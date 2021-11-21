Москва, , 09:51 — REGNUM Угроза «необратимой дестабилизации» политической ситуации нарастает в настоящее время в России. Об этом 20 ноября написал бывший помощник президента России Владислав Сурков в своей статье для сайта «Актуальные комментарии».

Владислав Сурков

«То, что в теории энтропия имеет свойство нарастать именно в замкнутых, закрытых системах, вроде бы подсказывает простое решение проблемы — открыть систему, «выпустить пар», и хаос отступит. Но эта простота обманчива. Либеральные эксперименты на внутриполитическом блоке ставить крайне рискованно», — отметил Сурков.

Также он указал на то, что в случае «разгерметизации системы» могут произойти «выбросы гражданского раздражения», которые будет невозможно контролировать, и это, по его мнению, может привести к «необратимой дестабилизации».

При этом экс-помощник российского лидера привел в пример такого рода развития ситуации 80-е и 90-е годы.

«В следующем историческом цикле забытые сегодня глобализация и интернационализация вернутся и накроют это сумеречное Многополярье», — заключил Сурков.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале минувшего года президент РФ Владимир Путин освободил Владислава Суркова от занимаемой последним на тот момент должности своего помощника.