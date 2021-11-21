Лондон, , 09:20 — REGNUM В случае, если страны Европейского союза не ужесточат связанные с пандемией COVID-19 ограничения, нынешней зимой от нового заболевания в регионе могут умереть примерно 500 тыс. человек. Об этом 20 ноября заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

Коронавирус

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Как отметил Клюге, организация «очень встревожена», возросшими темпами распространения коронавируса и потому эксперты советуют использовать защитные маски и вакцинироваться тем, кто этого еще не сделал.

Также он добавил, что в Европе новая волна COVID-19 происходит из-за приближения холодов, низких темпов вакцинации в ряде стран и появления более заразных штаммов SARS-CoV-2.

«COVID-19 снова стал основной причиной смертности в нашем регионе», — указал директор Европейского бюро ВОЗ, подчеркнув, что обязательную вакцинацию для борьбы с пандемией нужно рассматривать только в качестве крайней меры.

При этом Клюге добавил, что «было бы очень своевременно» начать «законодательную и общественную дискуссию» по вышеуказанному вопросу.

«Перед тем как прибегать к обязательной вакцинации, нужно посмотреть на другие инструменты, например, на ковид-пропуска, которые вовсе не ограничивают свободу, а наоборот, помогают ее сохранить», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Австрии с 22 ноября вводится общенациональный локдаун, а в Дании снова введено действие ковид-паспортов для посещения кинотеатров, ночных клубов и ресторанов, а также мероприятий с участием свыше 2 тыс. человек.