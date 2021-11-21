Томск, 21 ноября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Томской области перед судом предстанет руководитель фирмы, торгующей офисной техникой, по делу о мошенничестве и коммерческом подкупе в особо крупном размере при реализации нацпроекта «Образование». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По данным следствия, в июне 2020 года обвиняемый обманул участника аукциона на поставку оборудования в рамках нацпроекта, заявив о своём намерении участвовать в конкурсе. За отказ снижать цену он потребовал 500 тыс. рублей, однако деньги получить не успел «по независящим от обвиняемого обстоятельствам».

В том же месяце он уже сам выступил в роли взяткодателя, договорившись со вторым участником аукциона, в котором участвовала его фирма, отказаться от снижения цены контракта за вознаграждение в размере 3 млн рублей. Начальная цена контракта превышала 140 млн рублей.

«При получении обвиняемым денежных средств в размере 250 тысяч рублей, как части общей оговоренной суммы коммерческого подкупа, он был задержан сотрудниками УФСБ России по Томской области», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.