о Донбассе существует с 2015 года в виде Минских соглашений, которые предполагают полную автономию Донбасса в составе Украины под суверенитетом Киева, но без украинских войск, которая будет гарантироваться миротворческими силами ООН. Что касается культурной и языковой защиты русских на Украине, их Запад должен защищать, исходя из своих принципов.
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Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем обсудил развитие ситуации в Донбассе и на границе с Россией, сообщила пресс-служба офиса украинского президента.
Согласно информации пресс-службы Зеленского, президент Евросовета сообщил о результатах своего вчерашнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Одним из этих результатов является убежденность, что деэскалации ситуации могли бы помочь контакты между украинской и российской сторонами с участием ЕС», — подчеркивается в сообщении.
Лидеры Украины и Евросоюза договорились и дальше координировать свои позиции относительно путей урегулирования конфликта.
«Ракетный эсминец <…> Arleigh Burke вошел в Чёрное море 25 ноября в рамках обычного патрулирования. Находясь в Чёрном море, корабль будет действовать вместе с союзниками и партнерами по НАТО в регионе, работая вместе над обеспечением безопасности и стабильности на этом жизненно важном международном водном пути», — говорится в заявлении Шестого флота ВМС США.
Тему Вооружённых сил России обсудили в ходе телефонных переговоров председатель Европейского совета Шарль Мишель и украинский президент Владимир Зеленский, сообщили 25 ноября в пресс-службе лидера Украины.
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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины считает, что постоянной военной угрозы от России не существует, заявил 25 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала «1+1».
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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины может вызвать президента страны Владимира Зеленского на допрос после того, как будет допрошен глава офиса украинского лидера Андрей Ермак. Об этом 25 ноября заявил врио руководителя ГБР Алексей Сухачев в эфире телеканала «1+1».
Об этом: В ГБР Украины допустили, что вызовут Зеленского на допрос
В ДНР вскрыли меньше половины массовых захоронений жертв украинской агрессии. Об этом рассказала омбудсмен ДНР Дарья Морозова на онлайн-конференции «Опаленная память Донбасса».
Украина в НАТОнужна США, чтобы сделать отрыв Украины от России бесповоротным, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 26 ноября, комментируя заявления Госдепа США.
Ранее в американском ведомстве сообщили, что госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергомякобы имеющую место«необычную военную активность» Россиивблизи границы сУкраиной, а также повестку дня встречи министров иностранных дел НАТО.
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В последнее время Россию стали все чаще обвинять в агрессии по отношению к Украине. Страна якобы стягивает войска и готовится к вторжению. При этом Москва тоже говорит об активности украинских военных.
Такой ажиотаж играет на руку Киеву, пытающемуся настроить Запад против своего врага. России же не остается ничего другого, кроме как отвечать на провокации.
Танковые подразделения ВС Украины провели учения в зоне боевых действий в Донбассе.
Ракетный эсминец USS Arleigh Burke ВМС США вошёл в акваторию Черного моря и был взят на сопровождение силами Черноморского флота России.
По информации 6-го флота, американский корабль направлен в регион для проведения операций с союзниками и партнёрами по НАТО.
Великобритания обратилась к Франции с просьбой забрать всех мигрантов, которые прибыли на территорию Соединённого Королевства через Ла-Манш.
В Совете национальной безопасности и обороны Украины не увидели угрозы российского вторжения, которую «прогнозирует» начальник Главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов. Ранее глава ГУР заявил, что Россия якобы нападёт на Украину в начале следующего года.
Противоречивые заявления двух ведомств в очередной раз подчёркивают продолающийся раскол и противостояние в силовом блоке Украины.
Противоречия прокомментировал сенатор Алексей Пушков:
«Они там у себя, в Киеве когда-нибудь разберутся, что они видят, а чего не видят? Или же в Киеве идет подковерная схватка между сторонниками войны с Россией и ее противниками? Или разные ведомства меряются влиянием? В любом случае, противоречивые сигналы обесценивают заявления украинских официальных лиц о грядущей «агрессии со стороны России».
Возможно, эти заявления делаются по заказу извне — для разогревания антироссийской кампании на Западе и организации максимального давления на Москву».
В Киеве участники митинга против подорожания коммуналки перессорились из-за языка. Акция началась у столичной госадминистрации и завершилась у стен Рады. Организаторы выступали по-русски, чем вызвали недовольство наиболее патриотично настроенных участников. Некоторые переходили на крик, но до рукоприкладства не дошло.
Лукашенко обвинил США в желании развязать войну. По его словам, американцы хотят руками поляков, прибалтов и украинцев развязать войну, используя тему мигрантов на границе Боруссии и ЕС.
«Им надо приблизиться к Москве. И тут вот «балкон» этот опять остался, мешает им, надо его срезать. И будут резать», — приводит его слова БелТА.
Украина потребовала от Испании отозвать школьные учебники с российским Крымом. Украинский посол в Мадриде «безотлагательно обратился» к министру образования Испании по поводу «грубой ошибки», допущенной в учебнике «Социальные науки» для 6-го класса.
В издании Крым обозначен как часть России.
«Был поднят вопрос об отзыве всего тиража этого учебника из учебных заведений Испании, а также высказана просьба не допускать в дальнейшем одобрения этим министерством таких учебников», — заявили в украинском посольстве.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо чётко высказаться о возможном введении военного положения в стране, заявил 25 ноября директор Украинского института политики Руслан Бортник в эфире телеканала «Украина 24».
Об этом: Зеленского попросили определиться с военным положением на Украине
С начала военного конфликта на юго-востоке Украины погибли около 9 тыс. человек, 2 тыс. из них до сих пор не идентифицированы. Такие данные обнародовал начальник бюро судмедэкспертизы ДНР Дмитрий Калашников.
Он отметил, что это число может увеличиться: «Не все люди ещё найдены. Они будут эксгумированы из общих захоронений. Местонахождение этих захоронений ещё уточняется. Большая их часть находится в пограничной зоне, которая до сих пор подвергается обстрелам. Работать там сейчас невозможно».
Костные останки будут эксгумировать в течение нескольких лет, добавил судмедэксперт.
Цитата RT.
Американцы накаляют обстановку в Донбассе, создавая у Киева иллюзию его полной поддержки. Об этом пишет известный донецкий журналист и аналитик Игорь Фарамазян:
«Вооруженные формирования Украины обзавелись завезенными США французскими гранатометами и уже вовсю их используют в Донбассе. В Одессу прибыла очередная партия патрульных катеров. Да, старенькие, 1989 года выпуска, да, списанные, но всё-таки».
Цитата канала «Донбасс решает».
Администрация президента США Джо Байдена пытается уговорить президента России Владимира Путина «не вторгаться на Украину», сообщает 25 ноября The New York Times.
На этом фоне издание пишет, что не исключена новая личная встреча двух лидеров.
Подробности в материале: Белый дом обсуждает возможность введения новых санкций против России
Жители обстреливаемого донецкого поселка Октябрьский уже привыкли, что стены их домов дрожат от взрывов. Но деваться старикам некуда. Об этом пишет телеграм-канал «Донбасс решает».
"Я уже дважды ремонтировала сама крышу и коридор. Нанимала человека, стелили шифер, а его снова побило осколками», — рассказывает 82-летняя Валентина Ильинична. Судьба у женщины — печальная. Всю жизнь она отработала на предприятиях Донецка, Украина ее оставила без пенсии, дочь и муж умерли, у еще одной дочери в квартиру было прямое попадание. Помощи старикам ждать неоткуда.
Читайте подробнее: Жительница Донецка: «Мы не успеваем латать свои дома от осколков!»
Великобритания перебрасывает бронетанковые подразделения в Германию спустя год после официального вывода войск из страны.
Более 100 единиц бронетехники будут размещены на базе в Зеннелагере близ Паддерборна в рамках «радикального» пересмотра стратегии сдерживания и для «укрепления боевого потенциала НАТО» на фоне военной активности ВС России, которую на Западе считают враждебной.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Северные окраины Донецка в эти минуты подвергаются сильным обстрелам со стороны украинской армии.
ВСУ наносят удары по населенным пунктам Донбасса ежедневно на протяжении последних недель и практически без перерыва.
Цитата канала «Военный обозреватель».
На Украине предложено сменить пол статуе «Родина-мать» и «декоммунизировать» ее — такая петиция уже появилась на официальном портале Киевсовета.
Изувечить памятник хотят для того, чтобы «отменить советскую эстетику» — ее предложено преобразовать в статую архистратига Михаила. При этом официальные законы о «декоммунизации» на Украине оговаривают неприкосновенность монумента.
Ранее активисты украинского ЛГБТ-сообщества 22 июня (в годовщину начала Великой Отечественной войны!) разместили на монументе «Родина-мать» радужный флаг.
Телеграм-канал «Крымский».
В статье 22 законопроекта № 5844
Устанавливается Национальный день памяти жертв вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, который отмечается ежегодно во вторую пятницу марта. Дата деоккупации населенного пункта, района ежегодно торжественно отмечается как памятная дата — День освобождения от российской оккупации. Создаются мемориальные комплексы памяти жертв вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
«Администрация США не намерена нормализовать отношения с Россией. Она ищет не возможность нормализовать отношения, а возможность ухудшить положение России. И это не тактика, а стратегия, что отчетливо видно по курсу США на военную подготовку Украины к конфликту с Россией», — сенатор Алексей Пушков.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал НАТО направить военные корабли в Черное море и активизировать разведывательные полеты вдоль границ России в Черноморском и Балтийском регионах в качестве «сигнала Москве».
Цитата канала «Военный обозреватель».
С раннего утра 26 ноября украинская артиллерия бьет по окраинам Донецка.
«Очень громко, слышим, скорее всего, поселок Спартак или Авдеевскую промзону», — рассказала каналу «Донбасс решает» Анна Добровольская, живущая на Киевском проспекте столицы ДНР.
Это одно из опасных мест города при обстрелах его ВСУ.
США готовят в Донбассе кровавую провокацию. Об этом заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак:
«США так упорно навязывали мысль о «вторжении России на территорию Украины», что сложилось твердое убеждение: они анонсировали свои планы провокации на Донбассе. Возможно, они хотят повторить сценарий «08.08.08», но уже руками Украины.
Они вполне могут организовать кровавую провокацию с тысячами смертей мирных жителей и военнослужащих ВСУ и ЛДНР, на которую Россия просто не сможет не ответить».
Украинский законопроект «Об основах государственной политики переходного периода», не называя прямо конфликт в Донбассе международным, фактически определяет его в этом качестве, поскольку подавляющее большинство его норм содержит указание на Российскую Федерацию как на «страну-агрессора» или «страну-оккупанта». Это противоречит статье 39 Устава ООН, которая предусматривает, что «Совет Безопасности определяет существование любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта агрессии», а также Минские соглашения, которые рассматривают конфликт на востоке Украины как конфликт внутри государства между Киевом и Донбассом.
Часть 1 статьи 30 законопроекта гласит: «Украина осуществляет последовательную политику в отношении применения политико-дипломатических и санкционных мер за неправомерные действия, связанные с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины и временной оккупацией, к государству-агрессору (государству-оккупанту), юридическим и физическим лицам, другим субъектам».
Подготовка России к «вторжению» на Украину затронула даже Камчатку, где якобы были передислоцированы силы на случай «глобальной войны», утверждает американское агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков.
В новой статье, ссылаясь на аналитиков, Bloomberg пишет, что любое «крупномасштабное вторжение» РФ на Украину вряд ли возможно раньше января из-за илистого грунта, теплой погоды и необходимости в дополнительных войсках.
Агентство утверждает, что по стране прошла передислокация «вплоть до Камчатки, чтобы быть готовыми на случай, если конфликт перерастет в более глобальную войну», отмечая при этом, что этот регион расположен рядом с Японией и США.
Американские СМИ продолжают нагнетать обстановку вокруг российско-украинских отношений. По словам старшего политолога вашингтонского аналитического центра Rand Corporation Сэмюэла Чарапа, тревожные заголовки СМИ о том, что Россия наращивает войска вдоль границы с Украиной, могут показаться дежавю — то же самое происходило весной прошлого года.
Жительница Петровского района Донецка Ирина Зеленская до сих пор не может быть признана вдовой. Ее муж — Александр Зеленский — подорвался на минном поле летом 2020 года, а согласовать режим тишины с Украиной, чтобы эвакуировать тело, так и не удалось.
Мать погибшего живет в поселке шахты Трудовская, который постоянно попадает под огонь военных сил Украины. Женщина тяжело больна, но ни она, ни вдова с четырьмя детьми не имеют права на помощь государства.
«Вот в декабре будет четвертый уже суд, идут прокурорские проверки. А мы в это время с трудом выживаем, я получаю на одного ребенка 2100 рублей. Пенсия по потере кормильца нам не положена», — рассказала женщина каналу «Донбасс решает».
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Украина в НАТО нужна США, чтобы сделать отрыв Украины от России бесповоротным, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 26 ноября, комментируя заявления Госдепа США.
Ранее в американском ведомстве сообщили, что госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом якобы имеющую место «необычную военную активность» России вблизи границы с Украиной, а также повестку дня встречи министров иностранных дел НАТО.
Киевлянам напомнили перечень бомбоубежищ, где можно найти пристанище в случае наступления России на Украину. Об этом сообщает «Depo. Киев» со ссылкой на Facebook-страницу начальника КП «Киевский метрополитен» Виктора Брагинского.
По его словам, на фоне последних новостей с российско-украинской границы журналисты и пассажиры метро спрашивают о возможности укрытия на станциях подземки.
Зеленский заявил, что получил информацию, что 1 декабря на Украине планируется государственный переворот, к подготовке переворота якобы привлекли Рината Ахметова.
Сообщение Национального центра управления обороной Российской Федерации о том, что Черноморский флот осуществляет слежение за ракетным эсминцем ВМС США USS Arleigh Burke, способным нести ядерное оружие, который зашёл в акваторию Чёрного моря, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 26 ноября в социальной сети «ВКонтакте».
"Надо направить российский эсминец к берегам США. Чтобы они понимали, что просто так нервировать наши ВМС нельзя», — предлагает Александр Б.
Многие пользователи пришли к выводу, что подобная военная активность в акватории Чёрного моря должна стать причиной для возобновления военных учений Российской Федерации вблизи границ с Соединёнными Штатами Америки.
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Каждый день есть вероятность войны, Россия сейчас занимается запугиванием — Зеленский.
Внутриукраинский кризис можно решить только путём переговоров, силового решения у него нет. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 26 ноября в эфире Первого канала.
«Есть только переговорный путь, который нацелен, направлен на то, чтобы стороны услышали друг друга и пришли к взаимопониманию», — подчеркнула Захарова.
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Россия не станет нападать на Украину. Об этом 26 ноября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Заявления о якобы готовящейся агрессии с российской стороны он назвал «бредом». Боле того, эксперт отметил, что это именно Украина или военно-политический блок НАТО желают втянуть Россию в конфликт.
Подробности в материале: «Бред полный» — военный эксперт исключил нападение России на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский получил информацию о том, что в стране готовится военный переворот. Об этом он рассказал 26 ноября на пресс-конференции в Киеве.
«Я скажу вам откровенно, я живу в этом процессе, например, получил я информацию о том, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот», — сказал Зеленский.
Подробности в материале: Зеленский узнал о подготовке госпереворота на Украине 1 декабря
Россия пока не готова осуществлять «вторжение» на украинскую территорию. Как минимум до января 2021 года. Об этом со ссылкой на аналитиков сообщает американское агентство Bloomberg.
Об этом: Bloomberg назвал вероятные сроки «вторжения» России на Украину
Украинский истеблишмент находится в состоянии несогласия внутри самого себя. Об этом 26 ноября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Об этом говорит тот факт, насколько неоднородны заявления украинских политиков и деятелей в сфере безопасности и обороны относительно угрозы полномасштабного конфликта с Россией.
Читайте подробнее: Коротченко заявил о хаосе внутри украинской власти
«Что там есть у Зеленского и что задумывает Ахметов — это еще надо понять. А вот, что война президента Украины и самого богатого ее гражданина вступила в решающую стадию — это точно. Напомним, Донецк Ринат Ахметов оставил в 2014 году. Его усадьба нетронута, находится под охраной. Ряд предприятий, которыми он владел, перешли под управление ДНР», — пишет донецкий телеграм-канал.
Об этом: В Донецке знают, что за «госпереворот» готовятся на Украине
Украину неизбежно ждет распад. Об этом 26 ноября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Причем процесс этот произойдет без участия России — естественным путем, без военного, политического или иного давления извне, подчеркнул участник ток-шоу.
Подробности в материале: Коротченко: Украина распадется без участия России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вероятность широкомасштабной войны с Россией существует, однако в СМИ по этому поводу идет «большое запугивание».
Читайте подробнее: Зеленский: вероятность широкомасштабной войны с Россией существует
Президент Украины Владимир Зеленский перешел на русский (с заметным на видео отвращением), чтобы рассказать о готовящемся госперевороте в его стране. Объяснения получились крайне путанными: его готовят вроде как люди олигарха Ахметова, но не сам Ахметов, при этом Ахметова хотят втянуть, но ему лучше не втягиваться. Готовить госпереворот, конечно, помогают «некоторые представители Российской Федерации», а озвученный бюджет банкета — 1 млрд долларов.
Сам Зеленский пообещал не бежать из страны, как Янукович, и не забираться на бульдозер, как Порошенко, а спокойно работать у себя в кабинете в ожидании переворотчиков. Че сказать-то хотел?
Цитата канала «КрымИнформ».
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в ближайшее время будет контактировать с российской властью. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Обязательно будет звонок», — заверил он.
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Вероятность боевых действий между Россией и Украиной практически исключена. Об этом 26 ноября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Будет ли военный конфликт? Думаю, шансы есть, но минимальные. Самое главное, чтобы все прекрасно понимали, что любая агрессия, попытка зачистить Донбасс приведет к одномоментной военно-политической реакции России и проведению операции оп принуждению Украины к миру», — сказал Коротченко.
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Занятно развиваются события по ту от ДНР и ЛНР сторону линии фронта. Украина, похоже, собралась в еще одну войнушку нырнуть, внутри себя.
Надо же, а совсем недавно Зеленский со своими «квартальщиками» по вызову Ахметова на вечеринках балагурил. Причем и на очень скромных даже, например, устроенных для журналистов. Причудливо тасуется карта истории».
Цитата канала donbassr.
Песков прокомментировал слова Зеленского о планах госпереворота на Украине якобы при участии России.
«У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами», — сказал представитель Кремля.
Борьбе с собственным населением обучают военных Украины переброшенные в эту страну инструкторы. Об этом 26 ноября заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире Первого канала.
Об этом: Инструкторы обучают военных Украины борьбе с населением страны — Захарова
Нанести визиты в Латвию и Швецию намерен в период 29 ноября — 2 декабря американский госсекретарь Энтони Блинкен, сообщил глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс в опубликованном 26 ноября заявлении.
Об этом: Блинкен собрался в Европу на министерскую встречу стран НАТО
Никакого путча на Украине быть не может, заявил 26 ноября украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции.
Подробности в материале: Зеленский заявил, что не верит в возможность путча на Украине
На фоне опасений войны России с Украиной администрация Байдена «незаметно лоббирует исключение санкций против «Северного потока — 2» из ежегодного законопроекта об обороне» — Foreign Policy.
Президент США Джо Байден допустил, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским состоятся в ближайшее время. Об этом он сказал 26 ноября на брифинге в Белом доме.
Об этом: Байден допустил, что вскоре может поговорить с Путиным и Зеленским
ДНР. Поселок Ясное считается пригородом Докучаевска. Линия фронта здесь проходит настолько близко, что в некоторых местах до позиций украинских боевиков всего 150−200 метров. За домами начинается овраг и лесополоса. Это уже территория, подконтрольная Украине. Позиции неприятеля в 500 метрах. Обстрелы здесь явление ежедневное. Поэтому людей на улицах практически нет.
Начаться может в любой момент. Окна многих домов заколочены досками, хозяева уехали подальше от войны. На других вместо стёкол полиэтиленовая плёнка или листы фанеры. За покупками надо ехать в Докучаевск. В Ясном торговать никто не решается.
«Магазин у нас уже месяца два закрыли. Сказали: три-четыре дня — и откроем. Но уже два месяца «лавка» приезжает, среда-воскресенье и все», — говорит житель Ясного Николай.
Цитата канала «Донбасс решает».
Украинские неонацисты будут изо всех сил провоцировать Россию на войну. В этом у них большой опыт, как и у их предшественников гитлеровцев, рассказал блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) в интервью Sputnik.
«Переоденут своих укронацистов в форму военнослужащих Донбасса. Сами на себя нападут, а после свалят все на российскую сторону», — сказал он.
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Президент Украины обвинил бизнесмена Рината Ахметова в подготовке государственного переворота.
«Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент», — заявил Ахметов.
Цитата канала donbassr.
Информацию о готовящемся госперевороте на Украине прокомментировал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов. По его словам, которые цитирует телеграм-канал «Донбасс решает», зеленский может решиться на военную авантюру в Донбассе, чтобы удержаться у власти.
Как сообщают украинские СМИ, Владимир Зеленский, рейтинг которого стремительно падает, может ввести в стране военное положение с 1 декабря. По словам эксперта, это может привести к войне.
«Россия не позволит захватить Донбасс. К сожалению, это будут реальные боевые действия с человеческими жертвами. Это цена, которую нужно будет заплатить, чтобы умиротворить Украину», — считает Дмитрий Родионов.
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Зеленский выступил против немедленного принятия закона о переходном периоде в Донбассе. По его словам, это может привести к эскалации конфликта.
Особый правовой режим, который вводит этот закон, приведет к зачистке всех противников киевского режима.
Ранее Сергей Лавров заявил, что закон о переходном периоде провозгласит выход Украины из Минских соглашений.
Напомним, украинский законопроект «Об основах государственной политики переходного периода» по сути перечеркивает все Минские соглашения. Он содержит следующие противоречия Минским соглашениям и нарушения основополагающих прав жителей республик.
Первое. Указание Российской Федерации как «страны-агрессора», «страны-оккупанта». Фактическое определение немеждународного конфликта в Донбассе в качестве международного.
Подмена стороны конфликта, что противоречит пункту 2 Комплекса мер. В пункте 1 части 1 статьи 1 законопроекта говорится: «Переходный период — промежуток времени, в течение которого реализуется государственная политика, направленная на противодействие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, восстановление территориальной целостности Украины в пределах международно признанной государственной границы и обеспечение государственного суверенитета Украины, возобновление деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления на временно оккупированных территориях, преодоление последствий вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, реинтеграцию временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей, построение устойчивого мира и неповторение оккупации».
Заболоченные русофобией мозги украинцев еще можно отмыть. Так считает Анатолий Вассерман по поводу внедряемой на Украине политике русофобства, в том числе на той территории Донбасса, которая вместе со всеми принимала участие в референдуме, а сейчас оказалась под Украиной.
«После ликвидации Украины как политической сущности станет возможно отмыть всю ту дрянь, которая сейчас там льется в головы», — сказал Вассерман каналу «Донбасс решает».
Восстановление связей с ДНР и ЛНР на основе Минских соглашений оздоровит экономику Украины. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
По его словам, хотя экономика Украины пребывает в кризисе, Киев не торопится снять блокаду с народных республик Донбасса.
Российские военные усилили даже Камчатку на случай «глобальной войны», сообщает Bloomberg в контексте общего нагнетания «российской угрозы».
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что принципы коллективной обороны Альянса на Украину не распространяются.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил публичные и частные заверения от США, Великобритании, Турции, стран Евросоюза и Канады в том, что они поддержат Украину в случае «российского вторжения».
Госдеп: Соединенные Штаты не планируют объявлять о постоянном военном присутствии на восточных границах НАТО.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава офиса президента Украины Андрей Ермак договорились задействовать дипломатические средства для снижения напряженности на границе Украины и РФ.
Байден заявил, что, скорее всего, поговорит с Зеленским и Путиным — Reuters.
В попытках нагнетания антироссийской истерии «западные партнёры» оставили далеко позади оголтелую пропаганду времён холодной войны. Возле одного из притоков Эльбы смерч стоит — это Геббельс вертится в сырой могиле от зависти.
Администрация Байдена пытается удержать Путина от нападения на Украину, срывает покровы The New York Times. Ключевой посыл огромной статьи легко умещается в одну строку: «Мы не должны бояться Путина, но мы боимся, и что теперь?»
Американский же Bloomberg пошёл ещё дальше и обнаружил угрожающую Украине мобилизацию российских войск… на Камчатке. Именно оттуда исподтишка будет нанесён коварный удар с предварительным марш-броском более 7400 км.
Цитата Сергей «Zergulio» Колясников @SergeyKolyasnikov специально для @rt_russian.
Судя по накалу и плотности ошеломительных новостей, складывается ощущение, что в Соединённых Штатах умер последний психиатр, отравив себя последней пачкой галоперидола. Других разумных объяснений столь массовому помешательству просто нет.
Надо ли говорить, что ни одного весомого доказательства, спутникового снимка, конкретных координат в обвинительных истеричных пасквилях не приводится? Российские войска знай себе угрожающе перемещаются от Калининграда до Камчатки. Странно, что не разоблачена группировка российских войск в Арктике, тем вообще легко — просто сверху вниз скатиться на Украину по глобусу.
Цитата Сергея «Zergulio» Колясников @SergeyKolyasnikov специально для@rt_russian.
США сегодня напоминают дикого помещика из повести Салтыкова-Щедрина как отрицанием объективной реальности, так и постоянными криками «Моя вода! Моя земля!».
России же ничего не остаётся, кроме как пытаться искать в этом театре геополитического абсурда хоть кого-то вменяемого и объяснять в сотый раз: «Нападать не будем, живите на свои».
Цитата Сергея «Zergulio» Колясникова @SergeyKolyasnikov специально для@rt_russian.
«Вот попробуйте теперь сказать, что имя ему не «киевский режим». И ведь Европа всё это уже проходила: недолюди, особи, каратели для улучшения породы. Чудовищно». Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала диалог Зеленского и украинской журналистки.
Из диалога президента Украины Зеленского с журналисткой, спросившей о доказательной базе введения санкций в отношении людей:
Зеленский: Вы их людьми называете, да?
Журналистка: А это не люди?
Зеленский: Интересно. Разные, разные есть представители людей… Не все представители людей — люди. Есть особи, я так считаю. Я не обо всех говорю. Да, это мое личное мнение. Потому что если бы я был неправ, то не существовало бы правоохранительных органов, а все люди жили бы в мире.
Утро 27 ноября выдалось недобрым в поселке шахты Трудовская: окраины Донецка содрогаются от взрывов военных сил Украины (ВСУ). Подробности со ссылкой на местных жителей сообщает телеграм-канал «Донецк решает».
"Выстрел рядом и почти около меня, прилёт со свистом, звуки просто сердцераздирающие», — делится переживанием жительница Светлана Осипова.
Подробности в материале: Военные силы Украины разносят окраины Донецка
The Wall Street Journal узнал, какие меры США хотят предложить НАТО в качестве реакции на «военное давление России на Украину».
Один вариант предполагает ограничение военных учений США в Европе и приостановку военной помощи Украине для снижения риска конфронтации, второй — наращивание военной помощи Киеву и введение санкций против Москвы.
Зачем западные СМИ вбрасывают информацию о «скоплении» российских войск возле украинских границ? И введут ли на Украине военное положение? Об этом сообщает телеграм-канал SputnikLive со ссылкой на тезисы директора Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского.
Версий на самом деле может быть несколько. И каждая из них имеет право на жизнь.
Администрация президента США Джозефа Байдена рассматривает возможность введения новых санкций против России из-за «военного давления» на Украину. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
По данным издания, в правительстве США рассматривают несколько вариантов антироссийских мер. Один из этих вариантов предусматривает введение новых экономических санкций против России, а также оказание военной помощи Украине.
Читайте подробнее: WSJ: США могут ввести новые санкции против России
Донецк. Военкор Андрей Руденко:
«Республики очень сильно скованны Минскими соглашениями. Но, поверьте, здесь те, кто стоят на линии соприкосновения, они очень сильно, сжимая зубы, мечтают о том, чтобы им дали команду дать настоящую «ответку»!
Цитата канала RtrDonetsk.
Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность активностью ВС РФ в районе украинской границы и заявил, что, вероятно, созвонится с лидерами Украины и России.
О личной встрече с Зеленским в данный момент речи не идёт. Вопрос нового саммита Байден — Путин находится в стадии обсуждения. По сообщениям СМИ, встреча может состояться до конца года.
Цитата канала new_militarycolumnist.
Практически с трех часов утра 27 ноября украинские военные ведут минометный и артиллерийский обстрел н. п. Донбасса. Под огнём Старомихайловка, окраины Донецка и Горловка. Обстрел только усиливается.
Глава СВР Нарышкин о том, что в ближайшие недели должно состояться вторжение РФ на Украину: ерунда, ничего такого не будет.
Безопасность Донбасса зависит от денацификации Украины. Об этом заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
По его словам, нацистская зараза глубоко пустила корни в сознании украинцев, поэтому украинское общество нуждается в денацификации.
«Нужно в хорошем смысле промывать мозги населению, так как это произошло в Германии в 1945 году», — сказал он.
Цитата donbassr.
Украина станет расходным материалом для США, пытающихся вновь разжечь конфликт в Донбассе — Нарышкин.
Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, принципы коллективной обороны альянса не распространяются на Украину. При этом он заметил, что в случае крупномасштабных действий НАТО поддержит Украину различными способами.
Устаревшая артиллерия, на которую делает ставку Украина, не поможет защитить страну в случае гипотетического нападения России, об этом пишет в Forbes военный корреспондент Дэвид Экс.
По информации Экса, сухопутные войска Украины, которые сейчас насчитывают 145 тысяч человек, имеют мощный ракетно-артиллерийский арсенал (до 1800 пушек и систем залпового огня), но состояние его оставляет желать лучшего.
Несмотря на то, что Украина получила после распада СССР обширную инфраструктуру производства и хранения снарядов, отсутствие должного финансирования привело к коллапсу.
По словам эксперта, украинская армия в текущем состоянии, включая нехватку боеприпасов и топлива, не способна противостоять потенциальному вторжению.
Жители западных окраин Донецка 27 ноября слушают мощные разрывы тяжелых снарядов. Поселок шахты «Трудовской» начали обстреливать еще в 8 часов утра. С 11 часов обстрелы усилились. От мощных взрывов дрожат стекла в домах жителей микрорайона «Текстильщик», расположенного в 15 километрах от «Трудовских».
Интервал между взрывами 2−3 минуты. Слышны и звуки стрелкового боя.
Цитата канала «Донбасс решает».
Нарышкин — о слухах про «вторжение России на Украину»:
— Должен всех успокоить — ничего такого не будет. Вообще всё, что сейчас происходит вокруг этой темы, это, конечно, такая злонамеренная пропагандистская акция госдепа США.
Госдеп накачивает этими фальшивками, этой ложью и своих союзников, и руководителей средств массовой информации, и руководителей политологических центров США с тем, чтобы они эту ложь множили, множили и множили. И они вокруг этого раздули довольно большой пузырь.
Распространение ложной информации о готовящемся военном вторжении России на Украину является пропагандисткой кампанией Госдепа США, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью программе «Вести в субботу» телеканала «Россия 1».
Нарышкин объяснил, что целью этой кампании является обострение конфликта на востоке Украины.
«Причём для Соединенных Штатов Америки Украина во всей этой истории — это расходный материал», — отметил директор Службы внешней разведки РФ.
Читайте подробнее: Нарышкин объяснил появление слухов о вторжении России на Украину
Солдаты ДНР продолжают службу даже с серьезными увечьями. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказала координатор гуманитарных проектов Народной милиции ДНР Татьяна Бутрина.
«Есть такие, у которых нет руки, или ампутирована одна нога. А есть и такие, у которых ампутированы две ноги… Они справляются с этим, находят в себе силы! Они — настоящие мужчины», — говорит она.
На позиции украинских военных к северо-востоку от Горловки прибыли две снайперские пары. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил 27 ноября заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, ссылаясь на данные разведки ДНР.
Читайте также: В ДНР сообщили о прибытии двух снайперских пар на позиции ВСУ под Горловкой
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал изучить вопрос о запрете на въезд в страну гражданам России.
Подробности в материале: Зеленский рассмотрит вопрос о запрете на въезд в страну гражданам России
Группировка вооружённых сил Украины «Север» за полтора года потеряла 430 военнослужащих, сообщила 27 ноября пресс-служба управления Народной милиции Луганской Народной Республики.
Читайте подробнее: В ЛНР назвали цифру небоевых потерь в одной из группировок ВСУ
Нарышкин — про «вторжение России на Украину»:
— Все, что сейчас происходит вокруг этой темы, это злонамеренная пропагандистская акция госдепа США. Госдеп накачивает этими фальшивками, этой ложью и своих союзников, и руководителей средств массовой информации, и руководителей политологических центров США с тем, чтобы они эту ложь множили, множили и множили.
И они вокруг этого раздули довольно большой пузырь, чтобы попытаться толкнуть малоконтролируемую киевскую власть с новой силой разжечь конфликт на востоке Украины. Причем для США Украина во всей этой истории расходный материал. Нам, конечно, нужно сохранять выдержку и укреплять обороноспособность нашей страны.
Соединенные Штаты расширяют линейку поставляемых на Украину вооружений, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Российская сторона якобы настроена на «провал» Минских соглашений и будет рада ему, поскольку получит свободу действий в Донбассе, заявил 27 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкой газете Zeit.
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Украина — это точка нестабильности. О вероятности начала «большой» войны и почему вокруг темы сегодня такая истерия?
«Я думаю, что это одна общая кампания, которая дана из Европы и Америки», — Иван Приходько
Цитата канала reactiv_dnr.
Руководство ОБСЕ заявило о препятствиях для работы в республиках Донбасса. ОБСЕ считает, что чаще всего наблюдателям мешают в Луганской народной республике.
Председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид выразили по этому поводу обеспокоенность. В октябре в Донецке у резиденции ОБСЕ проходил митинг против бездействия европейских наблюдателей, которые упорно не замечают нарушения киевскими силовиками условий перемирия.
Председатель ОБСЕ Анн Линде и генсек миссии Хельга Шмид встревожены: в ДНР и ЛНР ограничения деятельности СММ «вышли на новый уровень».
«Движение патрулей СММ ОБСЕ через линию соприкосновения было заблокировано», — отмечают в руководстве «миссионеров».
«То, что ОБСЕ считает «эффективным мониторингом», мы называем легализованным шпионажем», — говорит каналу «Донбасс решает» источник в народной милиции ЛНР.
ВСУ ставят военную технику под окнами жилых домов. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«ВСУ разместили 19 единиц военной техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов в 7 населенных пунктах», — сказал Эдуард Басурин.
Кроме того, наблюдатели ОБСЕ не нашли пять 120-мм минометов «Молот» в местах, где хранится отведенное вооружение.
Цитата канала «Донбасс решает».
ВСУ готовят провокации на линии фронта. По данным разведки Народной милиции ДНР, 26 ноября две снайперские пары прибыли в зону ответственности 30-й бригады ВСУ. Об этом заявил официальный представитель управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Кроме того, по его словам, украинская сторона продолжает блокировать работу беспилотников миссии ОБСЕ. «Миссионеры» тем временем жалуются только на представителей народных республик.
Украина в нарушение Минских соглашений стала ежедневно нарушать военное перемирие: массированным обстрелам подвергаются территории, на которых проживает мирное население ЛНР и ДНР. Готовятся новые провокации. Как заявил официальный представитель управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, 26 ноября две снайперские пары прибыли в зону ответственности 30-й бригады ВСУ. Его слова цитирует канал «Донбасс решает».
"ВСУ разместили 19 единиц военной техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов в 7 населенных пунктах», — пояснил Басурин.
Читайте подробнее: Военные силы Украины готовят провокации на линии фронта
В этом пригороде Докучаевска до позиций украинских боевиков местами всего 150−200 метров. Магазин здесь не работает. Гуманитарная помощь дает шанс выжить. Каратели выбрали тот момент, когда люди стояли в очереди возле расстрелянного здания.
«Получали «гуманитарку» возле старого магазина. Так они (украинцы — прим. ред.) как влупили. Хорошо, что можно заховаться с другой стороны. Два или три раза. Где оно упадёт, уже очко играет», — не особо подбирает слова Иван, рассказывая об этом корреспонденту канала «Донбасс решает».
В части 1 статьи 3 законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода» указывается:
«Государством-агрессором и государством-оккупантом является Российская Федерация, которая вопреки положениям Устава Организации Объединенных Наций, IV Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны и приложения к ней: Положения о законах и обычаях сухопутной войны от 18 октября 1907 года, Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года и Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), от 8 июня 1977 года, Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года (Будапештского меморандума), других международных договоров и двухсторонних договорных обязательств осуществила и осуществляет вооруженную агрессию против Украины, временно оккупировала часть территории Украины».
Украина не настроена идти по военному пути решения проблемы Донбасса и не видит альтернативы Минским соглашениям, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Некоторые страны, к сожалению, склоняются к российскому нарративу о том, что Украину нельзя вооружать, потому что это якобы подбадривает нас или побуждает к каким-либо военным действиям. … Мы ни на кого не нападали и не собираемся решать проблему на Донбассе военным путем», — заявил Кулеба в интервью немецкому изданию Zeit.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти не собираются решать конфликт в Донбассе военным путем. Он рассказал об этом 28 ноября в интервью немецкому изданию Zeit.
Читайте подробнее: Кулеба: Украина не собирается решать конфликт в Донбассе военным путем
Кадровый военный пришел в донецкое ополчение после того, как ВСУ стали стрелять по мирным жителям. Выпускник Донецкого высшего военно-политического училища Александр Симоненко имеет около 30 лет военного стажа.
В 2014 году в селе Константиновка он стал свидетелем того, как украинские силовики из оружия БМП снесли крышу жилого дома.
«Буквально в течение следующей недели я принял решение вступить в «Оплот». В конце лета, когда начал формироваться 1-й армейский корпус Народной милиции, я был командирован в состав армейского корпуса. И уже там возглавил инженерную службу», — говорит полковник Симоненко.
Цитата канала «Донбасс решает».
Как «журналист» Бутусов отстрелялся по Донбассу. На видео украинский пропагандист дергает за рычаг 152-мм гаубицы и очень собой при этом гордится. А крупнокалиберный снаряд понес смерть и разрушение жителям «неподконтрольных территорий».
Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов обратил внимание на то, что это произошло в День памяти жертв голодомора, из которого в современной Украине сделали инструмент для политических манипуляций.
«Поразительная «логика» у этих пропагандистов! То они кричат, что Москва якобы устроила голод в том самом Донбассе, показывают в фильмах, как в Сталино якобы ели детей. А теперь мстят дончанам за тот голод! И ведь как-то все это у них в головах укладывается!» — написал он.
Напомним, что орудия крупного калибра запрещены по условиям Минских соглашений. Теперь есть видеодоказательство того, что убивать жителей Донбасса может любой желающий на Украине.
Видео: @svarschiki Текст — @donbassr.
На кадрах, опубликованных svarschiki, видно, как украинский журналист Юрий Бутусов, не являющийся действующим военнослужащим ВСУ, производит выстрел из 152 мм (!) гаубицы Д-20 по позициям ополченцев, о чём сам и заявляет.
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Военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц посмотрел, как этот «подвиг» преподносится в украинских СМИ. Разумеется, никакого осуждения.
«Наверно, бессмысленно под этим морализаторствовать. Мол, и эти люди что-то имели против Пореченкова, им всё равно, в кого попадет снаряд, на что отвечал Бутусов, стреляя из запрещенных Минском вооружений… Плевать они хотели на апелляции к совести», — считает Александр Коц.
Из-за нестабильности на линии соприкосновения в Донбассе риск войны с Западом увеличивается. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
США расширяют линейку поставляемых на Украину вооружений, сообщил посол РФ в Вашингтоне.
«Сегодня эта, говоря военным языком, линейка вооружений, которая поступает [из США] на Украину, она всё больше расширяется: Stinger, Javelin, даже наши Ми-17 туда попали», — рассказал Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), в результате чего погиб сотрудник Народной милиции. Об этом сообщили 28 ноября в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: При обстреле территории ЛНР со стороны ВСУ погиб сотрудник Народной милиции
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он получил информацию о подготовке в стране государственного переворота 1 декабря 2021 года, главным исполнителем которого якобы должен стать украинский олигарх Ринат Ахметов, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 27 ноября в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: «Желающих будет масса» — сети о «планах» по свержению Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не приемлет «истерику», нагнетаемую англосаксонскими и украинскими СМИ.
Об этом: Песков: Россия не приемлет истерику в западных и украинских СМИ
Госбюро расследований Украины открыло дело по поводу видео, на котором журналист Бутусов стреляет из гаубицы.
Ведомство проверит обстоятельства, при которых были сделаны кадры. А также изучит, почему гражданское лицо допустили к артиллерийскому вооружению.
Сообщение представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня о том, что украинские силовики обстреляли посёлок на западной окраине Донецка, выпустив по нему 14 мин, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 28 ноября в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: Сеть: «Ребята, отвечайте по полной!» — ВСУ обстреляли посёлок в ДНР
За истекшие сутки 28 ноября 2021 года со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
В 15:00 по местному времени было применено стрелковое оружие (н.п. Геевка — Славяносербск). В результате обстрела погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР.
Силы ЛНР открыли ответный огонь по объектам украинской армии на линии соприкосновения. В результате удара, по информации НМ ЛНР, были убиты двое военнослужащих ВСУ.
«Почему подрыв ж/д состава с ГСМ и запчастями для укро-нацистской техники в Одессе или Харькове без человеческих жертв считается терактом? А обстрел мирных кварталов Донецка или Горловки из крупнокалиберной артиллерии, когда гибнут женщины и дети, — это антитеррористическая операция», — говорит, одесский антифашист Владимир Грубник.
Украинскому журналисту Юрию Бутусову, который опубликовал видеоролик, где он производит выстрел из 152 мм (!) гаубицы Д-20 по позициям ополченцев в ДНР, сделали выговор. Об этом сообщает телеграм-канал «Донбас решает»:
»Украинская делегация на переговорах по Донбассу, правда, озаботилась не тем, что снаряд, пущенный Бутусовым, мог попасть в жилой дом. Она опасается обвинений, и совершенно справедливых, в том, что Украина не контролирует собственную армию. И кто угодно может стрелять в Донбассе из запрещенного Минскими соглашениями оружия».
Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено в День памяти жертв голодомора: украинский пропагандист Юрий Бутусов не являющийся действующим военнослужащим ВСУ, производит выстрел из 152 мм (!) гаубицы Д-20 по позициям ополченцев, о чем сам и заявляет.
Об этом: Украинскому журналисту сделали выговор за стрельбу из гаубицы по ДНР
Напомним, в частях 2−4 статьи 3 законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода» указывается, что ответственность за нарушение прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированных территориях, а также за имущественный и моральный (неимущественный) вред, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам в результате вооруженной агрессии, возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с принципами и нормами международного права.
Возмещение имущественного и морального (неимущественного) вреда, причиненного Российской Федерацией как государством-агрессором, государством-оккупантом на территории Украины, в полном объеме осуществляет Украина в порядке, определенном кабинетом министров Украины, с последующим предъявлением требований о возмещении ущерба к Российской Федерации.
Украина в Трехсторонней группе прокомментировала выходку Бутусова:
«Сам факт выполнения стрельбы из боевой пушки гражданским лицом позволяет обвинить Украину в том, что она не контролирует собственные Вооруженные Силы. В условиях гибридной войны враг уже начал использовать это видео в своих пропагандистских интересах.
Мы, в свою очередь, настоятельно призываем граждан Украины избегать поступков, которые могут повредить Вооруженным Силам Украины, повлечь за собой интенсификацию обстрелов врагом, увеличить потери с нашей стороны, или усложнить сотрудничество с международными партнерами и политико-дипломатическую работу в рамках Нормандского и Минского форматов».
Лучше бы промолчали, — пишет в своём телеграм-канале-канале военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц:
— То есть сам факт стрельбы журналистом в неизвестном направлении, вероятность жертв среди местного населения или разрушений в гражданском секторе их не волнует. Важен только имидж ВСУ, которые якобы соблюдают Минск. А Бутусов, на радость врагам, этот имидж порушил. Как будто он, такой имидж, был.
Сам украинский «журналист» за стрельбу оправдывается:
«Видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. Ничего героического в этом видео нет, простое поздравление ко дню Голодомора. Снят в строгом соответствии с действующими конвенциями и запретами».
«Ну да, конечно, ссыкло ты неумытое. А Голодомор что — праздник, чтобы с ним поздравлять?», — комментирует в своём телеграм-канале военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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Полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Пётр Недзельский заявил, что в случае, если Вооруженные силы России получат ответ, «они побегут». Он сказал об этом в эфире YouTube-канала «Апостроф».
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ВСУ открыли огонь по окраине Донецка, под обстрелом оказался посёлок Александровка. Об этом заявило представительство ДНР в СЦКК.
Обстрел велся из минометов калибром 82 мм.
Мы живём в мире, где иждивенчество поощряется и распространяется, воти Украина требует от Запада «усыновления», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания посла Украины в Германии Андрея Мельника.
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Белоруссия не останется в стороне, если начнется война в Донбассе. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам военной безопасности.
«Они (Запад) прекрасно понимают: если они опять развяжут войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется», — заявил белорусский лидер.
Подготовки к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в настоящее время нет. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 29 ноября журналистам.
«Нет, на данный момент не ведётся», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Подробности в материале: Подготовка встречи Путина и Зеленского не ведётся — Песков
Необходимо сделать так, чтобы Минские соглашения реализовывались на практике. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Позиция президента [Владимира] Путина прекрасно известна всем: важно сделать так, чтобы Минские договоренности претворялись в жизнь. Важно сделать так, чтобы Киев выполнил те обязательства, которые на себя взял. Этого пока не происходит», — сказал Песков.
Подробности в материале: Песков вновь призвал Украину к выполнению Минских соглашений
Выступая 29 ноября на совещании в центре стратегического управления министерства обороны Белоруссии, Александр Лукашенко «отметил, что в условиях миграционного кризиса мерзавцы дошли до убийства людей». Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
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Турция предлагает стать посредником между Россией и Украиной — Эрдоган. По словам турецкого президента, Анкара рассчитывает на своё участие в решении кризиса между Россией и Украиной и намерена обсудить эту тему с двумя странами.
SputnikLive.
Минские соглашения остаются единственной базой для переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил 29 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Песков: Минские соглашения — единственная база для переговоров по Донбассу
Украинскому журналисту ЮриюБутусову инкриминируют «подготовку к развязыванию и ведению агрессивной войны», но именнотакую войну против(тогда еще) части своего народа в 2014 году начал официальный Киев, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя возбуждение уголовного дела в отношении Бутусова.
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Украина может напасть на ДНР и ЛНР. Об этом 29 ноября заявил депутат Госдумы Александр Бородай («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, таким образом Киев может попытаться переместить вектор общественного внимания с внутренних проблем на внешние.
«На самом деле на Украине тяжелейший внутренний политический кризис. И Украина пытается избавиться от внутренних проблем, начав войну в Донбассе», — сказал Бородай.
В Совфеде осудили информационные вбросы США о якобы планируемом Россией нападении на Украину, передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября.
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НАТО в очередной раз пытается оправдать свои действия у границ России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).
Об этом: Картаполов: НАТО будет защищать Прибалтику и Польшу от мигрантов с Украины?
«Агрессия России» против Украины получит ответ со стороны НАТО, сообщил 29 ноября журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
Читайте также: Столтенберг пообещал защищать Украину от России
Как давление России на Украину оценивает латвийское руководство деятельность российских Вооружённых сил. Об этом 29 ноября сообщил журналистам латвийский президент Эгилс Левитс.
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Украинские боевики обстреляли из миномётов калибра 82 мм село Николаевка (ЛНР), сообщает 29 ноября Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Читайте подробнее: Украинские боевики обстреляли Николаевку в ЛНР
Украинская армия существенно укрепилась и сможет «ответить на удар России» при необходимости, заявил 29 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге для иностранных журналистов.
Читайте подробнее: Кулеба заявил о готовности Украины «ответить на удар России»
Владимир Корнилов, политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня»:
«Западные соцсети продолжают активно постить фейковые фотографии «украинского голодомора», выдавая за таковой куда более страшный голод, организованный британцами в Индии. Обратите внимание на количество ретвитов. И да, они там полагают, что на фото — именно украинцы».
Цитата из телеграм-канала.
Владимир Корнилов, политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня»:
«Кулеба головного мозга: «Вариант вторжения — на столе в Москве». Интересно, где именно в Москве такой сценарий на стол подают? В каком заведении? Никто не в курсе?».
Цитата из телеграм-канала.
ЛНР. За минувшие сутки, 29 ноября 2021 года, со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано три нарушения режими прекращения огня:
В результате чего имеются повреждения жилых домов по адресам н.п. Николаевка, кв. Юбилейное, д. 5а и д. 10.
Представительство ЛНР.
«Война с Украиной уже не кажется нереальной — об этом свидетельствуют события последних дней. Донецк и Луганск все чаще подвергаются артобстрелам. А американские СМИ пишут, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, намекая на подготовку к вторжению. И, конечно, не сообщают, что это нормальная реакция на провокации Украины и НАТО. Пожалуй, с 2014 года предчувствие войны еще не было таким острым», — отмечает в своём телеграм-канале военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц.
СБУ завела уголовное дело «по факту» подготовки госпереворота на Украине. Как сообщили в спецслужбе, захват власти готовился «отдельными гражданами России и Украины».
Других подробностей не привели. Ранее Зеленский заявил, что получил информацию о подготовке госпереворота 1 декабря и что к этому может быть причастен бизнесмен Ахметов, который выделяет для этих целей миллиарды долларов.
Цитата SputnikLive.
Гуманитарная помощь Донбассу не противоречит Минским соглашениям. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Указ о гуманитарной помощи республикам Донбасса подписан 15 ноября. Согласно указу товары из ЛНР и ДНР могут участвовать в госзакупках наравне с российскими.
Напомним, Украина в нарушение Минских соглашений стала ежедневно нарушать военное перемирие: массированным обстрелам подвергаются территории, на которых проживает мирное население ЛНР и ДНР. Готовятся новые провокации.
Об этом: Военный корреспондент: «Война с Украиной уже не кажется нереальной»
«Украинские солдат ждут в окопах следующего шага Москвы»: The Times рассказала читателям, как в Донбассе «украинские военнослужащие живут в темноте, сырости и разговаривают шепотом, и суровая реальность слишком тяжела для некоторых».
Но больше всего их мучает неопределенность в ожидании нападения Путина.
Цитата канала «Пул №3».
В частях 2−4 статьи 3 законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода» сказано, что государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления обязаны принимать все возможные правомерные меры для взыскания с Российской Федерации компенсации за ущерб, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также возмещения, осуществленные Украиной в соответствии с частью третьей указанной статьи.
Жители Коминтерново, расположенного на южных окраинах ДНР? уже третью неделю живут без электричества. Как сообщает 30 ноября телеграм-канал «Донбасс решает», Украина так и не дает режим тишины, необходимый для начала ремонтных работ.
Местные жители начали массово болеть. Аптек и больниц в поселении нет. Самому младшему из 67 оставшихся жителей уже исполнилось 60 лет.
«Украина нас берет измором — ждет, чтобы все мы тут вымерли. Вы даже не представляете, в каком аду мы живем», — рассказала местная жительница Светлана.
Читайте также: Жительница ДНР: Украина нас просто сживает со свету
Украинские силовики за последние сутки три раза нарушили режим перемирия на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 30 ноября рассказали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ за сутки три раза нарушили перемирие в ЛНР — СЦКК
ЛуганскИнформЦентр: обстрелам украинских силовиков подверглись районы сёл Раевка, Николаевка и относящийся к Луганску посёлок Зелёная Роща. Огонь велся из 120-мм и 82-мм миномётов, станковых противотанковых гранатомётов СПГ-9 и крупнокалиберного пулемёта. В результате обстрела повреждены жилые дома в Николаевке.
В Донбассе сегодня, 30 ноября, вновь звучит артиллерийская канонада. О нарушении военными силами Украины Минских соглашений сообщает телеграм-канал «Донбасс решает» со ссылкой на мэра города Ясиноватая Дмитрия Шевченко.
Он, в частности, отметил, что на улице Ватутина (она находится близ железнодорожного вокзала) уже не найти ни одного дома, который не был бы поврежден в результате обстрелов.
«Сегодня вы свидетели того, что у нас происходит, при том, что расстояние от этих домов до линии разграничения не превышает одного километра», — пояснил глава администрации города после того, как пальба прекратилась.
Подробности в материале: Мэр города Ясиноватая: у нас обстрелы каждый день
Киев передаст западным партнерам информацию о подготовке государственного переворота на Украине. Об это заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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Силовики Украины за последние сутки один раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 30 ноября рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские силовики за сутки один раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК
Председатель комитета Народного совета ДНР Владислав Бердичевский в своём телеграм-канале 30 ноября процитировал слова экс-министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, который считает, что Киев должен нанести ракетные удары по российским городам:
«Если у нас сегодня нет возможности достать до Москвы ракетным оружием, то есть возможность доставать другие города, которые находятся в границах досягаемости украинских ракетных войск и которые могут накрывать очень серьезные инфраструктурные объекты Российской Федерации, включая энергетические атомные станции».
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Подробности в материале: ДНР: «Бандеровские мрази уже бы устроили глобальную катастрофу»
Наконец-то спустя месяц после захвата ВСУ плацдарма в Старомарьевке официоз РФ в лице «русской Джен Псаки» Марии Захаровой соизволил заметить, что «Минские соглашения не работают» и ВСУ демонстративно «доедают» последние «серые зоны» под канонаду запрещённой очередными «мерами по прекращению огня» 152-мм артиллерии.
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ДНР. Ремонтом домов, поврежденных украинской артиллерией, в Ясиноватой занимаются прямо во время обстрелов. Стройматериалы для ремонта крыши одного из домов города-спутника Донецка привезли 29 ноября благотворители.
Разгружались под звуки выстрелов украинской артиллерии, которая обстреливает этот город и крупный ж.д. узел уже восьмой год.
«Вон пуля попала в дом. Рядом кухня, в нее попало, кухня сгорела», — показывает каналу «Донбасс решает» местная жительница Татьяна.
Представительством ЛНР в СЦКК проводится фиксация в н.п. Николаевка последствий нарушений режима прекращения огня 29 ноября 2021 г. со стороны вооруженных формирований Украины с применением минометов.
В результате обстрела получил значительные повреждения двухквартирный жилой дом и разрушены хозяйственные постройки по адресу: квартал Юбилейный, 5а.
Также имеются множественные повреждения остекления на двух этажах в многоквартирных жилых домах по адресам: квартал Юбилейный, 7 и 10.
Более детальная информация уточняется.
Представительство ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.
«Мы вернемся к проекту Новороссия». Так считает 87-летний Мехти Логунов — ученый-изобретатель, бывший политзаключенный, отсидевший более двух лет в украинской тюрьме по обвинению в пособничестве терроризму, госизмене и шпионаже.
Попал в списки обмена в 2020 году, из всех переданных Донбассу пленных единственный не стал просить помилования у президента Украины.
«Большая война окончится для Украины крахом. И это не будет разгром, как в Осетии, это будет ликвидация Украины как государства. Она уже потеряла государственность, пусть это пока и не оформлено.
А произойдет следующее: мы вернемся к проекту «Новороссия», о котором так много говорили в 2014-м и которому не дал родиться олигархат, как украинский, так и российский», — сказал Мехти Логунов каналу «Донбасс решает».
Цитата канала donbassr.
Соединенные Штаты стали активнее и жестче пытаться заручиться поддержкой Европы в сдерживании России. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
Читайте подробнее: Попытки США заручиться поддержкой ЕС в сдерживании РФ стали жестче — СВР
США со всех сторон обложили Россию военными базами и нагнетают военную истерию у границ РФ — Лавров.
Американцы и британцы искусственно раздувают истерию, чтобы представить Россию виновницей всех бед, если киевские авантюристы нападут на Донбасс, — заявили в пресс-бюро СВР России.
По мнению известного политического журналиста Дмитрия Джангирова, вооружённые силы ДНР и ЛНР могут дойти до границ с Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей только в одном случае — если ВСУ начнут наступление в Донбассе.
«Если случится какое-то безумие и наступление на Донецк и Луганск, то в ответ «шахтёры» выйдут на границы Донецкой и Луганской областей с Запорожской областью», — заявил Джангиров в эфире делового канала «Капитал» на YouTube.
Соединенные Штаты и Великобритания искусственно раздувают истерию, дабы представить Россию виновницей всех бед, если Киев нападет на Донбасс. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
Об этом: СВР: США хотят выставить РФ виновницей, если Украина нападет на Донбасс
Власти Украины сами провоцируют напряженность в Донбассе, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
Читайте также: СВР: Киев сам провоцирует напряженность в Донбассе
Пентагон планирует разместить лёгкие штурмовики A-29 Super Tucano бывших ВВС Афганистана на территории Украины.
Самолёты могут быть перебазированы из Узбекистана, куда их «увели» афганские пилоты, спасаясь от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Цитата канала «Военный обозреватель».
Глава британской разведки MI6 Ричард Мур: «Позиция Великобритании и её союзников не является враждебной. Мы не пытаемся окружить Россию.
Угроза, исходящая от России и президента Путина, является «острой». У нас есть хроническая проблема с Украиной. Она требует тщательного наблюдения и осторожного сигнала Москве о той цене, которую придётся заплатить в случае вторжения».
Глава ДНР Денис Пушилин: «Русский Донбасс даёт решительный отпор попыткам разрушить единство русских».
Информация, согласно которой президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что его республика выступает за мир и готова стать посредником между Российской Федерацией и Украиной, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 30 ноября в социальной сети Facebook.
Об этом: «Эрдоган хочет забрать Крым!» — сети о Турции в роли посредника
«Надо не двери держать открытыми, одновременно направляя в них угрожающие сигналы и фонтанируя агрессией (странный метод приглашения к совместной работе), а выполнять взятые на себя обязательства по воздействию на Киев с целью реализации им Минских договорённостей. А вот этого немецкая дипломатия добиться не смогла», — так прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова слова врио главы МИД ФРГ Хайко Мааса.
Ранее его цитировали СМИ: «Двери для переговоров по деэскалации на Украине остаются открытыми для России, заявил врио главы МИД ФРГ Хайко Маас. По его словам, стороны переговоров намерены направить сигнал властям РФ о том, что «НАТО неуклонно поддерживает Украину, ее независимость, территориальная целостность и суверенитет не подлежат обсуждению».
«России придется заплатить высокую цену за любую форму агрессии. Поэтому сейчас тем более важно предпринять честные и устойчивые шаги по деэскалации, которые могут быть предприняты только путем переговоров. Не устаю подчеркивать, что двери в такие переговоры остаются открытыми для России», — сказал Маас.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил оценить действия главреда националистического издания «Цензор.нет» Юрия Бутусова, в День памяти жертв голодомора стрелявшего из гаубицы по Донбассу.
«Председатель Следственного комитета РФ поручил следователям центрального аппарата проверить указанную информацию и дать правовую оценку действиям стрелявшего с точки зрения действующего законодательства», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. При наличии оснований будет дана правовая оценка в рамках уголовного дела о преступлениях в отношении мирного населения ДНР и ЛНР.
Подробности в материале: За стрелявшего в ДНР «артиллериста» Бутусова взялся СКР
Военная активность России на границе с Украиной даёт повод для беспокойства. Об этом 30 ноября перед отлётом в Ригу на встречу глав МИД стран Североатлантического альянса заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
Подробности в материале: В ФРГ пригрозили России «высокой ценой» за «агрессию» в отношении Украины
Более 50 разведывательных самолетов и БПЛА стран НАТО еженедельно фиксируются у российских границ. Российская Федерация опровергает утверждения стран НАТО о якобы наращивании присутствия на Украине. Крым — это часть России, присутствие наших войск здесь законно.
МИД РФ.
Представительством ЛНР в СЦКК проводится фиксация в населённом пункте Николаевка последствий нарушений режима прекращения огня 29 ноября 2021 года со стороны вооруженных формирований Украины с применением минометов. Значительные повреждения в результате обстрела получил двухквартирный жилой дом, разрушены хозпостройки по адресу квартал Юбилейный, 5а. Также имеются множественные повреждения остекления на двух этажах в многоквартирных жилых домах по адресам квартал Юбилейный, 7 и 10.
Участие в госперевороте на Украине оценивают в тысячу гривен в день. Речь идёт о рядовых протестующих, сообщил журналистам вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко.
«Когда людей собирают в регионах по тысяче гривен в день — это как-то на переворот меньше похоже. Если уж люди не хотят в перевороте участвовать бесплатно — это вопрос к «переворачивателям», — заявил он.
Кто именно предлагает эти деньги, Корниенко не пояснил. По его словам, информацию о тысяче гривен ему передали правоохранители.
Министерство иностранных дел России, комментируя утверждения о том, что Москва якобы провоцирует эскалацию ситуации на границе с Украиной, заявило, что действия РФ носят сугубо оборонительный характер.
Читайте также: В МИД РФ ответили на обвинения в эскалации ситуации на границе с Украиной
Германии следует не фонтанировать агрессией в адрес России, а побудить Украину к выполнению Минских соглашений. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала 30 ноября в своём телеграм-канале.
«Надо не двери держать открытыми, одновременно направляя в них угрожающие сигналы и фонтанируя агрессией (странный метод приглашения к совместной работе), а выполнять взятые на себя обязательства по воздействию на Киев с целью реализации им минских договоренностей», — подчеркнула Захарова и добавила, что немецкой дипломатии это не удалось.
Подробности в материале: В МИД России призвали ФРГ не «фонтанировать агрессией»
Заявление премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша о том, что ЕС и НАТО должны донести до Москвы, что в случае эскалации на российско-украинской границе её ожидают последствия, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 30 ноября в социальной сети Facebook.
Читайте также: «Корпорация клоунов в костюмах» — сети о предупреждении Латвией России
Информация о том, что китайская компания Beijing Skyrizon намерена истребовать с Украины выплаты компенсации в размере $4,5 млрд в Арбитражном суде в Гааге за убытки, понесённые фирмой в качестве инвестора украинского предприятия «Мотор-Сич», стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 30 ноября в социальной сети Facebook.
Об этом: Сеть: «Очередной пападос» — инвестор из Китая требует от Украины $4,5 млрд
Страны Запада не первый год провоцируют власти Украину, и не только ее, на антироссийские действия. Об этом 30 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с своим коллегой из Бразилии Карлосом Алберто Франко Франсой.
Подробности в материале: Лавров: Запад не первый год провоцирует Украину на антироссийские действия
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что киевский режим не пойдет по пути бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили образца 2008 года.
Читайте подробнее: Лавров надеется, что киевский режим не пойдет «по пути Саакашвили»
Никаких необоснованных передвижений российских войск и внеплановых учений у границы с Украиной не происходит, заявили в Совбезе РФ.
Военная техника и боевые подразделения перебрасываются странами НАТО к границе России, сообщил 30 ноября журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров. На Украине, на границе с республиками Донбасса, также собраны военные и техника «при поддержке возрастающего числа западных инструкторов».
Об этом: Военная техника США и Британии перебрасывается к границам РФ — Лавров
Огнестрельное ранение получил житель Петровского района Донецка при обстреле со стороны ВСУ 30 ноября, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Читайте также: Украинские боевики ранили жителя ДНР
США создают выгодный им информационный фон для наращивания войск и поставок оружия Украине, нагнетая ситуацию вокруг «российской угрозы», сообщили в Совбезе РФ.
Информационные вбросы, например про якобы возможное «вторжение» России на украинскую территорию, негативно сказываются на российском фондовом рынке. Об этом заявил глава банка ВТБ Андрей Костин.
Диалог необходим между НАТО и Россией, чтобы война в Донбассе была прекращена, сообщил 30 ноября журналистам министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.
Подробности в материале: От НАТО потребовали наладить диалог с Россией по ситуации в Донбассе
Для прекращения войны в Донбассе нужен прямой диалог Украины с республиками Донбасса, об этом сказано в Минских соглашениях, сообщил 30 ноября журналистам первый заместитель постпред России при ООН Дмитрий Полянский.
Читайте также: Представитель РФ в ООН заявил, что нужен прямой диалог Киева с ДНР и ЛНР
Передвижение украинских войск близ Донбасса опасно для жителей ДНР и ЛНР, заявил 30 ноября президент России Владимир Путин в ходе дискуссии на форуме «Россия зовёт!»
Читайте подробнее: Украинские войска представляют опасность для жителей Донбасса — Путин
Экономические санкции могут быть введены в отношении России, если она проявит агрессию на Украине, сообщил 30 ноября журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Читайте также: Столтенберг пообещал России санкции «за агрессию на Украине»
Идея оказать на Россию финансовое давление в связи с «активностью у границ» с Украиной заинтересовала американского министра финансов Джанет Йеллен.
Подробности в материале: Минфину США понравилась идея оказать на Россию финансовое давление
В мирного жителя посёлка шахты «Трудовская» на западе Донецка, получившего тяжёлые ранения 30 ноября в результате атаки ВСУ, стрелял украинский снайпер, сообщили в управлении Народной милиции ДНР.
Читайте подробнее: По жителю Донецка стрелял украинский снайпер
России придется заплатить высокую цену за любую форму агрессии, заявил 30 ноября федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время консультаций с коллегами по НАТО в столице Латвии. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL.
Подробности в материале: Германия и США предостерегают Россию от нападения на Украину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен посетить Крым, это будет означать признание полуострова частью России.
«Крым — де-факто это российский Крым. Мое посещение Крыма, на что я имею полнейшее право, под чьим бы протекторатом, руководством. Это и мой Крым. Мне президент [Путин] предложил, говорит: «Давай». Я говорю: «Ну показал бы Крым». — «Нет вопросов». Если президент уже туда приехал с президентом России — слушайте, какие еще могут быть признания? Ни для меня, ни для Путина это не секрет», — сказал он.
Столтенберг — на встрече глав МИД стран НАТО в Риге: «Ситуация вокруг Украины остается нестабильной и непредсказуемой. Нет никакой уверенности в намерениях России. Значительная, необычная концентрация сил России на границе вызывает тревогу, поскольку она сопровождается усиленной риторикой.
Мы призываем Россию к прозрачности, деэскалации и снижению напряженности и предупреждаем, что агрессия против Украины обойдется России дорого и будет иметь серьезные политические и экономические последствия. Мы всегда можем надеяться на лучшее, но должны быть готовы к худшему. НАТО будет поддерживать высокую степень военной готовности».
Как сообщает Служба внешней разведки России, США и Британия сейчас давят на страны ЕС, запугивают якобы подготовкой России к «полномасштабному вторжению» на Украину.
Вашингтон и Лондон также пытаются возложить на Евросоюз затраты по сохранению жизнеспособности экономики Украины в условиях коррупции в этой стране, ветшания её энергетической инфраструктуры и роста цен на энергоносители.
Из-за этого дипломаты ЕС на Украине сейчас «пребывают в замешательстве», сообщает СВР. Европейцы понимают, что США и Британия «искусственно раздувают истерию, чтобы представить Россию виновницей всех бед, если киевские авантюристы нападут на Донбасс».
Цитата SputnikLive.
Десять международных военных учений пройдут на территории Украины в 2022 году. Участие в них примут до 21 500 украинских военнослужащих и около 11 000 иностранных военных.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский внёс на утверждение Верховной рады указ о допуске иностранных войск на территорию страны для участия в предстоящих учениях.
Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что Украина неспособна дать отпор России. Такое мнение он высказал в интервью газете Gazeta.pl.
Читайте также: Американский генерал заявил, что Украине не хватит сил противостоять России
Взаимодействие в рамках поддержки Украины, которая якобы может столкнуться с «российской угрозой», стало темой переговоров американского госсекретаря Энтони Блинкена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на встрече в Риге. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.
Читайте подробнее: Блинкен и Столтенберг обсудили поддержку Украины
Североатлантическому альянсу (НАТО) необходимо использовать все возможности для диалога с Россией, страны — члены НАТО требуют транспарентности в том, что касается передвижения российских войск. Об этом 30 ноября написал и.о. министра иностранных дел Германии Хайко Маас по итогам первого дня встречи с коллегами по альянсу в Риге на своей странице в соцсети Twitter.
Об этом: В МИД ФРГ призвали НАТО использовать все возможности для диалога с Россией
Киеву и странам Запада необходимо «сделать выводы» после заявления президента России Владимира Путина о ситуации на границе с Украиной, считает глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.
Подробности в материале: Пушков призвал Украину и Запад «сделать выводы» после предупреждения Путина
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прокатилась на боевом танке Challenger 2 перед началом совещания глав МИД стран НАТО в Риге.
Накануне Трасс отметилась громкими заявлениями о готовности защищать Украину и Балканы от «российской агрессии».
Цитата канала «Военный обозреватель».
Соединенные Штаты ожидают, что численность российских войск на границе с Украиной превысит 100 тысяч человек, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник в администрации Байдена.
В настоящее время, по данным издания, в НАТО ведутся консультации и составляются планы на случай непредвиденных обстоятельств.
Представители альянса сегодня также должны обсудить варианты совместных действий, включая военные, против России.
Власти Украины не выполнили ни одного из обязательств, принятых в декабре 2019 года на парижской встрече лидеров стран «нормандского формата», и блокируют все попытки Контактной группы продвинуться в политическом урегулировании конфликта в Донбассе, сообщил Грызлов.
Глава ДНР Денис Пушилин: «Русский Донбасс — это неотъемлемая часть великой России!»
Глава ДНР: «Мы устали от войны! Со стороны Украины только снаряды, кровь и разрушения. А со стороны России мы видим помощь, поддержку. И, конечно, только с Россией мы ассоциируем свое дальнейшее будущее!»
Денис Пушилин в эфире Baltnews.
Минск займет сторону Москвы, если Россия окажется перед агрессией Украины. «Я никогда не буду на стороне националистического угара, который сегодня происходит в Украине», — сказал Лукашенко в интервью @rian_ru.
Война в Донбассе началась 30 лет назад. Сегодня, 1 декабря, исполняется ровно 30 лет со дня проведения референдума, который развалил огромную страну. По словам донецкого политолога Сергея Чепика, этому предшествовала громадная кампания по оболваниванию народа.
В Донецк приезжали «автобусы дружбы», привозившие листовки.
«В них говорилось о том, что, по расчетам немецких экономистов, Украина является самой развитой республикой бывшего Советского Союза. И, в случае выхода ее из состава Советского Союза, она заживет не хуже, чем Франция, Германия и Великобритания.
Результат 30-летней независимости мы видим сегодня — гражданская война, разруха экономики, разгул национализма и нацизма. И обстрелы мирных городов Донбасса», — говорит Сергей Чепик.Цитата телеграм-канала «Донбасс решает».
Информацию об обстрелах и жертвах можно было бы использовать в международных судах против Украины.
«Если этого нет в отчете ОБСЕ, то ничего вроде бы и не происходит», — объяснил глава ДНР.
Об этом: ДНР: ОБСЕ умышленно скрывает информацию об обстрелах
ЛНР. ВСУ открыли огонь из стрелкового оружия (10 выстрелов) в направлении БПЛА СММ малого радиуса действия во время его полета в 1 км к северу от н. п. Желтое.
Сообщает 1 декабря представительство ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.
Минск будет на стороне Москвы в случае, если Россия окажется перед агрессией Украины. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Об этом: В случае агрессии со стороны Украины Белоруссия будет с Россией — Лукашенко
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об обстреле в Донбассе, в результате которого ранен мирный житель. Об этом 1 декабря сообщает сайт СКР.
«По данным следствия, 30 ноября 2021 года военнослужащие Вооруженных сил Украины произвели прицельный обстрел с применением стрелкового оружия объектов гражданской инфраструктуры по улице Лукьяненко города Донецка. В результате обстрела получил ранение 34-летний мирный житель.
Обстреливая населенный пункт, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченного числа гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте.
Украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней», — заявили в Следкоме России.
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Дети в Донбассе прятались от грозы, а попали под минометный обстрел. Зачастую жертвами киевской агрессии становятся дети Донбасса. Это, увы, не редкость, информирует телеграм-канал «Донбасс решает».
«Не так давно к нам попали дети, пострадавшие от обстрела Александровки, поселка на западе Донецка. Девчонки: две сестры и их подруга, получили осколочные ранения», — вспоминает Александр Чуйко, врач-травматолог детского отделения Республиканского травматологического центра.
Они пытались спрятаться от грозы, а попали под минометный обстрел. Когда Александр с коллегами занимались спасением девочек, эмоции были отключены.
«Потом, конечно, спектр чувств был безграничным: от жалости к пострадавшим до ненависти к виновным в этом. Почему ни в чем не виноватые дети должны так страдать?» — недоумевает Александр.
Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов:
«Да, 115 миллионов российских военных — это уже серьезно. Теперь уж вторжение неизбежно».
Войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тысяч человек, это половина всего состава — МИД РФ.
Вооруженные силы Украины стянули в зону конфликта в Донбассе 125 тыс. военных, это половина всего состава. Об этом 1 декабря заявили в МИД России.
Намерения России еще неясны, но ее действия в районе границы с Украиной и риторика в последнее время вынуждают НАТО готовиться к худшему, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам первого дня саммита глав МИД стран НАТО в Риге.
Отдельную встречу Столтенберг провел с госсекретарем США Блинкеном. Стороны обсудили «важность продолжения консультаций и единства альянса по таким вопросам, как поддержка Украины, разработка новой стратегической концепции НАТО, а также вопросы контроля над вооружениями и и региональной безопасности».
Цитата канала «Военный обозреватель».
«Возможная отправка НАТО своих контингентов на Украину сделает страны альянса соучастниками преступлений против мирных жителей в Донбассе», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Москва обеспокоена фактическим отказом Киева от мирного урегулирования в Донбассе», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Контакты между Россией и Украиной сейчас идут только на уровне администраций президентов двух стран. Об этом 1 декабря сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
Читайте подробнее: В Киеве заявили, что контакты с Россией идут на уровне офисов президентов
А на Украине госпереворот уже в разгаре. Центральные кварталы перекрыты похлеще, чем при Януковиче во время майдана.
Цитата канала политического обозревателя медиагруппы «Россия Сегодня» Владимира Корнилова.
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что численность войск Украины в Донбассе достигла 125 тысяч человек, то есть половины всего личного состава вооруженных сил страны. Захарова подчеркнула, что нарушение режима прекращения огня фиксируются уже не локально, а также используется запрещённое Минскими соглашениями вооружение.
«Странно, что этого не видят иностранные наблюдатели», — сказала представитель МИД.
«День украинского переворота начался с выступления Зеленского на фоне плакатов «Почему преЗЕдент постоянно брешет украинскому народу?». Интересно, каков будет ответ на этот риторический вопрос».
Цитата канала политического обозревателя медиагруппы «Россия Сегодня» Владимира Корнилова.
Прямо сейчас Зеленский выступает с посланием к Верховной раде: «Меня выбирали все граждане страны. В том числе и граждане «наших» Донбасса и Крыма».
МИД РФ:
«Зеленский уже переплюнул Порошенко, заявив: «Наша армия — лучшая в мире». Скоро выйдут на межгалактический уровень».
Цитата канала политического обозревателя медиагруппы «Россия Сегодня» Владимира Корнилова.
Зеленский закончил выступление в Раде. Вот что он ещё успел сказать.
Также президент заявил, что «нельзя закончить войну без прямых переговоров с Россией», но подчеркнул, что у Украины «лучшая армия в мире», а сам он не боится прямого разговора с Путиным.
Затронул Зеленский и тему олигархов, правда, заявив, что не удостоит их такой чести, как тратить время своего выступления. (Конечно, вместо него это говорят надписи на футболках, ранее выданных депутатам).
В настоящее время не идет никакой речи о посредничестве Турции в урегулировании конфликта на востоке Украины. Об этом 1 декабря заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Зеленский объявил, что не сможет остановить войну в Донбассе без переговоров с Россией.
«Мы должны говорить [с РФ], зная, что у нас сильная и мощная армия», — сказал он. Тем не менее Россия не является стороной конфликта в Донбассе. Согласно Минским соглашениям, Киев должен вести переговоры напрямую с лидерами ДНР и ЛНР.
Цитата канала donbassr.
Сенатор Алексей Пушков: «Из выступления Лаврова в СФ и его оценки позиции Киева относительно Минских соглашений следует, что Украина не выполняет и не будет выполнять Минские соглашения.
Более того, Украина принимает законы, которые прямо противоречат этим соглашениям. Усилия Киева направлены на полный отказ от этих соглашений — при явном попустительстве западных стран — участниц «нормандского формата».
Вооруженные силы Украины стянули в зону конфликта в Донбассе 125 тыс. человек, заявила 1 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
Читайте подробнее: В МИД РФ заявили о стягивании половины армии Украины в Донбасс
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не поддерживает введение санкций против Киева за невыполнение Минских соглашений и готова прилагать усилия для урегулирования на Украине.
И это несмотря на то, что «Киев становится всё более и более наглым в своей агрессивности по отношению к Минским договорённостям, по отношению к Российской Федерации и в своих попытках спровоцировать Запад на поддержку его воинственных устремлений».
Цитата канала «Украина.ру».
Россия намерена обсудить и с госсекретарем США Блинкеным, и с ОБСЕ стягивание украинской армии в Донбасс, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Власти Украины никогда не заявляли о своем выходе из Минских соглашений. Об этом 1 декабря заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
Об этом: Офис президента Украины: Киев не заявлял о выходе из Минских соглашений
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем обстановку на украинской восточной границе. Об этом глава дипломатии ЕС написал 1 декабря в Twitter.
Поводом стали, по словам Борреля, продолжающиеся передвижения российских воинских подразделений и наращивание Россией сил.
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Украина, по сути, готовится к войне не с Донецкой и Луганской народными республиками, а с Россией. Так прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM сообщение о том, что Украина стянула половину армии к Донбассу, и фактический отказ Киева от Минских соглашений главный редактор научного журнала «Архонт» Антон Бредихин. При этом Киев, считает эксперт, фактически признаёт территорию Донбасса российской.
Читайте также: Эксперт: Киев готовится к войне не с Донбассом, а с Россией
В ВСУ составляют списки родственников на случай войны с Россией. Источники телеграм-канала @wargonzo в Донецкой области, котораянаходятся под контролем ВСУ, сообщают, что офицерский состав украинской армии получил анкеты для эвакуации на случай полномасштабной войны с РФ.
В анкетах офицерский состав должен указать ближайших родственников, которых власти должны эвакуировать в случае критической военной ситуации.
Отмечается, что никогда ранее подобного рода мероприятия с офицерским составом ВСУ не проводились.
Пострадавшему в результате обстрела в Петровском районе Донецка 1 декабря ампутировали нижнюю конечность. Об этом информирует телеграм-канал «Донбасс решает».
Завод по изготовлению современных военных дронов будет возведен на Украине. Об этом 1 декабря заявил украинский президент Владимир Зеленский, во время своего выступая в Верховной раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины, которое транслируют телеканалы страны.
Читайте также: Зеленский: на Украине построят завод по производству военных дронов
В Кремле глубоко озабочены стягиванием Украиной войск к линии разграничения в Донбассе, считают это опасным авантюризмом — Песков.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил Зеленскому о необходимости переговоров с Россией для решения конфликта на Донбассе:
«Война в Донбассе всё-таки является внутриукраинской. Мы знаем о попытках представить Россию как участницу конфликта. Это не так. Остановить войну на Донбассе можно только путём переговоров украинцев с украинцами. Это Гражданская война, которая была спровоцирована событиями 2014 года.
Россия не является ее стороной. Россия делает все возможное, чтобы помочь Украине справиться с этой проблемой. Работает в этом контексте в Нормандского формате. Сохраняет свою приверженность Нормандскому форманту и Минским договорённостям. И прежде всего ожидает выполнение Киевом всех взятых на себя обязательств».
Война на территории Донбасса прекратится лишь в результате внутриукраинских переговоров. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Остановить войну в Донбассе можно только путем переговоров украинцев с украинцами. Это гражданская война, которая была спровоцирована известными событиями 2014-го года», — сказал Песков.
Читайте подробнее: Песков назвал способ прекращения войны в Донбассе
Возле Верховной рады Украины митингующие представители малого и среднего бизнеса устроили настоящее «файер-шоу».
Участники несколько активизировались — некоторые бьют в барабан, некоторые митингующие жгут файеры. При этом акция протеста пока проходит достаточно мирно.
Цитата motri_media.
На сегодняшний день ДНР и ЛНР остаются самопровозглашёнными республиками, однако процесс урегулирования конфликта в Донбассе заходит в тупик. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что такого признания до сих пор не было, они остаются самопровозглашенными республиками, но мы видим, что процесс урегулирования этого внутриукраинского конфликта затягивается, по многим параметрам заходит в тупик», — сказал Песков.
Читайте также: Песков намекнул на возможность признания ДНР и ЛНР
Россия не участвует в конфликте на востоке Украины, остановить его смогут только переговоры между самими украинцами. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песковзаявил 1 декабря журналистам.
«Остановить войну в Донбассе можно только путем переговоров украинцев с украинцами. Это гражданская война, которая была спровоцирована известными событиями 2014-го года», — заявил Песков.
Читайте также: Песков: конфликт в Донбассе остановят лишь переговоры внутри Украины
Украина концентрирует своих военнослужащих в зоне конфликта в Донбассе, такой «опасный авантюризм» беспокоит Россию. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 1 декабря журналистам.
«Именно это вызывает наши опасения о том, что в Киеве могут возобладать настроения в пользу силового решения в Донбассе. Это очень опасный авантюризм», — сказал Песков.
Подробности в материале: Песков: Киев стягивает войска к Донбассу, это опасный авантюризм
Ради начала полномасштабного конфликта с Россией Украина может пойти на провокации с человеческими жертвами. Об этом 1 декабря заявил сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Таким образом Киев, по мнению политика, хочет дать Западу возможность вмешаться в конфликт на Донбассе и спровоцировать масштабное противостояние с Россией.
Подробности в материале: Прилепин не исключил, что Киев пойдет на кровавые провокации
Украина, вероятно, рассматривает возможность провести в Донбассе молниеносную операцию с выходом к российским границам и окружением непризнанных республик. Об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
ДНР. Украина артобстрелами разрушает, а ДНР восстанавливает Ясиноватую. В этом году в прифронтовом городе удалось восстановить около 200 домов частного сектора и порядка 20 социальных объектов. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.
Восстановление ведется по двум программам.
«Одна — инвестиционная республиканская, где мы ремонтируем дома за счет средств Республики. И вторая — это то, что вы видели сегодня, это бригады, сформированные через центр занятости. Они также выполняют работы по восстановлению.
На декабрь у нас количество людей, работающих в бригадах, составит порядка 92 человек. Это 15−16 бригад, которые работают ежедневно», — сказал Дмитрий Шевченко.
Правительство Украины увеличило почти на 3,7 млрд гривен ($137 млн) расходы на национальную безопасность и оборону в доработанном проекте государственного бюджета на 2022 год. Таким образом, оборонные расходы составят 323,138 млрд гривен (примерно $12 млрд), или 6% ВВП.
Читайте также: Расходы на оборону в проекте госбюджета Украины увеличены на $137 млн
Помощь НАТО Украине и Грузии будет заключаться в том, что альянс будет «активно способствовать созданию военных возможностей» этими республиками, сообщил 1 декабря журналистам генсек военного блока Йенс Столтенберг.
Читайте подробнее: Столтенберг рассказал, как НАТО будет помогать Украине и Грузии
Соединённые Штаты призывают Россию и Украину к диалогу на основе Минских соглашений, что является наиболее оптимальным путём разрешения сложившегося кризиса, — RT цитирует госсекретаря США Энтони Блинкена.
Напоминать коллегам по НАТО, ООН и ЕС о проблемах Украины пообещала эстонский министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс главе украинского МИД Дмитрию Кулебе, сообщили 1 декабря в пресс-службе внешнеполичесткого ведомства Эстонии.
Читайте также: Эстония пообещала помощь Украине в НАТО, ООН и ЕС
Помочь Украине с урегулированием ситуации в Донбассе, как это было сделано в «2014−2016 годах», предложила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд 1 декабря на Киевском форуме по безопасности.
Подробности в материале: Нуланд предложила Украине помощь с Донбассом «как в 2014—2016 годах»
Жёсткие санкции пообещала ввести в отношении России замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд 1 декабря на Киевском форуме по безопасности.
Подробности в материале: Нуланд пообещала защищать Киев от Москвы при помощи санкций
Информация, согласно которой министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вариант «вторжения России» на Украину «находится на столе» в Москве, но свидетельств о принятии решения о его реализации нет, вызвала реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 1 декабря в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: «Немедленно открыть психиатрички!» — сети о «плане» нападения на Украину
Протестующие против политики украинских властей собрались на Майдане в Киеве, сообщает 1 декабря Страна.ua.
Читайте подробнее: В Киеве митингуют противники Зеленского
Ситуация на границе России и Украины обсуждалась в ходе встречи американского госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, 1 декабря сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.
Читайте также: Блинкен и глава МИД Турции обсудили ситуацию на границе России и Украины
Акция в центре Киева с призывами к действующей власти завершилась без нарушений, в ней приняли участие несколько тысяч человек, сообщили 2 декабря в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Киеве.
Читайте подробнее: Митинг в центре Киева прошёл с участием нескольких тысяч человек
Американские власти будут реагировать на «враждебные шаги России», в частности на недружественную риторику в отношении Украины, вводя новые экономические ограничения. Об этом 1 декабря заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Читайте также: США отреагируют на «враждебные шаги России», заявила Псаки
Экономика России потерпит крах в случае военной агрессии на Украине, написал бывший посол Канады в Афганистане Крис Александер в статье для газеты Globe and Mail.
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Боевики «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прибыли на фронт в Донбассе. Об этом сообщил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«В 503-й отдельный батальон морской пехоты прибыло около 30 боевиков националистического бандформирования «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сказал он. Он не исключил увеличения числа провокаций со стороны украинских силовиков на донецком направлении.
Блинкен призвал Россию и Украину к диалогу на основе Минских соглашений. По словам госсекретаря США, у кризиса в Донбассе есть дипломатическое решение.
«Блинкен, видимо, позабыл о том, что, согласно Минским же соглашениям, Россия не является стороной конфликта. А диалог должен проходить между Киевом и народными республиками Донбасса», — напоминает телеграм-канал «Донбасс решает».
Мощному минометному и стрелковому обстрелу со стороны Военных сил Украины ранним утром сегодня, 2 декабря, подвергся промышленный город Докучаевск в 30 км от Донецка. Об этом сообщает телеграм-канал «Донбасс решает».
Стрельба, по сообщениям местных жителей, слышна и сейчас. Подробности выясняются.
Читайте подробнее: Военные силы Украины ударили по Докучаевску
России следует отвести свои войска от границы с Украиной, этот призыв намерен адресовать Москве госсекретарь США Энтони Блинкен на предстоящих переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. С таким заявлением Блинкен выступил на пресс-конференции.
По его словам, Минские соглашения — это дипломатический путь разрешения ситуации на Украине, но «Россия не сдерживает своих обещаний», и потому договорённости не выполняются.
«Мы призываем Россию следовать этому пути. Отвести военных от границы», — заявил Блинкен и добавил, что поговорит об этом с Лавровым.
Об этом: Блинкен намерен призвать Россию отвести войска от границы с Украиной
В ноябре вооружённые формирования Украины (ВФУ) в нарушение Минских соглашений нанесли на территории ЛНР максимальное с начала 2021 года количество повреждений и разрушений: режим прекращения огня нарушался 36 раз, пострадало шесть объектов гражданской инфраструктуры. Об этом сказано в отчёте представительства ЛНР в СЦКК.
Подробности в материале: Минские соглашения? За последний месяц ВСУ нанесли максимальный урон ЛНР
В ноябре 2021 года представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 40 обстрелов территории со стороны ВФУ. Артиллерию использовали 11 раз, взорвано 88 боеприпасов.
Минометный огонь (установки 120 и 82 мм) по территории ЛНР открывали 11 раз, выпущено 104 боеприпаса. Помимо этого, была взорвана одна противотанковая управляемая ракета. Также 17 раз стреляли из гранатомётов (70 боеприпасов), пять раз применялся крупнокалиберный пулемёт, трижды — стрелковое (снайперское) оружие.
Трижды (15, 17 и 27 ноября) получило повреждения ГБОУ ЛНР «Золотовская средняя общеобразовательная школа №4 имени Романа Салькова» в н.п. Золотое-5 (Михайловка). Обстрелы происходили как в ночное, так и в дневное время. Учебный процесс останавливался, а дети и сотрудники учебного учреждения были эвакуированы. С начала года эта школа уже восемь раз подверглась обстрелам со стороны ВФУ.
14 ноября 2021 г. в н.п. Ломоватка получили повреждения линия электропередачи и газопровод среднего давления.
17 ноября 2021 г. в н.п. Первомайск разрушено здание индустриально-педагогического техникума.
18 ноября 2021 г. в н.п. Золотое-5 получил повреждение остекления Первомайский психоневрологический диспансер».
Отчёт представительства ЛНР в СЦКК.
Сегодня утром, 2 декабря, скончался третий раненный 30 октября с беспилотника ВСУ мирный житель поселка Гольмовский в Горловке.
Цитата канала «Донбасс решает».
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия не имеет права на собственную «сферу влияния». Он заявил об этом 1 декабря на брифинге по итогам встречи глав МИД стран альянса.
Подробности в материале: Столтенберг: у России нет права на собственную сферу влияния
Соединенные Штаты обеспокоены присутствием российских войск около границ с Украиной. Об этом 2 декабря заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе пресс-конференции в Сеуле.
Подробности в материале: Глава Пентагона: США обеспокоены присутствием войск РФ у границ с Украиной
«Наращивание» Россией войск у границы с Украиной вызывает беспокойство у Вашингтона. В этой связи Соединённые Штаты призывают Россию быть более открытой и «снизить температуру в регионе» в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом 2 декабря на совместной пресс-конференции со своим южнокорейским коллегой Со Уком в Сеуле сообщил министр обороны США Ллойд Остин.
Об этом: Глава Пентагона призвал РФ «снизить температуру» около границы с Украиной
Утренний обстрел Докучаевска со стороны ВСУ.
Цитата канала RtrDonetsk.
В России задержали трех агентов спецслужб Украины. Как сообщает ФСБ, они собирали данные о стратегических объектах. При обыске было найдено оружие. По данным ведомства, один из задержанных планировал совершить теракт, подорвав два самодельных взрывных устройства.
Цитата канала SputnikLive.
Учения на одном из полигонов Херсонской области около границы с Крымом провели украинские артиллеристы. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба командования объединенных сил ВС Украины (ВСУ) на своей странице в соцсети Facebook.
Подробности в материале: ВСУ провели учения артиллерии около границы с Крымом
Вооруженные формирования Украины (ВФУ) продолжают нарушать режим прекращения огня, используя тяжелое вооружение, которое в соответствии с Минскими соглашениями должно быть отведено. Об этом 2 декабря сообщает представительство ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.
Также сказано, что сегодня, 2 декабря, в 09:30 по местному времени из района н.п. Крымское ВФУ подвергли обстрелу н.п. Сокольники с применением минометов калибра 120 мм (9 мин).
Подробности в материале: Украина ударила по ЛНР из миномётов
ДНР. 30 ноября с позиции 54-q бригады, расположенной в районе н.п. Марьинка, был открыт прицельный снайперский огонь с применением прибора бесшумной стрельбы по жителю посёлка шахты «Трудовская» г. Донецкf.
В результате ранение получил мужчина 1987 года рождения. Пострадавший эвакуирован в Центральную городскую больницу №14 г. Донецка. В настоящее время ему оказывается квалицированная медицинская помощь. Требуем от руководства представительств ОБСЕ и ООН, находящихся в ДНР, зафиксировать данный террористический акт и дать оценку действиям киевских боевиков.
Цитата с официального канала пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики.
Украинская сторона продолжает блокировать работу БПЛА ОБСЕ. Так, с целью недопущения фиксации наблюдателями миссии размещения запрещенного вооружения 25-й и 128-й бригад, для радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации во время полётов БпЛА СММ ОБСЕ в районах н.п. Троицкое и Водяное противник применил станции РЭБ «Буковель-АД» из состава мобильных групп 305-го и 502-го отдельных батальонов РЭБ.
Цитата канала «Народная милиция ДНР».
Напомним, в частях 2−4 статьи 3 законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода», разработанного Зеленским, указывается, что ответственность за нарушение прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированных территориях, а также за имущественный и моральный (неимущественный) вред, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам в результате вооруженной агрессии, возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с принципами и нормами международного права.
Возмещение имущественного и морального (неимущественного) вреда, причиненного Российской Федерацией как государством-агрессором, государством-оккупантом на территории Украины, в полном объеме осуществляет Украина в порядке, определенном кабинетом министров Украины, с последующим предъявлением требований о возмещении ущерба к Российской Федерации.
Государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления обязаны принимать все возможные правомерные меры для взыскания с Российской Федерации компенсации за ущерб, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также возмещения, осуществленные Украиной в соответствии с частью третьей указанной статьи.
Россию не беспокоит угроза США ввести из-за Украины новые санкции, полагает украинский журналист и телеведущий Максим Назаров. Об этом он заявил в эфире телеканала «НАШ».
«Москва цветёт и пахнет, золотой ходит», — сказал Назаров.
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ФСБ России заявила, что располагает сведениями о террористической угрозе со стороны украинской разведки.
Россия, в случае если решится на агрессию в отношении Украины, получит более решительный ответ, чем это было ранее. Об этом 2 декабря после встречи глав МИД стран Североатлантического альянса в Риге заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Читайте подробнее: Блинкен грозит России невиданными санкциями за «агрессию» против Украины
Война убивает жителей Донбасса не только снарядами, пишет телеграм-канал «Донбасс решает».
«Сыну до войны была сделана серьезная операция на сердце, постоянные обстрелы ухудшили его состояние, а когда стало совсем плохо, мы так и не смогли вызвать скорую», — рассказала свою горькую историю дончанка.
«Такие мощные были обстрелы тут, что врачи просто не смогли приехать. И хоронили сына под грохот снарядов, в страшной спешке», — вспоминает она.
«Виктория Нуланд заявила, что многие россияне просто мечтают о жизни в такой стране, как Украина. А в случае агрессии Россия столкнется с невиданными раннее санкциями и от нее отвернется весь демократический мир…»
Цитата канала председателя Комитета НС ДНР Владислава Бердичевского.
Ясное, окраинный поселок городка Докучаевска под Донецком, видит украинских вояк чуть не в лицо. В некоторых местах до них тут 150−200 метров. Неудивительно, что в посёлке остались почти одни старики. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказала руководитель местного сельхозпредприятия Елена.
«Молодежь вся выехала, потому что мы очень близко находимся к линии разграничения. Вот мой дом находится в 500 метрах от неё», — говорит Елена.
Российские власти видят агрессивную риторику со стороны властей Украины. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы в целом видим достаточно, наверное, даже агрессивную, можно сказать, риторику со стороны украинских властей. Мы видим повышение интенсивности провокационных действий на линиях соприкосновения», — сказал Песков.
Вероятность военных действий на Украине все еще высока, агрессивная риторика Киева говорит о возможности силового сценария в Донбассе, заявил Песков.
Вероятность военных действий на территории Донбасса со стороны Украины является высокой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вероятность военных действий на Украине [на территории Донбасса] по-прежнему высока», — сказал Песков.
Вероятность военных действий на юго-востоке Украины оценивается как высокая. Об этом 2 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об этом: Песков оценил вероятность военных действий в Донбассе
Над комплексным пакетом «сдерживания России от дальнейших агрессивных действий» и в том числе — жестких экономических санкций, ведут в настоящее время работу США и Украина. Об этом 2 декабря сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам встречи с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в Стокгольме.
Об этом: Украина и США работают над мерами по сдерживанию России — Кулеба
В Кремле отмечают агрессивную риторику Киева и анализируют высказывания Владимира Зеленского по российской проблематике, сообщил Песков.
Киевский режим намерен использовать все возможности, чтобы посягнуть на российский Крым, заявил Песков.
Риторика в Киеве наводит на мысль, что руководство Украины не исключает начала боевых действий против ЛНР и ДНР, заявил Песков.
Власти Украины не планируют проводить наступательные действия в Донбассе, заявил 2 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Читайте также: Глава МИД Украины: Киев не планирует наступление в Донбассе
Военная «накачка» Украины со стороны НАТО подогревает настрой Киева на саботаж минских соглашений, заявил Лавров.
Если руководство России хочет восстановления позиций страны на пространстве бывшего СССР или хотя бы сохранения того, что мы имеем сейчас, то США надо выдавливать и из Донбасса, и с Украины в целом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
Как сообщалось ранее, Нуланд заявила, чтопереговоры по Донбассу зашли в тупик, а США готовысыграть«вспомогательную роль« в урегулировании ситуации.
Об этом: Россия должна вытеснить США и из Донбасса, и с Украины
ОБСЕ должна послать Киеву четкий сигнал о неприемлемости пересмотра минских соглашений, заявил Лавров.
Лавров на пленарном заседании СМИД ОБСЕ: «Внутриукраинский кризис не будет преодолен, пока нынешний киевский режим уклоняется от взятых на себя международно-правовых обязательств, от прямого диалога с Донецком и Луганском и предоставления этим территориям, закрепленного в Конституции, «особого статуса». Попытки вскрыть эти ключевые положения Минского комплекса мер — путь к катастрофе».
Последние заявления президента Украины Владимира Зеленского о его намерении вернуть Крым являются не чем иным, как прямой угрозой в адрес России. Об этом 2 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об этом: Песков увидел в словах Зеленского о Крыме прямую угрозу России
Украина не входит в Североатлантический альянс, поэтому в случае «вторжения» России, не сможет рассчитывать на такие же гарантии безопасности, как его члены. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает американский канал CNN.
Подробности в материале: Столтенберг оценил вероятность помощи НАТО Киеву в случае «агрессии» РФ
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не исключает своего обращения к РФ за помощью в том случае, если Украина начнет военное решение проблемы Донбасса.
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин не исключает обращения к России за помощью в случае полномасштабного силового сценария в отношении ДНР.
Читайте также: Пушилин допустил обращение за помощью к России в случае войны
В случае, если Россия продолжит «конфронтацию» на Украине, она столкнется с последствиями со стороны США. Об этом 2 декабря заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен перед началом встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Стокгольме.
Читайте подробнее: Блинкен пригрозил России последствиями в случае «конфронтации» на Украине
Украина нужна Западу, чтобы развязать войну с Россией. Об этом 2 декабря заявил политолог Михаил Маркелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, Запад будет поставлять Киеву вооружение и способствовать развитию нацистских движений, лишь бы Украина начала полномасштабный конфликт против России.
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Ситуации вокруг Украины будет посвящена встреча министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, запланированная на 13 декабря. Об этом представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил 2 декабря на брифинге.
Европейский дипломат добавил, что участники встречи коснутся темы возможного усиления антироссийских санкций в случае агрессии против Украины.
Подробности в материале: Главы МИД ЕС обсудят ситуацию вокруг Украины 13 декабря
МИД Украины заявил, что Совет ЕС предоставит Киеву 31 миллион евро для укрепления оборонного потенциала.
Призывы президента Украины Владимира Зеленского официально оформить «Крымскую платформу» в виде организации являются элементом политического фарса. Об этом 2 декабря заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой на телеканале «Россия 24».
Подробности в материале: «Политический фарс, и градус растёт» — о призывах Украины по Крыму
США и НАТО активно вооружают Украину в последнее время и подталкивают её на конфликт. Об этом 2 декабря заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой на телеканале «Россия 24».
Подробности в материале: «НАТО уже в открытую стоит на стороне Украины» — мнение
Сумма в размере €31 млн будет выделена ЕС Украине на оборону, написал 2 декабря украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.
Читайте подробнее: ЕС выделит Украине €31 млн на оборону
На Украине разыгрывается картина, призванная показать, будто бы в стране идёт не гражданская война, а вооружённый конфликт с Россией. Об этом 2 декабря заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой на телеканале «Россия 24».
Читайте также: «Внушают, что идёт война с Россией» — о заявлениях Зеленского
Представление, будто бы Украина ведёт войну не с собственным народом, а Россией, призвано приучить мировое сообщество к бездоказательным обвинениям в адрес России. Об этом 2 декабря заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой на телеканале «Россия 24».
Читайте подробнее: США приучают мир к безосновательным обвинениям в адрес России — эксперт
США пытаются разыграть на Украине сценарий 2008 года. Об этом 2 декабря заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой на телеканале «Россия 24».
Об этом: США подталкивают Зеленского к повторению судьбы Саакашвили?
Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев будет оценивать действия президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно Крыма, а не его слова, однако если Минск действительно признает полуостров российским, Украина будет действовать «по полной программе», вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 2 декабря в социальной сети Facebook.
Подробности в материале: Сеть: «Сумасшедший дом без санитаров» — Киев угрожает Минску из-за Крыма
Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что необходимо различать членов альянса и его партнеров, поэтому Украина может рассчитывать только на поддержку со стороны Североатлантического альянса, но не на гарантии безопасности и коллективную оборону, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 2 декабря в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: «В НАТО дебилов нет» — Киеву объяснили, почему за него не будут воевать
Вопрос мирного урегулирования ситуации в Донбассе обсудили на встрече в Стокгольме американский госсекретарь Энтони Блинкен и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщил в опубликованном 2 декабря заявлении глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.
Читайте подробнее: В Госдепе США отчитались о встрече Блинкена с украинским коллегой
Роль ОБСЕ в урегулировании ситуации в Донбассе обсудили 2 декабря на встрече в Стокгольме российский министр иностранных дел Сергей Лавров и генсек ОБСЕ Хельга Шмид, сообщили в пресс-службе МИД РФ.
Заявление белорусского президента Александра Лукашенко о том, что в случае агрессии Украины против России экономически, юридически и политически Белоруссия встанет на сторону Москвы, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения на данный счёт 2 декабря в социальной сети Facebook.
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«В настоящий момент на Украине наблюдается внутриполитический кризис. Президент Украины на весь мир заявляет о подготовке государственного переворота в стране. Владимир Зеленский таким образом призывает избирателей или своих политических сторонников прийти к нему на помощь. Если это не политический кризис, тогда что?» — заявил кандидат политических наук Максим Бардин.
Читайте также: Зеленский призывает своих политических сторонников прийти на помощь
Проблему Украины подняла на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Стокгольме его британская коллега Элизабет Трасс, сообщили 2 декабря в Форин-офисе.
Об этом: На встрече с Лавровым глава МИД Британии подняла вопрос Украины
Запад, пытаясь все вопросы решить давлением, забыл, что значит вести диалог, заявил 2 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров на полях заседания Совета глав МИД ОБСЕ.
Читайте подробнее: Лавров заявил, что Запад разучился вести диалог
Читайте также: Председатель ОБСЕ осудила Россию за политику на Украине
«Украинская армия сосредоточила половину личного состава в зоне конфликта в Донбассе — это 125 000 человек, почти 3000 танков, огромное количество ствольной и реактивной артиллерии. Очевидно, что над Донбассом нависла реальная угроза. Начнёт ли ВСУ действовать в декабре или феврале — вопрос. Но ведь все понимают, что просто так половина личного состава государства не передислоцируется», — сообщил в своем Telegram-канале директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.
В случае войны с Украиной Донецкая Народная Республика (ДНР), вероятно, обратится за помощью к России и Белоруссии. Об этом 2 декабря заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, ДНР не собирается сдаваться. И в случае агрессии Украины жители народной республики будут сражаться за свою свободу всеми доступными способами.
Читайте подробнее: Глава ДНР готов обратиться за военной помощью к России и Белоруссии
Украина готовится к полномасштабной войне. Об этом 2 декабря заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Также он отметил, что ДНР не стремится к войне с Украиной, но готова к ней.
Подробности в материале: Глава ДНР заявил о подготовке Украины к полномасштабной войне
«Нам не нужно смотреть телевизор, чтобы узнать сводки. Война у нас за окном», — говорят жители Куйбышевского района Донецка, которые редко могут похвастаться тишиной. Говорят, что с лета количество обстрелов значительно выросло.
«Стреляют и на рассвете, и поздней ночью. Со стороны села Пески, где стоит Украина, достается Путиловке, Первой площадке, Октябрьскому. Остались на улице только пожилые люди, живем, как на пороховой бочке», — рассказала каналу «Донбасс решает» местная жительница Сания Власкина.
Информационный шум вокруг ситуации в Донбассе, поднятый украинской стороной, показывает, что Киев не готовит реального вторжения. Об этом заявил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.
ЛНР. За 2 декабря 2021 г. со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В 09:30 по местному времени стреляли в н.п. Крымское — Сокольники: миномет 120 мм (9 мин).
Представительство ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.
Интересы национальной безопасности США и стран НАТО «поставлены на карту» в ситуации конфликта в Донбассе. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, сообщает Reuters.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с якобы продолжающимися попытками России подорвать суверенитет и территориальную целостность соседнего государства. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе Трюдо.
Читайте также: Трюдо поддержал Зеленского перед «лицом российской агрессии»
Значительные интересы национальной безопасности США и стран НАТО «поставлены на карту» в ситуации на границе России и Украины. Об этом председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил журналистам на борту самолета, возвращающегося из Сеула в Вашингтон.
По словам Милли, достаточное количество признаков вызывает «большую обеспокоенность» США — это действия российских войск вблизи украинских рубежей. Риторика России, утверждает он, в последнее время стала более жёсткой.
Читайте подробнее: В Пентагоне очень встревожены ситуацией на границе Украины и РФ
Украина добровольно отдала Крым в 2014 году — рассказал экс-советник Пентагона и Конгресса США Ариэль Коэн.
«Киеву необходимо избавиться от привычки добровольного саботажа, которая проявилась в 2014 году, когда армия Украины отдала Крым и свой черноморский флот» — пояснил он.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак вновь поговорил по телефону с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Ермак отметил, что очень ценит такое постоянное и эффективное общение и в целом качественно новый уровень сотрудничества между Украиной и США.
Своим заявлением о поддержке Белоруссией России в случае якобы возможного конфликта последней с Украиной белорусский президент Александр Лукашенко фактически объявил Киеву войну. Об этом 3 декабря написал в колонке для издания «Главред» бывший депутат Верховной рады Тарас Черновол.
Подробности в материале: В Киеве заявили, что Лукашенко словами о поддержке РФ объявил Украине войну
Комплексный пакет сдерживания России «от агрессивных действий» будет включать три направления. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в видеообращении в Facebook из Стокгольма.
Так, первое направление — это чёткое уведомление России по открытым и закрытым каналам о «непоправимых последствиях», которые повлечёт военная операция на территории Украины.
Читайте также: Кулеба рассказал о «трёх направлениях» сдерживания РФ
«В сегодняшнем The Economist опять прогнозируют вторжение России на Украину в январе, поскольку русские танки якобы боятся грязи. Автор доказывает, что Москва ждет морозов, которые позволят танкам легко передвигаться по замёрзшей Украине.
Автор явно не слышал доклада Зеленского, который отчитывался о «тысячах километров современных дорог», якобы построенных при нём! В противном случае знал бы, что русским танкам можно ехать по шикарным автобанам, не дожидаясь холодов».
(Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов).
За истекшие сутки, 2 декабря, представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщало о четырёх нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины (ВФУ). По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, была выпущена 61 единица боеприпасов.
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ВСУ открыли огонь из минометов калибра 82 мм по н. п. Старомихайловка. Цитата канала RtrDonetsk.
Командующий операцией Объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант Александр Павлюк подтвердил, что у подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) действительно есть на вооружении противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin.
«Мы укомплектованы «Джавелинами». Подразделения постоянно изучают варианты действий на наиболее угрожающих направлениях. В случае необходимости мы готовы их применить», — сказал он.
При этом факты боевого применения этого вооружения генерал опроверг, но заявил, что в ООС «постоянно совершенствуют свое мастерство в этом направлении».
Цитата канала «Украина. ру».
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на границе сосредоточены 94 300 российских военных, которые «в конце января могут быть задействованы в эскалации».
Вся военная обстановка и постоянные обстрелы плохо сказываются на живущих в Донбассе людях с нервными, генетическими болезнями и психическими расстройствами. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал педагог-психолог реабилитационного центра «С надеждой на будущее» Сергей Дорохов.
«Это и нервозность, и замкнутость, которая возникает в процессе. Также можно отметить, что все навыки, которые они здесь приобрели, могут быть таки же успешно и потеряны. Да, это потом восстанавливается, конечно же, но все же имеем такой факт», — говорит Сергей Дорохов.
Более 94 тыс. военнослужащих может задействовать Россия для «эскалации» ситуации вблизи украинской границы. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил 3 декабря в Верховной раде.
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Россия может спровоцировать эскалацию конфликта на востоке Украины в конце января, но это лишь вероятный сценарий. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил 3 декабря во время выступления в Верховной раде.
«Наша разведка анализирует все сценарии и отмечает, что вероятность эскалации со стороны РФ существует, наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января», — сказал Резников.
Читайте подробнее: В минобороны Украины ожидают «эскалации со стороны России» в конце января
Большой войны в Донбассе не будет. Разве что информационная. Так считает депутат парламента ДНР Александр Хряков.
«Дестабилизация обстановки, запугивание, попытка подыграть американцам по «Северному потоку», по нападению на Россию. Все это — потуги сыграть в пугающую политтехнологию», — считает депутат.
Он заверил канал «Донбасс решает», что противостояние России, Донбасса и Запада с Украиной будет наблюдаться только в информационном пространстве.
Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону демонтировало забор, незаконно установленный несколько лет назад вокруг здания. Сноса добились городские власти.
Читайте подробнее: В Ростове-на-Дону снесли забор у здания генконсульства Украины
Министр обороны Украины Алексей Резников во время часа вопросов к правительству в Верховной раде страны не ответил прямо на вопрос о том, применялись ли украинской стороной в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Подробности в материале: В Минобороны Украины не ответили на вопрос о применении Javelin в Донбассе
Россия не готовится к наступлению в Донбассе. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в ответ на обвинения украинской стороны.
Россия будет делать все, чтобы военный сценарий в Донбассе не состоялся. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Бездействие официального Киева на переговорах, а также нарастающая агрессия ВФУ в отношении Донбасса довели кризис в сфере безопасности до критической отметки. Эскалация должна быть прекращена дипломатическими методами. В связи с этим нами был разработан и направлен участникам для дальнейшего согласования проект заявления Контактной группы о механизмах обеспечения реализации мер по усилению перемирия от 22 июля 2020 г. В заявлении предусмотрены конкретные шаги по возврату Украины к исполнению данных договоренностей.
К ним относятся в том числе официальное опровержение Украиной заявлений командования ВФУ о разрешении солдатам открывать огонь по своему усмотрению, скорейший запуск механизма верификации и предотвращения нарушений на основе оперативного прямого взаимодействия с республиками, обеспечение неотвратимости наказания за допускаемые нарушения.
Принятие данного заявления позволит стабилизировать ситуацию и вернуться к предметному диалогу на треке безопасности. Данное предложение со стороны Республик будет предварительно проработано во вторник на ближайшем заседании Рабочей группы по безопасности.
Пресс-секретарь делегации ДНР в Контактной группе Владислав Московский.
«Вэлком» по-украински: страна открывает границы для регулярных частей США и Великобритании. В Бердянске и Очакове появятся иностранные военные базы. Об этом 3 декабря заявил министр обороны Украины Резников.
США должны разрешить Киеву договариваться с Донбассом. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, украинские власти зависимы от Вашингтона. Если Белый дом действительно хочет помочь урегулированию в Донбассе, то должен дать зеленый свет на переговоры с народными республиками.
«Не имитировать, не прятаться за чужими спинами, не разглагольствовать на международных площадках о том, какую и откуда они агрессию ждут, а открыто садиться за стол переговоров и договариваться», — сказал он.
Цитата канала «Донбасс решает».
Россия будет готова к ответным мерам, если Украина перейдет красные линии в Донбассе. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Минские соглашения об урегулировании ситуации в Донбассе могут прекратить своё действие. Об этом 3 декабря заявил политолог из ФРГ Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По мнению эксперта, произойдет это по инициативе США и Великобритании. После ухода и. о. канцлера Германии Ангелы Меркель с поста главы правительства Евросоюз сильно ослабел в политическом плане, и Вашингтон с Лондоном наверняка захотят этим воспользоваться, отметил политолог.
Читайте подробнее: Политолог из Германии не исключил аннулирования Минских соглашений
Это сегодняшняя Верховная рада в момент, когда украинский министр обороны докладывал о том, как Россия собирается напасть на Украину в конце января и как ВСУ собираются отражать нападение.
По всему видать, угроза серьезная, раз в парламенте такой интерес к столь важному выступлению.
Владимир Корнилов, политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня».
Применение украинской стороной турецких ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar в Донбассе было осуществлено только один раз и не нарушило Минские договоренности. С таким утверждением 3 декабря выступил министр обороны Украины Алексей Резников во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.
Читайте также: Министр обороны Украины: применение БПЛА Bayraktar не нарушает «Минск»
Проект заявления о механизмах, обеспечивающих соблюдение перемирия на линии соприкосновения в Донбассе, разработали Донецкая и Луганская Народные Республики. Об этом заявил пресс-секретарь делегации ДНР на минских переговорах Владислав Московский, сообщает 3 декабря телеграм-канал делегации ДНР.
Проект направлен на согласование участникам контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В ней предусмотрены механизмы обеспечения реализации мер по усилению перемирия от 22 июля 2020 года, отметил он.
«В заявлении предусмотрены конкретные шаги по возврату Украины к исполнению данных договорённостей», — указано в сообщении.
Об этом: ДНР и ЛНР предложили механизмы по возвращению Украины к перемирию
Необходимо документально оформить обязательства НАТО о нерасширении на восток, сообщил 3 декабря журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Подробности в материале: Москва требует гарантий о нерасширении НАТО на восток — Ушаков
Ряд важных тем, таких как война в Донбассе, будут обсуждать на будущих переговорах российский и американский президенты Владимир Путин и Джо Байден, сообщил 3 декабря журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Подробности в материале: Ушаков назвал темы будущей видеовстречи Путина и Байдена
Информации о том, чтобы российское руководство вело подготовку к переговорам с украинском президентом Владимиром Зеленским, пока не поступало, сообщил 3 декабря журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Читайте также: Ушаков: не слышал, чтобы Кремль готовился к переговорам с Зеленским
Заявление уполномоченного по вопросам управления государственным долгом Украины Юрия Буцы о том, что Украина попросила у Европейского союза дополнительную финансовую помощь, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 3 декабря в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: Сеть: «Комедия продолжается» — Украина вновь просит у ЕС финансовой помощи
Заявление министра иностранных дел РФ о том, что нужно использовать возможности США для урегулирования ситуации на Украине, учитывая, что именно Вашингтон оказывает решающее влияние на режим в Киеве, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 3 декабря в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: «Им война нужна, не мир» — сети о США и урегулировании ситуации на Украине
Заявление пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова о том, что в Кремле обеспокоены высокой вероятностью боевых действий в Донбассе, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 3 декабря в социальной сети Facebook.
Читайте также: «С кошмаром надо покончить» — сети об угрозе возобновления войны в Донбассе
Заявление главы Пентагона Ллойда Остина о том, что США обеспокоены «присутствием российских войск» около границы с Украиной, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 3 декабря в социальной сети Facebook.
Подробности в материале: «Мы на своей земле!» — сети о беспокойстве США из-за российских войск
Российской группировки войск на границе с Украиной недостаточно для захвата этой страны. Об этом 3 декабря заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Военный отметил, что разведка США наверняка располагает информацией относительно российской и украинской группировок войск на границе двух стран. Поэтому Вашингтон должен понимать, что Москва нападать не собирается.
Об этом: Генерал Бужинский: 100 тыс. солдат недостаточно для захвата Украины
Россия может прекратить войну Украины против жителей Донбасса, признав ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Об этом 3 декабря заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Если Москва пойдет на такой шаг, то бесчинства радикалов, садистов и боевиков с Украины сразу же прекратятся. России не придется даже ставить на территории ДНР и ЛНР свои военные базы по примеру Абхазии и Южной Осетии. Достаточно будет гарантий помощи в случае агрессии Киева.
Об этом: Российский генерал назвал «самый простой способ» закончить войну в Донбассе
Россия при необходимости поставит в ДНР и ЛНР комплексы вооружения, которые нивелируют превосходство Украины в воздухе над народными республиками. Об этом 3 декабря заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, речь идет о высокоточных современных комплексах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО).
Об этом: Генерал Бужинский допустил поставки комплексов РЭБ и ПВО в ЛДНР
Сумма в размере €1,4 млн поступит на Украину от ЕС, чтобы та смогла «реагировать на гибридные атаки», написал 3 декабря глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас в Twitter.
Читайте также: ЕС даст Украине €1,4 млн
«Набор инициатив», которые помешают Москве проявить агрессию в отношении Украины, готовится Белым домом, сообщил 3 декабря журналистам американский президент Джо Байден.
Подробности в материале: Байден признался, что готовится вредить России ради Украины
Украина закупила в Турции значительно больше ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2, чем об этом сообщалось ранее, и рассчитывает на новые поставки. Об этом со ссылкой на источники в турецких правительственных структурах 3 декабря сообщает агентство Bloomberg.
Читайте подробнее: Турция продала Украине больше ударных «Байрактаров», чем сообщалось ранее
Власти Украины могут вести переговоры о мире в Донбассе в любом формате, заявил 3 декабря украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Дом».
Читайте также: В Киеве заявили о готовности вести переговоры по Донбассу в любом формате
Украина закупила у турецкой компании Baykar Makina значительно больше ударных беспилотников, чем было объявлено официально. Об этом 3 декабря сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Читайте подробнее: СМИ сообщили о закупке Украиной большего количества дронов Bayraktar
Соединённые Штаты и возглавляемый ими блок НАТО прибегали к сотням спецопераций с целью вмешательства во внутренние дела других стран, написала 3 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.
Читайте также: Захарова напомнила Блинкену о сотнях спецопераций США с признаками агрессии
Напомним, в частях 2−4 статьи 3 законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода» указывается, что ответственность за нарушение прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированных территориях, а также за имущественный и моральный (неимущественный) вред, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам в результате вооруженной агрессии, возлагается на Российскую Федерацию — как на государство-оккупанта в соответствии с принципами и нормами международного права.
Возмещение имущественного и морального (неимущественного) вреда, причиненного Российской Федерацией как государством-агрессором, государством-оккупантом на территории Украины, в полном объеме осуществляет Украина в порядке, определенном кабинетом министров Украины, с последующим предъявлением требований о возмещении ущерба к Российской Федерации.
Государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления обязаны принимать все возможные правомерные меры для взыскания с Российской Федерации компенсации за ущерб, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также возмещения, осуществленные Украиной в соответствии с частью третьей указанной статьи.
Поставки Киеву оружия из США и Британии — лишь вершина айсберга под названием «подготовка к войне с Россией». Его невидимая часть — военные базы, диверсии и киберцентры информационно-психологических атак, объясняет военкор «КП» Александр Коц.
Президент США Джо Байден заявил, что не признает никакие «красные линии» в ситуации с Украиной. Он рассказал об этом 3 декабря журналистам.
Читайте также: Байден заявил, что не признает ничьи «красные линии» в ситуации с Украиной
Москва разместила больше войск на границе с Украиной и создаёт линии снабжения на случай затяжного конфликта, сообщает CNN со ссылкой на администрацию США.
Президент США Джо Байден заявил, что готовит комплекс инициатив, касающихся России и Украины. По словам Байдена, они помешают России «сделать то, чего люди опасаются».
Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений. Об этом свидетельствует провокационная активность вооружённых сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов «Байрактар». Подчёркнута необходимость того, чтобы Киев отказался от любых попыток силового воздействия на Донбасс.
Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и Турции.
Крым. Истребители Су-30СМ и Су-27СМ3 были подняты в воздух для сопровождения разведывательных самолетов иностранных государств над акваторией Черного моря.
Работали по американским RC-135V Rivet Joint и CL-600 ARTEMIS. Нарушения государственной границы РФ допущено не было.
«Блинкен заявил, что именно Россия, а не Украина не выполнила большую часть обязательств в рамках Минских соглашений. Блинкена и Лавров уже спрашивал — где он в международных документах нашел какие-то обязательства России, Блинкену даже Минские соглашения распечатали и дали прочитать. Бесполезно. Вы видели, как баран смотрит на новые ворота?».
Цитата канала председателя комитета НС ДНР Владислава Бердичевского.
Издание The Washington Post со ссылкой на источник в американской разведке сообщает, что Россия якобы уже в начале следующего года может начать военную операцию на Украине с привлечением до 175 000 военнослужащих.
Также накануне президент США Джо Байден заявил, что Белый дом давно знал о действиях России, и разговор с Владимиром Путиным будет долгим.
Наиболее жёсткими в заявлениях Байдена стали слова, что он не приемлет никаких «красных линий».
Цитата канала «Военный обозреватель».
С 1 января по 3 декабря 2021 года, на территории ДНР ранения и травмы различной степени тяжести в результате агрессии со стороны ВСУ получили 124 человека: 93 военнослужащих республики и 31 гражданское лицо. Омбудсмен ДНР.
Глава ЛНР Леонид Пасечник: «Я убежден, что если речь идет не об имитации и политическом кривлянье, а о реальных шагах по урегулированию конфликта, то это возможно только в прямом диалоге Киева и Донбасса. Роль всех остальных — и США, и ЕС, и России — только в том, чтобы способствовать процессу достижения мирных договоренностей».
По информации разведки США, «вторжение» России на территорию Украины якобы может произойти в начале следующего года. Об этом 4 декабря сообщает Associated Press со ссылкой на анонимного сотрудника американской администрации.
Читайте подробнее: Разведка США ожидает «вторжения» России на Украину в начале 2022 года — AP
За прошедшие сутки, 3 декабря, украинские боевики один раз нарушили комплекс дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня.
На Донецком направлении боевики 54-й бригады с позиций, расположенных в районе н. п. Красногоровка десятью 82-мм минами обстреляли н. п. Старомихайловка. Информация о повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.
Президент США Джо Байден надеется на «долгий разговор» с президентом России Владимиром Путиным и в том числе — по ситуации на Украине. Об этом американский лидер заявил 3 декабря журналистам.
Читайте подробнее: Байден заявил, что он рассчитывает на «долгий разговор» с Путиным
В США заявили, что Россия планирует наступление на Украину в первые недели 2022 года. Об этом написали The Associated Press со ссылкой на американскую разведку. В разведке считают, что во вторжении могут быть задействованы до 175 тысяч российских военных и половина из них уже находится на границе с Украиной.
Цитата канала lentadnya.
Пока госсекретарь США Энтони Блинкен не умолкает на тему миролюбия НАТО, многолетней российской агрессии и неисполнения Россией же Минских соглашений (судя по всему, Блинкен так и не удосужился их прочитать), прямым текстом о раскачке американцами ситуации на Украине говорит не только глава российского МИД Сергей Лавров.
На одном из немногих официальных армейских порталов Китая China Military Online появилась весьма прямолинейная и оттого в высшей степени неудобная для «американских партнёров» статья «Зачем США намерены вооружать Украину?».
Речь в ней идёт о том, что за показной щедростью США, с 2014 года оказавших Украине военную помощь на сумму более $2,5 млрд, стоят совершенно иные мотивы, нежели декларируемая поддержка суверенитета и территориальной целостности. А именно — попытка сковать Европу.
Цитата RT.
Слишком много денег вложил в разжигание войны коллективный Запад, отмечает журналист, ополченец первой волны (позывной Прокурор), доброволец из Запорожья Артем Тимченко.
«Для Путина потеря людей (будь то россияне, которые обязательно вновь поедут к нам на помощь, будь то граждане ДНР, будь то жители Украины) — это все единый народ. Он хочет избежать жертв политическим путем, решить вопрос без крови», — поделился журналист своим мнением с каналом «Донбасс решает».
Кристина Квин, временная поверенная в делах США на Украине, заявила, что США окажут стране помощь в случае обострения ситуации на границе. Об этом 4 декабря отмечается на сайте МВД Украины.
Читайте подробнее: В США обещают помочь Украине в случае обострения ситуации на границе
«Киев готов к любым форматам мирных переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
А зачем строить воздушные замки и придумывать «любые форматы», если есть ОДИН действующий — Минские переговоры?
Цитата канала reactiv_dnr.
Напомним, президент США Джо Байден координирует свои действия с европейскими союзниками, для того чтобы помешать России вторгнуться на Украину.
«Чем я занимаюсь, так это разработкой того, что, по моему мнению, будет наиболее всеобъемлющим и значимым пакетом мер, призванных сделать сложным, очень сложным для мистера Путина совершить то, чего люди опасаются», — сказал он.
В конце ноября Пентагон обвинил Россию в продолжении стягивания вооруженных сил к границе с Украиной. Пресс-секретарь ведомства Джон Кирби отметил, что США с «большой тревогой» относятся к маневрам российской армии, и призвал Москву быть «более прозрачной» насчет передвижения войск.
Похоже, Украина окончательно уверовала в возможность переломить ход вооруженного противостояния в Донбассе с помощью турецких беспилотников.
По данным расследования Bloomberg, которое ссылается на источники в правительственных структурах Анкары, Киев может получить еще одну крупную партию Байрактаров с ракетами и станциями управления уже в ближайшее время.
«Сейчас принимаются заказы по меньшей мере еще на две дюжины дронов», — говорится в статье западного издания.
Официальные представители турецкого правительства и производителя Байрактаров отказались комментировать эту информацию.
Цитата канала donbassr.
Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе трёх населённых пунктов в Донбассе. Об этом 4 декабря передает Луганский информационный центр.
Об этом: ЛНР зафиксировала работу РЭБ ВСУ около трёх населённых пунктов
Украина может в самое ближайшее время получить дополнительно до 24 ударных БПЛА Bayraktar TB2 турецкого производства, наземные станции и управляемые боеприпасы MAM-C/L для применения в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. Соответствующий запрос уже направлен Анкаре.
Bloomberg.
Виктория Гриб, депутат Верховной рады Украины, потребовала наладить отношения с Россией, чтобы обеспечить развитие Украины.
«Согласятся ли страны воевать и начать новую мировую войну из-за Украины? — заявила Гриб в эфире телеканала «Наш». — Уверена, что нет».
Читайте подробнее: Депутат Рады Гриб потребовала «мира с Россией»
Реакция депутатов Верховной рады на доклад министра обороны Украины Алексея Резникова об опасности «российского вторжения» удивила депутата от украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича. Он написал об этом 4 декабря на своей странице в соцсети Facebook.
Читайте также: Депутат Рады удивился реакции своих коллег на доклад о «вторжении» России
В частях 2−4 статьи 3 законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода» указывается, что ответственность за нарушение прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированных территориях, а также за имущественный и моральный (неимущественный) вред, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам в результате вооруженной агрессии, возлагается на Российскую Федерацию, как на государство-оккупанта в соответствии с принципами и нормами международного права.
Возмещение имущественного и морального (неимущественного) вреда, причиненного Российской Федерацией как государством-агрессором, государством-оккупантом на территории Украины, в полном объеме осуществляет Украина в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, с последующим предъявлением требований о возмещении ущерба к Российской Федерации.
Государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления обязаны принимать все возможные правомерные меры для взыскания с Российской Федерации компенсации за ущерб, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также возмещения, осуществленные Украиной в соответствии с частью третьей указанной статьи.
Донбасс прошел точку невозврата: нет такой силы на земле, что вернула бы регион в состав Украины. В этом уверен глава крымского парламента Владимир Константинов.
Читайте также: Глава крымского парламента: «Донбасс прошел точку невозврата»
На линии фронта расстреляно всё. Но, лишь один нетленен — непострадавший Ленин.
Докучаевск, поселок Ясное, до Донецка всего 30 километров. В некоторых местах до позиций украинских войск 150−200 метров. Символ этой войны находится прямо в центре поселка.
Почти на линии фронта. В этом полуразрушенном здании когда-то размещалась управляющая контора сельхозпредприятия. Его регулярно обстреливают из тяжелого оружия. Количество попаданий сосчитать невозможно. А вот Ленин сохранился. И бюст его на постаменте даже не пострадал.
donbassr.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) мониторинговой миссии ОБСЕ в районе поселка городского типа Новгородское (на Украине переименован в Нью-Йорк) два раза обстреляли вооруженные формирования Украины. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил 4 декабря заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.
Читайте также: ВСУ дважды обстреляли беспилотник ОБСЕ в Донбассе
Более 350 тыс. человек с гражданством России проживает в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
«Уже более 350 тыс. (граждан РФ проживает в ДНР)», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Читайте также: Названо число жителей ДНР с гражданством России
Властям Донецкой Народной Республики (ДНР) необходимо начать диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским «о соседстве». Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Читайте также: Пушилин: власти ДНР готовы вести диалог с Зеленским «о соседстве»
По данным издания, Россия готовит вторжение на территорию Украины в конце января — начале февраля 2022 года.
Об этом: Газета Bild опубликовала схему возможного вторжения России на Украину
Президенты России и США в ходе предстоящего 7 декабря разговора обсудят Украину, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы, известил Белый дом.
Под Киевом проходят учения сил территориальной обороны, а в самой украинской столице массово проверяют бомбоубежища и объекты двойного назначения на случай «российской агрессии».
Цитата канала «Военный обозреватель».
На пляжах украинского Мариуполя военные установили заграждения на случай «российского вторжения».
Пассажирский борт Москва — Тель-Авив поменял курс из-за самолета-разведчика НАТО. Это произошло, когда самолет находился посередине моря, на участке между Турцией и Туапсе. Это не сценарий фильма-катастрофы, а реальная ситуация, которая могла закончиться печально.
Летящие из Израиля в Москву пассажиры даже не подозревали о происходящем за бортом к которому на опасное расстояние приблизился военный борт. При этом нарушитель на запросы с земли ответа не давал.
Как отметили в Росавиации, большая интенсивность полетов самолетов-разведчиков НАТО у границ России создает риски опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов.
Джон Салливан, посол США в РФ, считает, что дипломатическое взаимодействие позволит избежать «трагического насилия» на Украине.
«США надеются, что катастрофического и трагического насилия на Украине удастся избежать благодаря дипломатическому взаимодействию», — отметил Салливан 5 декабря в беседе с РБК.
Подробности в материале: Посол США Салливан: «трагического насилия» на Украине можно избежать с помощью дипломатии
Алексей Пушков — российский государственный и общественный деятель, сенатор Российской Федерации — раскритиковал немецкий журнал Bild, опубликовавший карту «агрессии России» — гипотетического нападения РФ на Украину.
Подробности: Сенатор Пушков оценил схему «агрессии России» от Bild
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, отреагировала 5 декабря на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что членство Украины в НАТО «не зависит от РФ».
Подробности в материале: Захарова ответила Псаки о возможности вступления Украины в НАТО
Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов в своём телеграм-канале обратил внимание на антироссийскую пропаганду по украинскому вопросу в голландской газете NRC:
«Одна из главных тамошних специалисток по России Лора Старинк пишет статью о том, что нельзя решать украинский вопрос без Украины, то есть в переговорах между США и Россией. Но вот вам пример маленькой лжи, на которой строятся обвинения против России.
Старинк пишет, что Украина якобы хочет выполнить Минские соглашения и предоставить Донбассу автономию. Но сделает это якобы после того, как возьмёт под контроль границу. И, видите ли, коварная Россия препятствует этому, цепляясь к тому, что в Минских соглашениях порядок этих действий… не прописан!»
Читайте также: «Коварная Россия»: голландскую NRC уличили во лжи о Минских соглашениях
Глава ДНР Денис Пушилин на XX съезде «Единой России»:
«Им Донбасс давно не нужен. Они прекрасно понимают, что мы стали чужими, нас разделила кровь. Но откровенно сказать они этого не могут. Даже радикально настроенные элементы в киевской власти все равно говорят, что есть Минские соглашения и мы и привержены — это абсолютно не соответствует действительности.
Ни о какой территориальной целостности оставшейся уже части Украины говорить уже не приходится. Но открыто говорить об этом они не могут — это будет политическое самоубийство».
Цитата телеграм-канала Владимира Соловьёва.
ЛНР и ДНР получили фантастические возможности благодаря Путину.
«Владимир Владимирович Путин сделал гениальный ход. Все играли в шахматы, а он пришел и сыграл в «чапаева». И подписал указ (указ президента России Владимира Путина о гумподдержке ЛНР и ДНР — прим. телеграм-канала «Донбасс решает»)». Такое мнение каналу Донбасс решает выразил депутат Народного Совета ДНР Александр Хряков.
«Тут же возможности фантастические. Легализуется весь промышленный комплекс, в том числе и военный. А мы умеем выпускать продукцию военного назначения. И завод у нас есть, по-моему, даже два», — уверен депутат.
Украина — боевая пешка коллективного Запада, которую пытаются «науськать», натравить на Россию. Это как раз то, что нужно США и их союзникам по НАТО. Так сказал российский журналист донецкого происхождения Руслан Мармазов, комментируя изданию News Front заявление главы ДНР Дениса Пушилина о возможном обращении к России за помощью в случае обострения на фронте.
«Заявление вполне адекватное ситуации. Такие заявления просто так не случаются. Значит, ситуация такова, что вялотекущее противостояние может перерасти во что-то более серьезное», — отметил Мармазов.
Совет Федерации должен уже сейчас дать разрешение на право ввести войска в Донбасс, считает военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
По его мнению, Украина ждёт не только команды со стороны Вашингтонского обкома, но и гарантий того, что Россия никаких действий не предпримет. Под такие гарантии Украина пойдёт в атаку. Сегодня все делается для того, чтобы сковать Россию.
«Совет Федерации должен дать право ввести войска на Донбасс в случае агрессии против жителей ДНР. Чего мы ждём? Очевидно, Украина Донбасс в покое не оставит!» — призывает эксперт.
Цитата канала «Донбасс решает».
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе — одна из самых серьезных с 2014—2015 годов.
Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что американская администрация готовит план, призванный не допустить возможную «агрессию России» против Украины, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 4 декабря в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: Сеть: «Намекают, что надо напасть» — США помешают РФ вторгнуться на Украину
Информация, согласно которой российский лидер Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о том, что украинские власти продолжают деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений, стала поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 5 декабря в социальной сети Facebook.
Об этом: «Выполнит любую команду Запада» — сети о срыве Минских соглашений Украиной
Опубликованную немецкой газетой Bild «карту» со схемой возможного вторжения России на Украину активно обсуждают в социальных сетях. В особенности после того, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова разнесла её, что называется, в пух и прах в своём телеграм-канале:
«Львов на карте обозначен как «Лемберг». Современный Львов по-немецки будет Lwiw. Именно под таким названием он фигурирует в официальных материалах МИД ФРГ. А вот на карте 1942 года, когда город был оккупирован, использовался ещё австро-венгерский топоним «Лемберг». Фашистами. Так с какой карты срисовывали-то немецкие журналисты?».
»Может, пришло время поддаться на провокацию? Ну, например, заплыли янки в наши территориальные воды, так и засадить им болванку под ватерлинию? Потом, конечно же, из воды вытащить, но только потом, после того как их кораблик благополучно пойдёт на дно», — предлагает Константин.
Читайте подробнее: «Бульварная трепаловка»: Сеть разнесла карту «вторжения» России на Украину
Заявление министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Натальи Никоноровой о том, что Киеву были направлены новые предложения по стабилизации ситуации в Донбассе, чтобы вернуть Украину в рамки мирного дипломатического урегулирования процесса, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 5 декабря в социальной сети Facebook.
Подробности в материале: «Не поможет, нужно звать экзорциста» — сети о попытке ДНР вразумить Украину
Министр обороны Украины Алексей Резников обратился с призывом к странам Запада сдержать Россию от якобы готовящегося ею «полномасштабного вторжения». Он написал об этом 5 декабря в своей статье для американского аналитического центра Atlantic Council (организация, признанная в РФ нежелательной).
Читайте подробнее: В Киеве предупредили Европу о 5 млн беженцев в случае «вторжения» России
Глава ДНР Денис Пушилин на Соловьёв Live: «Если проанализировать все, что было сделано в Донбассе за последние восемь лет, — все это тесно связано именно с партией «Единая Россия» и непосредственно с президентом Путиным. Уже 350 тысяч граждан России живут сейчас в ДНР».
Напомним, в частях 2−4 статьи 3 украинского законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода» указывается, что ответственность за нарушение прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированных территориях, а также за имущественный и моральный (неимущественный) вред, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам в результате вооруженной агрессии, возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с принципами и нормами международного права.
Возмещение имущественного и морального (неимущественного) вреда, причиненного Российской Федерацией как государством-агрессором, государством-оккупантом на территории Украины, в полном объеме осуществляет Украина в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, с последующим предъявлением требований о возмещении ущерба к Российской Федерации.
Государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления обязаны принимать все возможные правомерные меры для взыскания с Российской Федерации компенсации за ущерб, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также возмещения, осуществленные Украиной в соответствии с частью третьей указанной статьи.
Народная милиция ДНР: «За прошедшие сутки, 4 декабря, украинские боевики один раз нарушили комплекс дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня. На Донецком направлении боевики 54 бригады с позиций, расположенных в районе н.п. Красногоровка десятью 82-мм минами обстреляли н.п. Старомихайловка».
Киевские оккупанты разместили 19 единиц вооружения и военной техники в трёх подконтрольных Украине населенных пунктах. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает Народная милиция ДНР.
Известно о прибытии 17 танков Т-64 на гражданский объект в н.п. Артёмовск. Один бронетранспортер БТР-60 пригнали в н.п. Клиновое. Ещё один бронетранспортер БТР-70 находится в районе н.п. Номобахмутовка.
Читайте подробнее: Украинские боевики стягивают танки к границам ДНР
Мария Захарова — официальный представитель МИД России, комментируя статью немецкого таблоида Bild с «планом вторжения РФ на Украину», обратила внимание на то, что при составлении «схемы нападения» авторы статьи использовали топоним 1942 г., а также переработали «американские картинки» из публикации американского издания The Washington Post.
Читайте также: Захарова нашла в публикации Bild о «вторжении» фашистский топоним
Глава ДНР Денис Пушилин: «Минские соглашения позволяют, но это уже призрачные надежды, проговорить условия соседства. Но, увы, Украина даже это перечерчивает, нивелирует. Минский процесс заблокирован».
В сети обсуждают фото с заграждениями на пляжах в Мариуполе. Многие уверены — это подготовка к «войне с РФ», о которой так много говорят на Украине.
Цитата канала reactiv_dnr.
В Вашингтоне надеются на то, что взаимодействие в дипломатической сфере позволит избежать «трагического насилия» на Украине. Об этом 5 декабря заявил посол США в России Джон Салливан.
Подробности в материале: Салливан: дипломатия позволит избежать «трагического насилия» на Украине
Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов в своём телеграм-канале 5 декабря высмеял заявление украинского посла Андрея Мельника, призвавшего Германию уже с 8 декабря ввести «жесткие карательные меры» против России:
«Обожаю это феерическое чудо! Посол Украины в Германии Мельник призвал нового канцлера Германии уже с 8 декабря ввести «жесткие карательные меры» против России, среди которых — полное эмбарго на поставки из России нефти, газа и угля! Но при этом Киев требует не только сохранить транзит российского газа через Украину, но еще и резко увеличить его.
Задай им вопрос, куда же этот газ должен идти в условиях эмбарго на его поставки — даже удивятся самой постановке вопроса. Мол, вы же не путайте транзит и покупку газа».
Читайте подробнее: Украина призвала Германию срочно ввести карательные меры против России
Глава ДНР Денис Пушилин не исключает возобновления военными силами Украины полномасштабных боевых действий. Об этом он сообщил сегодня, 5 декабря, в ходе дискуссии московского клуба «Добрые русские люди». Его слова цитирует телеграм-канал «Республиканский актив»:
"С тем количеством вооружения, с тем количеством личного состава, который стянули в зону конфликта — это всё говорит о том, что Украина готова».
Читайте подробнее: Глава ДНР Денис Пушилин считает, что Украина готова к войне
Обмен пленными в Донбассе в ближайшее время вряд ли произойдет. Об этом на неофициальной встрече в Московском доме национальностей заявил глава ДНР Денис Пушилин.
По нашим данным, американцы потребовали от своих польских партнёров помочь вооружением украинской армии на фоне усиливающихся слухов о «готовящемся Москвой наступлении», которые сами же США везде и разгоняют.
Польская оружейная компания «Металэкспорт-С» в декабре планирует поставить на Украину 5 тысяч 122-мм реактивных снарядов к РСЗО БМ-21 «Град».
Эти системы давно не применялись украинскими военными на Донбассе. Одна из причин, к слову, это имеющийся дефицит реактивных снарядов. Теперь же, благодаря польским партнерам, склады боеприпасов ВСУ существенно пополнятся.
Однако состояние этих снарядов оставляет желать лучшего. Поляки за деньги из украинского бюджета избавляются от ненужного хлама, десятилетиями хранившегося на открытых площадках под палящим солнцем, дождем и снегом.
Цитата канала svarschiki.
В ходе встречи в Стокгольме министра иностранных дел России Сергея Ларова и госсекретаря США Энтони Блинкена произошёл напряжённый спор во время обсуждения «российской агрессии» в отношении Украины. Об этом 5 декабря сообщает Bloomberg.
Читайте также: Лавров и Блинкен в ходе встречи в Стокгольме поспорили из-за Украины
Одна из причин, почему ЛНР и ДНР не могут пока объединиться, — это Минские соглашения. Об этом на неофициальной встрече в Московском доме национальностей заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Так как в них указан состав подписавших, объединение республик даст Украине повод их переписать. Но если потребуется, мы проработаем вопрос с объединением», — пояснил глава ДНР
Применение Россией военной силой против Украины положит конец реализации проекта газопровода «Северный поток 2», заявил глава крупнейшей фракции Европарламента — Европейской народной партии Манфред Вебер.
«Когда Путин пустит в ход оружие, тогда это будет конец газопровода «Северный поток — 2», — приводит его слова газета «Хандельсблатт».
Мы работаем над тем, чтобы избежать кризиса, но при любом развитии событий ЕС будет твердо стоять за Украину — глава Евродипломатии Боррель.
Украина не будет выполнять Минские соглашения по собственной воле, её надо заставлять — Лавров.
ДНР готовит разные варианты относительно возможного обращения к России в связи с обострением в Донбассе. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«В плане обращения: мы будем реагировать по ситуации, по-разному всё может происходить, конечно, мы готовим разные варианты», — сказал он на встрече с общественниками и журналистами Москвы.
С призывом свернуть проект газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») в случае «вторжения» России на Украину выступил лидер фракции центристской Европейской народной партии, сопредседатель баварского Христианско-социального союза Манфред Вебер. Он заявил об этом 5 декабря в интервью газете Bild am Sonntag.
Читайте подробнее: В Европарламенте призвали закрыть «СП-2» при «вторжении» России на Украину
Денис Пушилин — глава Донецкой Народной Республики (ДНР) — 5 декабря заявил, что допускает возможность возобновления боевых действий со стороны ВСУ.
Читайте также: Пушилин допустил возможность возобновления боевых действий со стороны ВСУ
Все жители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики получат российское гражданство — глава ДНР Денис Пушилин.
Нападение на ДНР в таком случае будет является агрессией против граждан РФ, последствия которой можно наблюдать по истории войны-2008. Также жители ДНР смогут пользоваться всеми положенными гражданам РФ льготами, выплатами и т.п., равно как и нести ответственность и обязанности, как другие граждане России.
Сергей Лавров — министр иностранных дел России — заявил 5 декабря, что Киев не намерен следовать Минским договоренностям, и «если Украину оставить наедине с самой собой и своей совестью, то она ничего не будет делать». Поэтому ее «надо заставлять это делать», считает он.
Читайте подробнее: Лавров: Украина не собирается выполнять минские соглашения, надо заставлять
Народная милиция республики будет уничтожать турецкие беспилотники Bayraktar в случае попыток Киева нанести ими удар на территории ДНР, заявил в Москве глава ДНР Денис Пушилин.
«Пока они держатся на безопасном расстоянии», — подчеркнул он.
При этом Пушилин напомнил, что Киев однажды уже применил беспилотник Bayraktar для нанесения удара в Донбассе.
«Политически Россия делает для Донбасса даже больше, чем требуется». Об этом на неофициальной встрече в Московском доме национальностей заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Нельзя не учитывать вариант, что республики еще долго будут в подвешенном состоянии, но реальные события говорят об обратном», — отметил он.
Из Латвии пишут: «У нас в Латвии обычно под предлогом нападения Путина закупают обычно старое списанное вооружение у партнёров по НАТО. Когда откаты поделены, а Путин не напал, то правящие хвалят себя за прозорливость и выписывают себе премии за за успешное противостояние российской агрессии».
Цитата телеграм-канала председателя Комитета НС ДНР Владислава Бердичевского.
Всё более очевидно, что цель искусственной эскалации на границе России и Украины — помешать «Северному потоку — 2». Глава фракции «Европейской народной партии» (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что в случае военного столкновения властям ФРГ нужно будет закрыть «СП-2».
Западные и украинские СМИ не устают сообщать о якобы наращивании Россией военных сил на границе с Украиной. Газета Bild даже опубликовала карту «вторжения России на Украину». На которой Львов, кстати, почему-то называется Лембергом.
Цитата канала SputnikLive.
Применяемые Украиной беспилотники (БПЛА) Bayraktar «будут уничтожены» при любой возможности. Об этом 5 декабря заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
Об этом: В ДНР заявили о намерении уничтожать киевские БПЛА Bayraktar
На сегодняшний день предпосылок для официального обращения Киева к Донецкой Народной Республике (ДНР) за поставками угля нет, однако ДНР все равно не стала бы осуществлять таковые, так как коммерческие интересы не могут доминировать над моральными. Об этом 5 декабря заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе встречи с общественниками и журналистами в Москве.
Подробности в материале: Глава ДНР оценил перспективы поставок угля из Донбасса на Украину
Снайперов в район населенного пункта Счастье для проведения провокаций перебросило командование вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает Луганский Информационный Центр, сообщил 5 декабря официальный представитель Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко, ссылаясь на данные разведки.
«На позиции подразделений 79-й бригады (ВСУ) в район населенного пункта Счастье отмечено прибытие снайперских пар из состава 131-го разведывательного батальона», — сказал Филипоненко.
Об этом: В ЛНР сообщили, что ВСУ перебросили снайперов в район Счастья
Экс-начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко оценил возможность нанесения «упреждающего удара» по РФ. По его мнению, ВСУ не готовы начать «превентивную» войну против РФ. Об этом он заявил в интервью журналу «Краiна» 5 декабря.
Читайте подробнее: Экс-начальник Генштаба ВСУ: у Украины нет сил нанести «упреждающий удар»
Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил, что в ДНР ведется работа для защиты от беспилотников (БПЛА), которые используют ВСУ.
Слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о необходимости заставить Украину выполнять Минские соглашения активно обсуждают в социальных сетях. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные из них.
«Украину приготовили на мясо против России, поэтому ей будут позволять делать все, ее не жалко», — отмечает Александр Московский.
«Поколение уже сменилось. В Крыму в школу пошли дети, которые родились в РФ. Они видят что происходит в украинском болоте. И все, кроме упоротых укров, понимают, что Крым ушел не для того, чтобы получать высокие зарплаты, а совсем по другой причине», — отмечает Валентин Ливанов.
Читайте также: Украину нужно заставить держать обещания. Сеть поддержала Лаврова
ВСУ разместили танки и БТРы в трех населенных пунктах в Донбассе. Об этом 5 декабря сообщил представитель Народной милиции ДНР.
Читайте также: ДНР: ВСУ разместили танки и БТР в Донбассе
Власти Украины пытаются использовать сам факт невыполнения Минских соглашений, чтобы удержать Евросоюз на позициях санкций против России. Об этом 5 декабря заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Подробности в материале: МИД РФ: Киев пытается удержать ЕС на позиции санкций против Москвы
Доклады СММ ОБСЕ о жертвах в Донбассе крайне редки, и это невыгодно тем, кто продолжает военные действия в данном регионе. Об этом 5 декабря заявил Александр Грушко — замглавы МИД РФ.
Читайте также: Замглавы МИД Грушко отметил редкость докладов ОБСЕ о жертвах в Донбассе
Видеоролик, опубликованный Госпогранкомитетом Белоруссии, на котором видно, как украинский вертолёт Ми-8 нарушает государственную границу республики в районе КПП «Новая Рудня» Мозырского погранотряда, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 5 декабря в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: Сеть: «Сбивать нельзя, помиловать» — вертолёт Украины вторгся в Белоруссию
Обвинения в невыполнении Минских соглашений, которые выдвигают в адрес Российской Федерации, абсурдны. Об этом заявил 5 декабря замминистра иностранных дел России Александр Грушко журналистам.
«Обвинения, которые выдвигаются в наш адрес … абсурдны», — заявил дипломат.
Читайте также: Грушко назвал абсурдом обвинения о невыполнении РФ Минских соглашений
Информация, согласно которой американские разведслужбы утверждают, что Россия готовится разместить на границе с Украиной до 175 тысяч военнослужащих и планирует вторжение на территорию Украины в начале 2022 года, вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 5 декабря в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «А Россия в курсе?» — США сказали, когда РФ нападёт на Украину
Основной причиной, не позволяющей объединится Донецкой и Луганской Народным Республикам, является необходимость выполнения Минских соглашений. Об этом 5 декабря заявил глава ДНР Денис Пушилин на встрече с общественностью в Москве.
Читайте также: Пушилин объяснил, почему ДНР и ЛНР пока не объединились
Магазины в Попасной грабят украинские силовики. Об этом, как передает Луганский информационный центр, сообщил 5 декабря официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, ссылаясь на сообщения от жителей населенного пункта.
«Боевики 24-й бригады (ВСУ) на днях наведались в несколько магазинов города и вынесли алкогольные напитки, не заплатив за них», — сказал официальный представитель.
Об этом: В ЛНР сообщили, что украинские силовики грабят магазины
Информация, согласно которой президент США Джозеф Байден отказался признавать какие-либо «красные линии» в ситуации на Украине, от кого бы они ни исходили, после того как президент России Владимир Путин назвал недопустимым размещение вооружений на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Российской Федерации, стала поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение 5 декабря в социальной сети Facebook.
Читайте также: Сеть: «Кого он лечить пытается?» — Байден не признает «красные линии» РФ
Заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что он призвал нового канцлера Олафа Шольца сделать «недвусмысленное предупреждение» России и её президенту Владимиру Путину в виде списка «жёстких карательных мер», вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 5 декабря в социальной сети Facebook.
Подробности в материале: Сеть: «Каратели у них в крови» — Украина призвала Германию покарать Россию
В случае военной агрессии против суверенитета и целостности Украины России грозят серьезные последствия. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эксклюзивном интервью шведскому телеканалу SVT. В опубликованном вечером 5 декабря разговоре госсекретаря с журналистами SVT ситуация на границе России и Украины описывается как «серьезная» и «принципиально важная».
Читайте также: Блинкен прокомментировал ситуацию на границе России и Украины
Дипломат пояснил, что членство Украины в НАТО может стать «красной чертой» для России. При этом Ишингер отметил, что сейчас нельзя сделать прогноз о том, примут ли Украину в Североатлантический альянс.
Об этом: Глава Мюнхенской конференции дал совет Украине брать пример с Финляндии
Соединенным Штатам пришлось снабдить страны Европейского союза и НАТО «разведданными» для того, чтобы навязать им мнение о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на Украину. Об этом 6 декабря сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Подробности в материале: FT: США убедили Европу поверить в подготовку Россией «вторжения» на Украину
Украинские вооружённые формирования стягиваются у посёлка Ясное (пригород Докучаевска), расположенного всего в 30 километрах от Донецка. Как сообщает телеграм-канал «Донбасс решает», боевики вплотную придвинулись к поселку, от местных жителей не скрываются.
Читайте также: Украинские боевики вплотную придвинулись к Донбассу
Заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о «миллионах» беженцев в Европе в случае «вторжения» России является всего лишь попыткой запугать западные страны, считает глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.
Читайте также: Пушков оценил готовность НАТО воевать за Украину
Глава ДНР Денис Пушилин: «Люди, проживающие в подконтрольной Украине части Новороссии, ждут прихода Русского мира».
Надежду на то, что Россия предпочтет деэскалацию в ситуации с Украиной и отведет свои войска от границы, выразил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил об этом в интервью шведскому телевидению, стенограмму беседы распространила 5 декабря пресс-служба Госдепа.
Читайте подробнее: Блинкен призвал Россию к деэскалации в ситуации с Украиной
Конфликт на востоке Украины — это «война между братьями» и в то же время — противостояние между Россией и США. Такое мнение 6 декабря высказал мэр Полтавы Александр Мамай в эфире телеканала «Наш».
Подробности в материале: Мэр Полтавы заявил, что в Донбассе ведется война между Россией и США
Глава минобороны Украины Алексей Резников предложил направить в страну дополнительно 500 канадских военных инструкторов.
Канаде следует направить на Украину 500, а не 50 военных инструкторов, заявил украинский министр обороны Алексей Резников в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, опубликованном 5 декабря.
«Вместо 50 инструкторов пошлите 500 инструкторов», — сказал Резников.
Об этом: Министр обороны Украины попросил у Канады 500 военных инструкторов
Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов:
«Financial Times: американцы смогли убедить своих европейских союзников в том, что Россия в самом деле готовится вторгнуться на Украину. Я так понимаю, осталось убедить в этом только Россию?»
За прошедшие сутки, 5 декабря, украинские вооруженные формирования в нарушение Минских соглашений разместили еще четыре единицы вооружения и военной техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.
Из подробностей известно, что две БМП-1 украинские боевики разместили у н.п. Гладосово. Также БМП-2 расположилась на территории гражданского объекта в н.п. Николаевка. Помимо этого, один МТ-ЛБ (многоцелевой транспортёр — тягач лёгкий бронированный — прим.) прибыл в жилой район н.п. Красногоровка.
Подробности в материале: ВСУ наращивают военное присутствие на подступах к ДНР
Евросоюз внёс свой вклад в обострение ситуации вокруг Украины, так как вёл себя подобно пироману. К напряжённости привели попытки нарушить сферу влияния России, заявила кандидат в президенты Франции, председатель партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в опубликованном 6 декабря интервью польской газете Rzeczpospolita.
Ле Пен прокомментировала версии о том, что Россия якобы намерена напасть на Украину. Российские власти на такой шаг не пойдут, считает политик.
«Но я считаю, что в этом вопросе Евросоюз сыграл роль пожарного-пиромана», — заявила Ле Пен.
Читайте подробнее: Ле Пен: Евросоюз выступил «поджигателем» в ситуации с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не собирается «нападать» на Украину, это придумано, чтобы «молотить Россию». Об этом пишет «Белта».
Россия не собирается нападать на Украину, более того, в Москве и Минске видят, каковы намерения США и НАТО относительно Украины. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 6 декабря, передаёт БелТА.
«Надо же повод для того, чтобы молотить Россию. Вот они повесили этот ярлык. Хотя никто в России не собирается нападать на Украину», — заявил Лукашенко.
Белорусский лидер добавил, что в течение декабря многое поменяется, все увидят «эту развязку от Черного до Балтийского моря».
Подробности в материале: «Развязки будут»: Лукашенко отверг версию о «нападении» России на Украину
Часть 1 статьи 4 украинского законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода» определяет:
«Временно оккупированные территории — части территории Украины, в границах которых оккупационные силы, оккупационные администрации Российской Федерации установили и осуществляют контроль, а именно:
1) сухопутная территория Автономной Республики Крым и г. Севастополя, внутренние воды Украины этих территорий;
2) внутренние морские воды, прилегающие к сухопутной территории, определенной пунктом 1 настоящей части, и территориальное море Украины вокруг Крымского полуострова;
3) сухопутная территория в пределах отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, внутренние воды Украины этих территорий;
4) внутренние морские воды, прилегающие к сухопутной территории, определенной пунктом 3 настоящей части;
5) недра под территориями, указанными в пунктах 1−4 настоящей части, и воздушное пространство над такими территориями».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перечислил основные темы обсуждения в рамках грядущих переговоров между Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом. Среди таких тем — напряжённость вокруг Украины.
Россия может задействовать скопившихся в Белоруссии мигрантов для провокации в Сувалкском коридоре, а затем отсечь прибалтийские страны от союзников по НАТО, сообщили британскому изданию The Times источники в альянсе и на Украине.
Собеседники издания полагают, что Россия может направить мигрантов к польско-литовской границе — так называемому Сувалкскому коридору, который «соединяет» Калининградскую область с Белоруссией. Там мигранты якобы устроят беспорядки, а Россия направит в коридор военные патрули.
«Это позволит России объединить находящиеся в Калининградской области силы с Белоруссией. Всё это может быть сделано, по оценке украинской стороны, меньше чем за два часа», — говорится в публикации.
Подробности в материале: Россия может за два часа отрезать Прибалтику от НАТО — Times
Европейский союз, являющийся непосредственным соседом Украины, внимательным образом следит за ситуацией в этой стране. Об этом 6 декабря заявил пресс-секретарь Европейской комиссии Петер Стано, комментируя статью Financial Times о том, что в ЕС вначале не доверяли предупреждениям США о якобы возможном «вторжении России».
Читайте подробнее: В Брюсселе раскритиковали статью о недоверии ЕС к данным США по Украине
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстановка в зоне военного конфликта в Донбассе деградирует и может привести к боевым действиям.
«Надо же повод для того, чтобы молотить Россию. Вот они повесили этот ярлык. Хотя никто в России не собирается нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что творится на Украине. И то, что там творится и что планируют натовцы и американцы там, неприемлемо не только для России, но и для нас, потому что тут мы рядом», — сказал Лукашенко.
Подробности в материале: Лукашенко: Россия не собирается нападать на Украину
Россия готова к адекватному ответу на военные провокации Украины. Об этом 6 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Участник ток-шоу отметил, что Россия не собирается, в отличие от Украины, демонстрировать агрессивное поведение. Но при необходимости применит свои ресурсы для стабилизации ситуации на своих границах.
Читайте подробнее: «Сидите тихо и будете целы» — армию Украины призвали не бряцать оружием
Заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Украина не собирается придерживаться минских договоренностей по своей воле, поэтому ее нужно «заставлять» их выполнять, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 6 декабря в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «Нужно признать Донбасс» — как «заставить» Киев выполнять соглашения?
Необходимо принять меры, чтобы Украина не смогла попытаться силой вернуть Донбасс, заявил 6 декабря заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.
Не только вопрос Украины и «действий России» в этой связи будет обсуждаться на переговорах завтра, 7 декабря, между российским президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом.
Читайте подробнее: Псаки пообещала, что Байден будет говорить с Путиным не только про Украину
Заявления руководства НАТО показывают, что в попытках «сдерживания России» альянс может далеко зайти, заявил 6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT.
Об этом: Песков назвал четыре признака обострения агрессии НАТО
Обстрел окраины Горловки (ДНР) осуществили украинские боевики вечером 6 декабря, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Заявление шефа Пентагона Ллойда Остина о том, что США обеспокоены происходящим на российско-украинской границе и готовы, «чтобы у Украины было, что ей нужно для защиты своей суверенной территории», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 6 декабря в социальной сети Facebook.
Об этом: Сеть: «Помогут, что потом помогать станет некому» — Пентагон обнадёжил Киев
Украинской армии для защиты не нужны американские солдаты, только оружие, заявил 6 ноября министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телеканала CNN.
Читайте также: Украине нужно американское оружие, а не солдаты — Резников
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о намерении использовать «все экономические и дипломатические инструменты» для предотвращения предполагаемой российской агрессии против Украины. Об этом он сказал по итогам телефонного разговора с президентами США и Франции, Джо Байденом и Эммануэлем Макроном, и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Италии Марио Драги.
Читайте также: Джонсон: Британия применит все средства для предотвращения русской агрессии
Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский считают, что конфликт в Донбассе должен быть улажен дипломатическим путем. Стороны согласились с этим в ходе телефонного разговора, сообщила 6 декабря пресс-служба американского Госдепа.
Читайте также: Блинкен и Зеленский поддержали мирное урегулирование конфликта в Донбассе
В ходе телефонного разговора, который главы США, Великобритании, Франции, Германии и Италии провели 6 декабря, они выразили обеспокоенность «всё более жёсткой риторикой России» в отношении Украины. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Читайте подробнее: Лидеры западных стран обеспокоились жёсткой риторикой России по Украине
Послом США на Украине может быть назначена Бриджит Бринк, являющаяся опытным кадровым дипломатом. Об этом со ссылкой на осведомлённые источники 6 декабря сообщает журнал Foreign Policy.
Читайте подробнее: Байден, возможно, определился с кандидатурой посла США на Украине
Вашингтон не планирует применения военной силы в качестве контрмер против России — администрация США.
В случае «вторжения РФ на Украину» США, вероятно, окажут военную помощь союзникам на восточном флаге НАТО.
Администрация США считает, что наблюдает «ясное планирование» Москвой «нападения» на Украину с юга, запада и северо-востока.
Возможное присутствие военных НАТО на Украине заставит Россию принимать действия по защите своих интересов — Песков.
Белый дом заявляет, что встреча Байдена и Путина — это возможность продемонстрировать поддержку США суверенитета Украины.
Директор ЦРУ считает, что Россия может быть готова к риску по Украине. Российские военные и силы безопасности находятся на позициях, откуда могут предпринять решительные действия, отметил Уильям Бернс.
Чиновники обсуждают отключение России от SWIFT, от которой Россия по-прежнему сильно зависит. Это считается «ядерным» вариантом. Весной Европейский парламент принял необязательную резолюцию, призывающую к такому шагу, если Россия вторгнется на Украину, и США обсуждают ее с коллегами из ЕС.
Американские и европейские партнёры России могут вскоре ввести санкции против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Об этом 6 декабря сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Об этом: СМИ сообщили о подготовке в США санкций против банков России
Американской разведке неизвестны намерения России относительно Украины, однако в США должны понимать готовность Москвы пойти на риск в вопросе использования силы, заявил 6 декабря директор ЦРУ Уильям Бернс.
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Обещание Вашингтона Москве о том, что НАТО не продвинется на Восток, не нарушено, ведь США проводят «политику открытых дверей». Об этом официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил на брифинге.
«Идея о том, что НАТО или претенденты на членство, как Украина, могут представлять угрозу России — это смехотворно, если бы ситуация не была так серьезна», — сказал дипломат и заверил, что США поддерживают Украину в её праве «определять собственное будущее» в контексте участия в Североатлантическом альянсе.
Подробности в материале: Госдеп объяснил расширение НАТО на Восток «политикой открытых дверей»
В настоящее время в Европе ведутся дискуссии по поводу продвижения Украины в Североатлантический альянс (НАТО) и Евросоюз, и потому Киев может стать членом НАТО в первую очередь через партнёрство с США. Такое мнение 6 декабря высказал экс-глава украинского МИД Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Подробности в материале: В Европе идет дискуссия о продвижении Украины в НАТО и ЕС — Климкин
Украина попросила у США вооружение, предназначавшееся Афганистану, сообщил журнал Foreign Policy.
По словам источника издания, министр обороны Украины Алексей Резников на встрече в ноябре передал главе Пентагона Ллойду Остину список, который включал средства для воздушной, морской обороны и электронной борьбы.
Украина в числе прочего заинтересована в принадлежащих США вертолетах Ми-17 и боеприпасах, которые планировалось отправить афганской армии, уточнил источник.
Соединенные Штаты способны убедить страны — члены Европейского союза в том, что Россия якобы опасна для Украины. Об этом 7 декабря заявил депутат народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Владислав Бердичевский.
Об этом: В ДНР заявили, что США могут убедить ЕС в «опасности» России для Украины
Пентагон направил в Конгресс США запрос о предоставлении Украине дополнительного противотанкового вооружения на «случай российского вторжения». Минобороны просит выделить на реализацию этого плана до $100 млн.
«Блумберг»: США могут ограничить возможность обмена рубля на иностранные валюты и ввести санкции против российских банков в случае «вторжения РФ на Украину».
Депутат народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Владислав Бердичевский:
«Полагаю, что уже все поняли, что истерические угрозы от США «адских санкций» в отношении России — не за ВЕРОЯТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ на Украину, а за ОТВЕТ России на массированное наступление Украины на ДНР и ЛНР, на которое бандеровцев толкают Вашингтон и Лондон».
Украинские военные продолжают размещать вблизи жилых массивов в городах и селах Донбасса свою военную технику.
В частности, как сообщил журналистам 6 декабря официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин, военная техника размещалась ВСУ в населенных пунктах Гладосово, Николаевка и Красногоровка под Донецком.
Украинские специалисты по информационным диверсиям готовы поддержать любые преступления своей власти. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал военкор из Донецка Дмитрий Астрахань.
По его мнению, они явно готовятся поддержать диверсионные и шпионские акции в России или продолжение террора в Донбассе так, чтобы изолировать российские источники информации или подавать их украинскому обывателю как вражеские.
Несмотря на войну, люди возвращаются в свои разбитые дома в Донецке. Общение с жителями прифронтового поселка Октябрьский под донецким аэропортом проходит под саундтрек стрельбы, она ненадолго смолкает и начинается снова.
«Здесь на такое уже никто внимания нее обращает, включая детей, до того привыкли. При этом Украина лупит постоянно, независимо от времени суток. Но домой люди заходят только в случае, если летит что-то тяжелое, тут это уже на слух воспринимают.
В последнее время люди, несмотря ни на что, возвращаются в свои разбитые дома, ремонтируют кое-как и живут. Не у всех есть деньги начинать жизнь с нуля где-то», — рассказывает каналу «Донбасс решает«Александр Мальцев.
Украинские вооружённые силы вплотную придвинулись к Донбассу и в нарушение Минских соглашений продолжают наращивать военную технику на территории подконтрольных населённых пунктов и применять орудия крупного калибра.
Как сообщает 7 декабря Народная милиция ДНР, два БТР-70 разместили в жилом районе н.п. Белая Гора. Одна боевая машина пехоты поставлена близ н.п. Троицкое. Кроме того, на ж/д станции в н.п. Красноармейск зафиксировано тридцать танков Т-64.
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По утверждению главы ЦРУ Уильяма Бернса, на протяжении последних недель Соединенные Штаты якобы наблюдают «необычное наращивание войск РФ» у границ Украины и планы по дестабилизации ситуации в последней. Он заявил об этом 7 декабря в интервью Wall Street Journal.
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Известие о том, что США в связи с возможным обострением ситуации вокруг Украины готовят новые санкции против России, в частности, планируют отключение от SWIFT (международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей), доктор экономических наук Никита Кричевский встретил с иронией. В своей заметке «Черти и ладан», опубликованной в телеграм-канале 7 декабря, он отметил:
«То санкции исчерпаны, то они вдруг опять появились, да еще «чертовски агрессивные». Несколько соображений, почему это пустой трёп.
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Зеленский на украинских позициях в Донбассе. Яркий пример того, как Украина «собирается соблюдать Минские соглашения».
Цитата канала reactiv_dnr.
Имя мэра украинского города Полтавы попало в список «врагов Украины», публикуемый на скандальном сайте «Миротворец». Александра Мамая администраторы сайта признали 7 декабря «пособником террористов и российских оккупантов».
Ранее Мамай высказался о войне в Донбассе. По его словам, на украинской земле идёт война между братьями, но вместе с тем «воюют две сверхдержавы — это Соединенные Штаты Америки и Россия».
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В подразделениях Госспецсвязи Украины прошла проверка готовности сил и средств на «случай российского вторжения».
Никаких «конкретных договоренностей», исключающих дальнейшие продвижения НАТО, ни с американцами, ни с НАТО в целом руководству нашей страны достичь не удастся, и даже если формально что-то подобное нам будет обещано, таким гарантиям грош цена, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 7 декабря, комментируя высказывания официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса.
Как сообщалось ранее, Прайс заявил, что США не считают себя нарушителями данного России обещания не расширять НАТО на восток, поскольку «двери НАТО открыты» и США привержены этой «политике открытых дверей».
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В Верховную раду внесли законопроект о лишении гражданства Украины тех, кто добровольно получил российский паспорт.
Депутаты хотят внести изменения в закон «О гражданстве Украины», говорится на сайте парламента.
Министр обороны Украины просит натовских партнеров разместить их подразделения поближе к вероятной передовой. И бог с ним, что перед этим Резников в интервью CNN заявил, что Украине «не нужны военные США и Канады для защиты от России». Сам подход подкупает своей простотой. И, вы будете смеяться, он заложен в новой военной стратегии Украины, принятой в марте этого года.
Главные акценты в документе — противостояние России, упор на милитаризацию населения и втягивание иностранных государств в вооруженный конфликт с Россией. В документе Россия прямо названа военным противником.
В военной стратегии Украины описан алгоритм предполагаемой войны. Так, стратегия позволяет Киеву начать военную операцию в Крыму и в Донбассе в любое время. При этом закончиться война должна «при содействии международного сообщества на выгодных для Украины условиях», а также «при военной поддержке Украины мировым сообществом в геополитическом противостоянии с Российской Федерацией».
Только никто что-то воевать за Украину с такой хитровылупленной военной стратегией не хочет.
(Военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц).
Война в Донбассе идёт в интересах марионеток западных корпораций. Начиная с 2014 года Украина под влиянием внешних сил потеряла свою независимость. Против страны была применена технология «экономического убийства» государства. Такое мнение каналу «Донбасс решает» высказал правозащитник Иван Копыл.
«В итоге, государственный переворот, в результате которого к власти пришли марионетки западных корпораций. Как следствие — война в Донбассе», — считает Копыл.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос о том, что Россия якобы направила на линию соприкосновения на востоке Украины танки и снайперов для того, чтобы спровоцировать Украину на ответный огонь.
В частях 2−4 статьи 3 украинского законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода» указывается, что ответственность за нарушение прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированных территориях, а также за имущественный и моральный (неимущественный) вред, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам в результате вооруженной агрессии, возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с принципами и нормами международного права.
Возмещение имущественного и морального (неимущественного) вреда, причиненного Российской Федерацией как государством-агрессором, государством-оккупантом на территории Украины, в полном объеме осуществляет Украина в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, с последующим предъявлением требований о возмещении ущерба к Российской Федерации.
Государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления обязаны принимать все возможные правомерные меры для взыскания с Российской Федерации компенсации за ущерб, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также возмещения, осуществленные Украиной в соответствии с частью третьей указанной статьи.
Мирное урегулирование в Донбассе через прямой диалог Киева с Донецком и Луганском — единственно возможный путь. Глава МИД России Сергей Лавров.
Министр обороны Украины Резников в интервью CNN: «Русские будут возвращаться в гробах».
Суд на Украине удовлетворил ходатайство прокурора о задержании Натальи Поклонской для избрания ей меры пресечения по делу о госизмене.
Украина получила американский уголь. Второе из семи судов «Панамакс» привезло из США на Украину 66 тысяч тонн угля для ТЭС. В то же время долг Центрэнерго перед украинскими шахтерами к концу года составит 2,5 млрд гривен.
Цитата TK_Union.
Associated Press публикует очередную статью о «наращивании российских войск» у границ Украины и «планах Москвы вторгнуться на территорию соседа».
При этом новость сопровождается фотографией Зеленского в военной форме, который ранее посетил Донбасс.
Цитата RT.
Киев необходимо заставить выполнять Минские соглашения. По словам Сергея Лаврова, об этом в сегодняшнем разговоре с Байденом заявит Владимир Путин.
США пытаются выставить дело так, как будто Россия должна выполнять минские соглашения, — сказал во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его мнению, «Вашингтон трактует этот текст совершенно неприемлемым образом». Он подчеркнул, что мирное урегулирование на Украине может состояться «исключительно на основе прямого недвусмысленного выполнения минских договоренностей».
Украинские власти меняют свою позицию по нескольку раз в день, а их заявления свидетельствуют о «разнонаправленных потоках сознания» в Киеве. Об этом 7 декабря заявил на брифинге министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Россию серьёзно беспокоят попытки украинских властей провоцировать своих кураторов на Западе в преддверии переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил 7 декабря на пресс-конференции.
«Посмотрим, чем закончится разговор [Путина и Байдена], но у нас очень серьёзную озабоченность вызывает то, как Киев пытается своих кураторов ещё и провоцировать», — сказал Лавров.
Об этом: Лавров: Киев провоцирует своих западных кураторов перед разговором РФ и США
«Американский президент намерен четко заявить Путину, какое наказание Соединенные Штаты и их союзники приготовили для России на случай вторжения. Вместе с тем он предложит дипломатический путь, в котором учитывается обеспокоенность России действиями НАТО, а также озабоченность США и Европы в связи с деятельностью Москвы», — The Washington Post о предстоящей беседе Владимира Путина и Джо Байдена.
«Особое внимание к бывшей советской республике [Украине] красной нитью проходит через выступления Путина и его ближайших соратников. Тезис заключается в том, что украинцы составляют «один народ» с русскими, при этом украинцы живут в якобы разваливающемся государстве. И убежденность Путина находит отклик у многих россиян, считающих себя тесно связанными с Украиной многими поколениями своих предков», — The New York Times.
Украине нужна защита от возможного нападения, поэтому британские власти приняли решение, согласно которому Киев нуждается в большей оборонной помощи, заявила 7 декабря заместитель британского министра иностранных дел Виктория Форд в парламенте Великобритании.
Власти США изучают возможность эвакуации с Украины американских граждан на фоне сообщений о возможном «российском вторжении», — CNN.
В ближайшие минуты должен начаться виртуальный саммит президентов России и США. Среди вероятных тем беседы Владимира Путина и Джо Байдена — кризис вокруг Украины.
США прилагают все усилия к тому, чтобы ситуация вокруг Украины не привела к военной конфронтации — Пентагон.
Возможные антироссийские санкции США не могут в достаточной мере сдержать Россию, заявила 7 декабря заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд, передаёт CNN.
Читайте также: Нуланд заявила, что США не могут сдерживать Россию так, как хотелось бы
Американское руководство допустило ситуацию, в которой российское вторжение на Украину может вот-вот начаться, заявил 7 декабря в Сенате американский сенатор-республканец Тедд Круз.
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«На Украине возбуждено уголовное дело против сайта «Миротворец» из-за распространения им персональных данных», — РИА Новости.
Тема Украины обсуждалась на переговорах российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена, сообщили 7 декабря в пресс-службе Белого дома.
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Вопрос стратегической стабильности обсуждался 7 декабря на российско-американском саммите в формате видеоконференции, сообщили в пресс-службе Белого дома. Также обсуждались темы Ирана и Украины.
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Американское и европейское руководство готово ввести антироссийские санкции в случае военной агрессии России в отношении Украины, заявил 7 декабря президент США Джо Байден на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Так интерпретирует беседу пресс-служба Белого дома.
Подробности в материале: Байден предупредил Путина о возможных санкциях «за Украину»
Информация, согласно которой США вместе с Евросоюзом собираются ввести против Российской Федерации худшие экономические санкции, которые когда-либо были введены против другой страны, за исключением Ирана и КНДР, если Россия решит напасть на Украину, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 7 декабря в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: «Почтовыми голубями будут за газ платить?» — сети о «худших» санкциях к РФ
Украинская политика направлена на срыв Минских соглашений, заявил российский президент Владимир Путин 7 декабря на переговорах с американским коллегой Джо Байденом, сообщили в пресс-службе Кремля. Киев провоцирует военные действия в Донбассе.
Об этом: Путин указал Байдену на срыв Киевом Минских соглашений
Информация, согласно которой США снабдили страны Евросоюза и НАТО «разведданными», чтобы убедить их в том, что Россия готовит «вторжение» на Украину, вызвала реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 7 декабря в социальной сети Facebook.
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Вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан с территории Украины не рассматривался властями США.
Подробности в материале: Посольство США не планирует эвакуацию сотрудников из Киева
Функционирование газопровода «Северный поток — 2» является приоритетом Соединённых Штатов, поскольку через него можно будет продолжать оказывать давление на Россию и препятствовать её вторжению на Украину, заявил 7 декабря журналистам советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Подробности в материале: Салливан: США сохранят рычаг давления на Россию через «Северный поток — 2»
Заявление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о том, что предпосылок, что Киев может официально обратиться к ДНР с просьбой о продаже угля, нет, но и республика не пошла бы на такие поставки, потому что коммерческие интересы не могут доминировать над моральными, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 7 декабря в социальной сети Facebook.
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В настоящее время Украина вышла из около 50 соглашений в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом 8 декабря сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
Подробности в материале: МИД РФ: Украина вышла из примерно 50 соглашений в рамках СНГ
Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов:
«Американский сенатор Менендес заявил, что готовит против России «Мать всех санкций» в случае «вторжения на Украину». Ему бы вспомнить, что на американскую «Мать всех бомб» в России есть «Папа всех бомб». Уж на «Мать всех санкций» тем более «Папу» своего найдём».
Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов:
«Все-таки ничему американцы на примере Афганистана не научились. Вот они разработали план эвакуации своих граждан с Украины «в случае российского вторжения» (см. ниже). А коллаборационистов, сотрудничавших с оккупационным режимом, опять бросают. Ведь снова будут за шасси американских самолетов цепляться, как в Кабуле!»
В Киеве заявили, что переговоры Путина с Байденом ничего не изменили непосредственно на местах. Напряженность сохраняется. Телефонный разговор Байдена с Зеленским перенесён на 9 декабря.
Необходимость годами выживать под обстрелами, в атмосфере неопределенности и ежедневного риска сплотила жителей прифронтовых районов Донецка.
Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал дончанин Александр Мальцев.
«Жители, оставшиеся на нашей улице, вблизи донецкого аэропорта, стали как одна семья. Вместе кушаем и на чаепития соседей зовем. Если, не дай Бог, мощный обстрел, то после него самое первое — это проверить, живы ли соседи и не засыпало ли их в укрытии. Ведь пока сюда доберутся какие-то службы, помощь уже может не понадобиться. Поэтому человеческая взаимовыручка — это самое главное в таких районах, как наш», — рассказал Александр.
Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов:
«Все делается для того, чтобы представить Байдена победителем. Смотрите, январь, а Россия не вторглась на Украину! Вот если бы не встреча…»
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине обнародовала данные о десятках тысяч нарушений прекращения огня и взрывах на территории Донбасса.
С 22 июля 2020 года, когда Трехсторонней контактной группой (Украина, Россия, ОБСЕ) была достигнута договоренность о всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения, в Донецкой и Луганской областях зафиксировано не менее 89 796 нарушений (в том числе 24 652 взрыва, 21 308 пролетевших неопределенных боеприпасов, 403 вспышки дульного пламени, 390 осветительных ракет, а также не менее 43 043 очередей и выстрелов).
Читайте подробнее: Минские соглашения? Как Украина разносит Донбасс
Часть 1 статьи 4 украинского законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода» определяет:
«Временно оккупированные территории — части территории Украины, в границах которых оккупационные силы, оккупационные администрации Российской Федерации установили и осуществляют контроль, а именно:
Донецк и Луганск настаивают на подписании в Контактной группе содержательного документа, способствующего прекращению обстрелов в Донбассе. Об этом заявил представитель ДНР в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров.
Республики направили в Контактную группу план шагов по возврату Украины к мерам по возобновлению перемирия.
Позже, как сообщила делегация ЛНР, Киев представил свой вариант, представляющий «выхолощенный проект Республик, из которого удалены почти все практические шаги и добавлены политические лозунги».
За прошедшие сутки, 7 декабря, украинские боевики один раз нарушили Комплекс дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня. Боевики 95-й бригады с позиций, расположенных в районе н.п. Майорск, обстреляли из гранатометов поселок шахты «6/7» г. Горловка.
Информация о повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.
Президент Украины Владимир Зеленский внес для рассмотрения в парламенте законопроект «О гражданстве Украины». В нем прописаны процедуры получения и лишения украинского гражданства. Примечательно то, что данный закон предусматривает санкции в отношении граждан Украины, также имеющих паспорта РФ.
Ключевым моментом является то, что российским гражданам может грозить не только лишение украинского паспорта, но и штрафы, а также тюремные сроки.
Во время телефонного разговора, который прошел после переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в формате видеосвязи, лидеры США, Великобритании, Франции, Германии и Италии призвали Москву к «деэскалации напряженности» на границе с Украиной. Об этом 8 декабря сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт по итогам указанного телефонного разговора.
Читайте подробнее: Лидеры пяти стран Запада призвали РФ к «деэскалации» на границе с Украиной
ЛуганскИнформЦентр: «Киевские силовики использовали средства радиоэлектронной борьбы для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вблизи посёлка городского типа Трехизбенка. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР».
Россия ждет удобного момента для признания ДНР и ЛНР. Об этом заявил экс-глава Совбеза ДНР, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский.
Он подчеркивает, что признание республик Москвой может состояться и завтра, и послезавтра, и через год.
«Не могу понимать всех тонких соображений, которые витают в кремлёвских коридорах, поэтому сказать, почему выжидает Россия, мне сложно. Но мне кажется, Россия не торопится сделать этот шаг в расчёте на то, что, возможно, завтра придётся сделать этот шаг более совершенней, чем этот. Потому что, приняв в свой состав усечённые по своим границам территории, будет сложно потом что-то переигрывать. Проще дождаться уже конкретной развязки событий, к чему мы сейчас подходим, и потом уже принимать решение», — рассуждает Ходаковский.
В нарушение третьего пункта дополнительных мер киевские оккупанты разместили три единицы военной техники в двух подконтрольных Украине населённых пунктах, сообщает 8 декабря Народная милиция ДНР.
Информация МИД ЛНР от 8 декабря: «По сообщениям представительств ЛНР в СЦКК за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины (ВФУ) нарушили режим прекращения огня 1 раз».
ДНР. Александра проживает со своим сыном, тоже Сашей, в обстреливаемой Старомихайловке. Мальчик перестал ходить три года назад и врачи диагностировали у него болезнь Дюшенна.
«Мышцы у сына медленно отмирают. Сами понимаете, что в подвал при обстрелах я его не спущу, даже в кресло усадить — проблема не из легких. Накрываю его матрацами при обстрелах, а они здесь почти каждый день. Самый последний был два дня назад, творилось что-то страшное, а вот в сводки это не попало», — рассказывает женщина каналу «Донбасс решает».
Донбасс не ждет деэскалации после переговоров Путина и Байдена. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вряд ли приведет к деэскалации в Донбассе, поскольку Вашингтону это не выгодно. Так считает председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.
Переговорные каналы России с США по урегулированию на Украине возобновляются. Об этом 8 декабря заявил исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий.
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Украина разворачивает группировку войск на белорусской границе с привлечением самолётов и вертолётов, а это может спровоцировать локальный конфликт. С таким предупреждением выступил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, сообщает 8 декабря БелТА.
По его словам, украинское руководство почему-то решило провести учения вблизи государственной границы под видом борьбы с нелегальной миграцией.
Об этом: В Минске предупредили Украину об опасности учений вблизи Белоруссии
Вооружённые силы Украины нуждаются в значительно большем финансировании, чем теперешнее, заявил 8 декабря украинский министр обороны Алексей Резников в интервью «Армия Информ». По его словам, финансирование сейчас остаётся в пределах 15−20% от необходимого.
Об этом: Министр обороны Украины заявил о бедности вооружённых сил
Вашингтон отказывается воспринимать разумные доводы Москвы относительно ситуации на Украине. Об этом ИА REGNUM заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«США пока не готовы воспринимать разумные доводы со стороны России по вопросам Украины. Поведение Джо Байдена это явно проиллюстрировало. Попытки убедить лидера России в агрессивном настрое его страны и завуалированные угрозы о том, что поведение России будет обсуждаться США и их сторонниками, не позволяют надеяться на конструктивный диалог», — сказал Липовой.
Подробности в материале: В «Офицерах России» назвали хорошим признаком переговоры с США по Украине
Отправки американского контингента на Украину не планируется, даже при том, что действия России близ украинской границы вызывают у Вашингтона недовольство. Об этом 8 декабря заявил американский президент Джо Байден в ходе пресс-конференции у Белого дома.
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Информацию, согласно которой президент США Джозеф Байден во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным призвал Россию к деэскалации вокруг Украины и возврату к дипломатии, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 8 декабря в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «Какой же это бред!» — Байден призвал Путина к деэскалации на Украине
Вопрос Украины и «действий России» у своих границ обсудил по телефону 8 декабря американский госсекретарь Энтони Блинкен с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс, заявив, что переговорщики «разделили обеспокоенность по поводу наращивания Россией военной мощи рядом с Украиной».
Сообщение Госдепа США, согласно которому американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил с ним урегулирование в Донбассе и «восстановление суверенитета» Киева над Крымом, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 8 декабря в социальной сети Facebook.
Об этом: Сеть: «Клоун отвлекает внимание» — Зеленский и Блинкен поговорили о Крыме
Обстрел запада Горловки и села в Новоазовском районе на юге ДНР осуществили украинские боевики 8 декабря, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня. На западе Горловки под обстрел попал посёлок Широкая Балка.
Об этом: Украинские боевики обстреляли окраины Горловки и село в ДНР
Сообщение пресс-службы офиса президента Украины о том, что глава страны Владимир Зеленский проведёт телефонный разговор с американским лидером Джозефом Байденом после того, как тот закончит переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 8 декабря в социальной сети Facebook.
Подробности в материале: Сеть: «Зеля, пиши завещание!» — Байден позвонит Зеленскому после Путина
На тему действий НАТО в случае «российской агрессии» против Украины поговорили 8 декабря по телефону госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс. Обсуждались варианты действий альянса «в ответ на дальнейшую российскую агрессию против Украины».
Подробности в материале: Блинкен и Столтенберг обсудили переговоры Путина и Байдена
Украинская сторона в течение семи лет игнорирует необходимость согласования с Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР) будущего статуса Донбасса, заявил 8 декабря журналистам полпред России в Трёхсторонней контактной группе (ТГК) по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
Об этом: Грызлов заявил об отказе Украины согласовывать будущий статус Донбасса
Украина готова пойти на уступки в диалоге с Россией, но при условии встречных шагов со стороны Москвы, заявил 8 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью британскому телеканалу Sky News.
Читайте подробнее: Глава МИД Украины заявил о готовности пойти на уступки России
Соединённые Штаты на этой неделе завершат поставки на Украину стрелкового оружия и боеприпасов — последней партии вооружений, запланированной на 2021 год. Об этом 8 декабря сообщил журналистам официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Читайте также: США завершают поставки военной помощи на Украину в 2021 году
Рано или поздно украинская проблема будет разрешена. Такое мнение каналу «Донбасс решает» по поводу переговоров между Владимиром Путиным и Джо Байденом высказал писатель, автор повести «Зеркало для героя» Святослав Рыбас, уроженец Макеевки.
«Воевать не хотят и не могут, сотрудничать им не в чем. Рано или поздно украинская проблема будет разрешена, но очень не скоро», — говорит Святослав Юрьевич.
В то же время он уверен: «Россия пошагово будет что-то решать».
Украинский солдат и ПТРК Javelin американского производства на линии боевого соприкосновения сил в зоне боевых действий в Донбассе.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Соединенные Штаты не рассматривают возможность использования своих вооруженных сил в связи с разногласиями с Россией по Украине.
(Президент США Джо Байден).
Соединенные Штаты не будут в одностороннем порядке применять военную силу против России в «случае вторжения на Украину». (Джо Байден).
Соединенные Штаты на этой неделе отправят на Украину последнюю в текущем году партию военной помощи. По информации Пентагона, поставка будет включать в себя стрелковое оружие и боеприпасы.
Цитата канала «Военный обозреватель».
В Пентагоне тонко намекнули украинским партнёрам касательно применения ПТРК Javelin.
Минобороны США надеется, что Украина будет использовать противотанковые ракетные комплексы Javelin ответственно и только для самообороны.
Расширение НАТО на восток за счёт Украины — это один из важнейших вопросов безопасности России. Об этом заявил Владимир Путин.
По его словам, Москва никогда не имела ничего против участия своих соседей в политических и экономических объединениях. Но НАТО ведёт явно конфронтационную линию в отношении России и объявляет нашу страну своим противником.
Цитата SputnikLive.
Сенатор США предложил использовать ядерное оружие против РФ в случае «вторжения на Украину».
Роджер Уикер также считает, что отправка американских войск на Украину — ещё один вариант, который Байдену «стоит иметь в виду».
По словам Байдена, США и НАТО намерены изучить вопрос о предоставлении России гарантий безопасности.
Цитата SputnikLive.
США не способны обеспечить военную защиту Украины в ближайшее время в случае возможного военного конфликта с Россией, заявила бывший аналитик министерства обороны Соединенных Штатов Карен Квятковски.
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Пес Тузик предупреждает жителей окраины Донецка об обстрелах. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал Александр, который со своей семьей все годы войны живет на северо-западе столицы ДНР, в многострадальном поселке шахты «Октябрьская».
По его словам, незадолго до того, как украинские снаряды прилетают на их улицу Шахтопроходчиков, Тузик стремительно бежит прятаться в дом, тем самым предупреждая хозяев о грядущем обстреле.
В частях 2−4 статьи 3 украинского законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода» указывается, что ответственность за нарушение прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированных территориях, а также за имущественный и моральный (неимущественный) вред, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам в результате вооруженной агрессии, возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с принципами и нормами международного права.
Возмещение имущественного и морального (неимущественного) вреда, причиненного Российской Федерацией как государством-агрессором, государством-оккупантом на территории Украины, в полном объеме осуществляет Украина в порядке, определенном кабинетом министров Украины, с последующим предъявлением требований о возмещении ущерба к Российской Федерации.
Государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления обязаны принимать все возможные правомерные меры для взыскания с Российской Федерации компенсации за ущерб, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также возмещения, осуществленные Украиной в соответствии с частью третьей указанной статьи.
Глава ДНР Денис Пушилин: «В случае активизации боевых действий враг будет уничтожать всё, не считаясь ни с чем».
«Дошло до такого накала, что, возможно, придётся обратиться за помощью к Москве и Минску», — Денис Пушилин.
«Украина отказывается согласовывать с ДНР и ЛНР особенности будущего статуса Донбасса», — Борис Грызлов.
Американские власти ожидают, что в ходе встречи главы МИД стран «Группы семи» (G7), которая должна пройти с 10 по 12 декабря в Ливерпуле, будут обсуждаться меры в отношении России из-за ситуации с Украиной. Об этом 8 декабря заявила на специальном брифинге ответственный сотрудник Бюро по делам международных организаций Госдепартамента США Эрика Баркс-Рагглс.
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Киев готов поговорить о новом перемирии в Донбассе, хотя старое формально еще действует. Представители Киева в Контактной группе после длительных переговоров согласились представить свою реакцию на предложения республик Донбасса о механизмах обеспечения перемирия. Об этом сообщил пресс-секретарь делегации ДНР на минских переговорах Владислав Московский.
Московский рассказал, что вначале украинская делегация была готова только на согласование «краткого политического заявления о возвращении к бессрочному режиму прекращения огня, из которого, вообще-то, никто официально не выходил».
Цитата канала «Донбасс решет».
Ответным действием на угрозу со стороны Североатлантического альянса (НАТО) являются передвижения российских войск около границы с Украиной. Об этом 9 декабря заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу Сhannel 4.
Об этом: Посол России объяснил, почему перемещаются войска РФ у границы с Украиной
«Джавеллины» действительно переброшены на линию фронта в Донбассе, пишет телеграм-канал svarschiki. Американский телеканал ABС публикует видео с позиций ВСУ в районе Авдеевки.
В кадрах замечены противотанковые ракетные комплексы «Джавеллин». Репортаж стал первым полноценным подтверждением наличия американских ПТРК на линии фронта в Донбассе.
В нарушение прямых предписаний Минских соглашений Украина уже в течение 7 лет отказывается от обсуждения с Донецком и Луганском особенностей будущего статуса Донбасса и не раскрывает свою позицию по данному вопросу.
Недостижение соответствующих договоренностей — это основная причина отсутствия прогресса в урегулировании. Борис Грызлов, полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины.
Цитата donbassr.
На данный момент США еще не могут сделать однозначный вывод на тему того, перейдет ли напряженность между Россией и Украиной в настоящий конфликт, и настроены решать эту ситуацию методами дипломатии. Об этом 9 декабря заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
Читайте подробнее: США нет знают, перейдет ли конфликт на Украине в активную фазу — Госдеп
Американский телеканал ABС подтвердил переброску военным формированиям Украины (ВФУ) на линию фронта в Донбассе американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Репортаж стал первым полноценным подтверждением наличия американских ПТРК у Авдеевки.
В Минобороны США пояснили, что ВФУ будет использовать их «ответственно и только для самообороны».
О том, как это происходит на самом деле, можно судить по сводке Представительства Донецкой Народной Республики.
Читайте подробнее: Донбасс под бомбёжкой: в ход пошли американские ПТРК Javelin
Новому канцлеру ФРГ Олафу Шольцу следует обеспечить России «холодный душ», полагает украинский посол в Берлине Андрей Мельник. Об этом дипломат заявил в интервью газете Berliner Zeitung.
Мельник рассчитывает, что Шольц, вступивший в должность 8 декабря, организует противодействие политике РФ. Украина, по его словам, надеется на «мощный голос из Берлина» и «холодный душ» для Москвы, которая якобы вынашивает агрессивные планы.
Дипломатия Шольца, надеется украинский посол, поможет «предотвратить новую войну в Европе» и освободить «от оккупации» Крым и Донбасс. Ещё одна надежда Киева — на скорый «нормандский саммит» в Берлине.
Подробности в материале: Посол Украины призвал нового канцлера ФРГ устроить России «холодный душ»
Представительство ДНР. Согласно отчету СММ ОБСЕ, наблюдатели СММ зафиксировали обстрел ВФУ БПЛА Миссии малого радиуса действия вблизи н.п. Талаковка.
Кроме того, наблюдателями фиксировалось глушение ВФУ сигнала беспилотных летательных аппаратов СММ малого и среднего радиуса действия во время полетов в районе населенных пунктов Тарасовка, Пищевик и Талаковка.
Миссия продолжает фиксировать огневую активность в 5 км зоне от участка разведения сил и средств № 3 «Богдановка — Петровское».
Также патрулями СММ ОБСЕ зафиксировано присутствие военной техники ВФУ вне выделенных мест хранения и в зоне безопасности, в том числе на железнодорожной станции, в жилом районе и вблизи населенного пункта:
▶️ 8 РСЗО БМ-27 «Ураган» (220-мм) и 6 РСЗО БМ-30 «Смерч» (300-мм), которые Миссия не смогла верифицировать как отведенные, поскольку условия их хранения не соответствуют определенным СММ критериям;
▶️12 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» (122-мм) и 2 противотанковых ракетных комплекса 9П149 «Штурм-С» (130-мм) на железнодорожной станции в н.п. Зачатовка;
▶️ 1 танк неустановленного типа вблизи н. п. Затишное;
▶️1 зенитная установка (ЗУ-23−2) в жилом районе н. п. Старогнатовка.
Выбор у многодетной семьи невелик: жизнь в зоне обстрела ВСУ или комната на всех в общежитии.
Елена с шестью детьми вынуждена снимать старенький домишко в поселке Еленовка в 25 км от Донецка. Есть и свое жилье, но оно находится на самой окраине обстреливаемого ВСУ поселка шахты Трудовская в Донецке.
«Здесь тоже неспокойно. Вот и приходится нам выбирать из двух зол меньшее. Детвора хорошо уже знает, когда стреляют. Но идти некуда. Правда, в 2016 году нам предлагали комнатку в общежитии. Но разве такой семье этого хватит, да и дети разнополые», — рассказывает многодетная мама каналу «Донбасс решает».
Одна из девочек, Лиза, призналась, что плачет в подушку во время обстрелов. А вот у ее сестренки Насти на нервной почве начался псориаз.
Патрули ОБСЕ обнаружили «Ураганы», «Смерчи» в Донбассе.
Зафиксировано присутствие военной техники ВСУ вне выделенных мест хранения и в зоне безопасности, в том числе на железнодорожной станции. Речь идет о ж/д станции в населенном пункте Зачатовка, что в Волновахском районе. Там стоит 12 самоходных гаубиц «Гвоздика» и 2 противотанковых ракетных комплекса «Штурм-С». Об этом сказано в сообщении Представительства ДНР в СЦКК.
Никто в Москве не ждёт никаких уступок от Киева, он должен просто выполнить свои обязательства по Минским соглашениям, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 9 декабря, комментируя высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
Как сообщалось ранее, Кулеба заявил, что Киев готов пойти на уступки в отношениях с Россией, если аналогичные шаги сделает Москва.
Читайте подробнее: Киев пытается заставить Россию и мир глотать пустоту
Обстановка на востоке Украины обостряется, однако любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться, заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.
Если Украина развернет широкомасштабное наступление, республики Донбасса будут мгновенно признаны. Такое мнение высказал известный журналист, корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. В минувшие выходные он в Москве побывал на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.
«У меня было ощущение, что все давным-давно решено. Будут мгновенно республики признаны. Просто в течение минуты это делается», — сказал в интервью каналу «Донбасс решает» Дмитрий Стешин.
Политический обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Владимир Корнилов:
«FT сегодня пишет о том, что новая коалиция в Германии готова остановить Северный поток — 2 сразу после «российского вторжения на Украину». Но опять не упоминает того факта, что тогда ведь остановится и «украинский поток» (война же!), а соответственно, у бюргеров не останется вообще никакого газа! Что делать в этом случае, почему-то никто не обсуждает».
Военную эскалацию в ситуации с Украиной нельзя допустить, ослабить напряжение нужно дипломатическим путём на основе Минских соглашений, заявила новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 9 декабря в Париже. Её выступление транслировали соцсети.
«Абсолютная цель — избежать военной эскалации», — подчеркнула Бербок.
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Заявление президента России Владимира Путина о том, что он выражает обеспокоенность по поводу перспективы членства Украины в НАТО, которое приведёт к размещению соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего Российской Федерации оружия, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 9 декабря в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: «Кому она нужна с долгами?» — сети о перспективах членства Украины в НАТО
Россия будет пресекать любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблемы Донбасса. Об этом начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил 9 декабря на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
По его словам, Киев не выполняет Минские соглашения, при этом его извне подталкивают к резким и опасным шагам, поставляя Украине вертолеты, самолёты и ударные беспилотники. США поставили Киеву противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».
«Однако любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться», — подчеркнул Герасимов.
Об этом: Генштаб ВС России: любые провокации Киева в Донбассе будут пресечены
Глава Генштаба Минобороны России Валерий Герасимов:
«Поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам… Однако любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться».
Информация в СМИ о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину — это ложь, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов 9 декабря на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
По его словам, в настоящее время страны НАТО уделяют чрезмерное внимание тому, как Россия перемещает войска по собственной территории. Подразделения передислоцируются в ходе боевой подготовки, это рутинная практика для войск в любом государстве, уведомления она не требует.
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Председатель Комитета НС ДНР Владислав Бердичевский:
— Абсолютно верно: «Создается устойчивое впечатление, что США серьезно взялись за Украину и намерены заставить украинцев пройти свою часть пути по имплементации режима прекращения огня и снятию напряжения на линии соприкосновения…».
Телеграм-канал «Военный обозреватель» знакомит читателей с авиационными средствами воздушных сил ВС Украины.
Кабинет министров Украины на заседании одобрил и направил на рассмотрение в Верховную раду законопроект, согласно которому публичное «отрицание вооруженной агрессии РФ» и «оккупации Россией территории» будут считаться противоправным и будут караться штрафом в размере до 1890 долларов.
Россия нанесет фланговый удар по войскам Украины, если Киев организует крупномасштабное вторжение на территорию ДНР и ЛНР. Об этом рассказал военный эксперт Константин Сивков, комментируя заявление главы российского Генштаба о готовности пресечь силовые провокации со стороны ВСУ.
«По итогам ответа России на провокацию киевских силовиков Украина лишится всех боеспособных вооруженных сил, и ей нечем будет защищаться. Вообще», — подчеркнул он.
Цитата donbassr.
Законопроект, согласно которому за публичное «отрицание вооруженной агрессии РФ» и «оккупации Россией территории» можно будет штрафовать на сумму до $1890, направило в Верховную раду Украины правительство этой страны. Трансляция заседания украинского правительства велась 8 декабря на его канале в видеохостинге YouТube.
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Переговоры по мирному урегулированию конфликта в Донбассе фактически зашли в тупик на фоне включения Евросоюза в процесс милитаризации Украины. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 9 декабря на брифинге.
Совет ЕС 2 декабря принял решение выделить украинским вооружённым силам 31 млн евро на военно-техническую помощь, а это отнюдь не поможет установлению мира в регионе, сказала она.
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Россия обеспокоена информацией о наличии у населения Украины порядка пяти миллионов единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, заявила 9 декабря на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что такие гигантские цифры оборота неучтённого оружия накладываются на разгул разнообразных нацистских и националистических движений и идеологий.
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Евросоюз присоединился к процессу милитаризации Украины, вместо того чтобы участвовать в урегулировании конфликта в Донбассе, заявила 9 декабря на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она подчеркнула, что на фоне этих процессов мирное урегулирование оказалось в тупике.
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ВСУ обстреляли село в ДНР, когда там находился замглавы миссии ОБСЕ, сообщает тг-канал «Республиканский актив».
Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Марк Этерингтон оказался в обстреливаемой ВСУ зоне, сообщил 9 декабря журналистам заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Обстрел вёлся боевиками целенаправленно.
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Заявление начальника Генштаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова об обострении обстановки на востоке Украины и пресечении любых провокаций киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе взбудоражили интернет. Часть людей считает считает, что военные действия могут начаться в самое ближайшее время. Другие говорят о напрасном «сотрясении воздуха»: провокации давно идут (военные силы Украины почти ежедневно в нарушение Минских соглашений, обстреливают территорию Донбасса). Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные комментарии.
«Пресекаться, то есть вторжение?» — спрашивает Валерий.
«Хоть один уважаемый человек сказал четко, жёстко и прямо. Остальные ходят вокруг да около, жуя сопли», — считает Анна.
«Да, его ответ вызывает Уважение! Конкретный мужик!» — поддерживает Андрей Прокудин.
Читайте подробнее: Сеть хочет знать, кто пресечёт провокации киевских властей в Донбассе?
Количество жертв вооружённого конфликта в Донбассе гораздо больше, чем указано в данных официальной статистики, заявила 9 декабря уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
Об этом Морозова сообщила в ходе проходившего в Луганске «Народного Форума».
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Телефонные переговоры начались между американским и украинским президентами Джо Байденом и Владимиром Зеленским, сообщили 9 декабря в пресс-службе Белого дома. Разговор стартовал в 21:34 мск.
Читайте подробнее: Байден и Зеленский начали телефонные переговоры
Происходящее в Донбассе сильно напоминает геноцид, заявил 9 декабря президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.
Такое заявление президент России сделал, обращаясь к Кириллу Вышинскому, который ранее на Украине был арестован и длительное время содержался в тюрьме по политическим мотивам.
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Российско-американский саммит стал главной темой переговоров президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, передаёт 9 декабря «112 Украина». О чём говорили Байден и Зеленский, рассказал по завершении телефонных переговоров глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
Читайте подробнее: Байден рассказал Зеленскому о саммите с Путиным
В ходе телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом глава Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 10 декабря сообщил заместитель главы офиса украинского лидера Андрей Сибига в программе «Право на власть» в эфире телеканала «1+1».
Подробности в материале: Зеленский сообщил Байдену о готовности к переговорам с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США обсудил вопрос урегулирования конфликта в Донбассе, реформы на Украине, написал он 9 декабря на своей странице в Twitter.
Читайте подробнее: Зеленский назвал темы переговоров с Байденом
Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что украинская стороны готова совершить обмен пленными и предложила сразу три варианта, но все они были отвергнуты.
Читайте подробнее: Украинская сторона заявила о готовности к обмену пленными по схеме 60 на 60
Украинская сторона в Трёхсторонней контактной группе (ТГК) по урегулированию ситуации в Донбассе предлагает абсурдные решения, например, пытается включить в Совместный центр контроля и координации (СЦКК) представителей Германии и Франции, заявил 9 декабря журналистам полпред России в контактной группе Борис Грызлов.
Подробности в материале: Киев решил реформировать СЦКК вместо выполнения Минских соглашений
Статья в украинском издании «Страна.ua», согласно которой Вашингтон готов отказаться от дальнейшего давления на «Северный поток — 2» после переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Джозефом Байденом, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 9 декабря в социальной сети Facebook.
Подробности в материале: «Украину окончательно слили» — сети о повороте США в отношении СП-2
Внеочередное заседание Минской Контактной группы вновь прошло впустую — у Киева так и не появилось политической воли для принятия реальных шагов по мирному урегулированию.
МИД ЛНР.
Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего: «И Республики Донбасса, и Российская Федерация, и ОБСЕ сошлись во мнении, что, при условии сохранения Украиной своей позиции (имитациямирных инициатив), дальнейшее обсуждение бесполезно. Заседание было закрыто».
Переговоры президента США Джозефа Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским (главное):
Согласно утвержденному пакету помощи, Вашингтон поставил Украине в октябре 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним. Об этом 10 декабря говорится в заявлении официального представителя Пентагона подполковника Антона Семелрота.
Подробности в материале: Украина получила от США в октябре 30 противотанковых комплексов Javelin
Власти Украины и западные партнеры Киева готовят в январе военную провокацию против России, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
Об этом: Депутат Рады заявил о подготовке Киевом военной провокации против России
«Байден привел в ярость восточных союзников по НАТО своими связями с Россией»:
«Страны Восточной Европы критически отреагировали на предложение США о встрече союзников по НАТО с Россией для обсуждения ее действий вдоль границ Украины. Власти одной из стран, входящих в альянс, возмутились и потребовали незамедлительно прояснить, на какие темы планирует вести диалог глава США.
По словам другого дипломата, на восточном фланге НАТО нервничают: страны там в прошлом подчинялись СССР, а теперь они сталкиваются с агрессивной Россией. Эти страны хотят знать, какие именно уступки по итогам консультаций с Россией возможны. Союзники США интересуются возможными политическими гарантиями Байдена России, и насколько они могут сократить способность НАТО к действиям. Ряд стран счел готовность американского лидера к диалогу дипломатической уступкой».
Цитата канала «Пул №3».
Украина вряд ли решится на повторение провокации с военным кораблем в Чёрном море, самые близкие ее союзники не поддержали бы Киев, если бы корабль попытался нарушить российскую границу, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Решительные экономические и иные меры применят США и их союзники в случае, если Россия предпримет агрессивные действия в отношении Украины. Об этом американский президент Джо Байден заявил в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским, говорится в письменном заявлении американской администрации от 9 ноября.
Американский лидер ясно дал понять, что Вашингтон ответит «решительными экономическими и иными мерами в случае дальнейшего военного вмешательства». Кроме того, глава США подтвердил непоколебимую приверженность отстаиванию «суверенитета и территориальной целостности Украины».
Об этом: Байден пообещал Зеленскому санкционную реакцию на агрессию против Киева
Участникам внеочередного заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которое прошло 9 декабря, не удалось прийти к согласию в вопросе улучшения ситуации с безопасностью в регионе. Об этом 10 декабря говорится в заявлении специального представителя действующего председателя ОБСЕ на Украине и d контактной группе Микко Киннунена.
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Донбасс обеспокоен дальнейшим наращиванием военной техники на подступах к республике, но, учитывая прозвучавшее накануне, 9 декабря, заявление главы Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова («Россия будет пресекать любые провокации украинских властей»), не исключает, что в случае крупномасштабного вторжения Киева на территорию ДНР и ЛНР Россия в стороне не останется.
Из официальной сводки Народной милиции ДНР следует, что только за 9 декабря в нарушение Минских соглашений киевские оккупанты разместили девять единиц военной техники в четырёх подконтрольных Украине населенных пунктах.
Так, один бронетранспортер БТР-80 замечен в районе н.п. Новокалиновое. Три самоходные гаубицы «Гвоздика» расположены вблизи н.п. Полковое. Помимо этого, обнаружены: бронированная разведывательная машина БРДМ-2 и три БМП-2 в районе н.п. Талаковка, а также — одна БМП-1 в районе н.п. Гнутово.
Об этом: Украина наращивает военную мощь на подступах к Донбассу. Россия ударит?
Гипотетический военный конфликт России и Украины может повлечь за собой блокировку проекта газопровода «Северный поток — 2» администрацией нового германского канцлера Олафа Шольца. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
«Администрация Шольца рассмотрит возможность остановки «Северного потока — 2» в случае вторжения, сообщили FT люди, близкие к новому правительству», — говорится в публикации.
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Внеочередное заседание Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины прошло безрезультатно. Как следует из сообщения МИД ДНР, опубликованного 10 декабря по итогам вчерашней встречи, Украина не собирается соблюдать Минские соглашения. Более того, украинские представители не подтвердили готовность дезавуировать заявления украинских военноначальников Валерия Залужного и Александра Павлюка, разрешающие украинским солдатам нарушать перемирие.
«Вместо этого мы услышали только призывы выдать в медиапространство краткие отдельные заявления от всех участников Контактной группы «в поддержку бессрочного перемирия».
Пришлось напомнить украинской делегации, что представители Республик привержены бессрочному перемирию еще с июля 2019 года, а Мерам по его усилению — с июля 2020 года, когда была достигнута и подписана соответствующая договоренность с Киевом. Напоминание действия не возымело…»
Об этом: «Балаган»: в МИД ДНР рассказали, как Украина соблюдает Минские соглашения
Указ Путина об оказании гуманитарной поддержки Донбассу — это последняя фаза экономической интеграции промышленного региона в Россию. Об этом в интервью каналу «Донбасс решает» сказал корреспондент газеты «Комсомольская правда» Дмитрий Стешин.
Он высказал надежду на то, что Донбассу удастся реанимировать промышленность. В том числе и при помощи российской экономики.
«Между Тульской областью и Москвой нет никаких таможенных барьеров. Я надеюсь, так же будет между республиками и Россией. По сути — это последняя фаза интеграции, наверное», — сказал Дмитрий Стешин.
Власти Украины решились на провокацию в Азовском море, поскольку чувствовали прикрытие США, считает председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
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В состав ВМС Украины официально приняты два списанных американских патрульных катера типа Island. «Сумы» и «Фастов» пополнили состав будущего отдельного дивизиона кораблей данного типа в составе ВМСУ.
Цитата канала «Военный обозреватель».
CNN со ссылкой на украинских чиновников сообщает, что в ходе вчерашнего разговора Владимира Зеленского и Джо Байдена президент Украины якобы «давил» на Байдена, требуя обещания предварительных, а не возможных санкций в отношении России.
По информации американских журналистов, Зеленский якобы также «требовал» ускорить поставки американских вооружений, которые Вашингтон обещал, но ещё не передал Киеву.
Сразу три американских самолёта работают в эти минуты на крымском направлении. Противолодочный самолёт P-8A Poseidon, самолёт радиоэлектронной разведки RC-135V Rivet Joint и заправщик KC-135 Stratotanker. Именно появление последнего может говорить о присутствии истребительной авиации НАТО, которая работает в «тишине».
Цитата канала «Военный обозреватель».
Несмотря на проводимые командованием мероприятия по популяризации военной службы в зоне операции объединенных сил (ООС) на Донбассе, Народная милиция ДНР продолжает фиксировать снижение уровня морально-психологического состояния украинских боевиков. Об этом 10 декабря сказано в официальном отчёте.
Так, 7 декабря в районе населенного пункта Гранитное между двумя боевиками 2-го механизированного батальона 93-й бригады во время распития алкогольных напитков, произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес сослуживцу ножевые ранения. Защищаясь, раненный солдат выстрелил в своего собутыльника из штатного оружия. В результате один боевик скончался от огнестрельного ранения, второй с колото-резаными ранами доставлен в лечебное учреждение.
Подробности в материале: Не поделили деньги за краденое: подробности конфликта украинских боевиков
Путин поручил облегчить доступ к госуслугам для жителей ДНР и ЛНР. Президент России пообещал поручить правительству продумать, как обеспечить все права и льготы для граждан РФ, живущих за рубежом, в том числе и в Донбассе.
Народная милиция ДНР:
За прошедшую неделю зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований. Противник вел огонь по населённым пунктам республики, применяя запрещенные Минскими соглашениями минометы калибром 120 и 82 мм, различные типы гранатометов и стрелковое оружие.
Народная милиция ДНР: в нарушение третьего пункта дополнительных мер, киевские оккупанты разместили 48 единиц вооружения и военной техники в 18 населенных пунктах.
Инцидент с кораблем ВМС Украины «Донбасс» лишний раз показывает потенциальный вред и опасность, которые могут проистекать от подобных провокационных действий, заявил 10 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Народная милиция ДНР:
С целью недопущения обнаружения запрещенного украинского вооружения, противник активно применял станции радиоподавления «Буковель-АД» из состава мобильных групп 305 и 502 отдельных батальонов РЭБ.
За неделю зафиксировано пять фактов подавления каналов управления и навигации БпЛА наблюдателей СММ ОБСЕ вдоль линии боевого соприкосновения, в районах населенных пунктов Андреевка, Русин Яр, Приволье, Верхнеторецкое и Заря.
Таким образом, игнорирование официальным Киевом взятых на себя обязательств не позволяет наблюдателям СММ ОБСЕ в полном объеме выполнить свой мандат, фиксировать размещенное украинскими боевиками запрещенное вооружение и нарушения режима прекращения огня.
Народная милиция ДНР:
— Продолжаем фиксировать небоевые потери противника. В течение прошедшей недели пятеро украинских боевиков погибли, еще СЕМЬ получили небоевые ранения и травмы. Основными причинами по-прежнему остаются неосторожное обращение с оружием, нарушение требований безопасности и беспорядочное минирование местности.