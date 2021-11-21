Тюмень, , 09:30 — REGNUM В Тюменкой области в реке Пышма обнаружено тело подозреваемого в двойном убийстве. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что житель села Онохино, которого подозревали в убийстве двух женщин — матери и дочери 39 и 69 лет — найден мёртвым. Смерть фигуранта дела носит некриминальный характер, отмечают в ведомстве.

Принято решение о прекращении производства по уголовному делу по причине смерти подозреваемого.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Карабаше Челябинской области арестовали гражданина, подозреваемого в убийстве тёщи.

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