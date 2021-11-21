Осло, 21 ноября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Норвежская компания Yara International представила первый в мире полностью электрический самоуправляемый контейнеровоз. Об этом сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Судно-контейнеровоз

Получившее название судно Yara Birkeland будет использоваться для грузовых перевозок между городом Порсгрунн и портом Бревик в Норвегии. Планируется, что 80-метровый контейнеровоз Yara Birkeland приступит к регулярным рейсам в начале 2022 года.

Через два года испытаний судно должно стать полностью самоуправляемым. Корабль сможет в автоматическом режиме не только перемещаться, но и проводить загрузку, разгрузку и зарядку аккумуляторов. Для этого Birkeland оснащён датчиками, которые распознают объекты на пути следования.

В Yara считают, что подобные контейнеровозы в будущем смогут применяться на многих маршрутах. Отмечается, что применение одного такого электрического контейнеровоза позволит сократить выбросы углекислого газа на 1000 тонн в год.