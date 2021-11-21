Москва, 21 ноября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Россия должна стать передовиком в сфере криптовалют. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил Антон Ткачев («Новые люди»).

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

«Сфера криптовалют развивается огромными темпами. Я согласен с тем, что в прозрачность нужно выходить для того, чтобы этот рынок быстрыми темпами развивался и у нас в стране», — отметил Ткачев.

По его мнению, законодательство в стране отстает он мирового регулирования.

«Однако законы, которые на сегодняшний день дает правительство, достаточно рамочные. И нам важно создать такие условия, чтобы Россия была передовиком отрасли и страной, привлекательной для лучших проектов в этой сфере», — убежден парламентарий.

Ранее было принято решение о том, что в Госдуме будет создана рабочая группа по обсуждению регулирования майнинга криптовалют.