Москва, , 10:01 — REGNUM Системообразующие банки в России должны заняться выдачей микрокредитов по минимальной ставке под конкретные цели. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).

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«Коль постоянно государство помогает крупным банкам: ВТБ, Сбербанку, так давайте на них это бремя ответственности переложим, они должны давать микрокредитные займы», — сказал Власов.

Причем эти деньги, по его, мнению, можно было бы использовать на ограниченные цели.

«Пусть это будут «окрашенные деньги», которые, допустим, можно потратить только на лекарства в аптеке, если ты пришел и тебе не хватает на лекарства — пожалуйста, можешь взять под процент по ключевой ставке, по ставке ЦБ там 20, 30 тыс. рублей, но, естественно, потратить ты их можешь только в аптеке или еще на что-то другое», — рассуждает парламентарий.

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