Владивосток, 21 ноября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Движение большегрузных автомобилей временно запретили из-за подхода циклона во Владивостоке. Об этом 21 ноября сказано в сообщении Примгидромета.

Http://www.adm44.ru Большегрузы

Ограничение на въезд во Владивосток и движение по городу большегрузов вступает в силу 21 ноября, с 19:00 (12:00 мск) и будет действовать до окончания непогоды. Кроме того, ограничения коснулись и проезда по самому крутому спуску во Владивостоке — на улице Капитана Шефнера.

Руководству транспортных предприятий и порта направлены соответствующие уведомления, в режим повышенной готовности переведены коммунальные службы и Владивостокское предприятие электрических сетей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Приморском крае объявлено штормовое предупреждение 22 и 23 ноября в связи с приближением циклона, который принесёт сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящего в снег. Также ожидается усиление ветра до 15−20 м/сек, с отдельными порывами до 25 м/сек.