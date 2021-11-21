Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Новое российское вооружение резко сокращает возможную дальность применения американских авианосцев, делая их непригодными для нанесения ударов по береговым целям. Об этом пишет капитан ВМС США в отставке Джерри Хендрикс в статье для газеты The Wall Street Journal.

F/A-18 (сс) Joni-Pekka Luomala

Автор обращает внимание, что в последние годы Россия и Китай поставили на вооружение системы, которые затрудняют или делают невозможным использование палубной авиации у береговых границ. Хендрикс отмечает, что это вооружение позволяет держать военные корабли на расстоянии 1 тыс. миль (1,8 км) от берега.

Это делает бесполезными палубные истребители F/A-18 «Хорнет», применявшиеся в военных операциях США в Боливии и Иране. Боевой радиус этих истребителей составляет около 720 км.

Хендрикс предлагает для решения этой проблемы использовать беспилотные самолёты дальнего радиуса действия. Он отмечает, что только в этом случае авианосные ударные группировки США смогут оказывать сдерживающее влияние на Россию и Китай.