Париж, , 09:42 — REGNUM Аргентинский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси забил первый гол за свою команду во французской Лиге 1. Об этом 21 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лионель Месси Fifa.com

В матче 14-го тура чемпионата Франции между командами «ПСЖ» и «Нант» 34-летний футболист на 87-й минуте точным ударом отправил мяч в ворота соперника, увеличив счет в матче до 3:1 в пользу парижан, что истало итоговым результатом матча.

При этом ранее аргентинский форвард трижды отличился забитыми мячами в матчах «ПСЖ» в турнире Лиги чемпионов, однако ему ни разу до этого не удавалось забить в чемпионате Франции.

Отметим, Лионель Месси выступает за «ПСЖ» с августа текущего года, перейдя в парижский клуб из команды «Барселона», за которую он играл с 2000 года.