Москва, 21 ноября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Разбившийся накануне в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве автомобильный блогер Саид Губденский за полтора часа до трагического инцидента разместил посты в социальных сетях.

Пресс-служба BMW Фото BMW M4 и BMW M4 GT3

В 13:35 20 ноября в его Телеграмм-канале появилась фотография недавно приобретенного автомобиля BWM M4, при этом первые сообщения о ДТП, в котором погиб Губденский, появились примерно через 1,5 часа после этого.

Блогер погиб именно на этом автомобиле, который он купил за 11 часов до этого, о чем также ранее сообщил своим подписчикам.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли глава Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов и автомобильный блогер Саид Губденский.