Вашингтон, , 09:00 — REGNUM Представители американской разведки предупредили союзников в Европе о возрастающем риске военного вторжения России на Украину. Об этом сообщает телевизионная сеть CBS News со ссылкой на источники в правительстве США.

Аналитический центр. Разведка США Defense.gov

По данным CBS, американская разведка считает, что вероятность вторжения России на Украину зависит от погодных условий — якобы, вероятность военных действий возрастает по мере похолодания. Отмечается, что вторжение может произойти в течение нескольких недель, если этому не помешают страны Запада.

Представители американской разведки отмечают наращивание российского военного контингента на границе с Украиной. Схожая ситуация наблюдалась весной текущего года, но тогда в США это расценили как демонстрация силы. Однако сейчас американская разведки предупреждает, что скопление сил может быть подготовкой к фактическому вторжению российских войск на востоке Украины.

20 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американское правительство «серьёзно обеспокоено» действиями России на границе с Украиной. В этот же день сенатор США Роберт Менендес предложил ввести новые антироссийские санкции в случае вторжения российских войск на Украину.

Читайте ранее в этом сюжете: Разведка США предупредила о готовящемся «вторжении» России на Украину — NYT