Москва, , 10:03 — REGNUM Возможные сценарии реструктуризации своих долгов в интересах кредиторов обсудила на встрече с последними и крупными держателями своих облигаций компания «Роснано». Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба «Роснано» на сайте компании.

Офис «Роснано»

«Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок. В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев», — говорится в сообщении.

Также указывается, что «Роснано» намерено и далее вести открытый и конструктивный диалог с кредиторами и другими заинтересованными лицами.

«Информация о дальнейших мерах будет доведена по мере появления юридической возможности предлагать конкретные коммерческие параметры по изменению обязательств», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября стало известно, что Московская биржа приостановила торги девятью выпусками облигаций «Роснано», при этом общий объем выпусков облигаций компании в обращении составляет 71,6 млрд рублей.