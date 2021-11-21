В Госдуме предложили передать микрокредитование крупным банкам
Москва, 21 ноября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Системообразующие банки в России должны заняться выдачей микрокредитов по минимальной ставке под конкретные цели. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).
«Коль постоянно государство помогает крупным банкам: ВТБ, Сбербанку, так давайте на них это бремя ответственности переложим, они должны давать микрокредитные займы», — сказал Власов.
Причем эти деньги, по его, мнению, можно было бы использовать на ограниченные цели.
«Пусть это будут «окрашенные деньги», которые, допустим, можно потратить только на лекарства в аптеке, если ты пришел и тебе не хватает на лекарства — пожалуйста, можешь взять под процент по ключевой ставке, по ставке ЦБ там 20, 30 тыс. рублей, но, естественно, потратить ты их можешь только в аптеке или еще на что-то другое», — рассуждает парламентарий.
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