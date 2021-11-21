Санкт-Петербург, , 09:10 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя Главного следственного управления СКР по Санкт — Петербургу Андрею Голомбиевскому представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки по истории с попыткой выгнать детей с особенностями развития с детской площадки.

Председатель СК России Александр Бастрыкин Sledcom.ru

Ранее в СМИ появилась информация, что петербургские следователи в ходе проверки не нашли оснований для возбуждения уголовного дела по этому резонансному случаю.

Напомним, 26 июля 2021 года жительница престижного комплекса «Балтийская жемчужина» на юго-западе Петербурга устроила скандал на детской площадке из-за того, что ее внучку якобы напугали дети с особенностями развития, которых привели на площадку сотрудники Центра инклюзивных проектов и социальной интеграции детей и взрослых с особыми потребностями «Какая разница». Женщина требовала от сотрудников «шуровать на свою площадку» и грозилась выгнать Центр со «своей территории». Позже, когда история попала в СМИ и соцсети, женщина извинилась за своё поведение в телеэфире.

Читайте об этом: «Шуруй отсюда!» — в Петербурге прогнали с площадки детей-инвалидов

Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по данному факту проводилась доследственная проверка. Теперь о ее результатах будет доложено главе СКР.

«Ход исполнения данного поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК», — добавили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Пытавшаяся прогнать особых детей жительница Петербурга извинилась