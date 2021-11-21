Тара, Омская область, 21 ноября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Тарском районе Омской области возбуждено уголовное дело по факту угона трактора, на котором угонщик попал в ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, инцидент произошёл 6 ноября.

Управление МВД по Омской области ДТП в Омской области

По данным ведомства, неустановленный водитель транспортного средства в городе Тара сбил пешехода. Потерпевший — мужчина 1959 года с травмами был доставлен в больницу. Водитель скрылся, однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий его удалось найти — им оказался местный житель 1993 года рождения.

«Установлено, что в момент происшествия мужчина управлял трактором «Т-25А». Права управлять транспортными средствами 28-летний водитель не имеет, так как ранее уже задерживался за нетрезвое вождение», — отметили в ведомстве.

Более того, выяснилось, что трактор молодому человеку не принадлежит. Хозяин сельскохозяйственной техники пояснил правоохранителям, что оставил ключи от дома знакомому, чтобы тот присматривал за имуществом. Подозреваемый воспользовался этим, без спроса угнав стоящий во дворе трактор Т-25А.