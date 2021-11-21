Москва, 21 ноября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Легковой автомобиль BMW M4, на котором в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве 20 ноября погибли автомобильный блогер Саид Губденский (Магомедсаид Зайнудинов) и глава Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов, был на летней резине. Об этом 21 ноября сообщает Рен-ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Кроме того, указывается, что автомобиль не был оборудован видеорегистратором и добавляется, что также у блогера не было страховки и номеров на машину, приобретенную им 11 дней назад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что разбившийся накануне в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве автомобильный блогер Саид Губденский за полтора часа до трагического инцидента разместил посты в социальных сетях.